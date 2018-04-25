Битва достойных

И «Реал», и «Бавария» достойны финала. Но в нем окажется только один. «Соккер.ру» - о первой серии мощного классического противостояния.

Если встреча «Ливерпуля» с «Ромой» на стадии полуфинала Лиги чемпионов представляла собой эдакую экзотику, то поединок между «Реалом» и «Баварией» уже можно отнести к классике. Этих участников точно все ждали на стадии полуфинала, хотя «Реал» балансировал на грани непопадания туда, вырвав преимущество у «Ювентуса» в четвертьфинале с помощью пенальти в компенсированное время второго матча. В любом случае «Реал» замахивается на третий подряд поход за победой в Лиге чемпионов. Но соперник очень силен.

История противостояния

Эти противники провели между собой 20 матчей в рамках различных турниров, причем статистика почти равная. «Бавария» победила девять раз, «Реал» - десять. Они и в прошлом сезоне виделись, кстати. Тогда на стадии четвертьфинала «Реал» прошел «Баварию» только в дополнительное время. В 2014 году мадридцы и мюнхенцы столкнулись тоже в полуфинале. Но тогда у «Баварии» шансов было не так много, она проиграла в обоих поединках – 0:1 и 0:4.

В 2007 году «Бавария» прошла «Реал» в Лиге чемпионов. Это случилось в 1/8 финала. В гостях немцы проиграли со счетом 2:3, но дома победили – 2:1. И вышли дальше за счет большего количества голов в гостях. В 2004 и 2002 годах уже «Реал» останавливал в плей-офф «Баварию». Словом, история противостояния у этих соперников насыщенная. Очень часто они боролись в матчах на вылет. Но чаще в последние годы успеха добивался «Реал».

Именно от мадридцев чаще всего вылетали в плей-офф мюнхенцы – пять раз. Интересно и противостояние главных тренеров. Среди всех тренеров, которые провели в Лиге чемпионов более 20 матчей, Зинедин Зидан и Юпп Хайнкес имеют едва ли не самый высокий процент побед. У Хайнкеса он составляет 71 процент, а у Зидана – 67 процентов. Только у одного специалиста этот показатель выше, чем у них – у Луиса Энрике – 73 процента.

Текущая форма

На внутренней арене положение дел у «Реала» и «Баварии» различно. Мюнхенцы досрочно обеспечили себе чемпионский титул и теперь просто развлекаются в Бундеслиге, укатывая одного соперника за другим. После поражения от «Лейпцига», которое случилось пять туров назад, «Бавария» всех обыгрывала только с крупным счетом, забив в четырех матчах 18 мячей. Досталось обеим «Боруссиям», «Аугсбургу» и «Ганноверу». «Реал» же в чемпионате гонится за вторым местом «Атлетико» и удирает от «Валенсии», занимая третью позицию и периодически теряя очки.

В последнем туре сыграл вничью с «Атлетиком». Но это, наверное, вызвано тем, что в чемпионате Испании у «Реала» уже не та мотивация, когда стало ясно, что «Барселону» не догнать. Все силы брошены на Лигу чемпионов, что логично. Ведь в Ла Лиге теперь все четыре первых места равнозначны с точки зрения стадии Лиги чемпионов, на которую попадаешь.

Ориентировочные составы

«Бавария»: Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья – Мюллер, Мартинес, Родригес – Роббен, Левандовски, Рибери.

«Реал»: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос, Иско – Бензема, Роналду.

Каких-то значимых потерь в составах нет. К отсутствию Нойера у «Баварии» все уже привыкли. Вратарь продолжает лечиться. Достаточно давно лечится и Кингсли Коман, проблемы со здоровьем испытывает и Артуро Видаль. Это все серьезные, но не непредвиденные потери. «Реал» же снова может рассчитывать на отбывшего дисквалификацию Рамоса, а Начо вернулся к тренировкам после травмы.

Ключевое противостояние

Левандовски против Роналду

Криштиану Роналду в нынешнем сезоне проводит потрясающую кампанию в Лиге чемпионов. Он забивает в 11 подряд матчах в турнире. В нынешней кампании в десяти встречах у него 15 голов. Без гола португалец не уходит ни в одном из поединков. И это огромное подспорье для мадридцев, которые получают солидный заряд уверенности, когда он на поле. Да и в чемпионате у него потрясающая серия: 24 мяча в 25 матчах.

Так что настрой особый не только на матчи главного европейского турнира. Левандовски потенциально может стать партнером Роналду в следующем сезоне, и это была бы убойная пара, потому что Роберт в статистике не очень-то уступает португальцу. Например, в Бундеслиге у него 28 голов в 28 матчах. В Лиге чемпионов только чуть поскромнее: пять голов в девяти сыгранных встречах. Но очное противостояние таких бомбардиров должно стать украшением и показать, кто чего стоит.

Точечные дуэли в полузащите

Специфика противостояния такова, что в средней линии мы можем увидеть сразу несколько интересных захватывающих дуэлей. Например, противостояние Иско и Мюллера. Оба обладают схожими функциями в своих командах, схожей манерой игры, сами создают значительный объем острых моментов и доставляют шикарно мяч бомбардирам. Сражение Мартинеса и Каземиро тоже может оказаться любопытным, поскольку оба играют почти одинаковые роли, успевают разрушать набеги противников и поддерживать атаки из глубины, являясь своего рода джокерами.

Особенно интересно, конечно, будет последить за тем, как мотивированный Хамес сыграет против «Реала», которому пока еще принадлежат права на него. Родригес не скрывает, что хочет остаться в «Баварии» и что игра против «Реала», где в него толком не поверили, станет особенной, символичной. Наверняка с особым чувством против своей бывшей команды сыграет и Кроос в составе «Реала».

Словом, все достаточно увлекательно переплетено и перед нами на самом деле схватка примерно равных оппонентов, достоинства которых способны взаимно уничтожаться.