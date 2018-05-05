«Локомотив» обыграл «Зенит» и взял титул!

Четырнадцать долгих лет «железнодорожники» ждали чемпионство, и футбольное «золото» вернулось – «Соккер.ру» поздравляет боевитую команду тренера Семина.

«Локомотив» заслужил победу над «Зенитом»?

Геркус поделился, что Игорь Денисов и Фарфан верили в чемпионство с самого начала. Вот это настрой! И разница. В «Зените» игроков с таким подходом не нашлось. Так что волевой «Локомотив» заслужил победу над петербуржцами. Первый тайм – забыть и выбросить, второй – за чемпионом России. Семин не перестраивал команду, но физически будущий победитель был лучше. В первом тайме затаились, а во втором Эдер показал свой талант – забил еще один чемпионский мяч.

А ведь все начиналось очень скучно! На сорок пятой минуте матча Жирков зажег «свечку». Поскольку Юрий – мастеровитый футболист, то эта странная передача нашла адресата и даже позволила развить загубленную в итоге атаку. А на двадцать первой минуте поединка Алексей Миранчук оказался в метрах сорока от ворот Лодыгина и нанес удар прямо в голкипера. Это был единственный точный выстрел на две команды за тайм, но не опасный момент.

Всего два эпизода отлично описывают происходящее на поле до самой концовки. Пока «Зенит» не устал – с моментами не клеилось. «Локомотив» ведь за 18 весенних таймов забил всего три мяча с игры, что прекрасно описывает трудность пути, о котором и говорил после матча Семин. Но был ведь и третий, решающий момент – гол Эдера после передачи Игнатьева на 87-й минуте поединка!

Цифры, описывающие непростую победу

0 – количество опасных моментов в первом тайме центральной игры сезона. «Зенит» трижды пробил мимо, «Локомотив» полагался только на слабые попытки братьев Миранчуков;

0 – перехваты «Локомотива» до перерыва на чужой половине поля. На своей за счет цепкости Игнатьева справлялись, но высокий прессинг не сработал, отсюда перевес «Зенита» по владению мячом. После перерыва добавился первый и единственный перехват на чужой половине – у центральной линии;

0 – удары Антона Заболотного в матче против «Локомотива». Форвард не виноват, ведь он часто браковал передачи, но при полном отсутствии поддержки хавбеков и Дриусси разве могло быть иначе? «Зенит» снова ужасно атаковал;

0 – выигранных единоборств у ворот «Зенита» игроками «Локомотива». Фарфан должен был бороться с центральными защитниками, но не получалось даже после перерыва, когда «Локомотив» прижал соперника. Зато сработал другой подход – с центральным нападающим;

6 – количество удачных обводок от Фернандеша в игре. Мануэл сделал столько же успешных финтов, как Дриусси, Заболотный, Жирков и Кузяев вместе взятые. Добавьте три удачные попытки Алексея Миранчука – получите название команды, которая пыталась быть яркой хотя бы эпизодически. Это победитель матча и сезона «Локомотив»;

5 – точные удары победителя в матче. Счет по таким выстрелам 5:1 в пользу чемпиона России, «Зенит» провел ужасный поединок, по ходу которого забить Гильерме мог скорее Рыбус или Кверквелия при рикошете, чем кто-то из состава соперника;

2 – столько раз Игнатьев принимал участие в атаках «Локомотива», которые завершались ударами. Его второй пас стал чемпионским, а у «Зенита» на поле не нашлось ни одного человека, который смог отдать хотя бы две передачи под удары напарникам;

1 – количество попыток, которое было у Эдера, чтобы принести «Локомотиву» историческую победу. Специалист по решающим голам понимал, что у него будет один шанс открыться и сумел это сделать. Браво, что тут скажешь?

Тактические уловки и их результаты

Фернандеш на правом фланге. Семин понял, что его атакующий подход раскусили. Свежесть осталась в прошлом году, поэтому пришлось тасовать карты. Фернандеш и Фарфан поменялись местами в первом тайме. И хотя перуанцу стоило также играть в центре атаки, скорее увидели линию из четырех человек. Тарасов и Денисов играли глубже, Миранчуки и опытные универсалы – по флангам. Сработало не очень, но вымотать соперников удалось. Когда Мануэл вернулся на привычное место – пошли успешные атаки.

Кришито в центре и на фланге. Манчини поставил Доменико в центр обороны, но сделал это хитро. Паредес накрывал зону, по которой Мевля выходил вперед, а вот Кришито позволял играть и в центре, и на фланге, когда Жирков работал очень высоко. Поскольку Дриусси, Ерохин и Кузяев плохо работали в созидании – Юрий пытался завести «Зенит». Но не получилось, хотя Кришито у него за спиной сыграл надежно и позволил атаковать. Как и Мевля, Доменико провел нормальный матч, не его вина, что у «Зенита» нет тренера.

Миранчуки как отдельная команда. «Локомотив» может положиться на ряд опытных футболистов, но при игре стоя. Миранчуки не относятся к быстрым ребятам, но они живенько комбинировали в матче, когда у их напарников не получалось грамотно открываться и быстро перемещаться полем. У Алексея и Антона есть разделение по задачам, но установка брать игру на себя пару раз сработала. Не они забили, но подвели к голу именно близнецы.

«Зенит» и игра в два форварда. Травмы Мамманы и Ивановича лишили варианта с тремя центральными в обороне, но теоретически на поле мог с первых минут выйти Полоз и сыграли бы «4-3-3». Манчини выбрал другую схему, но она не сработала в атаке, как и «ложные девятки» Семина. Дриусси и Заболотный странно открывались и двигались, а поскольку Паредес больше думал о сохранении мяча, чем о продвижении вперед – шла игра без моментов. Два форварда Чорлуку, Кверквелию или Пейчиновича не смутили, а вот Эдер свой момент у ворот «Зенита» поймал.

Кто стал героем чемпионского поединка?

Перед матчем многие говорили об арбитре Иванове и его возможном влиянии на результат, но говорили зря. Похвалим судью, который сегодня сыграл даже лучше, чем команды, которых наставлял на путь истинный. На его уровне сработал также Лодыгин во втором тайме после удара под перекладину. Братья Миранчуки оставили очень хорошее впечатление. После перерыва проснулся Фернандеш, и Эдера нужно отметить, хотя не за серию успехов, а за чутье форварда.

Пару слов также нужно сказать о проигравшем. Ужасный по качеству футбол от «Зенита» стал нормой сезона. Как можно превратить техничную команду, которая умеет держать мяч и неплохо атакует флангами, в коллектив, играющий в «бей-беги»? Спросите у Манчини, в его записной книжке есть рецепт. Ужасно, когда тренер ищет себе новую работу посреди сезона, ведь команда прибавляет только в случае, если уважает наставника. «Зенит» прекратил сегодня борьбу за третье место, не играет как команда из Лиги чемпионов. Это пятая команда РФПЛ.

«Локомотив» тоже далек от международных стандартов качества, но у них есть характер! Парни Семина выгрызли победу после перерыва, не стали откладывать чемпионство на последний тур. Поскольку болельщики «железнодорожников» долгих четырнадцать лет ждали этого дня, даже среднее качество чемпионского матча, даже нулевые ничьи до этого не перевешивают общий итог сезона. «Локомотив» оказался самой смелой командой чемпионата, поэтому заслуженные «золотые» медали – в их коллекции.

Просто вспомните, как дрались против большинства прямых конкурентов. В этом сезоне обыграли «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и дважды «Зенит». Это чемпионская серия Юрия Павловича Семина, и повод поздравить тех, кто набрал наибольшее количество очков, опередив всех остальных. «Локомотив» - чемпион России 2018, привыкайте к этому словосочетанию.