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Успехи «Реала» в ЛЧ – общая проблема

вчера, 10:00
Успехи «Реала» в ЛЧ – общая проблема

Вас радуют или раздражают успехи «Реала»? «Соккер.ру» помогает разобраться и находит виновников гегемонии «сливочных» в Лиге чемпионов.

Провалы тренеров

Зинедин считает, что три подряд финала «Реала» - сумасшествие, и с ним можно согласиться. Но виноваты наставники соперников. Ни старая гвардия, ни новая не справилась, Зидан всех прошел. Француз умеет выстреливать, ведь стал гениальным футболистом примерно в возрасте Салаха, хотя никогда долговязый парень не располагал подготовкой Роналду или одаренностью Месси, в чем сам признавался. А теперь оказался тренером, который ни разу не проигрывал в плей-офф ЛЧ в карьере. Многие предпочитают не видеть, что к стандартному набору – ошибки арбитров или голы на последних минутах, добавляются умнейшие тренерские ходы.

Зинедин оказался первым после Кройфа великим футболистом, ставшим тончайшим тренером. Не визионер, не новатор, но интуиция безупречная, если к этому понятию применимо такое описание. За три года его команда третий раз подряд в финале. За семь лет «Реал» семь раз был в полуфиналах – побили рекорд «Барселоны» времен Гвардиолы. Лигу чемпионов лучше всех понимает человек, который с «Кастильей» занимал пятое место в третьем испанском дивизионе и просил Переса отпустить его в «Брюгге», где стажировался. Первым две ЛЧ подряд выиграл тренер без опыта работы на бровке, назначенный после того, как Бенитес решил объяснить Роналду, как правильно бить штрафные.  

Провалы лидеров

Месси сыграл в тринадцати полуфинальных матчах ЛЧ, у Бензема на одну игру меньше. Оба забили по 4 мяча. Почему Навас, Карвахаль или Каземиро должны отвечать за ошибки или бездействие от великих игроков из других клубов? «Реал» выходит в финалы, поскольку Буффон не может взять все нужные удары, как взял Навас против «Баварии». Месси не в состоянии пройти «Ювентус» Дибалы или «Рому» Джеко – его провал. Де Брюйне не выбил «Ливерпуль», не сыграл два великих матча. Ни новые топы, ни старые не справляются лучше «Реала», а «Бавария» - команда звезд, сливает испанцам разных цветов.

Они сами ошибаются, причем коряво и грубо. Нойер легко мог допустить ту же ошибку, что Ульрайх. А Толиссо сыграть четкий матч, но отдать тот дичайший пас. Вспомните, что последний раз «Барселона» выиграла финал, когда Мората выбил «Реал». Но «Ювентус» не стал для «блаугранас» более сложным соперником в финале, чем мог стать соперник по Эль Класико. Так что три подряд финала от Зидана объясняются еще и неумением лидеров других клубов сыграть в решающий момент, как Марсело с его голами и навесами, Рамос со спасительными стандартами или Роналду с голом в падении через себя и рекордной серией с мячами в каждой игре.

Провалы арбитров

«Реал» в Лиге чемпионов пережил спартаковский пост – команда долго не выходила в полуфиналы или финалы. Но затем все вернулось на круги своя. Впрочем, «Мадрид» никогда не тянули за уши так, как «Барселону» против ПСЖ, вот где классика позорного судейства наряду с работой Эвребе против «Челси». Или как «Баварию» против «Фиорентины» - менее знаменитый подвиг того же норвежца. Но офсайды в прошлом году с «Баварией» и отсутствие пенальти после игры рукой Марсело в этом наталкивают на грустные разговоры о «Реале».

Если намеки, что Перес выбирает соперников, вызывают лишь смех – «Реал» выбил чемпионские команды из Франции, Италии и Германии, то УЕФА хочется упрекнуть в желании заработать больше, назначая Чакира на 11 матчей «Реала» из 38 поединков этого арбитра в ЛЧ.  Три судьи четко видели, как Марсело сыграл рукой, но промолчали – становится неприятно. «Реал» выгоден УЕФА в финалах, если «Барселона» и остальные гранды достаточно беспечные, чтобы вылетать по дороге. «Реал» как надежный сотрудник – только глупец будет отказываться от атомных, но безопасных часов. Но при этом у них есть игра, что глупо отрицать. «Сливочным» помогли в этом сезоне меньше, чем «Ливерпулю» - очаровательному финалисту.

Провалы конкурентов

Даже не начинайте, что АПЛ лучшая лига мира. Обычный талант из «Ромы», которого не сумели раскрыть в «Челси» - а это неумение тоже не лучшим образом об одном из английских чемпионов говорит, сходу стал лучшим игроком АПЛ, поставив ряд рекордов. Но Салах без «волков» и Клоппа не состоялся бы. МС и Де Брюйне не было бы без «Вольфсбурга» и Гвардиолы. МЮ не переигрывал бы прямых конкурентов, параллельно влетая ВБА, без Моуриньо и дерзких трат. «Ливерпуль» за четыре года выбросил почти 600 млн евро на новичков, «Рома» - 370, но и продавала знатно. А вы вчера видели разницу в командном классе у полуфиналистов?

«Волки» едва не порвали «Ливерпуль». АПЛ держится на деньгах и перекупке лучших. А из той же Ла Лиги летом уехал главный актив – Неймар, но «Барселона» проиграла «Роме» по большой глупости и лишила нас самого ожидаемого финала ЛЧ в истории не потому, что равна «волкам». С «Реалом» сыграет достойный «Ливерпуль», но пару лет назад прежняя версия команды Клоппа билась с испанской «Севильей» в ЛЕ, и результат помните. Что там, они в этом сезоне играли, и было две ничьи, хотя «Севилья» уже не та! Также нет доказательств, что «Ювентус» или «Бавария» сильнее испанцев. Оба гранда от испанцев натерпелись. Да и лидеры АПЛ – аутсайдеры любого финала, где есть «Реал». Позор всем богатеям, кто подобный разрыв в классе допустил.

Провалы финалистов

У «Реала» все так весело, поскольку их некому остановить. Вот «Ливерпуль» весь такой симпатичный. Смотреть – глаз не оторвать. Но ведь этот антипод «Атлетико» легко может слиться 1:4, легко может зажаться, дрогнуть в Киеве, разломаться по центру. Какой-нибудь очередной Робертсон сыграет в очередного Ульрайха. И ван Дейка не спасут 11 выносов от ворот, как вчера не спасали.  «Реал» ведь доминирует в своих финалах психологически, даже если играет неважно.

Зидан сделал свою команду наследницей «Милана». В национальном чемпионате всего две победы за десять лет, но в ЛЧ могут собрать четыре кубка. Француз добавил в ризотто с белыми грибами мадридские «сливки». По правилам хорошего вкуса так нельзя, но у шеф-повара без опыта получается вкусно. А вспомните, кто снял проклятие с «Реала» – Анчелотти. У Карло дар убеждать больших игроков, что их мнение значимо. Марсело, Рамос, Модрич, Кроос и Роналду тоже наставники «Реала», как у «Милана» были Пирло, Зеедорф, Мальдини и Шевченко. Клоппу будет сложно со своей детворой переиграть целую толпу готовых тактиков и стратегов.

Заслуга «Реала» и Зидана

Даже когда «Реал» проигрывает в футбол – совсем недавно по счету уступили «Ювентусу» и по игре «Баварии», он проходит по воде. А турнирная сетка так складывается, что в финале «сливочных» ждет сенсация. Не верили в «Атлетико» в первый раз, не верили во второй, «Ювентус» не ждали снова. Никто не ставил на «Ливерпуль» в день жеребьевки групп, но Клопп снова в еврокубковом финале. И снова может его проиграть, поскольку «Реал» это «Реал». Кто бы мог подумать, что в 2018 году в ЛЧ возможно повторение истории шестидесятилетней давности?

«Реал» Ди Стефано, Копа, Пушкаша и Хенто собирал кубки сериями, а теперь пришла очередь Роналду, Рамоса, Марсело и Крооса. В таких условиях не к победителю нужно придираться в первую очередь, а к тем, кто прекрасно знает слабые стороны «Реала» - они в этом сезоне проигрывали «Эспаньолу», «Леганесу» и «Жироне», но уступает. Оказалось, что ПСЖ, «Ювентус» и «Бавария» хуже «Леванте» в умении собрать волю в кулак и не паниковать в решающий момент против команды Роналду. Согласитесь, что «Рома» в этой ЛЧ проявила больше характера, чем все названные и отдельно «Барселона».

Не умеют так терпеть, даже если тренируются годами, как «Атлетико» Симеоне. Право на финал против «Реала» Зидана заслужил только дикий «Ливерпуль» Клоппа. Матч в Киеве может стать как большим разочарованием – чемпион легко выиграет, так и эпичным представлением с голами. Но Юрген должен помнить проигранные финалы и понимать, кто однозначный фаворит. Команда, которая настолько верит в свои победы, что даже удача преклоняет перед ней колено. Вам не нравится, что «Реал» постоянно в финалах? Спрашивайте со своих любимых клубов, как они умудряются не остановить тех, у кого в атаке Васкес и Бензема.

Так что «Реал» - «Ливерпуль» это снова Стамбул по разнице в шансах. Только фаворит видел тот великий матч и сам едва не устроил в четвертьфинале своеобразный ремейк. Расклад явно не в пользу тех, кто хочет видеть сменяемость верховной власти в ЛЧ. Клаван не Рамос, Милнер не Модрич, а Салаху нужно еще семь великих сезонов, чтобы стать как Роналду. Через лет двадцать эту гегемонию «Реала» будут считать легендарной, забыв любые оговорки. Особенно если возьмут третий кубок подряд и четвертый за пять лет.

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Все комментарии
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил Sam Samych
сегодня в 02:58
Sam Samych:
Понятное дело, в ряды противников реала добавились еще фаны баварии, юве, псж и ливер и это не считая барсы и атлетико, их всех теперь пуканит посерьезному.
Нуууу...для меня это отличный финал)))
NOVA
NOVA
сегодня в 02:50
Реал Великий клуб!!! кто бы что ни говорил!!!
FERIS
FERIS ответил Олег Гусов
сегодня в 01:16
Олег Гусов:
Судя по вашей логике, лучший клуб Испании - это Барселона , которая , начиная, максимум , с полуфиналов, последние три года досматривает матчи ЛЧ по телевизору ! К позору С ПСЖ , добавивший позор с Ромой !
Что там доказывать обиженкам,пустая трата времени.
FERIS
FERIS ответил Ruslan3132
сегодня в 01:12
Ruslan3132:
к чему сослагательные предложения? Если бы да кабы )) Если бы Рамос играл в ответке против Юве, вы бы и гола не забили, докажи обратное )) если бы Навас не занес сам себе 3й гол в Мадриде, вы бы рядом не стояли с камбэком...Если бы засчитали чистый гол Иско, мы бы вообще не говорили об этом...Если бы у бабушки были яйца.... )))))))) Юве проиграл дома 0-3, вот факт. "Кабинетному" Реалу ))) все три гола с игры и чистые как слезы младенца ) Включили характер, за это ИМ респект. Не вытянули. Бывает.
Так Рон пару раз простил макаронников в Турине,счёт вообще должен был быть 5-0 как минимум.
Касимов
Касимов
вчера в 22:02
Собака лает, караван идет .
Да, у Реала невнятное игра в этом сезоне, но кричать после каждой игры ПОЗОР уже не смешно.
Ikarus74
Ikarus74 ответил Олег Гусов
вчера в 20:42
Олег Гусов:
Судя по вашей логике, лучший клуб Испании - это Барселона , которая , начиная, максимум , с полуфиналов, последние три года досматривает матчи ЛЧ по телевизору ! К позору С ПСЖ , добавивший позор с Ромой !
Типа вчерашний реал это не позор всего испанского футбола, выходка асенсио одна чего стоит. ПОЗОРИЩЕ!!!! И рамос в глазах упал, сказать после такого матча "Реал - король Европы " ?!!!!!!
fantazior
fantazior
вчера в 19:30
Журналист который это писал что-нибудь слышал о таком понятии как "непредвзятость"?
Верх ангажированности, пример как не надо писать статьи.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Великий Князь
вчера в 19:25
Великий Князь:
Поставь Чакыр 2 пенки и Реал смотрел бы финал по телеку. Ювентус на 0:3 дома не наиграл, тут и Чакыр подстраховал и просто не везло, у Рона напротив попёрло. К ответке Аллегри сделал выводы, а Зидан тупанул, вот и всё. Недооценка это исключительно ваши проблемы. Про пеналь на последних секундах вообще молчу. Это позор.
к чему сослагательные предложения? Если бы да кабы )) Если бы Рамос играл в ответке против Юве, вы бы и гола не забили, докажи обратное )) если бы Навас не занес сам себе 3й гол в Мадриде, вы бы рядом не стояли с камбэком...Если бы засчитали чистый гол Иско, мы бы вообще не говорили об этом...Если бы у бабушки были яйца.... )))))))) Юве проиграл дома 0-3, вот факт. "Кабинетному" Реалу ))) все три гола с игры и чистые как слезы младенца ) Включили характер, за это ИМ респект. Не вытянули. Бывает.
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Великий Князь
вчера в 19:13
    Барби в сливках
    Барби в сливках
    вчера в 17:02
    Только Великий Милан, переживающий не лучшие времена, может соперничать с Мадридом в ЛЧ
    Барби в сливках
    Барби в сливках
    вчера в 16:59
    У хейтеров Мадрида жутко бомбит, т.к. их клубы не имеют и половины титулов Мадрида в ЛЧ
    Джон Смит 1
    Джон Смит 1
    вчера в 16:58
    Отличная статья ! Автор действительно разбирается в футболе и пишет без ненужных эмоций.
    Барби в сливках
    Барби в сливках ответил barcelonistas
    вчера в 16:56
    А то Барселона только выигрывает. Не смеши мои носки, по общему количеству побед в класико Мадрид впереди
    Барби в сливках
    Барби в сливках ответил Ikarus74
    вчера в 16:54
    В ЛЧ ни Бавария, ни Барселона и Ювентус не ровня Мадриду, ну разве что по общему их количеству титулов в ЛЧ ;-)
    Ми Ша
    Ми Ша ответил barcelonistas
    вчера в 16:38
    Все ок) С такой формулировкой согласен, Реал при всех своих достижениях последних лет ни в одном сезоне не выглядел так монолитно, как та же Барса при Гвардиоле, что есть , то есть(( Сам не в восторге.

    Кстати, мои поздравления, дубль хороший результат!
    barcelonistas
    barcelonistas ответил Ми Ша
    вчера в 16:30
    Извиняюсь если задел, ты достойный болельщик.

    Реал не выглядит кремнем, как выглядела Бавария Юппа или Барса Гвардиолы и т.д. Реал нестабилен, проваливается, проигрывает Класико, не выглядит в целом очень мощно, но берет ЛЧ за ЛЧ. От этого у меня и когнитивный диссонанс
    Ikarus74
    Ikarus74
    вчера в 15:59
    Почти все что написано верно, кроме того, что и Бавария - обладатель золотого дубля Сего года, ювентус обладатель кубка Италии и главный претендент на скудетто Сего года, т.е. эти команды играли весь год. Реал слил Лалигу и кубок короля ради ЛЧ. Конечно никто не вспомнит как реал прошёл ювентус и Баварию, но об'ективно реал далеко не самая лучшая команда Европы, а после ответного матча с Баварией и Зидан показал свою несостоятельность. Желаю разгрома на Камп Ноу!!! P.S. Реал может сколь угодно брать ЛЧ, но требл брать дано настоящим (не картонным) гегемонам.
    Ми Ша
    Ми Ша ответил barcelonistas
    вчера в 15:27
    Не сказал бы что Реал немощная команда, другое дело, по моему предположению, Зидану не хватает тренерского опыта, распродал скамейку, замену равноценную не нашли (пока молодежь сырая) и над предсезонной программой нужно поработать, что бы старт хороший был и сезон следовательно ровнее. Если в следующем сезоне не будет изменений и последует провальный год, тогда можно будет сделать такой вывод.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Ruslan3132
    вчера в 15:08
    Ruslan3132:
    Впрочем, «Мадрид» никогда не тянули за уши так, как «Барселону» против ПСЖ, вот где классика позорного судейства наряду с работой Эвребе против «Челси». Или как «Баварию» против «Фиорентины» - менее знаменитый подвиг того же норвежца. Че еще добавить ))) стыдно барсуки, стыдно за вас! )))
    После этого розыгрыша стыдно за вас обоих.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Ruslan3132
    вчера в 15:07
    Ruslan3132:
    "слабый" Реал дербанит Юве в Италии 3-0 ))) Как так? 7кратного почти подряд чемпиона СериАла ))) Это тоже показатель, почему все забывают эти результаты, делая акцент на ответке, когда банально Реал мог недонастроиться, расслабиться из-за разгрома в гостях соперника...
    Поставь Чакыр 2 пенки и Реал смотрел бы финал по телеку. Ювентус на 0:3 дома не наиграл, тут и Чакыр подстраховал и просто не везло, у Рона напротив попёрло. К ответке Аллегри сделал выводы, а Зидан тупанул, вот и всё. Недооценка это исключительно ваши проблемы. Про пеналь на последних секундах вообще молчу. Это позор.
    Artuom
    Artuom ответил дурман
    вчера в 13:49
    дурман:
    Афффтор, как нужно тянуть если в каждом финале засчитывают голы с офсайда, в каждом полуфинале то липовые пенальти, то красные карточки, то не засчитанные голы, не поставленные пенальти? ????
    Реал тянут - естественно. Как в своё время тянули ту же Барселону. А до этого и другие клубы тянули. Так было всегда :)
    Fury_Pitt
    Fury_Pitt
    вчера в 13:13
    Если уж кому и суждено было стать первым футбольным клубом, который сумеет разрушить все возможные стереотипы, тем самым изменив правила, так это только Реалу лучшему футбольному клубу 20 и вероятно уже 21 века!!
    Fury_Pitt
    Fury_Pitt
    вчера в 12:51
    Реал под руководством Зидана проиграл в розыгрыше 15/16 в 1/4 финала, уступив Вольфсбургу на выезде со счетом 2:0, потом правда была победа дома 3:0, что позволило Реалу выйти в 1/2 того розыгрыша ЛЧ.
    Красный навсегда
    Красный навсегда
    вчера в 12:48
    У некоторых все еше горить😊😊😊
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответил Илья Кузнецов
    вчера в 12:39
    Согласен,но это последний сезон когда Реал на коне,если Зидана оставят то другие клубы уже приспособятся к их игре как в свое время против Барсы.
    dosericsson
    dosericsson
    вчера в 12:36
    Реал мне напоминает Севилью времен нескольких подряд побед в ЛЕ. Поскольку настроится на кубок легче и стабильность тут не особо решает, т.к. всегда можно отыграться в ответной встрече, да и в групповой стадии только 1 соперник может оказаться сильнее тебя, и спокойно можно выходить в плейофф со 2 места.
    barcelonistas
    barcelonistas
    вчера в 12:31
    На самом деле глядя на Реал совершенно неясно, как эта немощная команда берет трофеи. Она веселая, с динамичными передачами в штрафную и забегами, но тренерской мысли в ней никакой. Будто Рон и компания во дворе резвятся. Но справедливости ради - по кубковой системе на фоне фейлов конкурентов это работает. Уверен, что Барса и МС в ЛЧ прошли бы такой Реал легко, но слили сами себя. Как Бавария Юппа не прошла тот еще вопрос. А Ливерпулю в финале может банально не хватить опыта и класса.

    Автор, за сравнение тренера Кройфа и тренера Зидана - жирную двойку. Финита ля комедия
    anyway
    anyway ответил El Dassory
    вчера в 12:29
    El Dassory:
    Ливерпуль уже сделал чудо с этим составом и травмами, что в финале, даже если проиграем ничего страшного, команда Клоппа только строится, есть костяк, дальше дело техники и времени.
    ...дальше этот костяк раскупят другие команды, так что если скаузеры сейчас не выиграют лч (а реал им не одолеть), то впереди их ждут очередные шесть лет без побед...
    El Dassory
    El Dassory
    вчера в 12:23
    Ливерпуль уже сделал чудо с этим составом и травмами, что в финале, даже если проиграем ничего страшного, команда Клоппа только строится, есть костяк, дальше дело техники и времени.
    vinyardrip
    vinyardrip ответил дурман
    вчера в 12:12
    дурман:
    Афффтор, как нужно тянуть если в каждом финале засчитывают голы с офсайда, в каждом полуфинале то липовые пенальти, то красные карточки, то не засчитанные голы, не поставленные пенальти? ????
    Ваша корова еще мычит?))
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