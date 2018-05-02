«„Реал“ шёл в финал по воде». Обзор европейской прессы

«Реал» вышел в очередной финал ЛЧ, снова убрав со своего пути «Баварию», как уже не раз бывало в плей-офф. «Соккер.ру» обращается за мнениями к коллегам из-за рубежа.

«Marca». На обложке «Марки» ликование: забивший мяч Карим Бензема и бегущие к нему праздновать гол Модрич, Ковачич и Васкес. Крупная подпись: «A por la 13!», «К 13-му!» В Мадриде давно уже не называют Кубок чемпионов его настоящим именем, используя для определения порядковые числительные. Следующий Кубок чемпионов для «Реала» станет 13-м в истории, а завоевать его можно в Киеве 26 мая. Пробежимся по тексту газеты, где традиционно болеют за «сливочных».

«Чемпионы страдали и отчаянно сопротивлялись великолепной „Баварии“. Два мяча Бензема и невероятная игра Кейлора позволили „Реалу“ сохранить достаточный для выхода в финал счет. „Мадрид“ никогда не сдается! Страдая и терпя, „сливочные“ вышли в свой третий финал подряд, но после финального свистка „Сантьяго Бернабеу“, как и в игре с „Ювентусом“, потребовалось время, чтобы оправиться от шока. „Бавария“ проявила исключительную веру в себя и создание чудес, но „Реал“ удержался на небесах».

«Sport». Каталонское издание как всегда омрачает победы «Реала», подогревая негодование своей аудитории, поддерживающей «Барселону». Полный сарказма заголовок: «Asi, asi, asi se clasifica el Madrid» («Вот так вот „Мадрид“ пробивается в финал»), а в дополнение к нему два подписанных кадра. «Пенальти не назначен», - это об игре рукой Марсело; и «Подарок от „Баварии“», - об ошибке Ульрайха. И все это на черном фоне, очень атмосферно!

«Неназначенный пенальти, грубейшая ошибка вратаря „Баварии“, подарившего „Реалу“ такой шанс, что даже Бензема не промазал. Вот так при помощи рефери и удачи „Мадрид“ в третий раз подряд выходит в финал Лиги чемпионов. „Реал“ играл с огнем и еле дышал под давлением превосходной во всех отношениях „Баварии“, но святые руки Кейлора Наваса все-таки удержали путевку в Киев».

«Kicker». Ведущее немецкое издание традиционно сухо в оценках и не поддается эмоциям. «Спектакль в Мадриде: „Бавария“ вылетает из Лиги чемпионов после 2:2», - такой заголовок. Дальше идет качественный разбор игры без эмоций.

«Суть дела в том, что „Бавария“ слишком быстро шла вперед, не успевая заполнять зоны в атаке, в результате чего кристально чистые комбинации с выходом на удар стали редкостью. Одна из таких случилась на 34-й минуте, когда Левандовски не смог переиграть Кейлора Наваса. Перед самым перерывом турецкий рефери Чакир мог наказать Марсело за гандбол в своей штрафной площади, но в итоге „Баварию“ наказал ее же вратарь. Свен Ульрайх не принял ни одного из возможных решений после паса назад от Толиссо и подарил Кариму Бензема бесплатный гол. Баварцы не обратили на это никакого внимания, продолжили гнуть свою линию, тогда Хамес забил в ворота бывшего клуба. Колумбиец демонстративно отказался праздновать гол. В концовке у „Баварии“ были все шансы вырвать победу со счетом 3:2, который выводил их в финал, но Кейлор Навас вступился за „Реал“ и совершил ряд невероятных спасений».

«Реал» протиснулся в финал

«As». И еще одна мадридская газета с заголовком: «В Киев!» Главные тезисы.

«Спустя всего три минуты „Реал“ израсходовал половину своих мюнхенских сбережений. Тот же Киммих, открывший счет, был прав, когда требовал пенальти за игру рукой Марсело. Хамес забил „Реалу“ и напомнил о том, что он „мадридиста“, Бензема напомнил о том, что он форвард, и отметился двумя голами. По-разному проявили себя вратари: Ульрайх стал трагической фигурой, а Кейлор Навас – героем, без которого не состоялся бы выход „Мадрида“ в киевский финал».

El Mundo Deportivo: «Очевидное наказание для Марсело не было назначено, Ульрайх совершил уличную ошибку, а Кейлор Навас стал спасителем. „Бавария“ была близка к тому, чтобы „взбить сливки“ и играла в режиме парохода, прущего к своей цели. Сомнительное судейство на „Сантьяго Бернабеу“ не поспособствовало успеху „Баварии“».

Зарисовки из британской прессы.

The Independent: «Это электрическое зрелище останется в памяти, 180 минут противостояния „Баварии“ и „Реала“ оставили неизгладимый след в сердцах и душах всех поклонников футбола. Это, конечно, слабое утешение для болельщиков „Баварии“, которые наверняка жалеют, что у них нет эликсира здоровья, ведь с Арьеном Роббеном, Джеромом Боатенгом, Мануэлем Нойером, Артуро Видалем и Кингсли Команом, которые пропускали встречу в Мадриде по состоянию здоровья, у команды Юппа Хайнкеса было бы больше шансов дожать „сливочных“».

The Guardian: «39 ударов „Баварии“ в двух матчах оказались менее эффективны, чем три подарка „Реалу“, один из которых оказался больше других. Паника Свена Ульрайха дорого обошлась немцам, а Беккенбауэр, похоже, был прав, когда говорил, что у „Баварии“ выработался комплекс перед „Реалом“».

Говорит Италия!

La Repubblica: «Нельзя ставить мощь „Мадрида“ под сомнение, но если бы в Лиге чемпионов использовались видеоповторы, то команда Зидана не вышла бы в финал».

Gazzetta dello Sport: «В конце концов всегда побеждает „Мадрид“, а если „Мадрид“ не побеждает, то это еще не конец. Команда Зидана играла не очень хорошо, но стиснула зубы и с сумасшедшей самоотдачей защищала свою путевку в финал. У „Баварии“ было много эмоций и возможностей, но также ошибок и волнения. Тяжелое расставание с Лигой чемпионов для немцев».

В качестве резюме – красивые фразы из репортажа французской L'Équipe: «„Реал“ идет в финал по воде, но мы хвалим „Баварию“ за ее талант, мужество и смелость, ведь героические мечты мюнхенцев были не так уж далеки от реализации».

«Реал» снова выиграет Лигу чемпионов? За и против