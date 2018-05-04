«Марсель» и Карасёв – в тренде

Ошибки в игре, ошибки в работе – нынешний сезон богат на разного рода неточности. «Соккер.ру» - о противостоянии, в котором никто не учится на ошибках.
Нынешняя еврокубковая кампания получается стилистически выдержанной в едином тоне. Это одновременно и удивительно, и увлекательно. Казалось, что у «Марселя» есть все, чтобы не плясать на граблях и не повторять своих и чужих ошибок. Но он не избежал этой участи. Ведь что известно стало за время розыгрыша Лиги Европы в нынешнем сезоне?
Что «Зальцбург» жутко неуступчивая команда, которая способна отыгрываться и побеждать соперников более статусных и именитых. «Реал Сосьедад», дортмундская «Боруссия», «Лацио» пали жертвой австрийских «быков», поплатившись за недооценку соперника. У «Марселя» перед глазами был пример этих клубов, у него был личный неприятный опыт игры с «Зальцбургом» в нынешнем сезоне, когда на групповом этапе австрийцы французов обыграли и стали первыми в квартете.
И первый полуфинальный матч вроде показал, что «Марсель» сделал необходимые выводы, переиграл «Зальцбург» по всем параметрам и победил с комфортным счетом 2:0, не пропустив, что самое главное. Но никто не учится на чужих ошибках. Все думают, что если беда и случится, то не с ними. «Марсель» же был уверен, что достаточно отстоять, по сути, в обороне, рассчитывая на индивидуальное мастерство находящихся в хорошей форме Пайета, Окампоса, Товена, которые могут в стесненных условиях в контратаке что-то соорудить.
Но время шло, «Марсель» безмолвствовал, «Зальцбург» некоторое время тоже работал опасливо, понимая, что после пропущенного гола ситуация очень осложнится. А затем австрийцам стало понятно, что «Марсель» ничем не отличается от предыдущих визитеров, которые танцевали на граблях, рассчитывая, что вот они-то точно не оступятся с какими-то «быками». И «Зальцбург» включил привычное давление, поймал кураж, забив дважды и переведя матч в овертайм.
Великое счастье «Марселя», что обычно не самый надежный вратарь Пеле выручил команду, а в концовке четвертого тайма удалось реализовать угловой в режиме игры, когда австрийцы имели преимущество и были готовы добиться разгрома на волне эйфории. И забить «Марселю» удалось не без помощи другого тренда нынешних еврокубков – судейства с ошибками.
Карасев как все
В нынешнем сезоне ошибались многие арбитры, причем грубо ошибались, допускали осечки такие рефери с именем, от которых этого никто не ждал. Словно нынешней еврокубковой кампанией судьба сама кричит УЕФА, чтобы тот убирал своих смешных судей за воротами и включал наконец-то функцию видеоповторов.
Майкл Оливер, Чунейт Чакир, Клеман Тюрпен, Дамир Скомина – известные ребята, но все допускали серьезные ошибки разной степени судьбоносности в ответственных поединках. Участь эта не обошла и бригаду Сергея Карасева. О степени жесткости его работы можно спорить и рассуждать много – это вопрос вкуса и стиля.
Его россиянин выдержал, не испугавшись совершенно правильно с методической точки зрения удалить в конце поединка Хайдара, который получил вторую желтую карточку за акцентированный удар локтем в челюсть Пайету. Австрийцы очень с этим спорили и чуть не набросились на Карасева, но он был непреклонен, и обе карточки Хайдара показаны были по делу.
Просто на «Зальцбург» и его несогласие наложился эпизод с голом «Марселя», который был забит после углового, назначенного явно по ошибке. Никто из игроков «Зальцбурга» и близко не касался уходившего за лицевую мяча. И на самом деле очень часто судьи назначают корнеры, которых быть не должно. Только далеко не каждый из них становится таким судьбоносным. Обычно они ничего не приносят, и все об этом тут же забывают. А здесь – резонанс.
Но австрийцам грех жаловаться на Карасева, потому что еще раньше он сделал две серьезные ошибки в их пользу. В эпизоде со вторым голом «Зальцбурга» есть большие подозрения на офсайд в ходе комбинации, который рефери просмотрели. А уж в конце основного времени точно была пропущена игра рукой защитника австрийцев, за что «Марсель» пробил бы пенальти и мог все пораньше закончить.
Цифры говорят
Но еще модно говорить о степени заслуженности выхода той или иной команды дальше. Эту моду породили самые разные противостояния, которые получились неоднозначными. Игра в Зальцбурге тоже не выбилась из тренда. Ведь можно посмотреть на статистику после встречи, которая покажет с виду приличное соотношение по ударам 16 – 15 в пользу австрийцев. Но они были нанесены за два часа, а не за полтора, да и в створ австрийцы попали шесть раз, а «Марсель» всего один. Один! Который стал голевым, на 116-й минуте.
По контролю мяча цифры вполне ожидаемые: 54 на 46 процентов в пользу «Зальцбурга», который играл дома и вынужден был отыгрываться. Это нормально. Но для контратакующей команды «Марсель» слишком мало отбирал мяч: 21 против 30. Вообще такое количество отборов говорит о не очень ярком футболе, основанном на борьбе. И «Зальцбург», владея больше мячом, умудрялся чаще его отбирать. Как так?
Просто «Марсель» показывал очень низкое качество его контроля. Можно посмотреть на точность передач, например. 74 процента у «Зальцбурга» и всего 66 процентов у «Марселя». Каждый третий пас провансальцев был неточным. Это похуже, чем даже в самом плохом матче чемпионата России на каком-нибудь убитом газоне.
Наверное, в другом еврокубковом сезоне это противостояние назвали бы скандальным, его обсуждали бы всюду, качали головой, поражались интриге и сюжету. Но в этом году оно вполне вписывается во все тренды Лиги чемпионов и Лиги Европы, уже даже как данность воспринимается такая история, что, конечно, сделало эти еврокубки ужасно увлекательными, но и какими-то сумбурно-сумасбродными в конечном счете.
А началось все с поправок, которые реально усложнили жизнь судьям. Сначала ввели правило пассивного офсайда, что значительно увеличило нагрузку на боковых, потом поправки по поводу рук в штрафной : играл рукой , не играл, от кого рикошет, расстояние, плюс в штрафной идет борьба в прямом смысле ......где уж тут бедным судьям за всем уследить?!?
Если не хотят видеопросмотров, пусть в поле еще одного судью выпускают и сразу станет легче.
А началось все с поправок, которые реально усложнили жизнь судьям. Сначала ввели правило пассивного офсайда, что значительно увеличило нагрузку на боковых, потом поправки по поводу рук в штрафной : играл рукой , не играл, от кого рикошет, расстояние, плюс в штрафной идет борьба в прямом смысле ......где уж тут бедным судьям за всем уследить?!?
Если не хотят видеопросмотров, пусть в поле еще одного судью выпускают и сразу станет легче.
Карасев далеко не худший, пусть развивается, становится лучше.
Карасев далеко не худший, пусть развивается, становится лучше.
P.S. Кстати читал, что там такая динамика была, что даже на повторе трудно было понять был рикошет или нет. Да и угловой надо еще разыграть
P.S. Кстати читал, что там такая динамика была, что даже на повторе трудно было понять был рикошет или нет. Да и угловой надо еще разыграть
Речь,вроде как, шла о "судьбе".
Речь,вроде как, шла о "судьбе".
Ты не нюхай паря, дыши ровно - будет и тебе счастье! И советую не заглядывать в чужие шорты...
Ты не нюхай паря, дыши ровно - будет и тебе счастье! И советую не заглядывать в чужие шорты...
Что-то ты подобное не писал про судью, который не заметил как мяч за линию ворот выкатился, после чего Лион отыгрался. Под шортами не заметил?
Что-то ты подобное не писал про судью, который не заметил как мяч за линию ворот выкатился, после чего Лион отыгрался. Под шортами не заметил?
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Это просто судьба вернула должок Зальцбургу за неназначенный им пенальти
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Это просто судьба вернула должок Зальцбургу за неназначенный им пенальти