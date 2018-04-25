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Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

сегодня, 12:45
Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

На матче «Ливерпуль» - «Рома» многие заметили эффектную подругу Раша, приняв ее за дочь Иана. О вдохновительницах бывших игроков – на «Соккер.ру»! 

У действующих футболистов полно красавиц под боком, ведь они молоды, богаты и на пике славы. Но в футболе выходят на пенсию в тридцать с копейками, миллионы остаются на счетах, а народная любовь, как в случае с Ианом Рашем, не пропадает до старости. 

Великому валлийцу и легенде «Ливерпуля» уже 56 лет, а вчера рядом с ним на трибуне сидела молодая жгучая брюнетка, которую многие в сети обозвали его дочерью. Отдаленное сходство издали есть, но это подруга Иана и, возможно, его будущая жена.

Кэрол Энтони (не дочь Иана Раша)

Ирландская девочка Кэрол – младшая из девяти детей в своей семье. Была певицей, светилась на ТВ, не первый год с Рашем, снимается в Болливуде и выпускает коллекцию собственной одежды. Не зациклена на внешности, нет страницы в Инстаграме (в переводе – без команды профессиональных стилистов и фотографов, которые щекочут эго). Есть только Твиттер, фото без фильтров и часто ужасные для такой эффектной дамы. Взрослая 34-летняя красотка, которая своего «Краши» (игра слова «втюриться» и фамилии друга) хвалит чаще, чем хвастается собой: 

Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футболаКрасотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

Каролина Диас (девушка Кака)

У Кака та же история, что у Раша, только на двадцать лет раньше – развелся и встретил новую молодую девушку. Дон Рикардо завершил карьеру в декабре прошлого года, а еще раньше завершились его отношения с матерью детей и еще одной красавицей Каролиной Селику. С женой многое пережили – в том числе попали на деньги, доверившись религиозному сектанту. А теперь пенсионер Кака счастлив с моделью Каролиной. Ничего не сказать – симпатичная блондинка, а бывшая жена даже позволяет ей нянчиться с детьми бразильца. Похоже, все у Рикардо под контролем. 

Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футболаКрасотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

Нагоре Арамбуру (любовь Хаби Алонсо)

Переходим от разводов к удачным бракам. Впрочем, Алонсо даже передачи не браковал – умеет играть тонко. Имя и фамилия его жены звучит как новый хит старой группы «Ногу свело» - «На горе Арамбуру».Это известная в Испании модель, которая поколесила миром за своим мужем Хаби. Возможно, за яркими фото в сети скрывается злой тиран и деспот, но Нагоре оставляет впечатление заботливой мамы, любящей жены и приятной милой спортивной девушки. Красиво смотрятся вместе – легенда испанского футбола и улыбчивая испанская синьора: 

Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футболаКрасотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

Констанция Караччоло (хулиганка Кристиана Вьери)

На ясном ночном небе звезд, сколько у Вьери было девчонок? Итальянский жеребец до седин в бороде коллекционировал отношения с красотками, но теперь у него есть постоянная подруга. Дерзкую Констанцию выделяет харизматичность и похожесть на американских актрис. Если думаете, что молодая девушка с бабником с солидным пробегом только из-за денег, то ошибаетесь. Фрейд бы оценил внешнее сходство отца семьи Караччоло и самого Бобо. Плюс у Вьери всегда было чувство юмора – увалень цеплял моделей явно не внешностью.   
 
Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футболаКрасотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

Кейт Райт (подруга Рио Фердинанда)

Хорошо, что Рио не сам, ведь в последние годы жизнь подбросила ему моральных испытаний. Сначала от рака умерла жена – мать троих малолетних детей, а потом Фернананд пережил потерю своей мамы по той же причине в прошлом году. Но во втором случае его уже поддерживала новая подруга Кейт Райт, которая решилась стать приемной матерью его ребятни, хотя могла и дальше оставаться звездой реалити-шоу. Активный Рио собирался начать боксерскую карьеру, а вне зала его мотивирует на подвиги эффектная девушка Кейт: 

Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

Илари Блази (жена Франческо Тотти)

Это не наше дело, но накачанные губы в стиле двадцатилетних и ничего не смыслящих в женской красоте девочек, явно испортили внешний вид известной итальянской ведущей и императрицы Рима. Вчера сам бедняга Тотти выглядел, словно его оплевали все датские футболисты мира, а Салах с Фирмино добавили сверху. Но когда Франческо вернется домой – его попробует утешить жена. Это история классической публичной любви, даже свадьбу Тотти транслировали в прямом эфире, а деньги за выкуп прав потратили на благотворительность. Императрицы 21 века выглядят вот так: 

Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

Лорена Берналь (жена Микеля Артеты)

Будущий тренер «Сити» или «Арсенала», а сегодня помощник Гвардиолы в Манчестере, восьмой год в браке с моделью и актрисой Лореной Берналь, которая снималась в испанских сериалах, а также американских ТВ-шоу «Чак» и «С. S. І.: Майами». Девушка активно занята актерской карьерой. Наверное, поэтому у Микеля прическа хуже, чем у Гвардиолы – из восьмидесятых и в стиле парика Кобзона. А если серьезно, то жгучие испанские брюнетки украсят любого мужа, особенно талантливого, как молодой тренер Артета. Лорена симпатичная - при полном параде и в простенькой футболке. Умеет быть разной – настоящая актриса: 

Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футболаКрасотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

Наташа Танус (девушка Михаэля Баллака)

Мишка встречается с внучкой Софии Ротару. Шутка, конечно, Наташа ливанка по происхождению. Девушка очень неглупая, работала на большие немецкие банки, являлась (или до сих пор является) региональным директором отделения «Голдман Сакс» - одного из самых известных инвестиционных учреждений планеты. Умницу и красавицу высматривайте на трибунах в дни матчей сборной Германии в России – Михаэль явно заглянет со своей спортивной подругой в гости: 

Красотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футболаКрасотка на «Энфилде» и другие подружки легенд футбола

Как видите, бывшие футболисты держатся и на другом поле боя. Независимо от возраста или внешности, спортсмены умеют ладить с красивыми девушками. Причем сами видите – эти красивые дамы могли себе найти богатых и молодых ребят на любом курорте, старикам пришлось их зацепить. 

Также заметно, что у футболистов постарше отличается вкус от молодых – те чаще выбирают девушек, созданных пластическими хирургами от носа до пятой точки. Конечно, выше тоже есть примеры работы выдающихся врачей, но девушки разные, чем и прекрасные. 

Зато благодаря полуфиналу Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» будем знать, что у Иана Раша под боком не его дочь-брюнетка, а молодая подруга. Не стареют душой футбольные ветераны, чего всем можно пожелать!  

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Все комментарии
anyway
anyway
сегодня в 17:17
у раша самая страшная
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 17:08
А где Бадр Харри?
memphis
memphis
сегодня в 16:25
а у Глушакова самогон и бабы ему не нужны
Валерон
Валерон ответил kinderpingui
сегодня в 16:02
kinderpingui:
У фердинанда самая прикольная чикса. На лицо у баллака самая симпатичная
Ещё бы двадцать килограммов целлюлита убрать с ляшек старых и было бы совсем здорово.
dzvinka
dzvinka ответил дурман
сегодня в 14:03
дурман:
Соккер, не надоело на чужих баб пялится ?
своих не имеют, дай им хоть на чужих позырить)))
Liver1892
Liver1892
сегодня в 13:53
Иан Рашу 56, при его образе жизни, можно жахаться ещё ка кролик, так что супруга у него, как раз для него
Jum13
Jum13
сегодня в 13:53
Хорошо, что у спартачей есть Ананидзе
El Dassory
El Dassory
сегодня в 13:37
У дедушки Раша походу не только был огромный футбольный талант.)
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 13:31
У фердинанда самая прикольная чикса. На лицо у баллака самая симпатичная
Спагетти
Спагетти
сегодня в 13:11
У какорина есть мамаев, чё их фотки не скинули?)
Гальтара
Гальтара ответил дурман
сегодня в 13:05
дурман:
Соккер, не надоело на чужих баб пялится ?
И ладно бы хоть парочка из них вправду симпотные были, а не досками с перекаченными сисяндрами и губами...
Beekeeper
Beekeeper ответил Правдин Семён
сегодня в 12:58
Правдин Семён:
Это не имеет отношения к футболу. Имхо.
Имеет, телки же футболистов, значит имеет ))) или имеют
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:55
Видимо пытаются привлечь читателей подобными статьями, как и другие спортивные сайты, скоро будут появления топов а-ля 10 фоток из инстаграма и прочее
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 12:53
Это не имеет отношения к футболу. Имхо.
Ekkimukk
Ekkimukk ответил дурман
сегодня в 12:50
дурман:
Соккер, не надоело на чужих баб пялится ?
"Соккер.ру" выступает в качестве ценителя красоты. Наслаждаемся прекрасным, чего и вам желаем.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:49
сиськи правят миром.
дурман
дурман
сегодня в 12:44
Соккер, не надоело на чужих баб пялится ?
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