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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 37 тур1X2
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм7.54.71.41
Германия. Бундеслига 2017/2018, 33 тур1X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнц1.35.59.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария8.55.51.33
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер3.754.11.85
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-043.43.42.15
Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад2.073.53.4
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Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
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Португалия. Примейра 2017/2018, 33 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика2.053.23.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур1X2
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Россия. ФНЛ 2017/2018, 37 тур1X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 36 тур1X2
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«Марсель» и Карасёв – в тренде

вчера, 10:30
«Марсель» и Карасёв – в тренде

Ошибки в игре, ошибки в работе – нынешний сезон богат на разного рода неточности. «Соккер.ру» - о противостоянии, в котором никто не учится на ошибках.

Нынешняя еврокубковая кампания получается стилистически выдержанной в едином тоне. Это одновременно и удивительно, и увлекательно. Казалось, что у «Марселя» есть все, чтобы не плясать на граблях и не повторять своих и чужих ошибок. Но он не избежал этой участи. Ведь что известно стало за время розыгрыша Лиги Европы в нынешнем сезоне?

Что «Зальцбург» жутко неуступчивая команда, которая способна отыгрываться и побеждать соперников более статусных и именитых. «Реал Сосьедад», дортмундская «Боруссия», «Лацио» пали жертвой австрийских «быков», поплатившись за недооценку соперника. У «Марселя» перед глазами был пример этих клубов, у него был личный неприятный опыт игры с «Зальцбургом» в нынешнем сезоне, когда на групповом этапе австрийцы французов обыграли и стали первыми в квартете.

И первый полуфинальный матч вроде показал, что «Марсель» сделал необходимые выводы, переиграл «Зальцбург» по всем параметрам и победил с комфортным счетом 2:0, не пропустив, что самое главное. Но никто не учится на чужих ошибках. Все думают, что если беда и случится, то не с ними. «Марсель» же был уверен, что достаточно отстоять, по сути, в обороне, рассчитывая на индивидуальное мастерство находящихся в хорошей форме Пайета, Окампоса, Товена, которые могут в стесненных условиях в контратаке что-то соорудить.

Но время шло, «Марсель» безмолвствовал, «Зальцбург» некоторое время тоже работал опасливо, понимая, что после пропущенного гола ситуация очень осложнится. А затем австрийцам стало понятно, что «Марсель» ничем не отличается от предыдущих визитеров, которые танцевали на граблях, рассчитывая, что вот они-то точно не оступятся с какими-то «быками». И «Зальцбург» включил привычное давление, поймал кураж, забив дважды и переведя матч в овертайм.

Великое счастье «Марселя», что обычно не самый надежный вратарь Пеле выручил команду, а в концовке четвертого тайма удалось реализовать угловой в режиме игры, когда австрийцы имели преимущество и были готовы добиться разгрома на волне эйфории. И забить «Марселю» удалось не без помощи другого тренда нынешних еврокубков – судейства с ошибками.

Карасев как все

В нынешнем сезоне ошибались многие арбитры, причем грубо ошибались, допускали осечки такие рефери с именем, от которых этого никто не ждал. Словно нынешней еврокубковой кампанией судьба сама кричит УЕФА, чтобы тот убирал своих смешных судей за воротами и включал наконец-то функцию видеоповторов.

Майкл Оливер, Чунейт Чакир, Клеман Тюрпен, Дамир Скомина – известные ребята, но все допускали серьезные ошибки разной степени судьбоносности в ответственных поединках. Участь эта не обошла и бригаду Сергея Карасева. О степени жесткости его работы можно спорить и рассуждать много – это вопрос вкуса и стиля.

Его россиянин выдержал, не испугавшись совершенно правильно с методической точки зрения удалить в конце поединка Хайдара, который получил вторую желтую карточку за акцентированный удар локтем в челюсть Пайету. Австрийцы очень с этим спорили и чуть не набросились на Карасева, но он был непреклонен, и обе карточки Хайдара показаны были по делу.

Просто на «Зальцбург» и его несогласие наложился эпизод с голом «Марселя», который был забит после углового, назначенного явно по ошибке. Никто из игроков «Зальцбурга» и близко не касался уходившего за лицевую мяча. И на самом деле очень часто судьи назначают корнеры, которых быть не должно. Только далеко не каждый из них становится таким судьбоносным. Обычно они ничего не приносят, и все об этом тут же забывают. А здесь – резонанс.

Но австрийцам грех жаловаться на Карасева, потому что еще раньше он сделал две серьезные ошибки в их пользу. В эпизоде со вторым голом «Зальцбурга» есть большие подозрения на офсайд в ходе комбинации, который рефери просмотрели. А уж в конце основного времени точно была пропущена игра рукой защитника австрийцев, за что «Марсель» пробил бы пенальти и мог все пораньше закончить.

Цифры говорят

Но еще модно говорить о степени заслуженности выхода той или иной команды дальше. Эту моду породили самые разные противостояния, которые получились неоднозначными. Игра в Зальцбурге тоже не выбилась из тренда. Ведь можно посмотреть на статистику после встречи, которая покажет с виду приличное соотношение по ударам 16 – 15 в пользу австрийцев. Но они были нанесены за два часа, а не за полтора, да и в створ австрийцы попали шесть раз, а «Марсель» всего один. Один! Который стал голевым, на 116-й минуте.

По контролю мяча цифры вполне ожидаемые: 54 на 46 процентов в пользу «Зальцбурга», который играл дома и вынужден был отыгрываться. Это нормально. Но для контратакующей команды «Марсель» слишком мало отбирал мяч: 21 против 30. Вообще такое количество отборов говорит о не очень ярком футболе, основанном на борьбе. И «Зальцбург», владея больше мячом, умудрялся чаще его отбирать. Как так?

Просто «Марсель» показывал очень низкое качество его контроля. Можно посмотреть на точность передач, например. 74 процента у «Зальцбурга» и всего 66 процентов у «Марселя». Каждый третий пас провансальцев был неточным. Это похуже, чем даже в самом плохом матче чемпионата России на каком-нибудь убитом газоне.

Наверное, в другом еврокубковом сезоне это противостояние назвали бы скандальным, его обсуждали бы всюду, качали головой, поражались интриге и сюжету. Но в этом году оно вполне вписывается во все тренды Лиги чемпионов и Лиги Европы, уже даже как данность воспринимается такая история, что, конечно, сделало эти еврокубки ужасно увлекательными, но и какими-то сумбурно-сумасбродными в конечном счете.

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D.vil
D.vil
вчера в 20:32
Карасеву не давала покоя слава Оливера и Чакира!!!)))
spartach n1
spartach n1
вчера в 15:27
Верг
Верг ответил Nerai Sairensa
вчера в 13:57
Nerai Sairensa:
Из наших он далеко не худший. Какие альтернативы? Слепошарый Кукуян, проглядевший пенальти в двух метрах? Вилков всю суть которого Кадыров обрисовал с трибуны? Мешков, давший Самедову желтую за несвежее дыхание сбившее с ног Паредеса? Еськова который продается и покупается как проститутка? Карасев далеко не худший, пусть развивается, становится лучше.
Наверное просто нечего делать российским дилетантам на евроарене, Валентин Иванов был единственным хорошим судьей, пусть и несправедливо запачканным в матче голландия португалия на чм 2006
борька
борька
вчера в 13:24
Отсудил отлчно!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:29
Судьи просто не в состоянии уследить за всем, потому и ошибаются.
А началось все с поправок, которые реально усложнили жизнь судьям. Сначала ввели правило пассивного офсайда, что значительно увеличило нагрузку на боковых, потом поправки по поводу рук в штрафной : играл рукой , не играл, от кого рикошет, расстояние, плюс в штрафной идет борьба в прямом смысле ......где уж тут бедным судьям за всем уследить?!?
Если не хотят видеопросмотров, пусть в поле еще одного судью выпускают и сразу станет легче.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил шацк
вчера в 12:13
шацк:
Про видеоповторы согласен на все 100%, давно за них ратую. А Сережу Карасева считаю худшим российским судьей (не считая его даунообразного вида - это как говорится все мы на рожу красавцы), но у нас все худшие на верху - страна такая))
Из наших он далеко не худший. Какие альтернативы? Слепошарый Кукуян, проглядевший пенальти в двух метрах? Вилков всю суть которого Кадыров обрисовал с трибуны? Мешков, давший Самедову желтую за несвежее дыхание сбившее с ног Паредеса? Еськова который продается и покупается как проститутка?

Карасев далеко не худший, пусть развивается, становится лучше.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Jum13
вчера в 12:11
Jum13:
Так разговор об этом матче :) P.S. Кстати читал, что там такая динамика была, что даже на повторе трудно было понять был рикошет или нет. Да и угловой надо еще разыграть
Я не спорю)) Я и сам не говорю, что судейство в обоих матчах было таким умышленно, но факт мы имеем такой - 3-1 по результативным ошибкам в пользу Марселя. Плюс по игре Зальцбург смотрелся предпочтительнее, как по мне.
Jum13
Jum13 ответил ZENIT GOAL
вчера в 12:06
ZENIT GOAL:
А я ни слова про Карасёва не сказал. Речь,вроде как, шла о "судьбе".
Так разговор об этом матче :)
P.S. Кстати читал, что там такая динамика была, что даже на повторе трудно было понять был рикошет или нет. Да и угловой надо еще разыграть
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Jum13
вчера в 11:58
Jum13:
А что - первую игру судил Карасёв?
А я ни слова про Карасёва не сказал.
Речь,вроде как, шла о "судьбе".
шацк
шацк ответил Nerai Sairensa
вчера в 11:53
Nerai Sairensa:
Да при чем тут дурачок? Отсудил он вполне нормально, не косячил только в одну сторону, а левые угловые это самая обычная банальность - их и Коллина и многие другие бизоны судейского цеха проглядывали. Другое дело что за скоростями не поспевают арбитры и ВАР нужен аки воздух
Про видеоповторы согласен на все 100%, давно за них ратую. А Сережу Карасева считаю худшим российским судьей (не считая его даунообразного вида - это как говорится все мы на рожу красавцы), но у нас все худшие на верху - страна такая))
Jum13
Jum13 ответил ZENIT GOAL
вчера в 11:53
ZENIT GOAL:
А должок за гол рукой Товена и не поставленный пенальти в ворота Марселя в первой игре не считается? Судьба, надеюсь, сделает победителем ЛЕ Атлетико - если уж в ЛЧ о справедливости все забыли в последние годы, то в ЛЕ она ещё теплится.
А что - первую игру судил Карасёв?
Jum13
Jum13 ответил шацк
вчера в 11:53
шацк:
Меня обидел? нет что ты - на обиженных воду возят! А вот тебя видимо сама природа обидела и ты только в виртуале герой? Ах ты видимо эксперт и тебя задевает, что кто то опережает твои мысли) Ты не нюхай паря, дыши ровно - будет и тебе счастье! И советую не заглядывать в чужие шорты...
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL ответил Jum13
    вчера в 11:51
    Jum13:
    Просто на «Зальцбург» и его несогласие наложился эпизод с голом «Марселя», который был забит после углового, назначенного явно по ошибке. =============================================== Это просто судьба вернула должок Зальцбургу за неназначенный им пенальти
    А должок за гол рукой Товена и не поставленный пенальти в ворота Марселя в первой игре не считается? Судьба, надеюсь, сделает победителем ЛЕ Атлетико - если уж в ЛЧ о справедливости все забыли в последние годы, то в ЛЕ она ещё теплится.
    шацк
    шацк ответил Jum13
    вчера в 11:51
    Jum13:
    Эксперт в треде. Такое ощущение, что он тебя лично обидел и это очень мягко сказано ))) Что-то ты подобное не писал про судью, который не заметил как мяч за линию ворот выкатился, после чего Лион отыгрался. Под шортами не заметил?
      Hypnoz
      Hypnoz
      вчера в 11:51
      Карасев в первую очередь , большой друг Жени Гинера. В Рфпл это давно известно.
      Nerai Sairensa
      Nerai Sairensa ответил шацк
      вчера в 11:49
      шацк:
      Сережа Карасев опять обкакался... Вот такой наш "лучший" судья - мало того , что дурачок, так еще и с запашком, а вы не нюхайте! Под шортами не видно))
      Да при чем тут дурачок? Отсудил он вполне нормально, не косячил только в одну сторону, а левые угловые это самая обычная банальность - их и Коллина и многие другие бизоны судейского цеха проглядывали. Другое дело что за скоростями не поспевают арбитры и ВАР нужен аки воздух
      Jum13
      Jum13 ответил шацк
      вчера в 11:42
      шацк:
      Сережа Карасев опять обкакался... Вот такой наш "лучший" судья - мало того , что дурачок, так еще и с запашком, а вы не нюхайте! Под шортами не видно))
      Эксперт в треде. Такое ощущение, что он тебя лично обидел и это очень мягко сказано )))
      Что-то ты подобное не писал про судью, который не заметил как мяч за линию ворот выкатился, после чего Лион отыгрался. Под шортами не заметил?
      Betman
      Betman
      вчера в 11:39
      Углового-то, конечно не было, но лично я только на втором повторе это разглядел. Сколько не ставь судей у ворот, за воротами, с вратарём - всё равно, что-нибудь да проглядят. Но коррумпированныx чинушей из УЕФА, видимо, это вполне устраивает.
      шацк
      шацк
      вчера в 11:19
      Сережа Карасев опять обкакался... Вот такой наш "лучший" судья - мало того , что дурачок, так еще и с запашком, а вы не нюхайте! Под шортами не видно))
      Jum13
      Jum13
      вчера в 10:30
      Просто на «Зальцбург» и его несогласие наложился эпизод с голом «Марселя», который был забит после углового, назначенного явно по ошибке.
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      Это просто судьба вернула должок Зальцбургу за неназначенный им пенальти
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