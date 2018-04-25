Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

На матче «Ливерпуль» - «Рома» многие заметили эффектную подругу Раша, приняв ее за дочь Иана. О вдохновительницах бывших игроков – на «Соккер.ру»!

У действующих футболистов полно красавиц под боком, ведь они молоды, богаты и на пике славы. Но в футболе выходят на пенсию в тридцать с копейками, миллионы остаются на счетах, а народная любовь, как в случае с Ианом Рашем, не пропадает до старости.

Великому валлийцу и легенде «Ливерпуля» уже 56 лет, а вчера рядом с ним на трибуне сидела молодая жгучая брюнетка, которую многие в сети обозвали его дочерью. Отдаленное сходство издали есть, но это подруга Иана и, возможно, его будущая жена.

Кэрол Энтони (не дочь Иана Раша)

Ирландская девочка Кэрол – младшая из девяти детей в своей семье. Была певицей, светилась на ТВ, не первый год с Рашем, снимается в Болливуде и выпускает коллекцию собственной одежды. Не зациклена на внешности, нет страницы в Инстаграме (в переводе – без команды профессиональных стилистов и фотографов, которые щекочут эго). Есть только Твиттер, фото без фильтров и часто ужасные для такой эффектной дамы. Взрослая 34-летняя красотка, которая своего «Краши» (игра слова «втюриться» и фамилии друга) хвалит чаще, чем хвастается собой:

Каролина Диас (девушка Кака)

У Кака та же история, что у Раша, только на двадцать лет раньше – развелся и встретил новую молодую девушку. Дон Рикардо завершил карьеру в декабре прошлого года, а еще раньше завершились его отношения с матерью детей и еще одной красавицей Каролиной Селику. С женой многое пережили – в том числе попали на деньги, доверившись религиозному сектанту. А теперь пенсионер Кака счастлив с моделью Каролиной. Ничего не сказать – симпатичная блондинка, а бывшая жена даже позволяет ей нянчиться с детьми бразильца. Похоже, все у Рикардо под контролем.

Нагоре Арамбуру (любовь Хаби Алонсо)

Переходим от разводов к удачным бракам. Впрочем, Алонсо даже передачи не браковал – умеет играть тонко. Имя и фамилия его жены звучит как новый хит старой группы «Ногу свело» - «На горе Арамбуру».Это известная в Испании модель, которая поколесила миром за своим мужем Хаби. Возможно, за яркими фото в сети скрывается злой тиран и деспот, но Нагоре оставляет впечатление заботливой мамы, любящей жены и приятной милой спортивной девушки. Красиво смотрятся вместе – легенда испанского футбола и улыбчивая испанская синьора:

Констанция Караччоло (хулиганка Кристиана Вьери)

На ясном ночном небе звезд, сколько у Вьери было девчонок? Итальянский жеребец до седин в бороде коллекционировал отношения с красотками, но теперь у него есть постоянная подруга. Дерзкую Констанцию выделяет харизматичность и похожесть на американских актрис. Если думаете, что молодая девушка с бабником с солидным пробегом только из-за денег, то ошибаетесь. Фрейд бы оценил внешнее сходство отца семьи Караччоло и самого Бобо. Плюс у Вьери всегда было чувство юмора – увалень цеплял моделей явно не внешностью.





Кейт Райт (подруга Рио Фердинанда)

Хорошо, что Рио не сам, ведь в последние годы жизнь подбросила ему моральных испытаний. Сначала от рака умерла жена – мать троих малолетних детей, а потом Фернананд пережил потерю своей мамы по той же причине в прошлом году. Но во втором случае его уже поддерживала новая подруга Кейт Райт, которая решилась стать приемной матерью его ребятни, хотя могла и дальше оставаться звездой реалити-шоу. Активный Рио собирался начать боксерскую карьеру, а вне зала его мотивирует на подвиги эффектная девушка Кейт:

Илари Блази (жена Франческо Тотти)

Это не наше дело, но накачанные губы в стиле двадцатилетних и ничего не смыслящих в женской красоте девочек, явно испортили внешний вид известной итальянской ведущей и императрицы Рима. Вчера сам бедняга Тотти выглядел, словно его оплевали все датские футболисты мира, а Салах с Фирмино добавили сверху. Но когда Франческо вернется домой – его попробует утешить жена. Это история классической публичной любви, даже свадьбу Тотти транслировали в прямом эфире, а деньги за выкуп прав потратили на благотворительность. Императрицы 21 века выглядят вот так:

Лорена Берналь (жена Микеля Артеты)

Будущий тренер «Сити» или «Арсенала», а сегодня помощник Гвардиолы в Манчестере, восьмой год в браке с моделью и актрисой Лореной Берналь, которая снималась в испанских сериалах, а также американских ТВ-шоу «Чак» и «С. S. І.: Майами». Девушка активно занята актерской карьерой. Наверное, поэтому у Микеля прическа хуже, чем у Гвардиолы – из восьмидесятых и в стиле парика Кобзона. А если серьезно, то жгучие испанские брюнетки украсят любого мужа, особенно талантливого, как молодой тренер Артета. Лорена симпатичная - при полном параде и в простенькой футболке. Умеет быть разной – настоящая актриса:

Наташа Танус (девушка Михаэля Баллака)

Мишка встречается с внучкой Софии Ротару. Шутка, конечно, Наташа ливанка по происхождению. Девушка очень неглупая, работала на большие немецкие банки, являлась (или до сих пор является) региональным директором отделения «Голдман Сакс» - одного из самых известных инвестиционных учреждений планеты. Умницу и красавицу высматривайте на трибунах в дни матчей сборной Германии в России – Михаэль явно заглянет со своей спортивной подругой в гости:

Как видите, бывшие футболисты держатся и на другом поле боя. Независимо от возраста или внешности, спортсмены умеют ладить с красивыми девушками. Причем сами видите – эти красивые дамы могли себе найти богатых и молодых ребят на любом курорте, старикам пришлось их зацепить.

Также заметно, что у футболистов постарше отличается вкус от молодых – те чаще выбирают девушек, созданных пластическими хирургами от носа до пятой точки. Конечно, выше тоже есть примеры работы выдающихся врачей, но девушки разные, чем и прекрасные.

Зато благодаря полуфиналу Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» будем знать, что у Иана Раша под боком не его дочь-брюнетка, а молодая подруга. Не стареют душой футбольные ветераны, чего всем можно пожелать!