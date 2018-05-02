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«Реал» протиснулся в финал

вчера, 00:24
«Реал» протиснулся в финал

Сумасшедшая битва в Мадриде закончилась вничью, которая вывела «Реал» в финал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о подвигах и ошибках.

После первого матча в Мюнхене многие эксперты и болельщики сходились во мнении о том, что «Бавария» как минимум не заслуживала поражения, но все же проиграла. И если тогда об этом шла речь, то теперь уж точно можно еще громче говорить: «Бавария» этого не заслужила. А заслужил ли «Реал» выход в финал? Ответный матч сложился из нескольких важных опорных пунктов.

Игра вратарей

Безусловно, боссы «Реала» и болельщики, да даже испанские СМИ должны хотя бы для того, чтобы не становиться посмешищем, плодя безумные слухи, перестать говорить о том, что «Реал» отчаянно ищет нового вратаря. Можно сколь угодно фантазировать на тему Де Хеа в «Реале», но пока мадридцев от трофея к трофею ведет именно Навас. И этот полуфинал во многом выигран мадридцами благодаря Кейлору, который и в Мюнхене выручал, а уж в Мадриде вытащил несколько шикарных ударов и не дал состояться паре-тройке голов как минимум.

На контрасте можно отметить пропущенный гол имени Ульрайха. Ясное дело, что такая ошибка говорит не о классе вратаря, а о том, что он просто после перерыва не собрался, не взял себя в руки и растерялся, забыл, что нельзя брать мяч в руки после паса партнера, а вспомнил, когда уже сложился, и не нашел ничего лучше, чем пропустить его, сделав подарок Бензема.

Ошибка даже хуже детской. Но случилась она именно в полуфинале Лиги чемпионов, когда колоссальное давление, когда каждый нюанс важен. Чемпион выдает свой лучший матч, а посредственность допускает грубую ошибку. И дело тут в голове, а не в прыгучести, реакции или физической форме.

На фоне ошибки Ульрайха какой-то мелкой шалостью выглядят осечки, предшествовавшие первым двум голам. Сначала Рамос по-пижонски криво выносил мяч и подарил его Киммиху, а потом Алаба потерялся и упустил Бензема, когда Карим сравнивал счет. Это простые ошибки защитников, которые затем в целом провели хороший матч.

Работа судьи

Кажется, УЕФА нравится раз за разом выставлять себя на посмешище с использованием судей за воротами. Пока весь мир потихоньку переоборудуется на видеоповторы, эти парни продолжают ставить лишние глаза по периметру, не снабдив этих арбитров несчастных никакими инструкциями, судя по всему. Потому что только отвернувшийся человек не мог увидеть игру рукой у Марсело в конце первого тайма. Это чистейший пенальти.

Возможно, главный судья чего-то в динамике не увидел, но в том районе были два его помощника, которым некуда было смотреть, кроме как за мячом, и они проморгали один из ключевых моментов, совершив грубейшую ошибку. Можно много рассуждать, что было бы, назначь судья пенальти, но нельзя отрицать факт результативной ошибки рефери.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 22 (10)

Это все, что нужно знать тем, кто осмелится говорить, что «Реал» превосходил «Баварию». Мюнхенцы проиграли только одному фактору: своей реализации моментов. Пожалуй, никто еще столько моментов не создавал у ворот мадридцев, никто так издевательски не расправлялся с защитой в штрафной «Реала». Другое дело – использовать эти издевательские разборки.

В умении игроков «Реала» бросаться отважно под мяч и спасать в последний момент можно было убедиться еще раз, но это не показатель класса, не признак уверенной команды. «Реал» просто не справлялся с динамикой и давлением «Баварии». Примечательно, как едва не дрогнул, испугавшись мощного напора мюнхенцев, Зидан, начавший готовить замену в первом тайме. Правда, после беседы с Васкесом успокоился и оставил его на позиции крайнего защитника, где тот сработал, надо сказать, не так уж и плохо, хотя большая часть атак прошла по его флангу.

Просто «Бавария» излишне там упрощала и позволяла свои подачи и прострелы перехватывать. Наконец, надо отметить полную беспомощность Левандовски. Какие-то совсем уж сумасшедшие СМИ заявляли, что поляк будет нарочно не слишком стараться в матчах с «Реалом», потому что метит в Мадрид летом. Карл-Хайнц Румменигге посоветовал таким журналистам лечиться. Но после такой безвольной и беззубой игры Роберта невольно задумаешься. Конечно, и Роналду не блистал, но не выглядел хотя бы бледной унылой тенью, какой с самого начала показывали режиссеры Левандовски, бродившего по полю в поисках смысла жизни.

Владение мячом (точность передач): 40,1% (80%) - 59,9% (86%)

Есть у сторонников «Реала» контраргумент. Мадридцы ведь тоже имели хороший отрезок в игре. Даже пару, но коротких. Первый случился как раз между первым быстрым голом «Баварии» и ответным мячом «Реала». В этот момент мюнхенцы немного присели, раздумывая, что им делать с появившимся преимуществом. Мадридцы этим воспользовались и поднажали.

Получилось, как видим, результативно. После этого «Бавария» только находилась в состоянии перманентной атаки, а «Реал» пытался как-то отбиться и исхитриться для ответного удара. Такая тактика тоже имеет право на жизнь, но не когда она основана только на надежде, что Хамес промажет, Навас спасет, мяч удачно отскочит. Не на это должен рассчитывать претендент на победу в Лиге чемпионов. А «Реал», такое ощущение, на это и рассчитывал.

Свою хватку во втором тайме он проявил после второго своего забитого мяча, когда после внезапной ошибки Ульрайха «Бавария» поплыла ненадолго, тогда мадридцы могли добить, но не получилось. И все, пожалуй. Дальнейшая работа – только противодействие и спасение результата всеми способами.

Как бы то ни было, «Реал» вышел в финал и имеет прекрасную возможность в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Это, конечно, потрясающий результат, который точно спасет сезон для мадридцев, провалившихся в чемпионате Испании. Но конкретно противостояние с «Баварией» вряд ли останется в числе приятных воспоминаний для поклонников «Реала». Нечего хорошего им вспомнить, кроме открытия защитника Васкеса и подтверждения спасителя Наваса.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 03:48
Реал прошел заслуженно, автор статьи что в футбол никогда не играл, можно долбить в ворота и штанги сколько угодно, но если там есть классный вратарь и защитники готовые броситься под удар, то побеждает та команда которая лучше!!! использует свои голевые возможности. Бавария проиграла!!! на своем поле и смогла только вничью сыграть на поле мадрида, но оголтелым людям которые не хотят смотреть правде в глаза видимо трудно доказать что в финале сильнейший из этой пары.
D.vil
D.vil
вчера в 19:55
Реал, умудренный боец, сделал результат в первом матче, во втором, не напрягаясь сохранил;) Баварии же надо было забивать, отсюда такая статистика... Будь наоборот, болельщики ее бы разорвали...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 19:37
Лучше бы позвали английских и немецких судей, такого позора футбола не было бы, левый проход Реала в третий раз в финал - это насмешка над фээр плэй :)
Fury_Pitt
Fury_Pitt
вчера в 16:50
Да, это был тот редкий случай когда Реалу по настоящему приходилось страдать все 90 минут что бы доказать что они достойны 3 го подряд финала ЛЧ, ведь великие победы добываются лишь тогда, когда преодолена черта, предел через который могут пройти лишь избранные, коими игроки в белых футболках и являются, что заставляет меня гордиться ими и с восторгом произносить слова HALA MADRID!!!!!!! VAMOS REAL!!!!!!! ВПЕРЕД ЗА 3М ПОДРЯД УШАСТЫМ!!!!!!!!!!🏆🏆🏆
lobstersss
lobstersss ответил zayrchik
вчера в 15:20
Возит? Хаха. Спец))) Реал сыграл ровно так, как было достаточно, чтобы утереть нос скучной Баварии, которая в своём чемпе скупает все таланты у конкурентов и только за счёт этого выигрывает. Это вам не бундес))) Отдыхайте)))
lobstersss
lobstersss
вчера в 15:08
Видно, автор топит за Баварию))))) поплачь)
амурец
амурец ответил zayrchik
вчера в 13:34
zayrchik:
Бавария заслужила выход в финал, однозначно. только слепой может это отрицать, пытаясь не замечать то, что Бавария была сильнее Реала в двух играх, особенно на Бернабеу, просто футбол не всегда справедлив и не всегда побеждает сильнейшая команда... удары по воротам и в створ Реал - 9/3 Бавария - 20/8 владение мячом 44-56 о каком заслуженно речь?? когда одна команда просто возит другую ?
удары по воротам и владение мячом это не всегда голы
амурец
амурец ответил boom4321
вчера в 13:29
boom4321:
такой бред иногда пишут, какая компенсация, если собрать все эти компенсации, Реал должен вообще лет 40 бесплатно играть, чтобы реабилитироваться за свои позорные и купленные победы
значит я не ошибся вот пригорает как, Реал третий раз подряд в финале, а ваши бредовые идеи про судей, отражают беспомощность ваших команд в ЛЧ
ndedov
ndedov
вчера в 12:59
Вопрос в том, дадут ему третий раз выиграть или нет!
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 11:25
Реал вышел в финал , абсолютно звслуженно , С чем всех поздравляю !!! Можно с пеной у рта и дымом в штанах доказывать обратное , но это эмоции и только !!! Если на счет "подарка" , то разве откровенный пижонский косяк Рамоса на 3-ей минуте матча, приведший к голу в ворота Реала , не был ПОДАРКОМ ! В самом начале матча ! Это может надломить любую команду ! Но не Реал !!! Команда не сломалась ! У Реала есть такая неистребимая черта : рамосы в начале матча могут откровенно накосячить , а потом команда героически это исправляет !
РЕАЛ В ФИНАЛЕ - И ЭТО ЗАСЛУЖЕННО !!! Посмотрите , кто противостоял Реалу в плэй-офф : ПСЖ , который на начало турнира считался фаворитом ЛЧ ; Ювентус с Легендой Буффоном и Бавария - безоговорочные чемпионы своих лиг ! И всех Реал прошел ! Остается финал , к которому , я думаю , Карвахаль , которого явно не хватало во вчерашнем матче, будет в строю , Зидан найдет опять правильные слова для настроя своих игроков !
ВПЕРЕДИ ФИНАЛ , КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПЕРЕВЕРНУТЬ ИСТОРИЮ ФУТБОЛА , И ЗИДАН СМОЖЕТ ВПИСАТЬ В НЕЁ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ СВОЁ ИМЯ , УЖЕ КАК ТРЕНЕР !!!
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 11:00
Жаль,когда победы на тоненького,но побеждает тот,кто больше готов победить. Если бы Бавария прошла дальше за счёт пенальти, то ее критиковали бы сильнее. Реал идет в третий подряд финал,с чем их можно поздравить. Каким путем-другой вопрос,который в этот раз не хочется поднимать.
zayrchik
zayrchik
вчера в 10:56
Бавария заслужила выход в финал, однозначно.
только слепой может это отрицать, пытаясь не замечать то, что Бавария была сильнее Реала в двух играх, особенно на Бернабеу, просто футбол не всегда справедлив и не всегда побеждает сильнейшая команда...
удары по воротам и в створ
Реал - 9/3 Бавария - 20/8
владение мячом 44-56
о каком заслуженно речь?? когда одна команда просто возит другую ?
No problem
No problem
вчера в 10:46
Мадрид протиснулся в финал?),че за бредятина???
В отличии от той ж Ромы,у которой есть шансы туды попасть,Реал все свои первые матчи выигрывал в Легкую.
Ответные,валидольные,но если хочешь выбить Мадрид,надо играть на пределе своих возможностей.
Всё это нытье про судьей,пенок,это песни для бедных.
Могу поспорить с любым хейтером Реала,че если их команды,проходили б Мадрид,в таком ключе(по их мнению купленных),они споком включили б "Режим двойной стандарт ",и пели б совсем другую ахинею.
Даже будучи в подвешенном состоянии,Реал Мадрид выходит в финал,3й подряд Карл!
13й Ушастый маячит,мы верим че Мадрид привезет его на Сибелес...
а остальные потеряли веру в свои команды,потому как РЕАЛ раз за разом оставляет их за бортом,хлебать свою желч.
И от этого на душе спокойно).
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 09:39
Но конкретно противостояние с «Баварией» вряд ли останется в числе приятных воспоминаний для поклонников «Реала». Нечего хорошего им вспомнить, кроме открытия защитника Васкеса и подтверждения спасителя Наваса.

Че за глупость?? Это были хорошие матчи, ради этого мы смотрим футбол, кому интересны победы над слабыми? Не мне.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 09:03
Почти все атаки Баварии прошли через Васкеса, а он вообще не защитник как бы, даже не близко. А вообще странно, что в 2 матчах с Реалом, 2 мяча из 3 забил защитник. Где всю игру были Левандовски и Мюллер? В атаке не могли, в защите не помогали (Мюллер, правда, иногда садился, но что делал поляк, вообще вопрос). У Роналду тоже игра не шла обе игры, но он постоянно прессинговал, садился низко, при стандартах был у своих ворот и много помогал. Левандовски нужен Реалу? Ни разу, он не игрок типа Иско или Асенсио, которые могут создавать и одновременно забивать. Пусть остается в Бундеслиге. Насчет Марсело можно сказать точно - рука была. Но вот была ли это игра рукой или мяч попал в руку (это очень разные вещи, которые и трактуются по разному) и было ли это в штрафной а не за ее пределами, об этом можно спорить долго. Как и том, нужно ли было ставить пенальти на Бензема.

В общем двоякое впечатление об играх - накал дикий, оба матча держали в напряжении. Бавария в обоих матчах сыграла чуть лучше, но не хватило всего по чуть-чуть - везения, точности, последнего паса, удара. Реал с выходом в финал!
boom4321
boom4321 ответил амурец
вчера в 08:57
амурец:
Реал тем не менее в финале, да Бавария наседала больше, но не реализовала свои момента, а Реал реализовал. Пенальти? да по моему тоже была рука, но то что Чакыр этого не увидел не вина Реала, а скорее всего то, что судья не увидел руку Марсело, скорее всего компенсация за прошлый сезон когда в матчах с Баварией, в ворота Реала было назначено два левейших пенальти. Ну а автор статьи просто не любит Реал
такой бред иногда пишут, какая компенсация, если собрать все эти компенсации, Реал должен вообще лет 40 бесплатно играть, чтобы реабилитироваться за свои позорные и купленные победы
амурец
амурец
вчера в 08:30
ха ха ха визги про судей, ювентийцев, а теперь и баварцев только и показывают беспомощность их команд против Реала, а что касается каталонцев то их предел 1\4 отсюда и обидки на Реал, который третий раз подряд в финале
13 RUS
13 RUS
вчера в 08:24
Игроки стыдятся уже сами комментируют что мячи им в руки попадают,а пенали перес купил.за реал стыдно как за спартак
Великий Князь
Великий Князь ответил NGY
вчера в 08:15
NGY:
Может быть именно так, хотя не может, а точно, Ювентус выигрывает свои Скудетто в Италии (а что и были пойманы с поличным и отправлены в пердив), но к Реалу это не имеет никакого отношения. Реал выстоял, Реал продолжает битву за кубок ЛЧ.
Только за него бьются судьи, аха-ха)
m40
m40
вчера в 07:57
Бавария в первомматче играла лучше, но вчера она просто раздавила Реал. Невезение и игра Наваса вывелы Мадрид в финал. Ни с Юве, ни с Баварией Реал не наиграл на общую победу. Надеюсь, справедливость восторжествует и Ливерпуль выиграет кубок.
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 07:53
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    вчера в 07:13
    ждем ливерпулцев в финале

    ФАНТЫ ВСЕХ КОМАНД ОБИДЕНИТЕС И МЫ БУДЕМ ВСЕ СИЛЬНЕЕ И СИЛЬНЕЕ

    РЕАЛА С ПОБЕДОЙ
    NGY
    NGY ответил Лондонизблу
    вчера в 06:12
    Лондонизблу:
    Надеюсь, Ливерпуль сможет что-то противопоставить. Думаю, весь мир будет против Реала кроме его болельщиков!!!
    Ты видел игру защитников Реала, или эти разрывы между линиями полузащиты?

    Это Реалу с такой игрой надо надеяться, что они смогут что-то противопоставить мощной атаке Ливерпуля.
    Мерсисайдцы в этом сезоне разрезают всю оборону любого соперника в два паса, Реалу надо в 8 защитников сыграть, чтобы не дать забить такому Ливерпулищеее.
    амурец
    амурец
    вчера в 03:55
    Реал тем не менее в финале, да Бавария наседала больше, но не реализовала свои момента, а Реал реализовал. Пенальти? да по моему тоже была рука, но то что Чакыр этого не увидел не вина Реала, а скорее всего то, что судья не увидел руку Марсело, скорее всего компенсация за прошлый сезон когда в матчах с Баварией, в ворота Реала было назначено два левейших пенальти. Ну а автор статьи просто не любит Реал
    амурец
    амурец ответил Club Atlético de Madrid
    вчера в 03:51
    Club Atlético de Madrid:
    Как и однажды Бадр протиснулся в Роналду!
    да прекращай завидовать
    Лондонизблу
    Лондонизблу
    вчера в 02:41
    Надеюсь, Ливерпуль сможет что-то противопоставить. Думаю, весь мир будет против Реала кроме его болельщиков!!!
    Gelious
    Gelious
    вчера в 02:13
    Что-то статья какая-то совсем уж предвзятой видится. При всем уважении к Баварии, по сути все их атаки были просто подачами прямыми в фланга, где просто у Реала в лазарете защитник. Или они просто на отскоки мячей налетали.
    DEXEZ
    DEXEZ
    вчера в 02:13
      tabakur
      tabakur
      вчера в 01:54
      Шикарный матч, Бавария сама виновата, а Реал просто безудержные везунки, в стиле Челси 2012... Когда уже будут видеоповторы в ЛЧ?
      Bekelman55
      Bekelman55 ответил G_E_O_R_G_I_A
      вчера в 01:41
      G_E_O_R_G_I_A:
      При всем уважении к Навасу Реалу нужен хороший вратарь, Де Хеа отличный вариант!
      ты че несешь ?))) Навас - герой
      Эксперт бляха
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