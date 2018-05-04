«Марсель» и Карасёв – в тренде

Ошибки в игре, ошибки в работе – нынешний сезон богат на разного рода неточности. «Соккер.ру» - о противостоянии, в котором никто не учится на ошибках.

Нынешняя еврокубковая кампания получается стилистически выдержанной в едином тоне. Это одновременно и удивительно, и увлекательно. Казалось, что у «Марселя» есть все, чтобы не плясать на граблях и не повторять своих и чужих ошибок. Но он не избежал этой участи. Ведь что известно стало за время розыгрыша Лиги Европы в нынешнем сезоне?

Что «Зальцбург» жутко неуступчивая команда, которая способна отыгрываться и побеждать соперников более статусных и именитых. «Реал Сосьедад», дортмундская «Боруссия», «Лацио» пали жертвой австрийских «быков», поплатившись за недооценку соперника. У «Марселя» перед глазами был пример этих клубов, у него был личный неприятный опыт игры с «Зальцбургом» в нынешнем сезоне, когда на групповом этапе австрийцы французов обыграли и стали первыми в квартете.

И первый полуфинальный матч вроде показал, что «Марсель» сделал необходимые выводы, переиграл «Зальцбург» по всем параметрам и победил с комфортным счетом 2:0, не пропустив, что самое главное. Но никто не учится на чужих ошибках. Все думают, что если беда и случится, то не с ними. «Марсель» же был уверен, что достаточно отстоять, по сути, в обороне, рассчитывая на индивидуальное мастерство находящихся в хорошей форме Пайета, Окампоса, Товена, которые могут в стесненных условиях в контратаке что-то соорудить.

Но время шло, «Марсель» безмолвствовал, «Зальцбург» некоторое время тоже работал опасливо, понимая, что после пропущенного гола ситуация очень осложнится. А затем австрийцам стало понятно, что «Марсель» ничем не отличается от предыдущих визитеров, которые танцевали на граблях, рассчитывая, что вот они-то точно не оступятся с какими-то «быками». И «Зальцбург» включил привычное давление, поймал кураж, забив дважды и переведя матч в овертайм.

Великое счастье «Марселя», что обычно не самый надежный вратарь Пеле выручил команду, а в концовке четвертого тайма удалось реализовать угловой в режиме игры, когда австрийцы имели преимущество и были готовы добиться разгрома на волне эйфории. И забить «Марселю» удалось не без помощи другого тренда нынешних еврокубков – судейства с ошибками.

Карасев как все

В нынешнем сезоне ошибались многие арбитры, причем грубо ошибались, допускали осечки такие рефери с именем, от которых этого никто не ждал. Словно нынешней еврокубковой кампанией судьба сама кричит УЕФА, чтобы тот убирал своих смешных судей за воротами и включал наконец-то функцию видеоповторов.

Майкл Оливер, Чунейт Чакир, Клеман Тюрпен, Дамир Скомина – известные ребята, но все допускали серьезные ошибки разной степени судьбоносности в ответственных поединках. Участь эта не обошла и бригаду Сергея Карасева. О степени жесткости его работы можно спорить и рассуждать много – это вопрос вкуса и стиля.

Его россиянин выдержал, не испугавшись совершенно правильно с методической точки зрения удалить в конце поединка Хайдара, который получил вторую желтую карточку за акцентированный удар локтем в челюсть Пайету. Австрийцы очень с этим спорили и чуть не набросились на Карасева, но он был непреклонен, и обе карточки Хайдара показаны были по делу.

Просто на «Зальцбург» и его несогласие наложился эпизод с голом «Марселя», который был забит после углового, назначенного явно по ошибке. Никто из игроков «Зальцбурга» и близко не касался уходившего за лицевую мяча. И на самом деле очень часто судьи назначают корнеры, которых быть не должно. Только далеко не каждый из них становится таким судьбоносным. Обычно они ничего не приносят, и все об этом тут же забывают. А здесь – резонанс.

Но австрийцам грех жаловаться на Карасева, потому что еще раньше он сделал две серьезные ошибки в их пользу. В эпизоде со вторым голом «Зальцбурга» есть большие подозрения на офсайд в ходе комбинации, который рефери просмотрели. А уж в конце основного времени точно была пропущена игра рукой защитника австрийцев, за что «Марсель» пробил бы пенальти и мог все пораньше закончить.

Цифры говорят

Но еще модно говорить о степени заслуженности выхода той или иной команды дальше. Эту моду породили самые разные противостояния, которые получились неоднозначными. Игра в Зальцбурге тоже не выбилась из тренда. Ведь можно посмотреть на статистику после встречи, которая покажет с виду приличное соотношение по ударам 16 – 15 в пользу австрийцев. Но они были нанесены за два часа, а не за полтора, да и в створ австрийцы попали шесть раз, а «Марсель» всего один. Один! Который стал голевым, на 116-й минуте.

По контролю мяча цифры вполне ожидаемые: 54 на 46 процентов в пользу «Зальцбурга», который играл дома и вынужден был отыгрываться. Это нормально. Но для контратакующей команды «Марсель» слишком мало отбирал мяч: 21 против 30. Вообще такое количество отборов говорит о не очень ярком футболе, основанном на борьбе. И «Зальцбург», владея больше мячом, умудрялся чаще его отбирать. Как так?

Просто «Марсель» показывал очень низкое качество его контроля. Можно посмотреть на точность передач, например. 74 процента у «Зальцбурга» и всего 66 процентов у «Марселя». Каждый третий пас провансальцев был неточным. Это похуже, чем даже в самом плохом матче чемпионата России на каком-нибудь убитом газоне.

Наверное, в другом еврокубковом сезоне это противостояние назвали бы скандальным, его обсуждали бы всюду, качали головой, поражались интриге и сюжету. Но в этом году оно вполне вписывается во все тренды Лиги чемпионов и Лиги Европы, уже даже как данность воспринимается такая история, что, конечно, сделало эти еврокубки ужасно увлекательными, но и какими-то сумбурно-сумасбродными в конечном счете.