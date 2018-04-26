Роналду не забил, но «Реал» снова победил «Баварию»

Сто пятидесятая победа «сливочных» в Лиге чемпионов случилась в Мюнхене, где снова все сложилось в пользу Зидана. «Соккер.ру» впечатлен расчетливостью «Реала».

Встретились равные соперники

Вчера в Англии была заметна разница между «Ливерпулем» и «Ромой» в готовности, скорости и по подходу, что позволило футболистам «Барселоны» задать себе резонный вопрос: «Как мы проиграли „волкам“, как»? А в Мюнхене было почти полное равновесие по классу соперников. Конечно, «Бавария» на хозяйских правах и домашних харчах имела преимущество в ряде эпизодов, но «Реал» во многих случаях отвечал симметрично.

У хозяев брак всего 15 % в передачах до перерыва? У «Реала» та же картина, и по матчу не сильно скатились. «Бавария» почти не применяет дриблинг в трауре после очередной травмы Роббена? У «сливочных» тот же подход. Только по грубым вратарским ошибкам у гостей преимущество на одну, а так даже на гол крайнего защитника ответил другой крайний защитник с того же фланга. Вплоть до вялой игры крайних атакующих и безударности форвардов – «Бавария» и «Реал» стоили друг друга.

Как «Бавария» остановила Роналду?

Криштиану скорее остановил Зидан. Показавшись в стартовом составе, форвард сравнялся с Хави по матчам в Лиге чемпионов, а впереди него только бывший напарник – Икер Касильяс, добравший матчей в составе «Порту». Но выход на поле не означал, что португалец вошел в игру. Арбитр Куйперс не нашел в этот вечер ни единого повода для создания истории о Роналду для внуков – нападающий был незаметен, даже у Левандовски собралось больше ударов по чужим воротам.

9 голов в 6 играх, 7 мячей в 3 последних матчах – Роналду зверствовал в последних играх против «Баварии», но сегодня был тихим и незаметным. Отчасти из-за того, как работали его напарники – в основном в защите, ведь Кроос, Иско, Бензема, Асенсио, Модрич и Васкес на всех отдали три передачи под удар, две из которых на счету Лукаса, который заканчивал игру правым защитником. «Реал» не собирался рисковать, открываться и доминировать. Раз так – Криштиану получил передышку до следующей встречи с «Баварией», которая менее чем через неделю.

Числовое отражение странной битвы

- в первом тайме в Мюнхене у Карвахаля и Марсело было в сумме столько же ударов по чужим воротам, как у Роналду – два, причем оба выстрела португальца ушли мимо. «Реал», мягко говоря, действовал осторожно. Интересный факт: после перерыва Криштиану так и не пробил по чужим воротам;

- 5:4 – победа «Баварии» по точным ударам такая неуверенная и не хозяйская, что неудивительно видеть счет на табло. Пускай «Реал» не наиграл на легкие голы, хотя забил их очень вовремя без большого количества атак, форварды немецкого клуба тоже не доработали. Из пяти точных ударов хозяев два на счету фланговых защитников – Рафиньи и Киммиха;

- 60 % на 40 % - разница по владению мячом отражает план Зидана игру. «Реал» отдал первый номер, расположился компактно по периметру своей штрафной, сыграл в нетипичной манере ради результата, и тот пришел. А «Бавария», оказавшись в привычной роли доминирующей стороны, без Роббена не справилась – ничего в атаке толкового не придумали;

- Иско допустил 14 % брака, хотя у него бывали матчи вообще без единой неточной передачи. Всего семнадцать раз коснулся мяча в первом тайме и отдал всего четырнадцать удачных передач. Маленький брак для многих и огромный для испанца. Зидан снял Франсиско с игры в перерыве, ведь Киммиха хавбек не ловил и атаковал слабо. Впрочем, как и Васкес, подкупивший разве что желанием выполнять черновую работу;

- 585 пасов против 392, 763 касания против 590 – «Реал» вернулся к истокам, поскольку поставил на контратаки. В этот вечер Зидан выбрал тактику выносов от ворот – 26 против 3 у «Баварии», отборов – преимущество на восемь штук и перехватов – равенство, которое подчеркивает, что центральные хавбеки «Реала» хорошо чувствовали высоту прессинга. Могли по такой игре пропустить дважды, но передали это право «Баварии», которая получила мяч, но не сумела им распорядиться, забраковав всего 14 % передач;

- Роббен получил семьдесят шестнадцатую травму за все время в «Баварии». Число выдуманное, но вы легко могли поверить, что так и было. Если быть точнее, то это минимум 45-е повреждение в списке Арьена только в Германии - у голландца железные нервы, любит футбол настолько, что постоянно возвращается. К сожалению, это была далеко не единственная вынужденная замена матча – Боатенг и Карвахаль тоже покинули поле после травм.

«Сливочным» нужен новый голкипер?

Понятно, почему костариканец Кейлор Навас нервничает – слухи о Давиде Де Хеа влияют на его настрой, а отношение к нему фанатов «Реала» и критиков подталкивает к ошибкам, а не успокаивает. Конечно, Киммих забил после грубого ляпа Кейлора – не просчитал момент, бросился не туда. Зато потом южноамериканец спасал, напомнив о том, что речь не о классе, а о нервах. Может, хорошо, что Навас ошибся? Если бы «Реал» выиграл с сухим счетом – ответный матч был бы менее интересным.

Герой поединка. Зинедин Зидан («Реал»)

Статный лысый – большой мастак почувствовать игру. Поняв, что «Бавария» будет давить за счет прессинга, Зинедин приказал Васкесу и Иско играть ниже, а Каземиро, Кроосу и Модричу – почти на одной линии. При этом высота игры Карвахаля и Каземиро была разной, а центральных защитников «Реал» держал глубоко, стараясь создавать стену для ударов Левандовски и Роббена.

В перерыве Зидан выпустил автора будущего победного гола Асенсио, и после этого мяча ушедший с поля Иско праздновал вместе с тренером. Также смена Карвахаля на Бензема с переводом Васкеса в защиту, и выход Ковачича вместо Каземиро себя оправдали – «Реал» сработал как часы, не считая помарки в одном эпизоде. Молодой тренер связал опытного немецкого коллегу по рукам и ногам, французское сопротивление победило навал хозяев поля.

«Реал» выполнил установку на игру?

«Сливочные» первыми добрались до 150 побед в ЛЧ и сделали это на любимой арене, повторив общий рекорд «Барселоны» - 306 успехов в турнире. Пропустили не трижды, как против «Ювентуса» во второй игре - уже хорошо. И хотя с первых минут не покидало ощущение, что футболисты «Баварии» были лучше готовы физически, они допустили ошибки в защите и допустили выездные голы «сливочных», когда устали после перерыва.

Зидан этого и ждал, ведь его команда, невзирая на схему якобы «4-3-3», на самом деле играла «4-5-1», стараясь всеми действиями показать – стараются контратаковать и не проиграть. Получилось, ведь «Реал» пропустил лишь однажды и ответил. Учитывая, как по-разному эта команда может действовать от матча к матчу, меняя скорость игры в атаке до неузнаваемости, результат в Мюнхене их полностью устраивает.

А вот банда Хайнкеса раздосадована, поскольку Рафинья допустил глупую ошибку – контратака «Реала» завершилась голом Асенсио, на который гости, конечно же, наиграть не успели. К ошибкам Хайнкеса можно отнести упрощение игры в центре – даже выход Алькантары не добавил изящности и дикости, которую могут обеспечить Толиссо и Видаль, неправильное использование Родригеса – в плотной игре Хамесу было сложно, и странное расположение Мюллера и Левандовски в игре, где количество защитников «Реала» на квадратный метр вокруг этих двух зашкаливало.

Определенно не лучший матч Юппа в Лиге чемпионов, первый полуфинал проиграл во всех смыслах. Сложно сказать, кому продал душу Зидан, чтобы быть таким везучим и чутким тренером в Лиге чемпионов, но в очередной раз все складывается для его команды идеально. И без гола Роналду обошлось – «Бавария» снова дома проигрывает «Реалу». Пусть не 0:4, как четыре года тому назад, но зная «сливочных» - дома сыграют иначе, и немцам будет невероятно сложно одержать победу с нужным счетом в Мадриде.

Хотя бы потому, что «Реал» сыграл примитивно сознательно, а «Бавария» упрямо и однообразно давила под диктовку соперника, чтобы пережить очередное домашнее поражение от давнего врага.