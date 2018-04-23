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«Спартак» и правила бывших

вчера, 17:12
«Спартак» и правила бывших

В концовке сезона «Спартак» чуть ли не в каждом матче играет против команд своих бывших игроков и тренеров. «Соккер.ру» описывает феномен перед игрой против «Ахмата» Ледяхова.

От спартаковских болельщиков часто можно услышать фразу: «Против наших прямых конкурентов эта команда пешком ходит, а с нами рвут ж*** [играют с удвоенным настроем]». В большинстве случаев не приходится даже заниматься поиском подводных камней, это банальная плата за популярность, которой те же самые болельщики имеют привычку гордиться. «Спартак» не оставляет равнодушных – его любят и ненавидят, а сильные чувства выливаются в то, что нередко командам с периферии против «красно-белых» удаются «матчи года». Но еще более сильная мотивация у соперников возникает из-за каких-то личных чувств: кто-то уходит из «Спартака» с обидой, а потом забивает в каждом матче (привет Дзюбе и Погребняку), кто-то, наоборот, мечтает вернуться и из-за этого тоже стремится проявить лучшие качества.

Это же касается и тренеров, а уж наставников со спартаковским прошлым в российском футболе сейчас предостаточно. В основном речь о молодом поколении, выросшем в сильных футболистов под руководством Романцева, а сейчас практикующих тренерское искусство. В конце апреля – начале мая у «Спартака» выстроилась цепочка из пяти матчей против команд, которые возглавляют люди, в разное время чувствовавшие себя в Тарасовке как дома. И серия эта началась с поражения от «Урала» Тарханова в РФПЛ, что испортило шансы в погоне за чемпионством, а продолжилась вылетом из Кубка России от «Тосно», которым командует бывший игрок и капитан «Спартака» Дмитрий Парфенов. Ледяхов, Евсеев и Карпин стоят в очереди, чтобы добить нечужой клуб в концовке чемпионата. Удастся ли им это?

Против кого из «бывших» и как играл «Спартак» в этом сезоне?

Юрий Сёмин и «Локомотив» - 3:4 и 0:0 в РФПЛ

Конечно же, Юрий Палыч – человек «Локомотива», этому клубу он отдал больше 20 лет, но строчку из биографии не вычеркнешь, верно? Еще до того, как попасть в стан железнодорожников, Семин играл за «Спартак» и даже вошел в историю «красно-белых» как автор первых голов клуба в еврокубках (оформил дубль в ворота белградского ОФК). Мог и возглавить «Спартак», но министр путей сообщения тогда оказался настойчивее, как настойчивее оказывается «Локомотив» под руководством Семина в нынешнем чемпионате. Возможно, после 30-го тура окажется, что решающие золотые мгновения для «Локо» - это результаты матчей со «Спартаком».

Игорь Шалимов и «Краснодар» - 2:0 и 4:1 в РФПЛ

«Спартак» - это тот клуб, который дал Шалимову путевку в жизнь. В 11 лет он оказался в футбольной школе «красно-белых», где занимался под руководством легендарного Игоря Нетто, а в 22 после нескольких успешных сезонов на взрослом уровне уехал в Италию. Ни за один другой российский клуб, кроме «Спартака», не играл. В этом сезоне «Краснодар» под руководством Шалимова дважды проиграл команде Массимо Карреры, чей помощник Роман Пилипчук назвал «быков» одной из любимых команд для разбора. Сейчас Игорь Михайлович свободен, и его дважды видели на матчах «Спартака-2». Ходят слухи, что может устроиться тренером во вторую команду и снова стать частью большой спартаковской семьи.

Андрей Тихонов и «Крылья Советов» - 3:1 в Кубке России

Один из любимейших кумиров спартаковской торсиды вывел на игру против «Спартака» «Крылья Советов», с которыми судьба Тихонова тоже тесно связана. Многострадальный матч в Самаре был намечен на 28 февраля, но состоялся только в апреле. «Спартак» уверенно победил, а Андрей Валерьевич пожелал «красно-белым» завоевать Кубок России, однако его экс-партнер по «Спартаку» придерживался иного мнения.

Александр Тарханов и «Урал» - 2:0 и 1:2 в РФПЛ

Тарханов по своему футбольному происхождению армеец, ведь играл шесть лет за ЦСКА, а также выступал в составах трех разных СКА – из Одессы, Хабаровска и Ростова-на-Дону. Но в начале 90-х Александр Федорович на протяжении трех лет был вторым тренером в «Спартаке» при Романцеве – срок немалый, и это позволяет его записать в «бывшие». Команды Тарханова всегда были неудобными соперниками для «Спартака», а в этом сезоне «Урал» поставил москвичам подножку, когда они бежали в погоню за «Локомотивом».

Дмитрий Парфенов и «Тосно» - 2:2 и 2:1 в РФПЛ; вылет из Кубка России в серии пенальти

А вот настоящий злой гений «Спартака» из числа «бывших родственников». Парфенов на стыке веков отыграл за «красно-белых» семь лет, носил капитанскую повязку. Эпизод первый из нынешнего сезона – упущенная спартаковцами в большинстве, казалось бы, верная победа на выезде. Команда Карреры вела 2:0, имея на одного игрока больше, но в концовке пропустила от Заболотного и Маркова. Эпизод второй закончился благополучно, хотя и нервозно – в домашней игре чемпионата «Спартак» выиграл 2:1, хоть и пропустил от Погребняка. А вот третье столкновение с командой Парфенова стало сущей катастрофой. Можно забыть об игровом преимуществе и многочисленных моментах, факт остается фактом: Парфенов и «Тосно» оставили «Спартак» без Кубка России. Это очень мощный удар, и еще неизвестно, оправятся ли «красно-белые» после него.

От «Тосно» до «Тосно». Чёрные дни «Спартака»

Игорь Ледяхов и «Ахмат», Вадим Евсеев и «Амкар», Валерий Карпин и «Ростов»

Что ж, Тарханов выиграл у «Спартака» в предыдущем туре РФПЛ, Парфенов выбил из Кубка России, но серия встреч с «эксами» продолжается. Игорь Ледяхов играл за «Спартак» с 1992 по 1994 год, а потом работал тренером – и с молодежной командой, и в штабе главной дружины, а в 2008-м был даже исполняющим обязанности, когда Черчесов отправился в отставку, а Лаудруп еще не приехал. Сегодня Игорь Анатольевич планирует отобрать очки у «Спартака». Вадим Евсеев в качестве члена штаба Гаджиева уже противостоял «Спартаку», но через неделю вся ответственность будет лежать исключительно на нем. Что касается Карпина, то это вообще особая история, ведь Валерий Георгиевич – тренер с наибольшим стажем у руля «красно-белых» в XXI веке. После расставания четырехлетней давности и слов Леонида Федуна о «сбитом летчике» у него наверняка осталась обида. Команда каждого из этих тренеров костьми ляжет, чтобы добиться положительного результата в матчах со «Спартаком». Все еще верите, что у Карреры и его парней легкий календарь на финише чемпионата?

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Великолепный
сегодня в 01:14
Великолепный:
Лучше один раз выиграть еврокубок, чем полуфиналами довольствоваться!))
Одним-единственным... )))))))))))))))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 01:10
В большинстве случаев не приходится даже заниматься поиском подводных камней, это банальная плата за популярность, которой те же самые болельщики имеют привычку гордиться. «Спартак» не оставляет равнодушных – его любят и ненавидят, а сильные чувства выливаются в то, что нередко командам с периферии против «красно-белых» удаются «матчи года». Но еще более сильная мотивация у соперников возникает из-за каких-то личных чувств: кто-то уходит из «Спартака» с обидой, а потом забивает в каждом матче (привет Дзюбе и Погребняку), кто-то, наоборот, мечтает вернуться и из-за этого тоже стремится проявить лучшие качества.
=================================
Автру "кол"... Привычно: "Ах, бывшие конкурентам "сливают"!!! Ах, против бывших "своих" бьются яростно... Да ещё и с прицелом обратно вернуться.
Самому не смешно? Большинство ушедших из СпаМа недобрым словом его поминают, в отличие от прямых конкурентов...
Может, стоит задаться вопросом - а как они из клуба ушли и почему? Денежку-то, вроде, немалую получали...
Так что, в свете вышесказанного, прям нарывается старое русское - Неча на зеркало пенять...
Проср.....ли, значит, прос.....ли!!!
=D =D =D
Великолепный
Великолепный
вчера в 21:53
Что и требовалось доказать! Нет юбилея Симоняна, нет Кубка России, нет чемпионства!))ХЕ-ХЕ
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 21:50
Третье подряд , сильно )). Еще раз проиграете повторите Рекорд Шалимова
-Хостинский-
-Хостинский- ответил 112910415
вчера в 21:49
Победил ))))
Великолепный
Великолепный ответил Спагетти
вчера в 21:49
Спагетти:
Ну лучше один раз семёрку пропустить чем более 40 игр подряд пропускать:)))
Лучше один раз выиграть еврокубок, чем полуфиналами довольствоваться!))
Спагетти
Спагетти ответил Дед за ЦСКА
вчера в 19:26
Ну лучше один раз семёрку пропустить чем более 40 игр подряд пропускать:)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил saha100
вчера в 19:20
saha100:
Ну лучше пусть цска дома по 1:4 проигрывает)))) вы похлеще смешите Россию
Единственная команда России в этом году в 1/4 финала УЕФА ЦСКА! СпаМ вылетел в 1/16.
Разницу улавливаешь?
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 19:11
Верим.
saha100
saha100 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 19:00
Ну лучше пусть цска дома по 1:4 проигрывает)))) вы похлеще смешите Россию
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Спагетти
вчера в 18:51
Спагетти:
Ты лучше рекордсмену Игааарю привет передай:)))
Семидыркину до Игоря как до Луны пешком. Гы, Гы!!!
time out
time out ответил makkie
вчера в 18:50
makkie:
Ну вот, адекватным болельщиком цска меньше...
    kingoffam
    kingoffam ответил makkie
    вчера в 18:46
    makkie:
    Ну вот, адекватным болельщиком цска меньше...
    Да плевать.Одним больше-одним меньше....
    blitz
    blitz
    вчера в 18:43
    Опять физрук опозорится.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 18:36
    Играть самим надо и не смотреть кто кого тренирует. И забивать хоть по 2-3 мяча из 10-12 созданных моментов. А все остальное от лукавого.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:23
    легко не будет, но Спартак победит!
    makkie
    makkie ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 18:20
    Дед за ЦСКА:
    Пожелаю УДАЧИ Ахмату. Пупсикам не место в ЛЧ.(меньше позора).
    Ну вот, адекватным болельщиком цска меньше...
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 18:15
    Дед за ЦСКА:
    Пожелаю УДАЧИ Ахмату. Пупсикам не место в ЛЧ.(меньше позора).
    Верно сказано!
    Спагетти
    Спагетти ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 17:57
    Ты лучше рекордсмену Игааарю привет передай:)))
    ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
    ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
    вчера в 17:56
    Только СПАРТАК только победа.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 17:46
    Пожелаю УДАЧИ Ахмату.
    Пупсикам не место в ЛЧ.(меньше позора).
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 17:43
    Просто Спартак очень своеобразно относится к своим бывшим игрокам
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 17:27
    Удачи любимый клуб!
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