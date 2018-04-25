«Ливерпуль» забил пять, но осадок остался

«Ливерпуль» громит «Рому», но Юрген Клопп не очень доволен. «Соккер.ру» - о перипетиях увлекательной битвы на «Энфилде».

Мы предсказывали результативный матч, поскольку у таких соперников иначе и быть не могло. Вся игра структурно разделилась на несколько смысловых частей, разных по своей продолжительности. Единой линии, одной черты как таковой не было, поэтому рассмотрим основные элементы поединка.

Равное противостояние

Первые полчаса встречи прошли в очень равной борьбе, которая намекала на то, что прогноз высокой результативности может не сработать. Обе команды примерно в одинаковом режиме высоко друг друга прессинговали, накрывали и не уступали ни в одном из компонентов. Местами напористость «Ромы» даже создавала больше проблем противнику.

Атакующее трио «Ливерпуля» тоже не очень себя проявляло, поскольку Ди Франческо выстроил интересную систему противодействия – Фирмино, Мане и Салаха аккуратно опекали, прикрывая и страхуя друг друга, защитники «Ромы» со смещениями из центра поля и с флангов дополнительных сил. Так что на какое-то время потенциал свой «Ливерпуль» впереди прибрал, а римляне впереди отметились запоминающимся дальним ударом Коларова, который Кариус перевел несколько неуклюже в перекладину, напомнив о не самой своей высокой надежности.

Доминирование «Ливерпуля»

Первой ласточкой будущего разгрома стал Мане, которому раньше других партнеров стали удаваться отрывы от опеки. Собственно, он и должен был открывать счет, но на исходе получаса поединка упустил два вернейших момента. Один из них был особенно показательным – Садио удрал играючи от защитника, его опекавшего, на пас из глубины. Тут бы Ди Франческо призвать своих к особой внимательности. Возможно, он так и сделал, но римляне послушать его не смогли. Начался отрезок минут в 40 с тотальным превосходством «Ливерпуля». Основным карающим инструментом в этой части встречи выступил Салах, который перед перерывом дважды забил породистые мячи.

В следующих двух он был уже ассистентом, и только пятый «Ливерпуль» провел без его участия, завершив свою разгромную программу дублем Фирмино, который, кстати, также и двумя голевыми передачами отличился – как Салах. «Ливерпуль» использовал стремительный переход в атаку длинными передачами, у «Ромы» пропала цепкость в обороне, исчезла та самая опека, которая сдерживала «красных» в первые полчаса игры, план в защите рассыпался, а под давлением и впереди ничего не получалось – Милнер и Хендерсон пережимали в середине поля все, действуя очень жестко, к чему отчего-то средняя линия «Ромы» была не готова, только Наингголан пытался что-то подобное же противопоставить, но всюду не успевал.

Реакция «Ромы»

«Ливерпуль» рано успокоился, и началось это в районе 70-й минуты с копейками. Примерно с замены Салаха. Хозяева фактически бросили играть, решив, что «Рома» подавлена и уничтожена. Кажется, в этом были убеждены и фанаты римлян, и только Ди Франческо продолжал жить игрой, прыгая и крича так, словно ничего еще не случилось и все возможно.

В какой-то момент он перенес эту энергию и своим игрокам, которые переключили тумблер, заиграв жестче и увереннее. Это наложилось на сбавление оборотов «Ливерпулем», который уже и в средней линии был не так цепок, и впереди не так эффективен без Салаха, а в обороне без поддержки расположенных выше линий «Ливерпуль» и так никогда особо не блистал. Он работает только когда весь в струнку вытянут, как пружина. Тут же некоторые элементы просели.

Судейство

Особым образом наверняка будут говорить о судействе немецкой бригады, которое не оказалось чистым. Были претензии к тому, что в эпизоде с первым голом Салаха нарушение в другом месте атаке со стороны «красных» Феликс Брых не зафиксировал. Также возникали намеки на игру рукой Ловрена в штрафной «Ливерпуля» при падении. Судья не отреагировал. Но если там все спорные моменты, то не увиденный боковым офсайд в эпизоде, когда забивался третий мяч, это грубая ошибка.

Боковой судья не углядел офсайд у Салаха, отдавшего голевой пас. Он откровенно потерял позицию и нужный угол. Также в четвертом голе все было на грани офсайда. Особо отчаянные и с пенальти в ворота «Ливерпуля» поспорят, поскольку мяч отскочил в руку Милнера. Словом, чистой абсолютно работу Брыха и его команды точно никто не назовет, даже люди с разной степенью придирчивости.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (11) – 14 (6)

Очень здорово с точки зрения точности отработал «Ливерпуль», нанеся 11 ударов в створ ворот «Ромы». Это почти в два раза больше, чем нанесли римляне. Да и по общему количеству ударов «красные» внушительно впереди, хотя и римскую статистику не назвать провальной для такого результата.

Время владения мячом (точность передач): 49,6% (75%) - 50,4% (76%)

Довольно интересные цифры. Процент владения мячом примерно равный, поскольку три смысловых отрезка игры подразумевали контроль на стороне разных команд примерно одинаковый. В начале все было поровну, потом «Ливерпуль» доминировал, затем – «Рома», поскольку в положении отыгрывающейся чаще гоняла мяч, ища подходы.

Показатель точности передач кажется довольно низким, но именно он говорит о характере игры, о том, что команды мало времени проводили в бессмысленной перепасовке на своей половине поля, а стремились при любой удобной и не очень возможности доводить мяч в линию атаки, используя для этого в том числе и рискованные передачи, что порой приводило к потерям. Для такой манеры игры три точных паса из четырех в среднем – это весьма неплохо и показательно.

Решения по ходу матча

Стоит подчеркнуть работу тренеров, которые украсили встречу своим эмоциональным поведением от первой до последней минуты. Очень харизматично, очень ярко все смотрелось. По ходу из решений стоит отметить несколько шагов. О замене Окслейда-Чемберлена на Вейналдума особо нечего рассуждать – вынужденное решение, хотя Джорджиньо вошел в игру неплохо. Наверняка к Клоппу будут вопросы по поводу ухода Салаха на 75-й минуте. Тренер дал Мохамеду отдохнуть, посчитав, что игра сделана. И это сразу выключило «Ливерпуль» из игры.

Думаю, после активизации «Ромы» и двух пропущенных мячей Клопп пожалел о своем решении. Поэтому просто в конце уже бросил затыкать оборону Клавана. Ди Франческо долго думал, что можно сделать. Примечательно, что даже при безнадежном счете он старался что-то исправить, перестроил схему радикально, убрав пятерку защитников, продублировав фланги, что особенно бросалось в глаза, когда слева заработали вместе Перотти с Коларовым, а справа Флоренци с Шиком. Решительно убрал Де Росси, который как раз в центре уступал ливерпульскому кулаку. Заменил его на Гоналона. В общем, Ди Франческо не сдался и этим перестроением во многом позволил появиться надежде у «Ромы».

Забавно, что в конце игры настроение среди болельщиков и игроков было таким, словно «Рома» вовсе не проиграла с крупным счетом. «Ливерпуль» расстраивался упущенной разнице в пять мячей, а римляне поверили в себя, забив дважды в концовке и помня о том, что уже отыгрывали разницу в три гола после первого поединка. Причем сделали это на предыдущей стадии в битве с самой «Барселоной». Конечно, будет фантастикой, если сценарий повторится, но с нынешним эмоциональным «Ливерпулем» и не менее непредсказуемой «Ромой» ничего нельзя гарантировать.