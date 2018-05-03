Успехи «Реала» в ЛЧ – общая проблема

Вас радуют или раздражают успехи «Реала»? «Соккер.ру» помогает разобраться и находит виновников гегемонии «сливочных» в Лиге чемпионов.

Провалы тренеров

Зинедин считает, что три подряд финала «Реала» - сумасшествие, и с ним можно согласиться. Но виноваты наставники соперников. Ни старая гвардия, ни новая не справилась, Зидан всех прошел. Француз умеет выстреливать, ведь стал гениальным футболистом примерно в возрасте Салаха, хотя никогда долговязый парень не располагал подготовкой Роналду или одаренностью Месси, в чем сам признавался. А теперь оказался тренером, который ни разу не проигрывал в плей-офф ЛЧ в карьере. Многие предпочитают не видеть, что к стандартному набору – ошибки арбитров или голы на последних минутах, добавляются умнейшие тренерские ходы.

Зинедин оказался первым после Кройфа великим футболистом, ставшим тончайшим тренером. Не визионер, не новатор, но интуиция безупречная, если к этому понятию применимо такое описание. За три года его команда третий раз подряд в финале. За семь лет «Реал» семь раз был в полуфиналах – побили рекорд «Барселоны» времен Гвардиолы. Лигу чемпионов лучше всех понимает человек, который с «Кастильей» занимал пятое место в третьем испанском дивизионе и просил Переса отпустить его в «Брюгге», где стажировался. Первым две ЛЧ подряд выиграл тренер без опыта работы на бровке, назначенный после того, как Бенитес решил объяснить Роналду, как правильно бить штрафные.

Провалы лидеров

Месси сыграл в тринадцати полуфинальных матчах ЛЧ, у Бензема на одну игру меньше. Оба забили по 4 мяча. Почему Навас, Карвахаль или Каземиро должны отвечать за ошибки или бездействие от великих игроков из других клубов? «Реал» выходит в финалы, поскольку Буффон не может взять все нужные удары, как взял Навас против «Баварии». Месси не в состоянии пройти «Ювентус» Дибалы или «Рому» Джеко – его провал. Де Брюйне не выбил «Ливерпуль», не сыграл два великих матча. Ни новые топы, ни старые не справляются лучше «Реала», а «Бавария» - команда звезд, сливает испанцам разных цветов.

Они сами ошибаются, причем коряво и грубо. Нойер легко мог допустить ту же ошибку, что Ульрайх. А Толиссо сыграть четкий матч, но отдать тот дичайший пас. Вспомните, что последний раз «Барселона» выиграла финал, когда Мората выбил «Реал». Но «Ювентус» не стал для «блаугранас» более сложным соперником в финале, чем мог стать соперник по Эль Класико. Так что три подряд финала от Зидана объясняются еще и неумением лидеров других клубов сыграть в решающий момент, как Марсело с его голами и навесами, Рамос со спасительными стандартами или Роналду с голом в падении через себя и рекордной серией с мячами в каждой игре.

Провалы арбитров

«Реал» в Лиге чемпионов пережил спартаковский пост – команда долго не выходила в полуфиналы или финалы. Но затем все вернулось на круги своя. Впрочем, «Мадрид» никогда не тянули за уши так, как «Барселону» против ПСЖ, вот где классика позорного судейства наряду с работой Эвребе против «Челси». Или как «Баварию» против «Фиорентины» - менее знаменитый подвиг того же норвежца. Но офсайды в прошлом году с «Баварией» и отсутствие пенальти после игры рукой Марсело в этом наталкивают на грустные разговоры о «Реале».

Если намеки, что Перес выбирает соперников, вызывают лишь смех – «Реал» выбил чемпионские команды из Франции, Италии и Германии, то УЕФА хочется упрекнуть в желании заработать больше, назначая Чакира на 11 матчей «Реала» из 38 поединков этого арбитра в ЛЧ. Три судьи четко видели, как Марсело сыграл рукой, но промолчали – становится неприятно. «Реал» выгоден УЕФА в финалах, если «Барселона» и остальные гранды достаточно беспечные, чтобы вылетать по дороге. «Реал» как надежный сотрудник – только глупец будет отказываться от атомных, но безопасных часов. Но при этом у них есть игра, что глупо отрицать. «Сливочным» помогли в этом сезоне меньше, чем «Ливерпулю» - очаровательному финалисту.

Провалы конкурентов

Даже не начинайте, что АПЛ лучшая лига мира. Обычный талант из «Ромы», которого не сумели раскрыть в «Челси» - а это неумение тоже не лучшим образом об одном из английских чемпионов говорит, сходу стал лучшим игроком АПЛ, поставив ряд рекордов. Но Салах без «волков» и Клоппа не состоялся бы. МС и Де Брюйне не было бы без «Вольфсбурга» и Гвардиолы. МЮ не переигрывал бы прямых конкурентов, параллельно влетая ВБА, без Моуриньо и дерзких трат. «Ливерпуль» за четыре года выбросил почти 600 млн евро на новичков, «Рома» - 370, но и продавала знатно. А вы вчера видели разницу в командном классе у полуфиналистов?

«Волки» едва не порвали «Ливерпуль». АПЛ держится на деньгах и перекупке лучших. А из той же Ла Лиги летом уехал главный актив – Неймар, но «Барселона» проиграла «Роме» по большой глупости и лишила нас самого ожидаемого финала ЛЧ в истории не потому, что равна «волкам». С «Реалом» сыграет достойный «Ливерпуль», но пару лет назад прежняя версия команды Клоппа билась с испанской «Севильей» в ЛЕ, и результат помните. Что там, они в этом сезоне играли, и было две ничьи, хотя «Севилья» уже не та! Также нет доказательств, что «Ювентус» или «Бавария» сильнее испанцев. Оба гранда от испанцев натерпелись. Да и лидеры АПЛ – аутсайдеры любого финала, где есть «Реал». Позор всем богатеям, кто подобный разрыв в классе допустил.

Провалы финалистов

У «Реала» все так весело, поскольку их некому остановить. Вот «Ливерпуль» весь такой симпатичный. Смотреть – глаз не оторвать. Но ведь этот антипод «Атлетико» легко может слиться 1:4, легко может зажаться, дрогнуть в Киеве, разломаться по центру. Какой-нибудь очередной Робертсон сыграет в очередного Ульрайха. И ван Дейка не спасут 11 выносов от ворот, как вчера не спасали. «Реал» ведь доминирует в своих финалах психологически, даже если играет неважно.

Зидан сделал свою команду наследницей «Милана». В национальном чемпионате всего две победы за десять лет, но в ЛЧ могут собрать четыре кубка. Француз добавил в ризотто с белыми грибами мадридские «сливки». По правилам хорошего вкуса так нельзя, но у шеф-повара без опыта получается вкусно. А вспомните, кто снял проклятие с «Реала» – Анчелотти. У Карло дар убеждать больших игроков, что их мнение значимо. Марсело, Рамос, Модрич, Кроос и Роналду тоже наставники «Реала», как у «Милана» были Пирло, Зеедорф, Мальдини и Шевченко. Клоппу будет сложно со своей детворой переиграть целую толпу готовых тактиков и стратегов.

Заслуга «Реала» и Зидана

Даже когда «Реал» проигрывает в футбол – совсем недавно по счету уступили «Ювентусу» и по игре «Баварии», он проходит по воде. А турнирная сетка так складывается, что в финале «сливочных» ждет сенсация. Не верили в «Атлетико» в первый раз, не верили во второй, «Ювентус» не ждали снова. Никто не ставил на «Ливерпуль» в день жеребьевки групп, но Клопп снова в еврокубковом финале. И снова может его проиграть, поскольку «Реал» это «Реал». Кто бы мог подумать, что в 2018 году в ЛЧ возможно повторение истории шестидесятилетней давности?

«Реал» Ди Стефано, Копа, Пушкаша и Хенто собирал кубки сериями, а теперь пришла очередь Роналду, Рамоса, Марсело и Крооса. В таких условиях не к победителю нужно придираться в первую очередь, а к тем, кто прекрасно знает слабые стороны «Реала» - они в этом сезоне проигрывали «Эспаньолу», «Леганесу» и «Жироне», но уступает. Оказалось, что ПСЖ, «Ювентус» и «Бавария» хуже «Леванте» в умении собрать волю в кулак и не паниковать в решающий момент против команды Роналду. Согласитесь, что «Рома» в этой ЛЧ проявила больше характера, чем все названные и отдельно «Барселона».

Не умеют так терпеть, даже если тренируются годами, как «Атлетико» Симеоне. Право на финал против «Реала» Зидана заслужил только дикий «Ливерпуль» Клоппа. Матч в Киеве может стать как большим разочарованием – чемпион легко выиграет, так и эпичным представлением с голами. Но Юрген должен помнить проигранные финалы и понимать, кто однозначный фаворит. Команда, которая настолько верит в свои победы, что даже удача преклоняет перед ней колено. Вам не нравится, что «Реал» постоянно в финалах? Спрашивайте со своих любимых клубов, как они умудряются не остановить тех, у кого в атаке Васкес и Бензема.

Так что «Реал» - «Ливерпуль» это снова Стамбул по разнице в шансах. Только фаворит видел тот великий матч и сам едва не устроил в четвертьфинале своеобразный ремейк. Расклад явно не в пользу тех, кто хочет видеть сменяемость верховной власти в ЛЧ. Клаван не Рамос, Милнер не Модрич, а Салаху нужно еще семь великих сезонов, чтобы стать как Роналду. Через лет двадцать эту гегемонию «Реала» будут считать легендарной, забыв любые оговорки. Особенно если возьмут третий кубок подряд и четвертый за пять лет.