Сборная 27-го тура. Покорители «Спартака» и бравые армейцы

Волевая победа ЦСКА над «Краснодаром» и успех «Ахмата» в Москве не прошли бесследно. «Соккер.ру» нашел героев и в Туле, причем в составах обеих игравших там команд.

Вратарь

Евгений Городов («Ахмат»)

Память болельщика коротка. После поражения от «Ахмата» часто попадаются комментарии фанатов «Спартака» с большим стажем, которые говорят о прежде не виданном безобразии. Это все эмоции, а поражение от «Ахмата» - чисто футбольная история. У «красно-белых» совсем недавно случались ужасные и безропотные поражения, а в понедельник вечером одна команда превзошла другую тактически, при этом «Спартак» нанес 21 удар по воротам Евгения Городова, восемь из которых пришлись в створ. Не все сэйвы были отчаянными, но в нескольких ключевых эпизодах голкипер действительно выручил «Ахмат» и помешал москвичам вернуться к активной борьбе за результат.

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Возвращение Фернандеса в строй к решающим матчам сезона стало колоссальной подпиткой для ЦСКА, причем Марио сразу заиграл так, как давно не играл – может быть, именно отдых пошел ему на пользу. Кандидат в сборную России избороздил бровку в матче против «Краснодара», успевал поучаствовать в единоборствах и грамотно вступал в отбор, постоянно обострял игру со своего фланга. Больше всего впечатляет процент точных передач – 94% пасов Фернандеса дошли до партнеров.

Алексей Никитин («Уфа»)

«Уфа» провела выездной матч против лидера РФПЛ в позиционной обороне и не допустила ни одной серьезной ошибки. Естественно, необходимо отметить качественную работу предпоследней линии у команды Сергея Семака. Представлять «Уфу» в символической сборной призван Алексей Никитин, хотя Неделчару и Аликин могли бы сделать это не хуже. В том-то и смысл: оборона сработала цельным организмом, сыграть на ноль удалось не из-за геройства одного человека, а вследствие выстроенной системы взаимодействий и подстраховок.

Доминик Динга («Урал»)

Может быть, кому-то появление Доминика в символической сборной покажется неожиданным, тем более матчу «Анжи» - «Урал» было уделено не так много внимания, как встречам с участием лидеров, но речь о защитнике с самым высоким КПД в рамках 27-го тура. «Анжи» создал солидный атакующий объем, нагрузка на защиту «Урала» оказалась серьезной, а Динга в одиночку «закрыл воздух» для хозяев, выиграв семь верховых дуэлей. В итоге, «Урал» забил победный мяч в концовке и выиграл 1:0.

Милад Мохаммади («Ахмат»)

На противоположной бровке Ризван Уциев работал над сдерживанием Промеса, а Мохаммади постоянно выходил в атаку и растягивал фронт в ширину. По движению и по позиционной работе просто идеальная игра со стороны Милада, который по большому счету выключил из игры и Самедова, и Ещенко. Определенно, иранский защитник – один из ключевых элементов победы над «Спартаком», пусть и не самый яркий. Просто представьте, что можно поменять в этом матче Мохаммади и Комбарова местами. Я не уверен, что конечный результат остался бы прежним.

Полузащитники

Александр Головин (ЦСКА)

В отсутствие Натхо и Вернблума именно Головин стал командиром в центре поля, где ему компанию составляли Бистрович и Кучаев. Игра Александра понравилась, ответственность ему не помешала, скорее наоборот – полузащитник получил возможность найти идеально подходящую нишу, через него шла вся игра, да и в работе без мяча Головин был самым полезным. Если на этом матче присутствовала очередная порция скаутов из Европы, то в их отчетах доминирует позитив.

Далер Кузяев («Зенит»)

Снова солидно сыграл Паредес – забил с углового и отдал результативную передачу, но из «Зенита» выделяем Кузяева, который едва не обеспечил питерцам волевую победу в Туле. Просто удивительно, что до перехода в «Зенит» Далер не имел в своем активе забитых мячей в РФПЛ, а в нынешнем сезоне отличился уже шесть раз. Дважды забив в ворота «Арсенала» с разницей в пару минут, Кузяев сделал счет 3:2 в пользу «Зенита», но выиграть команде Роберто Манчини было не суждено из-за гола одного гражданина, затаившего злобу.

Сергей Ткачёв («Арсенал»)

Во второй раз в матче вывел «оружейников» вперед, мог отличиться еще, но загубил роскошный момент, однако в целом провел яркий и насыщенный матч. В отличие от своего товарища Горбатенко, тоже забившего гол, не превратил свою желтую карточку в удаление.

Бернард Бериша («Ахмат»)

Человек, который разорвал «Спартак». Стоило Берише набрать скорость – «красно-белые» редуты разбегались в панике. Бернард легко обошел Дмитрия Комбарова перед тем, как отдать передачу на Магомеда Митришева, а в начале второго тайма убежал за третьим голом в ворота Селихова. Что важно, Бериша проявил себя не только в атаке, он многое сделал для опеки Промеса, которого держал в паре с Уциевым. Квинси, как известно, провалил игру.

Нападающие

Артём Дзюба («Арсенал»)

Гол Дзюбы в ворота «Зенита» должен был случиться, драматургия обязывала. А тут еще матч получился насыщенным, а успех Артема в матче с клубом, который владеет его контрактом, действительно получился судьбоносным. Дзюба забил в концовке, когда «Зенит» вел 3:2, а «Арсенал» действовал в меньшинстве. Судя по всему, форвард доволен тем фактом, что насолил Манчини и отобрал очки у «сине-бело-голубых» вместе со своей теперешней командой.

Ахмед Муса (ЦСКА)

Не все получалось у Мусы после зимнего возвращения в ЦСКА, были нелепые взаимодействия с партнерами, промахи, замена в матче с «Динамо», после которой мог разрастись конфликт с Виктором Ганчаренко, но стороны этого не допустили. И вот в игре с «Краснодаром» армейцы побеждают во многом благодаря классу и нацеленности Ахмеда на ворота. Другой нападающий на его месте мог оставить эти моменты без реализации, но нигериец дважды попал и обеспечил ЦСКА победу.

Тренер

Игорь Ледяхов («Ахмат»)

Божович, Ганчаренко, Семак – многие проявили свои лучшие качества, но отметим специалиста, который только осваивается на позиции главного тренера в РФПЛ. Ледяхов раньше работал на вторых ролях в штабах, но он толковый дядька, что сейчас и доказывает. Хладнокровно разобрал игру «Спартака», указал подопечным, когда и как бить по болевым точкам. Выбросил пока что действующих чемпионов из нынешней золотой гонки, несмотря на теплые чувства, которые питает к «красно-белым».