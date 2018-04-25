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Хендерсон: «Здоровье раненого болельщика — единственное, что имеет значение»

25 апреля 2018, 17:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выступил с обращением по поводу ситуации с раненым болельщиком «красных», который пострадал перед вчерашним матчем Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2) от рук римских фанатов. Англичанин получил ножевое ранение и находится в больнице в критическом состоянии.

«Мысли и молитвы всех футболистов „Ливерпуля“ сейчас связаны с нашим болельщиком, который находится в больнице. А ведь он просто пришел посмотреть футбол и поддержать „Ливерпуль“. Здоровье этого парня — единственное, что имеет значение в данный момент. 

You’ll Never Walk Alone».

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
25 апреля 2018 в 20:33
печально.Здоровья парню
dzvinka
dzvinka
25 апреля 2018 в 19:28
скота с ножом поймали?
sir_Alex
sir_Alex
25 апреля 2018 в 18:40
Здоровья мужику!
Liver1892
Liver1892
25 апреля 2018 в 18:01
Хендо как всегда, всё правильно сказал, немного жесткости не хватает, вчера когда Ловрен свой поганый рот открыл на кэпа, надо было ему взбучку устроить всей командой, вообще хорватская морда берега спутал
Гость
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