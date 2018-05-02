«Реал» протиснулся в финал

Сумасшедшая битва в Мадриде закончилась вничью, которая вывела «Реал» в финал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о подвигах и ошибках.

После первого матча в Мюнхене многие эксперты и болельщики сходились во мнении о том, что «Бавария» как минимум не заслуживала поражения, но все же проиграла. И если тогда об этом шла речь, то теперь уж точно можно еще громче говорить: «Бавария» этого не заслужила. А заслужил ли «Реал» выход в финал? Ответный матч сложился из нескольких важных опорных пунктов.

Игра вратарей

Безусловно, боссы «Реала» и болельщики, да даже испанские СМИ должны хотя бы для того, чтобы не становиться посмешищем, плодя безумные слухи, перестать говорить о том, что «Реал» отчаянно ищет нового вратаря. Можно сколь угодно фантазировать на тему Де Хеа в «Реале», но пока мадридцев от трофея к трофею ведет именно Навас. И этот полуфинал во многом выигран мадридцами благодаря Кейлору, который и в Мюнхене выручал, а уж в Мадриде вытащил несколько шикарных ударов и не дал состояться паре-тройке голов как минимум.

На контрасте можно отметить пропущенный гол имени Ульрайха. Ясное дело, что такая ошибка говорит не о классе вратаря, а о том, что он просто после перерыва не собрался, не взял себя в руки и растерялся, забыл, что нельзя брать мяч в руки после паса партнера, а вспомнил, когда уже сложился, и не нашел ничего лучше, чем пропустить его, сделав подарок Бензема.

Ошибка даже хуже детской. Но случилась она именно в полуфинале Лиги чемпионов, когда колоссальное давление, когда каждый нюанс важен. Чемпион выдает свой лучший матч, а посредственность допускает грубую ошибку. И дело тут в голове, а не в прыгучести, реакции или физической форме.

На фоне ошибки Ульрайха какой-то мелкой шалостью выглядят осечки, предшествовавшие первым двум голам. Сначала Рамос по-пижонски криво выносил мяч и подарил его Киммиху, а потом Алаба потерялся и упустил Бензема, когда Карим сравнивал счет. Это простые ошибки защитников, которые затем в целом провели хороший матч.

Работа судьи

Кажется, УЕФА нравится раз за разом выставлять себя на посмешище с использованием судей за воротами. Пока весь мир потихоньку переоборудуется на видеоповторы, эти парни продолжают ставить лишние глаза по периметру, не снабдив этих арбитров несчастных никакими инструкциями, судя по всему. Потому что только отвернувшийся человек не мог увидеть игру рукой у Марсело в конце первого тайма. Это чистейший пенальти.

Возможно, главный судья чего-то в динамике не увидел, но в том районе были два его помощника, которым некуда было смотреть, кроме как за мячом, и они проморгали один из ключевых моментов, совершив грубейшую ошибку. Можно много рассуждать, что было бы, назначь судья пенальти, но нельзя отрицать факт результативной ошибки рефери.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 22 (10)

Это все, что нужно знать тем, кто осмелится говорить, что «Реал» превосходил «Баварию». Мюнхенцы проиграли только одному фактору: своей реализации моментов. Пожалуй, никто еще столько моментов не создавал у ворот мадридцев, никто так издевательски не расправлялся с защитой в штрафной «Реала». Другое дело – использовать эти издевательские разборки.

В умении игроков «Реала» бросаться отважно под мяч и спасать в последний момент можно было убедиться еще раз, но это не показатель класса, не признак уверенной команды. «Реал» просто не справлялся с динамикой и давлением «Баварии». Примечательно, как едва не дрогнул, испугавшись мощного напора мюнхенцев, Зидан, начавший готовить замену в первом тайме. Правда, после беседы с Васкесом успокоился и оставил его на позиции крайнего защитника, где тот сработал, надо сказать, не так уж и плохо, хотя большая часть атак прошла по его флангу.

Просто «Бавария» излишне там упрощала и позволяла свои подачи и прострелы перехватывать. Наконец, надо отметить полную беспомощность Левандовски. Какие-то совсем уж сумасшедшие СМИ заявляли, что поляк будет нарочно не слишком стараться в матчах с «Реалом», потому что метит в Мадрид летом. Карл-Хайнц Румменигге посоветовал таким журналистам лечиться. Но после такой безвольной и беззубой игры Роберта невольно задумаешься. Конечно, и Роналду не блистал, но не выглядел хотя бы бледной унылой тенью, какой с самого начала показывали режиссеры Левандовски, бродившего по полю в поисках смысла жизни.

Владение мячом (точность передач): 40,1% (80%) - 59,9% (86%)

Есть у сторонников «Реала» контраргумент. Мадридцы ведь тоже имели хороший отрезок в игре. Даже пару, но коротких. Первый случился как раз между первым быстрым голом «Баварии» и ответным мячом «Реала». В этот момент мюнхенцы немного присели, раздумывая, что им делать с появившимся преимуществом. Мадридцы этим воспользовались и поднажали.

Получилось, как видим, результативно. После этого «Бавария» только находилась в состоянии перманентной атаки, а «Реал» пытался как-то отбиться и исхитриться для ответного удара. Такая тактика тоже имеет право на жизнь, но не когда она основана только на надежде, что Хамес промажет, Навас спасет, мяч удачно отскочит. Не на это должен рассчитывать претендент на победу в Лиге чемпионов. А «Реал», такое ощущение, на это и рассчитывал.

Свою хватку во втором тайме он проявил после второго своего забитого мяча, когда после внезапной ошибки Ульрайха «Бавария» поплыла ненадолго, тогда мадридцы могли добить, но не получилось. И все, пожалуй. Дальнейшая работа – только противодействие и спасение результата всеми способами.

Как бы то ни было, «Реал» вышел в финал и имеет прекрасную возможность в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Это, конечно, потрясающий результат, который точно спасет сезон для мадридцев, провалившихся в чемпионате Испании. Но конкретно противостояние с «Баварией» вряд ли останется в числе приятных воспоминаний для поклонников «Реала». Нечего хорошего им вспомнить, кроме открытия защитника Васкеса и подтверждения спасителя Наваса.