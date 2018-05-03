Успехи «Реала» в ЛЧ – общая проблема

Вас радуют или раздражают успехи «Реала»? «Соккер.ру» помогает разобраться и находит виновников гегемонии «сливочных» в Лиге чемпионов.
Провалы тренеров
Зинедин считает, что три подряд финала «Реала» - сумасшествие, и с ним можно согласиться. Но виноваты наставники соперников. Ни старая гвардия, ни новая не справилась, Зидан всех прошел. Француз умеет выстреливать, ведь стал гениальным футболистом примерно в возрасте Салаха, хотя никогда долговязый парень не располагал подготовкой Роналду или одаренностью Месси, в чем сам признавался. А теперь оказался тренером, который ни разу не проигрывал в плей-офф ЛЧ в карьере. Многие предпочитают не видеть, что к стандартному набору – ошибки арбитров или голы на последних минутах, добавляются умнейшие тренерские ходы.
Зинедин оказался первым после Кройфа великим футболистом, ставшим тончайшим тренером. Не визионер, не новатор, но интуиция безупречная, если к этому понятию применимо такое описание. За три года его команда третий раз подряд в финале. За семь лет «Реал» семь раз был в полуфиналах – побили рекорд «Барселоны» времен Гвардиолы. Лигу чемпионов лучше всех понимает человек, который с «Кастильей» занимал пятое место в третьем испанском дивизионе и просил Переса отпустить его в «Брюгге», где стажировался. Первым две ЛЧ подряд выиграл тренер без опыта работы на бровке, назначенный после того, как Бенитес решил объяснить Роналду, как правильно бить штрафные.
Провалы лидеров
Месси сыграл в тринадцати полуфинальных матчах ЛЧ, у Бензема на одну игру меньше. Оба забили по 4 мяча. Почему Навас, Карвахаль или Каземиро должны отвечать за ошибки или бездействие от великих игроков из других клубов? «Реал» выходит в финалы, поскольку Буффон не может взять все нужные удары, как взял Навас против «Баварии». Месси не в состоянии пройти «Ювентус» Дибалы или «Рому» Джеко – его провал. Де Брюйне не выбил «Ливерпуль», не сыграл два великих матча. Ни новые топы, ни старые не справляются лучше «Реала», а «Бавария» - команда звезд, сливает испанцам разных цветов.
Они сами ошибаются, причем коряво и грубо. Нойер легко мог допустить ту же ошибку, что Ульрайх. А Толиссо сыграть четкий матч, но отдать тот дичайший пас. Вспомните, что последний раз «Барселона» выиграла финал, когда Мората выбил «Реал». Но «Ювентус» не стал для «блаугранас» более сложным соперником в финале, чем мог стать соперник по Эль Класико. Так что три подряд финала от Зидана объясняются еще и неумением лидеров других клубов сыграть в решающий момент, как Марсело с его голами и навесами, Рамос со спасительными стандартами или Роналду с голом в падении через себя и рекордной серией с мячами в каждой игре.
Провалы арбитров
«Реал» в Лиге чемпионов пережил спартаковский пост – команда долго не выходила в полуфиналы или финалы. Но затем все вернулось на круги своя. Впрочем, «Мадрид» никогда не тянули за уши так, как «Барселону» против ПСЖ, вот где классика позорного судейства наряду с работой Эвребе против «Челси». Или как «Баварию» против «Фиорентины» - менее знаменитый подвиг того же норвежца. Но офсайды в прошлом году с «Баварией» и отсутствие пенальти после игры рукой Марсело в этом наталкивают на грустные разговоры о «Реале».
Если намеки, что Перес выбирает соперников, вызывают лишь смех – «Реал» выбил чемпионские команды из Франции, Италии и Германии, то УЕФА хочется упрекнуть в желании заработать больше, назначая Чакира на 11 матчей «Реала» из 38 поединков этого арбитра в ЛЧ. Три судьи четко видели, как Марсело сыграл рукой, но промолчали – становится неприятно. «Реал» выгоден УЕФА в финалах, если «Барселона» и остальные гранды достаточно беспечные, чтобы вылетать по дороге. «Реал» как надежный сотрудник – только глупец будет отказываться от атомных, но безопасных часов. Но при этом у них есть игра, что глупо отрицать. «Сливочным» помогли в этом сезоне меньше, чем «Ливерпулю» - очаровательному финалисту.
Провалы конкурентов
Даже не начинайте, что АПЛ лучшая лига мира. Обычный талант из «Ромы», которого не сумели раскрыть в «Челси» - а это неумение тоже не лучшим образом об одном из английских чемпионов говорит, сходу стал лучшим игроком АПЛ, поставив ряд рекордов. Но Салах без «волков» и Клоппа не состоялся бы. МС и Де Брюйне не было бы без «Вольфсбурга» и Гвардиолы. МЮ не переигрывал бы прямых конкурентов, параллельно влетая ВБА, без Моуриньо и дерзких трат. «Ливерпуль» за четыре года выбросил почти 600 млн евро на новичков, «Рома» - 370, но и продавала знатно. А вы вчера видели разницу в командном классе у полуфиналистов?
«Волки» едва не порвали «Ливерпуль». АПЛ держится на деньгах и перекупке лучших. А из той же Ла Лиги летом уехал главный актив – Неймар, но «Барселона» проиграла «Роме» по большой глупости и лишила нас самого ожидаемого финала ЛЧ в истории не потому, что равна «волкам». С «Реалом» сыграет достойный «Ливерпуль», но пару лет назад прежняя версия команды Клоппа билась с испанской «Севильей» в ЛЕ, и результат помните. Что там, они в этом сезоне играли, и было две ничьи, хотя «Севилья» уже не та! Также нет доказательств, что «Ювентус» или «Бавария» сильнее испанцев. Оба гранда от испанцев натерпелись. Да и лидеры АПЛ – аутсайдеры любого финала, где есть «Реал». Позор всем богатеям, кто подобный разрыв в классе допустил.
Провалы финалистов
У «Реала» все так весело, поскольку их некому остановить. Вот «Ливерпуль» весь такой симпатичный. Смотреть – глаз не оторвать. Но ведь этот антипод «Атлетико» легко может слиться 1:4, легко может зажаться, дрогнуть в Киеве, разломаться по центру. Какой-нибудь очередной Робертсон сыграет в очередного Ульрайха. И ван Дейка не спасут 11 выносов от ворот, как вчера не спасали. «Реал» ведь доминирует в своих финалах психологически, даже если играет неважно.
Зидан сделал свою команду наследницей «Милана». В национальном чемпионате всего две победы за десять лет, но в ЛЧ могут собрать четыре кубка. Француз добавил в ризотто с белыми грибами мадридские «сливки». По правилам хорошего вкуса так нельзя, но у шеф-повара без опыта получается вкусно. А вспомните, кто снял проклятие с «Реала» – Анчелотти. У Карло дар убеждать больших игроков, что их мнение значимо. Марсело, Рамос, Модрич, Кроос и Роналду тоже наставники «Реала», как у «Милана» были Пирло, Зеедорф, Мальдини и Шевченко. Клоппу будет сложно со своей детворой переиграть целую толпу готовых тактиков и стратегов.
Заслуга «Реала» и Зидана
Даже когда «Реал» проигрывает в футбол – совсем недавно по счету уступили «Ювентусу» и по игре «Баварии», он проходит по воде. А турнирная сетка так складывается, что в финале «сливочных» ждет сенсация. Не верили в «Атлетико» в первый раз, не верили во второй, «Ювентус» не ждали снова. Никто не ставил на «Ливерпуль» в день жеребьевки групп, но Клопп снова в еврокубковом финале. И снова может его проиграть, поскольку «Реал» это «Реал». Кто бы мог подумать, что в 2018 году в ЛЧ возможно повторение истории шестидесятилетней давности?
«Реал» Ди Стефано, Копа, Пушкаша и Хенто собирал кубки сериями, а теперь пришла очередь Роналду, Рамоса, Марсело и Крооса. В таких условиях не к победителю нужно придираться в первую очередь, а к тем, кто прекрасно знает слабые стороны «Реала» - они в этом сезоне проигрывали «Эспаньолу», «Леганесу» и «Жироне», но уступает. Оказалось, что ПСЖ, «Ювентус» и «Бавария» хуже «Леванте» в умении собрать волю в кулак и не паниковать в решающий момент против команды Роналду. Согласитесь, что «Рома» в этой ЛЧ проявила больше характера, чем все названные и отдельно «Барселона».
Не умеют так терпеть, даже если тренируются годами, как «Атлетико» Симеоне. Право на финал против «Реала» Зидана заслужил только дикий «Ливерпуль» Клоппа. Матч в Киеве может стать как большим разочарованием – чемпион легко выиграет, так и эпичным представлением с голами. Но Юрген должен помнить проигранные финалы и понимать, кто однозначный фаворит. Команда, которая настолько верит в свои победы, что даже удача преклоняет перед ней колено. Вам не нравится, что «Реал» постоянно в финалах? Спрашивайте со своих любимых клубов, как они умудряются не остановить тех, у кого в атаке Васкес и Бензема.
Так что «Реал» - «Ливерпуль» это снова Стамбул по разнице в шансах. Только фаворит видел тот великий матч и сам едва не устроил в четвертьфинале своеобразный ремейк. Расклад явно не в пользу тех, кто хочет видеть сменяемость верховной власти в ЛЧ. Клаван не Рамос, Милнер не Модрич, а Салаху нужно еще семь великих сезонов, чтобы стать как Роналду. Через лет двадцать эту гегемонию «Реала» будут считать легендарной, забыв любые оговорки. Особенно если возьмут третий кубок подряд и четвертый за пять лет.
Если раньше за титул могли побороться провинциалы,то сегодня побеждают только толстосумы.
И вместо того,чтобы ограничить скупку всех лидеров и виртуозов подряд в топовую десятку,мировой футбол идёт по другому пути ограничения,желая отсечь от топовой десятки всякую мелочь....И пытаются сделать отдельное государство.
Да,безусловно приятно смотреть на футбол высокого уровня.Но когда футбольные виртуозы распределены по многим клубам,а не собраны в один два,то футбол был бы интересен не только в плей-офф,но и на ранних стадиях.......
Если раньше за титул могли побороться провинциалы,то сегодня побеждают только толстосумы.
И вместо того,чтобы ограничить скупку всех лидеров и виртуозов подряд в топовую десятку,мировой футбол идёт по другому пути ограничения,желая отсечь от топовой десятки всякую мелочь....И пытаются сделать отдельное государство.
Да,безусловно приятно смотреть на футбол высокого уровня.Но когда футбольные виртуозы распределены по многим клубам,а не собраны в один два,то футбол был бы интересен не только в плей-офф,но и на ранних стадиях.......