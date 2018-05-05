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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 37 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
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«Локомотив» обыграл «Зенит» и взял титул!

вчера, 19:15
«Локомотив» обыграл «Зенит» и взял титул!

Четырнадцать долгих лет «железнодорожники» ждали чемпионство, и футбольное «золото» вернулось – «Соккер.ру» поздравляет боевитую команду тренера Семина.

«Локомотив» заслужил победу над «Зенитом»?

Геркус поделился, что Игорь Денисов и Фарфан верили в чемпионство с самого начала. Вот это настрой! И разница. В «Зените» игроков с таким подходом не нашлось. Так что волевой «Локомотив» заслужил победу над петербуржцами. Первый тайм – забыть и выбросить, второй – за чемпионом России. Семин не перестраивал команду, но физически будущий победитель был лучше. В первом тайме затаились, а во втором Эдер показал свой талант – забил еще один чемпионский мяч.

А ведь все начиналось очень скучно! На сорок пятой минуте матча Жирков зажег «свечку». Поскольку Юрий – мастеровитый футболист, то эта странная передача нашла адресата и даже позволила развить загубленную в итоге атаку. А на двадцать первой минуте поединка Алексей Миранчук оказался в метрах сорока от ворот Лодыгина и нанес удар прямо в голкипера. Это был единственный точный выстрел на две команды за тайм, но не опасный момент.

Всего два эпизода отлично описывают происходящее на поле до самой концовки. Пока «Зенит» не устал – с моментами не клеилось. «Локомотив» ведь за 18 весенних таймов забил всего три мяча с игры, что прекрасно описывает трудность пути, о котором и говорил после матча Семин. Но был ведь и третий, решающий момент – гол Эдера после передачи Игнатьева на 87-й минуте поединка!

Цифры, описывающие непростую победу

0 – количество опасных моментов в первом тайме центральной игры сезона. «Зенит» трижды пробил мимо, «Локомотив» полагался только на слабые попытки братьев Миранчуков;

0 – перехваты «Локомотива» до перерыва на чужой половине поля. На своей за счет цепкости Игнатьева справлялись, но высокий прессинг не сработал, отсюда перевес «Зенита» по владению мячом. После перерыва добавился первый и единственный перехват на чужой половине – у центральной линии;

0 – удары Антона Заболотного в матче против «Локомотива». Форвард не виноват, ведь он часто браковал передачи, но при полном отсутствии поддержки хавбеков и Дриусси разве могло быть иначе? «Зенит» снова ужасно атаковал;

0 – выигранных единоборств у ворот «Зенита» игроками «Локомотива». Фарфан должен был бороться с центральными защитниками, но не получалось даже после перерыва, когда «Локомотив» прижал соперника. Зато сработал другой подход – с центральным нападающим;

6 – количество удачных обводок от Фернандеша в игре. Мануэл сделал столько же успешных финтов, как Дриусси, Заболотный, Жирков и Кузяев вместе взятые. Добавьте три удачные попытки Алексея Миранчука – получите название команды, которая пыталась быть яркой хотя бы эпизодически. Это победитель матча и сезона «Локомотив»;

5 – точные удары победителя в матче. Счет по таким выстрелам 5:1 в пользу чемпиона России, «Зенит» провел ужасный поединок, по ходу которого забить Гильерме мог скорее Рыбус или Кверквелия при рикошете, чем кто-то из состава соперника;

2 – столько раз Игнатьев принимал участие в атаках «Локомотива», которые завершались ударами. Его второй пас стал чемпионским, а у «Зенита» на поле не нашлось ни одного человека, который смог отдать хотя бы две передачи под удары напарникам;

1 – количество попыток, которое было у Эдера, чтобы принести «Локомотиву» историческую победу. Специалист по решающим голам понимал, что у него будет один шанс открыться и сумел это сделать. Браво, что тут скажешь?

Тактические уловки и их результаты

Фернандеш на правом фланге. Семин понял, что его атакующий подход раскусили. Свежесть осталась в прошлом году, поэтому пришлось тасовать карты. Фернандеш и Фарфан поменялись местами в первом тайме. И хотя перуанцу стоило также играть в центре атаки, скорее увидели линию из четырех человек. Тарасов и Денисов играли глубже, Миранчуки и опытные универсалы – по флангам. Сработало не очень, но вымотать соперников удалось. Когда Мануэл вернулся на привычное место – пошли успешные атаки.

Кришито в центре и на фланге. Манчини поставил Доменико в центр обороны, но сделал это хитро. Паредес накрывал зону, по которой Мевля выходил вперед, а вот Кришито позволял играть и в центре, и на фланге, когда Жирков работал очень высоко. Поскольку Дриусси, Ерохин и Кузяев плохо работали в созидании – Юрий пытался завести «Зенит». Но не получилось, хотя Кришито у него за спиной сыграл надежно и позволил атаковать. Как и Мевля, Доменико провел нормальный матч, не его вина, что у «Зенита» нет тренера.

Миранчуки как отдельная команда. «Локомотив» может положиться на ряд опытных футболистов, но при игре стоя. Миранчуки не относятся к быстрым ребятам, но они живенько комбинировали в матче, когда у их напарников не получалось грамотно открываться и быстро перемещаться полем. У Алексея и Антона есть разделение по задачам, но установка брать игру на себя пару раз сработала. Не они забили, но подвели к голу именно близнецы.

«Зенит» и игра в два форварда. Травмы Мамманы и Ивановича лишили варианта с тремя центральными в обороне, но теоретически на поле мог с первых минут выйти Полоз и сыграли бы «4-3-3». Манчини выбрал другую схему, но она не сработала в атаке, как и «ложные девятки» Семина. Дриусси и Заболотный странно открывались и двигались, а поскольку Паредес больше думал о сохранении мяча, чем о продвижении вперед – шла игра без моментов. Два форварда Чорлуку, Кверквелию или Пейчиновича не смутили, а вот Эдер свой момент у ворот «Зенита» поймал.

Кто стал героем чемпионского поединка?

Перед матчем многие говорили об арбитре Иванове и его возможном влиянии на результат, но говорили зря. Похвалим судью, который сегодня сыграл даже лучше, чем команды, которых наставлял на путь истинный. На его уровне сработал также Лодыгин во втором тайме после удара под перекладину. Братья Миранчуки оставили очень хорошее впечатление. После перерыва проснулся Фернандеш, и Эдера нужно отметить, хотя не за серию успехов, а за чутье форварда.

Пару слов также нужно сказать о проигравшем. Ужасный по качеству футбол от «Зенита» стал нормой сезона. Как можно превратить техничную команду, которая умеет держать мяч и неплохо атакует флангами, в коллектив, играющий в «бей-беги»? Спросите у Манчини, в его записной книжке есть рецепт. Ужасно, когда тренер ищет себе новую работу посреди сезона, ведь команда прибавляет только в случае, если уважает наставника. «Зенит» прекратил сегодня борьбу за третье место, не играет как команда из Лиги чемпионов. Это пятая команда РФПЛ.

«Локомотив» тоже далек от международных стандартов качества, но у них есть характер! Парни Семина выгрызли победу после перерыва, не стали откладывать чемпионство на последний тур. Поскольку болельщики «железнодорожников» долгих четырнадцать лет ждали этого дня, даже среднее качество чемпионского матча, даже нулевые ничьи до этого не перевешивают общий итог сезона. «Локомотив» оказался самой смелой командой чемпионата, поэтому заслуженные «золотые» медали – в их коллекции.

Просто вспомните, как дрались против большинства прямых конкурентов. В этом сезоне обыграли «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и дважды «Зенит». Это чемпионская серия Юрия Павловича Семина, и повод поздравить тех, кто набрал наибольшее количество очков, опередив всех остальных. «Локомотив» - чемпион России 2018, привыкайте к этому словосочетанию.

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Все комментарии
maldalik
maldalik
сегодня в 06:38
Паровозов с чемпионством. Дождались.
Parovoznic
Parovoznic ответил mat73
сегодня в 05:47
mat73:
Поздравляю Локомотив и локомотивцев с Победой! Неожиданно, но заслуженно! Баба с возу - паровозу легче! Привет передайте Ольге Юрьевне)))
Думаю, она приняла яд )
Parovoznic
Parovoznic ответил Saban18
сегодня в 05:44
Saban18:
Что так скромно? Радуйтесь) Вы Чемпионы!!!)
Ща, пжжжди, от похмелья отойду...
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 03:55
Байкал теперь в 3 раза будет активней караулить и стучать. А так, всех адекватных локомотов - с чемпионством.
agidel2012
agidel2012
сегодня в 03:28
Локо был лучше Зенита. особенно во второй половине второго тайма. Поэтому победил заслуженно. Жаль, что Спартак провалил встречи с Уралом и Тереком. Интрига была бы до последнего тура. Но сами виноваты, упустили свой шанс.
Всех болельщиков Локомотива и их команду с победой. В этом сезоне вы были лучшими. Посмотрим, кто вытянет вторую прямую путевку в ЛЧ. ЦСКА сейчас довольно мощно выглядит, думаю наберет максимум очков. А вот в победе Спартака над Динамо на 100 % не уверен, могут потерять очки.
Рад, что Зенит наказали, но с другой стороны Питерцы лучше всех выступают на Евро. Так, что чувство двойственное.
Буду ждать развязки, желаю удачи Спартаку.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:53
Паровоз с чемпионством, Юрий Палыча тоже, не чужой нам человек.
Главное что пожелаю шпальным - чтоб глоро51я, заразившая соккер в последние годы, не перекрасилась по своему обычаю, и не стала вещать от их лица теперь тут.
Saban18
Saban18
сегодня в 01:40
под таким заголовком 20 комментов? не стыдно друзья?)
Saban18
Saban18
сегодня в 01:37
Что так скромно? Радуйтесь) Вы Чемпионы!!!)
Смитерс
Смитерс
сегодня в 00:14
Локомотив - Чемпион, поздравляю. А теперь о главном. Дайте манчине поработать!!! Руки прочь от манчины!!! Самый лазурный клуп Восточной Европы нуждается в манчине!!! Дайте лазурным клоунам денех!!! манчина и фурсетка спасут баклановодство страны!!! Даёшь манчине контракт 10+5!!! Подайте бакланам на новую крышу.
DanniP
DanniP
сегодня в 00:07
Хороший договорнячок С другой стороны, Зениту не светила ЛЧ и так
DAD81
DAD81
вчера в 22:12
Зенит конечно днище. И по игре и по результатам. Манчини надо книгу написать о том как за сезон потратить уйму денег и развалить ещё не так давно хорошо игравшую команду. Локомотив - с чемпионством!
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:10
Вовремя оформили чемпионство.
Пупсикам можно курить бамбук.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 21:44
Неужели день без Спартака на соккере
борька
борька
вчера в 21:32
Поздравляю, с засуженной победой!
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:19
Мои поздравления всем паровозикам,локомотивам,вагончикам,проводницам,машинистам,шпалоукладчикам и даже стрелочникам.Жаль что баклановоды отдали вам чемпионство слишком рано,но видно вы заслужили.С чемпионством.
Gelious
Gelious ответил tims
вчера в 21:04
tims:
Взять можно что-то осязаемое, какую-то вещь. Например, кубок. А титул можно только завоевать. В который раз советую писакам "Соккера" учиться правильно изъясняться на русском языке... Что касается самой этой писанины... Ну что тут скажешь. Сей автор под видом некоего анализа просто выплеснул из себя с двух сторон на бумагу (здесь - на сайт) то, что плохо переварилось у него...
Эта статья не есть какой-нибудь официальный документ. Главное, что все поняли, что хотели сказать в статье. А остальное уже придирки, если цель достигнута.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
вчера в 20:59
ЛОКОМОТИВ ЧЕМПИООООООООООООН!!!!!
tims
tims
вчера в 20:50
Взять можно что-то осязаемое, какую-то вещь. Например, кубок. А титул можно только завоевать. В который раз советую писакам "Соккера" учиться правильно изъясняться на русском языке... Что касается самой этой писанины... Ну что тут скажешь. Сей автор под видом некоего анализа просто выплеснул из себя с двух сторон на бумагу (здесь - на сайт) то, что плохо переварилось у него...
alfranza
alfranza
вчера в 20:32
Ноль ударов по воротам Заболотного. Прекрасная трансферная политика Зенита. Так держать!
Локо еще раз с победой!
Ed_Magic
Ed_Magic
вчера в 20:28
ЛОКО -ЧЕМПИОН !!!! ПОЗДРАВЛЯЮ КОМАНДУ, ВЕСЬ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ КЛУБА !!! НУ И КОНЕЧНО СПАСИБО РЖД !!! МЫ ОДНА КОМАНДА !!!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 20:06
Поздравляю Болельщиков Локо и Юрия Палыча лично!!!
Молодцы! Заслужили!
mat73
mat73
вчера в 20:03
Поздравляю Локомотив и локомотивцев с Победой! Неожиданно, но заслуженно! Баба с возу - паровозу легче!

Привет передайте Ольге Юрьевне)))
DEXEZ
DEXEZ
вчера в 19:58
Зенит настолько никчемный последние 3 года, что им пора переезжать в тарасовку и становиться фарм клубом спартака! Позор Фурсеткам!!! Локо и Палычу ничего плохого сказать не могу - заслужили, хоть и конкуренты все дохлые.
Deville
Deville
вчера в 19:47
Этого титула железнодорожники ждали очень долго, Семину респект!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:37
Всех БОЛЕЛ Локомотива с Чемпионством!!! Заслуженно.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
вчера в 19:32
ИТОГИ СЕЗОНА.

спартак выиграл суперкубок России благодаря голу луиса адриано, которого ещё до этого надо было удалять.
фаны спартака поддержали црвену звезду в ЛЕ против Краснодара.
спартак не вышел из халявной группы в ЛЧ (Севилья - самый слабый соперник из второй корзины; Марибор при наличии Спортинга - без комментариев), одержав 1 победу и очень громко хлопнув дверью.
спартак вылетел из ЛЕ раньше ЦСКА, Локомотива и Зенита от клуба, вылетевшего в 1/8 Финала.
промес провалился со сборной Голландии, ранее - бронзовым призёром ЧМ.
спартак эпично вылетел из Кубка России благодаря промахам экс-железнодорожника глушакова, ушедшего в спартак за трофеями (даже в чемпионский год спартака Локомотив выиграл кубок); и даже тихонов андрей не помог.
спартак проиграл Локомотиву дома и в итоге не стал чемпионом.

Локомотив выиграл группу ЛЕ и дошёл до 1/8 Финала.
Фарфан затащил сборную Перу на ЧМ после многолетнего отсутствия.
Фернандеш стал вызываться в сборную чемпионов Европы Португалии и забивать за неё, а также забил два хет-трика в ЛЕ.
Локомотив обыграл спартак, ЦСКА и Зенит и стал чемпионом.
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
вчера в 19:21
Поздравляю!
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