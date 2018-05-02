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«„Реал“ шёл в финал по воде». Обзор европейской прессы

вчера, 14:30
«„Реал“ шёл в финал по воде». Обзор европейской прессы

«Реал» вышел в очередной финал ЛЧ, снова убрав со своего пути «Баварию», как уже не раз бывало в плей-офф. «Соккер.ру» обращается за мнениями к коллегам из-за рубежа.

«Marca». На обложке «Марки» ликование: забивший мяч Карим Бензема и бегущие к нему праздновать гол Модрич, Ковачич и Васкес. Крупная подпись: «A por la 13!», «К 13-му!» В Мадриде давно уже не называют Кубок чемпионов его настоящим именем, используя для определения порядковые числительные. Следующий Кубок чемпионов для «Реала» станет 13-м в истории, а завоевать его можно в Киеве 26 мая. Пробежимся по тексту газеты, где традиционно болеют за «сливочных».

«Чемпионы страдали и отчаянно сопротивлялись великолепной „Баварии“. Два мяча Бензема и невероятная игра Кейлора позволили „Реалу“ сохранить достаточный для выхода в финал счет. „Мадрид“ никогда не сдается! Страдая и терпя, „сливочные“ вышли в свой третий финал подряд, но после финального свистка „Сантьяго Бернабеу“, как и в игре с „Ювентусом“, потребовалось время, чтобы оправиться от шока. „Бавария“ проявила исключительную веру в себя и создание чудес, но „Реал“ удержался на небесах». 

«Sport». Каталонское издание как всегда омрачает победы «Реала», подогревая негодование своей аудитории, поддерживающей «Барселону». Полный сарказма заголовок: «Asi, asi, asi se clasifica el Madrid» («Вот так вот „Мадрид“ пробивается в финал»), а в дополнение к нему два подписанных кадра. «Пенальти не назначен», - это об игре рукой Марсело; и «Подарок от „Баварии“», - об ошибке Ульрайха. И все это на черном фоне, очень атмосферно! 

«Неназначенный пенальти, грубейшая ошибка вратаря „Баварии“, подарившего „Реалу“ такой шанс, что даже Бензема не промазал. Вот так при помощи рефери и удачи „Мадрид“ в третий раз подряд выходит в финал Лиги чемпионов. „Реал“ играл с огнем и еле дышал под давлением превосходной во всех отношениях „Баварии“, но святые руки Кейлора Наваса все-таки удержали путевку в Киев». 

«Kicker». Ведущее немецкое издание традиционно сухо в оценках и не поддается эмоциям. «Спектакль в Мадриде: „Бавария“ вылетает из Лиги чемпионов после 2:2», - такой заголовок. Дальше идет качественный разбор игры без эмоций.

«Суть дела в том, что „Бавария“ слишком быстро шла вперед, не успевая заполнять зоны в атаке, в результате чего кристально чистые комбинации с выходом на удар стали редкостью. Одна из таких случилась на 34-й минуте, когда Левандовски не смог переиграть Кейлора Наваса. Перед самым перерывом турецкий рефери Чакир мог наказать Марсело за гандбол в своей штрафной площади, но в итоге „Баварию“ наказал ее же вратарь. Свен Ульрайх не принял ни одного из возможных решений после паса назад от Толиссо и подарил Кариму Бензема бесплатный гол. Баварцы не обратили на это никакого внимания, продолжили гнуть свою линию, тогда Хамес забил в ворота бывшего клуба. Колумбиец демонстративно отказался праздновать гол. В концовке у „Баварии“ были все шансы вырвать победу со счетом 3:2, который выводил их в финал, но Кейлор Навас вступился за „Реал“ и совершил ряд невероятных спасений».     
«Реал» протиснулся в финал

«As». И еще одна мадридская газета с заголовком: «В Киев!» Главные тезисы.

«Спустя всего три минуты „Реал“ израсходовал половину своих мюнхенских сбережений. Тот же Киммих, открывший счет, был прав, когда требовал пенальти за игру рукой Марсело. Хамес забил „Реалу“ и напомнил о том, что он „мадридиста“, Бензема напомнил о том, что он форвард, и отметился двумя голами. По-разному проявили себя вратари: Ульрайх стал трагической фигурой, а Кейлор Навас – героем, без которого не состоялся бы выход „Мадрида“ в киевский финал». 

El Mundo Deportivo: «Очевидное наказание для Марсело не было назначено, Ульрайх совершил уличную ошибку, а Кейлор Навас стал спасителем. „Бавария“ была близка к тому, чтобы „взбить сливки“ и играла в режиме парохода, прущего к своей цели. Сомнительное судейство на „Сантьяго Бернабеу“ не поспособствовало успеху „Баварии“».

Зарисовки из британской прессы. 

The Independent: «Это электрическое зрелище останется в памяти, 180 минут противостояния „Баварии“ и „Реала“ оставили неизгладимый след в сердцах и душах всех поклонников футбола. Это, конечно, слабое утешение для болельщиков „Баварии“, которые наверняка жалеют, что у них нет эликсира здоровья, ведь с Арьеном Роббеном, Джеромом Боатенгом, Мануэлем Нойером, Артуро Видалем и Кингсли Команом, которые пропускали встречу в Мадриде по состоянию здоровья, у команды Юппа Хайнкеса было бы больше шансов дожать „сливочных“».

The Guardian: «39 ударов „Баварии“ в двух матчах оказались менее эффективны, чем три подарка „Реалу“, один из которых оказался больше других. Паника Свена Ульрайха дорого обошлась немцам, а Беккенбауэр, похоже, был прав, когда говорил, что у „Баварии“ выработался комплекс перед „Реалом“».

Говорит Италия! 

La Repubblica: «Нельзя ставить мощь „Мадрида“ под сомнение, но если бы в Лиге чемпионов использовались видеоповторы, то команда Зидана не вышла бы в финал». 

Gazzetta dello Sport: «В конце концов всегда побеждает „Мадрид“, а если „Мадрид“ не побеждает, то это еще не конец. Команда Зидана играла не очень хорошо, но стиснула зубы и с сумасшедшей самоотдачей защищала свою путевку в финал. У „Баварии“ было много эмоций и возможностей, но также ошибок и волнения. Тяжелое расставание с Лигой чемпионов для немцев». 

В качестве резюме – красивые фразы из репортажа французской L'Équipe: «„Реал“ идет в финал по воде, но мы хвалим „Баварию“ за ее талант, мужество и смелость, ведь героические мечты мюнхенцев были не так уж далеки от реализации». 
«Реал» снова выиграет Лигу чемпионов? За и против

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112910415
112910415
сегодня в 11:31
пустячок, а грустно
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил Fenomen-9
вчера в 19:35
Fenomen-9:
А каталонская газетенка бьется в конвульсиях как и глоры..)))))
Как конебомжи после чемпионства Спартака)
Deville
Deville
вчера в 19:13
Реал победил и в финале в очередной раз, а остальные пускай смотрят и завидуют парням Зидана.

Бавария была развалена каталонским физруком, что даже опытный Хайнкес ничего не мог поделать.
FERIS
FERIS
вчера в 18:38
У каталонских журналюг и глоров от выхода Реала в финал рвёт пятую точку)))
наблюдатель_13
наблюдатель_13
вчера в 16:50
Шикарное было противостояние, но Реал прошёл вполне заслуженно! Почему заслуженно, потому что статистика в этом противостоянии незначит ровным счётом ничего, счёт на табло! Если бы прошла Бавария то можно было бы сказать что и Бавария прошла заслуженно, причём имея приимущество, но приимущество это было как раз таки с установки Зидана! Кто смотрел матч может тот видел как Реал включился в игру после пропущенного мяча и отквитал разницу? Забей Бавария больше, думаю Реал был бы способен ответить тем же, но тактику на игру против Баварии Реал выбрал не ту что в прошлом году, когда Реал играл также как Бавария вчера, тактика играть от соперника и от счёта конечно игра с огнём, но результат на лицо как говорится. Реал прошёл заслуженно, и заслуженно будет играть в финале!
White Warrior
White Warrior
вчера в 16:31
Зависть болельщиков других команд к достижениям Реала понять можно. Их команды не выигрывали и два ЛЧ подряд, а здесь третий совсем рядом. А вы думали, кто новые рекорды будет ставить, как не рекордсмен по выигранным "ушастым"?
lobstersss
lobstersss
вчера в 16:22
Вот, что хочется сказать глорам барселоны: Реал попал в финал неоднозначно. Согласен. Но Реал пользуется своими шансами и прилагает в довесок к этому характер!!! А барселона, даже получая подарки от судей и псж, как в прошлом году, не может ими воспользоваться. Ввиду отсутствия характера. Браво, Реал и Бавария. Вот клубы. Барселона после камбека Ромы опустилась ещё ниже в моих глазах. Хотя, казалось бы, куда уже ниже!!!! И я не болельщик Реала. Это тоже важно)))
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов ответил Слайш
вчера в 15:59
Слайш:
Не удивительно что в каталонии столько д...билов, такие газеты читать постоянно )) жесть, наглядный пример того как одно и то же событие освещают различные сми )) и теперь представьте, что один человек не видел матч и взял почитать Марку, а другой тоже не видел и читает каталонский Спортс )) так двух чуваков можно и на войну настроить между собой, просто дав им противоположные точки зрения ) Так и разжигаются войны ) а истина всегда где-то посередине
56ов везде хватает, на этом сайте их тоже достаточно много ;)
Слайш
Слайш
вчера в 15:41
Не удивительно что в каталонии столько д...билов, такие газеты читать постоянно )) жесть, наглядный пример того как одно и то же событие освещают различные сми )) и теперь представьте, что один человек не видел матч и взял почитать Марку, а другой тоже не видел и читает каталонский Спортс )) так двух чуваков можно и на войну настроить между собой, просто дав им противоположные точки зрения ) Так и разжигаются войны ) а истина всегда где-то посередине
lobstersss
lobstersss ответил MALOVAR
вчера в 15:32
Фанта!
lobstersss
lobstersss ответил MALOVAR
вчера в 15:32
Вряд ли тебе поможет. Попробуй втирать фанту.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 15:05
Принесли сейчас а пепси попить во дворе пгсле американки,а там гном на этикетке,вместо Марселло.... вылил на голову
Footlife
Footlife
вчера в 14:55
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 14:50
    Но оба матча скучны,голы трудовые и глупые а шедевров нет ,даже спасения Наваса трудовые ,не зрелищные. Я остался холоден к противостоянию не лучшей Баварии и далеко не лучшего Реала
    Fenomen-9
    Fenomen-9
    вчера в 14:46
    А каталонская газетенка бьется в конвульсиях как и глоры..)))))
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    вчера в 14:35
    Хамес забил „Реалу“ и напомнил о том, что он „мадридиста“, Бензема напомнил о том, что он форвард,

    ахаха)
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