Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ

«Локомотив» потерял очки в домашних матчах с «Ахматом» и «Уфой», обещание чемпионской борьбы вновь замаячило на горизонте и соблазнило «Соккер.ру» на разговор.

«Локомотив» и дважды по 0:0

После матча с «Динамо», в котором у команды Юрия Семина залетело четыре гола после шести ударов в створ ворот Антона Шунина, наступило голевое затишье: во встречах с «Ахматом» и «Уфой» лидер чемпионата не сумел распечатать ворота оппонентов. В поединке с грозненцами москвичи вроде наиграли на один победный мяч, но «наиграли» - понятие иллюзорное, точно так же во многих матчах этого сезона «Локо» забивал и выигрывал даже там и тогда, где содержание игры к этому необязательно располагало. В свою очередь, «Уфа» очень качественно оборонялась позиционно и даже создала прекрасный момент у ворот Гильерме. Забей Слай, не спаси Маринато – все могло обернуться поражением, как в первом круге, когда все тот же Игбун отметился победным ударом во втором тайме.

«Локомотив» лихорадит на подступах к трону?

Отчасти это утверждение справедливо: «Локомотив» очень хочет завоевать чемпионство и понимает, что реально близок к нему, и такая ситуация располагает где-то сыграть «на сохранение». Железнодорожники сейчас как команда, которая вела со счетом 3:0 и решила отдать инициативу, отказавшись от своей игры в пользу осторожности. Преимущество уже уменьшилось – 3:1, и может сократиться до минимума, такая опасность всегда существует, если по ошибке лишить себя вместе с инициативой еще и контроля. С другой стороны, может быть, просто соперники попались неудобные: у «Локо» есть проблемы с позиционной атакой, а «Ахмат» с «Уфой» пригласили лидера чемпионата играть именно в такой футбол. К слову, в первом круге у этих команд железнодорожники тоже не смогли выиграть. Возможно, матчи против «Краснодара» и «Зенита» дадутся подопечным Семина легче, ведь можно будет оттолкнуться от соперников, которым тоже нужно побеждать. Из плюсов: «Локомотив» не пропускает в четырех матчах подряд, так что, в крайнем случае, может попробовать дотянуть до чемпионства на нулевых ничьих. Шутка, конечно же.

Ситуация за спиной у железнодорожников

На данный момент ближайший преследователь «Локомотива» в турнирной таблице, ЦСКА, отстает на шесть очков за три тура до финиша чемпионата. Но есть еще «Спартак», у которого матч в запасе – сегодня вечером игра с «Ахматом». Допустим, «красно-белые» не побеждают грозненцев и остаются с 50-ю очками, либо набирают 51 и догоняют армейцев (встанут выше них по личным встречам). При таком раскладе «Локомотиву» достаточно будет выиграть один матч из трех оставшихся, чтобы гарантированно стать чемпионом, так как у железнодорожников при равенстве очков будет преимущество и над ЦСКА, и над «Спартаком». Более того, в следующем туре команда Юрия Семина будет участвовать в хронологически последнем матче в понедельник, и если два других московских клуба проиграют свои игры в Перми и Санкт-Петербурге, то «Локо» может выйти чемпионом уже на игру против «Краснодара».

Есть еще вариант стать чемпионом непосредственно на поле, выиграв у «быков». Но завоевание титула тем или иным способом в столице Кубани возможно только в том случае, если «Спартак» сегодня не выиграет у «Ахмата». Получается, ключевой матч с точки зрения чемпионской интриги. А если бы «красно-белые» не уступили неделю назад в Екатеринбурге, то сегодня могли воевать за приближение к лидеру на расстояние в одно очко. С другой стороны, именно неудача в матче с «Уралом» и последующий вылет из Кубка России заставляют усомниться в возможностях «Спартака», которому нужно побеждать во всех четырех оставшихся встречах. Реакцию на неудачи увидим только сегодня вечером, а до тех пор команда Массимо Карреры – неизвестная величина в непонятном психологическом состоянии. В теории «Спартак» — главный конкурент «Локо» в борьбе за чемпионство, а на практике может в расстроенных чувствах завалить концовку сезона и вылететь за пределы первой тройки.

Что должно произойти, чтобы…

… «Локомотив» стал чемпионом

Оставшиеся матчи: «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г).

Нужно набрать минимум пять очков в трех оставшихся встречах, то есть выиграть и дважды сыграть вничью, либо дважды победить. Задача упростится, если «Спартак» сегодня не сможет обыграть «Ахмат» - тогда железнодорожникам достаточно будет победить всего лишь раз в трех встречах или все свести к ничейным результатам. Впрочем, нужно понимать, что любая осечка конкурентов увеличивает шансы «Локомотива» на титул: может быть, преследователи сами похоронят свои надежды ошибками.

… ЦСКА стал чемпионом

Оставшиеся матчи: «Зенит» (г), «Арсенал» (д), «Анжи» (д).

Выезд в Санкт-Петербург – это всегда непросто, в каком бы состоянии ни был «Зенит», зато в последних двух турах у ЦСКА домашние матчи и вполне съедобные противники. Армейцы не станут чемпионами, если наберут меньше 7 очков, но и этого количества хватит только в том случае, если «Локомотив» проиграет все свои оставшиеся матчи. Три победы в трех оставшихся матчах дают немногим больше возможностей: по-прежнему нельзя, чтобы железнодорожники побеждали хоть единожды. Три победы армейцев станут золотыми только в том случае, если «Локо» наберет не больше двух очков. И это еще мы не берем в расчет «Спартак», который может оказаться выше и «Локомотива», и ЦСКА в столь маловероятной реальности.

ЦСКА рвется в Лигу чемпионов

… «Спартак» стал чемпионом

Оставшиеся матчи: «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (д).

Две победы и две ничьи – это самый минимум, чтобы обогнать «Локомотив» при условии, что железнодорожники все свои встречи проиграют, во что сложно поверить. Тремя победами и ничьей «Спартак» гарантирует себе второе место и станет недосягаем для ЦСКА, так как имеет преимущество по личным встречам, но ради спартаковского чемпионства «Локомотив» в этом раскладе должен отказаться от побед – максимум две ничьи, то есть требуются осечки железнодорожников в каждом из оставшихся матчей. Поэтому «Спартаку» нужно брать максимум очков – 12, хотя ни один из соперников сам не подарит победу. Впрочем, даже дюжина баллов «Спартака» позволят ему стать чемпионом только в том случае, если «Локо» ошибется в двух из трех своих матчей, причем обязательно проиграет. Четыре победы «Спартака» - это самый тяжелый для команды Юрия Семина сценарий удержания первого места. И это заставляет задаться вопросом: «А интрига точно не надуманная?»

… «Зенит» стал чемпионом

Оставшиеся матчи: ЦСКА (д), «Локомотив» (г), «СКА-Хабаровск» (д).

«Краснодар» официально лишился шансов на «золото», а вот «Зенит» их пока сохраняет. Отставание от «Локомотива» - восемь очков, но «сине-бело-голубые» столкнутся с лидерами чемпионата в очном поединке. Естественно, «Зенит» должен выиграть все свои матчи, причем если обыграет железнодорожников крупнее 3:0 и добьется преимущества по очным встречам, то москвичи могут даже сыграть вничью с «Краснодаром» или «Арсеналом» - но только в одном матче, второй должны проиграть. Если же победа «Зенита» не будет столь убедительной, то нужны поражения «Локо» в двух других встречах. Де-факто для зенитовского чемпионства нужны: три победы команды Манчини, три поражения «Локомотива» и две любые осечки «Спартака» в четырех матчах, хотя бы пара ничьих. ЦСКА питерцы обойдут за счет победы в очной встрече.

Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»