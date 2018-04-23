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Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ

вчера, 12:13
Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ

«Локомотив» потерял очки в домашних матчах с «Ахматом» и «Уфой», обещание чемпионской борьбы вновь замаячило на горизонте и соблазнило «Соккер.ру» на разговор.

«Локомотив» и дважды по 0:0

После матча с «Динамо», в котором у команды Юрия Семина залетело четыре гола после шести ударов в створ ворот Антона Шунина, наступило голевое затишье: во встречах с «Ахматом» и «Уфой» лидер чемпионата не сумел распечатать ворота оппонентов. В поединке с грозненцами москвичи вроде наиграли на один победный мяч, но «наиграли» - понятие иллюзорное, точно так же во многих матчах этого сезона «Локо» забивал и выигрывал даже там и тогда, где содержание игры к этому необязательно располагало. В свою очередь, «Уфа» очень качественно оборонялась позиционно и даже создала прекрасный момент у ворот Гильерме. Забей Слай, не спаси Маринато – все могло обернуться поражением, как в первом круге, когда все тот же Игбун отметился победным ударом во втором тайме.

«Локомотив» лихорадит на подступах к трону?

Отчасти это утверждение справедливо: «Локомотив» очень хочет завоевать чемпионство и понимает, что реально близок к нему, и такая ситуация располагает где-то сыграть «на сохранение». Железнодорожники сейчас как команда, которая вела со счетом 3:0 и решила отдать инициативу, отказавшись от своей игры в пользу осторожности. Преимущество уже уменьшилось – 3:1, и может сократиться до минимума, такая опасность всегда существует, если по ошибке лишить себя вместе с инициативой еще и контроля. С другой стороны, может быть, просто соперники попались неудобные: у «Локо» есть проблемы с позиционной атакой, а «Ахмат» с «Уфой» пригласили лидера чемпионата играть именно в такой футбол. К слову, в первом круге у этих команд железнодорожники тоже не смогли выиграть. Возможно, матчи против «Краснодара» и «Зенита» дадутся подопечным Семина легче,  ведь можно будет оттолкнуться от соперников, которым тоже нужно побеждать. Из плюсов: «Локомотив» не пропускает в четырех матчах подряд, так что, в крайнем случае, может попробовать дотянуть до чемпионства на нулевых ничьих. Шутка, конечно же.

Ситуация за спиной у железнодорожников

На данный момент ближайший преследователь «Локомотива» в турнирной таблице, ЦСКА, отстает на шесть очков за три тура до финиша чемпионата. Но есть еще «Спартак», у которого матч в запасе – сегодня вечером игра с «Ахматом». Допустим, «красно-белые» не побеждают грозненцев и остаются с 50-ю очками, либо набирают 51 и догоняют армейцев (встанут выше них по личным встречам). При таком раскладе «Локомотиву» достаточно будет выиграть один матч из трех оставшихся, чтобы гарантированно стать чемпионом, так как у железнодорожников при равенстве очков будет преимущество и над ЦСКА, и над «Спартаком». Более того, в следующем туре команда Юрия Семина будет участвовать в хронологически последнем матче в понедельник, и если два других московских клуба проиграют свои игры в Перми и Санкт-Петербурге, то «Локо» может выйти чемпионом уже на игру против «Краснодара».

Есть еще вариант стать чемпионом непосредственно на поле, выиграв у «быков». Но завоевание титула тем или иным способом в столице Кубани возможно только в том случае, если «Спартак» сегодня не выиграет у «Ахмата». Получается, ключевой матч с точки зрения чемпионской интриги. А если бы «красно-белые» не уступили неделю назад в Екатеринбурге, то сегодня могли воевать за приближение к лидеру на расстояние в одно очко. С другой стороны, именно неудача в матче с «Уралом» и последующий вылет из Кубка России заставляют усомниться в возможностях «Спартака», которому нужно побеждать во всех четырех оставшихся встречах. Реакцию на неудачи увидим только сегодня вечером, а до тех пор команда Массимо Карреры – неизвестная величина в непонятном психологическом состоянии. В теории «Спартак» — главный конкурент «Локо» в борьбе за чемпионство, а на практике может в расстроенных чувствах завалить концовку сезона и вылететь за пределы первой тройки.

Что должно произойти, чтобы…  

… «Локомотив» стал чемпионом

Оставшиеся матчи: «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г).

Нужно набрать минимум пять очков в трех оставшихся встречах, то есть выиграть и дважды сыграть вничью, либо дважды победить. Задача упростится, если «Спартак» сегодня не сможет обыграть «Ахмат» - тогда железнодорожникам достаточно будет победить всего лишь раз в трех встречах или все свести к ничейным результатам. Впрочем, нужно понимать, что любая осечка конкурентов увеличивает шансы «Локомотива» на титул: может быть, преследователи сами похоронят свои надежды ошибками.

… ЦСКА стал чемпионом

Оставшиеся матчи: «Зенит» (г), «Арсенал» (д), «Анжи» (д).

Выезд в Санкт-Петербург – это всегда непросто, в каком бы состоянии ни был «Зенит», зато в последних двух турах у ЦСКА домашние матчи и вполне съедобные противники. Армейцы не станут чемпионами, если наберут меньше 7 очков, но и этого количества хватит только в том случае, если «Локомотив» проиграет все свои оставшиеся матчи. Три победы в трех оставшихся матчах дают немногим больше возможностей: по-прежнему нельзя, чтобы железнодорожники побеждали хоть единожды. Три победы армейцев станут золотыми только в том случае, если «Локо» наберет не больше двух очков. И это еще мы не берем в расчет «Спартак», который может оказаться выше и «Локомотива», и ЦСКА в столь маловероятной реальности.

ЦСКА рвется в Лигу чемпионов

… «Спартак» стал чемпионом

Оставшиеся матчи: «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (д).

Две победы и две ничьи – это самый минимум, чтобы обогнать «Локомотив» при условии, что железнодорожники все свои встречи проиграют, во что сложно поверить. Тремя победами и ничьей «Спартак» гарантирует себе второе место и станет недосягаем для ЦСКА, так как имеет преимущество по личным встречам, но ради спартаковского чемпионства «Локомотив» в этом раскладе должен отказаться от побед – максимум две ничьи, то есть требуются осечки железнодорожников в каждом из оставшихся матчей. Поэтому «Спартаку» нужно брать максимум очков – 12, хотя ни один из соперников сам не подарит победу. Впрочем, даже дюжина баллов «Спартака» позволят ему стать чемпионом только в том случае, если «Локо» ошибется в двух из трех своих матчей, причем обязательно проиграет. Четыре победы «Спартака» - это самый тяжелый для команды Юрия Семина сценарий удержания первого места. И это заставляет задаться вопросом: «А интрига точно не надуманная?»

… «Зенит» стал чемпионом

Оставшиеся матчи: ЦСКА (д), «Локомотив» (г), «СКА-Хабаровск» (д).

«Краснодар» официально лишился шансов на «золото», а вот «Зенит» их пока сохраняет. Отставание от «Локомотива» - восемь очков, но «сине-бело-голубые» столкнутся с лидерами чемпионата в очном поединке. Естественно, «Зенит» должен выиграть все свои матчи, причем если обыграет железнодорожников крупнее 3:0 и добьется преимущества по очным встречам, то москвичи могут даже сыграть вничью с «Краснодаром» или «Арсеналом» - но только в одном матче, второй должны проиграть. Если же победа «Зенита» не будет столь убедительной, то нужны поражения «Локо» в двух других встречах. Де-факто для зенитовского чемпионства нужны: три победы команды Манчини, три поражения «Локомотива» и две любые осечки «Спартака» в четырех матчах, хотя бы пара ничьих. ЦСКА питерцы обойдут за счет победы в очной встрече.

Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»

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Все комментарии
sashasokol
sashasokol ответил d_fincher
вчера в 22:33
    Gajshun
    Gajshun
    вчера в 20:41
    Гасите свечи.. Спартак - Ахмат уже 0-3
    Ждём игру ЦСКА..
    Мы всё делаем для вас, ближайшие соперники, что тоже прискорбно(((
    Beekeeper
    Beekeeper ответил MAUS
    вчера в 17:42
    MAUS:
    Здесь всего то 5-7 строк , а ему понимаетели сложно прочитать , но затролить и потом наехать это как ДВА ПАЛЬЦА... Я тоже на работе, но такого себе не позволяю!!
    Ну перепутал, с кем не бывает, я же на личности не переходил, да и особо не наезжал :) Сорян если тебя так тронуло
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 17:35
    Сейчас есть что терять, это Локо и командам на дне таблицы. Один может потерять чемпионство, другие прописку. Вот они будут биться до конца. И локо чемпионство не отдаст. Большие шансы стать вторыми или третьими у цска. Это слаженный коллектив игроков, менеджеров, гинера, всех. И цска давно умеет настраиваться и профессионально подходить к важным играм. Остальное лотерея. Зенит как лебедь, рак, щука. Одни собрались уходить, другие не знают как будет дальше. Они конечно стараются, но пока всё в тумане. Спартак зашел в психологический тупик выхода из которого нет. Их и раньше обойма тренеров не могла уговорить играть. И карера сжег все патроны. Ведь команда практически в том же составе, что и перед карерой. Играли на эмоциях и фарте. Всему есть конец. Нужны снова эмоции и фарт. А где их взять.
    MAUS
    MAUS ответил Beekeeper
    вчера в 17:23
    Beekeeper:
    Может и перепутал, сегодня много с кем вел беседу :) а смотреть за каждым постом кто чего написал не очень хочется, так как на работе.
    Здесь всего то 5-7 строк , а ему понимаетели сложно прочитать , но затролить и потом наехать это как ДВА ПАЛЬЦА...
    Я тоже на работе, но такого себе не позволяю!!
    bbb370
    bbb370 ответил MAUS
    вчера в 17:22
    MAUS:
    Я только за такой расклад!!!!! Но время покажет!!!
    Как Александр Невский напутствовал своих воинов перед битвой с немцами на Чудском озере:
    Пусть с немцами нас бог рассудит,
    Без промедленья здесь на льду.
    При нас мечи и будь что будет.
    Поможем божьему суду.
    Константин Симонов.
    Я это к тому, что надо самим приложить максимум усилий. Никто ничего на блюдечке с голубой каёмочкой не принесет. А так, конечно, будем ждать и надеяться.
    Beekeeper
    Beekeeper ответил MAUS
    вчера в 17:18
    MAUS:
    Будь внимательным!!!!! Ты меня с кем то перепутал! Я вообще не писал ни про 3:0 ни про 7:0.
    Может и перепутал, сегодня много с кем вел беседу :) а смотреть за каждым постом кто чего написал не очень хочется, так как на работе.
    MAUS
    MAUS ответил bbb370
    вчера в 17:14
    bbb370:
    Самый реальный из перечисленных сценариев пролёта Локомотива мимо чемпионства, это выигрыш Спартаком оставшихся четырёх матчей и проигрыш Локомотива Краснодару и ничья с Зенитом. Локомотив может сыграть вничью и с Арсеналом. Конечно, выиграть Спартаку все оставшиеся матчи очень трудно, но и Локомотиву набрать максимум очков тоже очень трудно, я бы даже сказал, что он обязательно потеряет очки. Удачи Спартаку!
    Я только за такой расклад!!!!!
    Но время покажет!!!
    MAUS
    MAUS ответил Beekeeper
    вчера в 17:13
    Beekeeper:
    Перед моим ответом ты написал что: Обидно должно быть что после 0-7 мы вам проиграли 0-3 =) как то так
    Будь внимательным!!!!!
    Ты меня с кем то перепутал!
    Я вообще не писал ни про 3:0 ни про 7:0.
    bbb370
    bbb370
    вчера в 17:12
    Самый реальный из перечисленных сценариев пролёта Локомотива мимо чемпионства, это выигрыш Спартаком оставшихся четырёх матчей и проигрыш Локомотива Краснодару и ничья с Зенитом. Локомотив может сыграть вничью и с Арсеналом. Конечно, выиграть Спартаку все оставшиеся матчи очень трудно, но и Локомотиву набрать максимум очков тоже очень трудно, я бы даже сказал, что он обязательно потеряет очки. Удачи Спартаку!
    Beekeeper
    Beekeeper ответил MAUS
    вчера в 17:11
    MAUS:
    Наверно, это мои слова: “Beekeeper: Обидно? совсем не обидно, после 0-7 вам нужно было оправдаться, ЦСКА вам помогли, сделали одолжения, что бы вас совсем не загнобили...” ???? Так что я тебе только напомнил что 7:0 что 4:1 для меня это два одинаковых поражения. Полный конфуз. А вот ничья 2:2 в Москве с Арсеналом, это уже обидный счёт, так как Арсенал до момента с ударом Игнашевича , вообще ничего не имел- и тут на тебе, из необходимого результата 3:0, всплывает ничья , вот и досадно и обидно! А то что было в Лондоне (4:1) так это такое же избиение, только одно у них отличие, Каррера ехал за единственным на тот момент шансом выйти из группы - за победой и получил по носу, а цска нужно было не проиграть в первом матче, а как вышло мы уже знаем!
    Перед моим ответом ты написал что: Обидно должно быть что после 0-7 мы вам проиграли 0-3 =) как то так
    MAUS
    MAUS ответил Beekeeper
    вчера в 17:08
    Beekeeper:
    Ты сам про них и вспомнил, я про 0-7 молчал вообще :) забыл он...
    Наверно, это мои слова:
    “Beekeeper:
    Обидно? совсем не обидно, после 0-7 вам нужно было оправдаться, ЦСКА вам помогли, сделали одолжения, что бы вас совсем не загнобили...”
    ????
    Так что я тебе только напомнил что 7:0 что 4:1 для меня это два одинаковых поражения. Полный конфуз.
    А вот ничья 2:2 в Москве с Арсеналом, это уже обидный счёт, так как Арсенал до момента с ударом Игнашевича , вообще ничего не имел- и тут на тебе, из необходимого результата 3:0, всплывает ничья , вот и досадно и обидно!
    А то что было в Лондоне (4:1) так это такое же избиение, только одно у них отличие, Каррера ехал за единственным на тот момент шансом выйти из группы - за победой и получил по носу, а цска нужно было не проиграть в первом матче, а как вышло мы уже знаем!
    Beekeeper
    Beekeeper ответил MAUS
    вчера в 16:57
    MAUS:
    Я уже и забыл про эти 7:0, ибо 4:1 ( в Лондоне- еще легко отделались) ;-)
    Ты сам про них и вспомнил, я про 0-7 молчал вообще :) забыл он...
    MAUS
    MAUS ответил Beekeeper
    вчера в 16:48
    Beekeeper:
    Обидно? совсем не обидно, после 0-7 вам нужно было оправдаться, ЦСКА вам помогли, сделали одолжения, что бы вас совсем не загнобили...
    Я уже и забыл про эти 7:0, ибо 4:1 ( в Лондоне- еще легко отделались) ;-)
    MAUS
    MAUS ответил Snake Plissken
    вчера в 16:46
    Snake Plissken:
    В августе Карреру выпороли
    Читай внимательнее !!!!!
    На Арене Открытие - будет постоянная порка))
    Типа как на домашней арене, ну это нормальное явление, без обид :-)
    MAUS
    MAUS ответил Шлёпни Бромантана
    вчера в 16:43
    Шлёпни Бромантана:
    Несмотря ни на что, я до сих пор надеюсь, что спартак вылетит в ФНЛ
    Главное чтобы ТЫ с этого ресурса не вылетел на лестничную площадку))))
    Beekeeper
    Beekeeper ответил saha100
    вчера в 15:36
    saha100:
    Этот матч совсем не так давно был. Вам должно быть обидно оттого что вас расзнес клуб проигравший перед этим 0-7. Так что ваш цска не займет и 3 места
    Обидно? совсем не обидно, после 0-7 вам нужно было оправдаться, ЦСКА вам помогли, сделали одолжения, что бы вас совсем не загнобили...
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил saha100
    вчера в 15:24
    saha100:
    Пока у руля каррера Спартак будет постоянно пороть цска и зенит на открытие-арене
    В августе Карреру выпороли
    saha100
    saha100
    вчера в 15:21
    Пока у руля каррера Спартак будет постоянно пороть цска и зенит на открытие-арене
    sir-5
    sir-5 ответил nba05
    вчера в 15:19
    nba05:
    Зенит с ЦСКА местами поменять и ок
    Как???Разве что две победы и ничья в Питере...Но я в это не верю.
    saha100
    saha100 ответил Шлёпни Бромантана
    вчера в 15:18
      sir-5
      sir-5 ответил saha100
      вчера в 15:17
      saha100:
      Спартак может и первое занять. Игры с уралом и тосно ничего не значать.сегодня будет другой Спартак тот что выносил конебомжей в москве
      Это из параллельной реальности.Дыши глубже и вспоминай как "бомжей в Москве выносили"...После Питера,Тосно и планеты "Москва-Ливерпуль" в это можно поверить только надвинув капюшон на глаза...
      saha100
      saha100 ответил Beekeeper
      вчера в 15:17
      Этот матч совсем не так давно был. Вам должно быть обидно оттого что вас расзнес клуб проигравший перед этим 0-7. Так что ваш цска не займет и 3 места
      Шлёпни Бромантана
      Шлёпни Бромантана
      вчера в 15:12
      Несмотря ни на что, я до сих пор надеюсь, что спартак вылетит в ФНЛ
      Beekeeper
      Beekeeper ответил saha100
      вчера в 14:46
      saha100:
      Есди Спартак выносящий коней 3-0 цирк то что тогда цска??????
      О боже какие вы милые. Один матч не показатель, можно тоже много чего вспомнить, но это ни к чему. Сиди и дальше в своих реалиях...
      Паредесбург
      Паредесбург ответил spartach n1
      вчера в 14:42
      spartach n1:
      Зенит (г) это то, о чем я подумал?
      saha100
      saha100 ответил Beekeeper
      вчера в 14:41
      Есди Спартак выносящий коней 3-0 цирк то что тогда цска??????
      saha100
      saha100 ответил sir-5
      вчера в 14:39
      Спартак может и первое занять. Игры с уралом и тосно ничего не значать.сегодня будет другой Спартак тот что выносил конебомжей в москве
      nba05
      nba05 ответил sir-5
      вчера в 14:32
      sir-5:
      Хватить бузить. Вот окончательное распределение мест первой пятёрки чемпионата : 1."Локомотив". 2."Спартак". 3."Зенит". 4.ЦСКА. 5."Краснодар".
      Зенит с ЦСКА местами поменять и ок
      sir-5
      sir-5
      вчера в 14:29
      Хватить бузить.
      Вот окончательное распределение мест первой пятёрки чемпионата :
      1."Локомотив".
      2."Спартак".
      3."Зенит".
      4.ЦСКА.
      5."Краснодар".
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