Хендерсон: «Здоровье раненого болельщика — единственное, что имеет значение»

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25 апреля 2018, 17:48

Полузащитник «Ливерпуля» выступил с обращением по поводу ситуации с раненым болельщиком «красных», который пострадал перед вчерашним матчем Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2) от рук римских фанатов. Англичанин получил ножевое ранение и находится в больнице в критическом состоянии.

«Мысли и молитвы всех футболистов „Ливерпуля“ сейчас связаны с нашим болельщиком, который находится в больнице. А ведь он просто пришел посмотреть футбол и поддержать „Ливерпуль“. Здоровье этого парня — единственное, что имеет значение в данный момент.

You’ll Never Walk Alone».