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Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте2.073.253.7
Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 0:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома84.71.38
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур1X2
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Месси - Роналду – 7:1. Лионель разгромил Криштиану

вчера, 17:38
Месси - Роналду – 7:1. Лионель разгромил Криштиану

Накануне Эль Класико, в котором Роналду может отдыхать на скамейке, «Соккер.ру» изучает феноменальный рывок его давнего соперника Месси.

Месси громит Роналду много лет?

За последние пять сезонов у Месси 27 реализованных штрафных, а у Роналду всего 16. Криштиану, чья стойка перед исполнением приговора стала легендарной, очевидно проиграл человеку, который на заре карьеры в лучшем случае один раз за год реализовывал штрафной. У Криштиану норма составляла от 5 до 7 ударов. Как же получился счет 7:1 по удачным штрафным в этом сезоне?

Не было предпосылок к явному падению показателей Роналду. Общая реализация у него и Месси отличается всего на полтора процента в пользу аргентинца. Но по штрафным Криштиану съехал с шести голов за сезон до одного точного удара. Даже попытка оттолкнуться от дна в прошлом сезоне, когда Криштиану реализовал четыре стандарта, не мешает зафиксировать полное превосходство Месси. За три года у него три победы – 9:3, 5:4, 7:1.

Лионель доминирует в сложной дисциплине. Как Месси в двадцать пять лет научился бить штрафные, а Роналду в двадцать восемь разучился? Непростой вопрос, ведь не сказать, что Лионелю раньше не хватало техники удара, чтобы реализовывать больше штрафных. Скорее поменялась высота линии атаки «Барселоны» - появились хорошие «точки» для ударов из опорной зоны. А Роналду стал играть выше, «Реал» Зидана реже зарабатывает удачные штрафные. Но это не единственная причина.

Криштиану подкосила психология?

Штрафные – загадочная дисциплина. Понимание, как правильно их бить, к Пирло пришло в туалете. Андреа понял секрет удара Жуниньо на унитазе. Итальянец сотни раз смотрел голы бразильца, консультировался лично. Сам пробовал тысячи раз, но не получалось повторить неберущийся удар. А потом озарило, пошли голы со штрафных, и к послужному списку Маэстро добавилась еще одна строчка.

Мастера штрафных ударов – отмороженные и зацикленные на повторах ребята. Надо быть одержимым, чтобы годами тренировать выстрелы в обход стенки ради нескольких удачных попыток за год. Например, у Бекхэма, хотя англичанин – признанный мастер закрутить правой со стандарта, за карьеру в АПЛ всего 15 реализованных штрафных. Забивал в среднем один раз за восемнадцать матчей или в лучшем случае дважды за чемпионат.

Всего у Дэвида собралось 65 голов со штрафных в разных турнирах, и это второй результат в истории на высоком уровне после Жуниньо – 76 таких голов. Даже Роналду никогда не был настолько плодовитым мастером реализации стандартов, но португалец до 2012 года стабильно забивал со штрафных. Что же случилось потом? Пожалуй, отчасти виноват чемпионат Европы. У Роналду сбился прицел в сложных матчах против Германии и Дании.

Португалец мазал из невероятных позиций, в том числе со штрафных. А трибуны скандировали: «Месси! Месси! Месси!» Троллинг сработал – знаменитый ритуал перед ударом не помогал. И хотя в ворота Нидерландов Криштиану сделал дубль, именно после того Евро-2012 случился первый провальный сезон по стандартам – реализовал лишь три попытки. Невзирая на разовый скачок в будущем, Роналду потерял контроль над штрафными и скатился до одного гола за сезон.

Месси - Роналду – 7:1. Лионель разгромил Криштиану

Лионель сможет обогнать Криштиану?

В этом сезоне Роналду, пожалуй, поставил личный рекорд по количеству глупых промахов. И не продвинулся к гегемонии по штрафным, если сравнивать с Месси, у которого ряд примечательных достижений. Лионель реализовал штрафные в трех матчах подряд по дороге к очередному чемпионскому титулу «Барселоны», повторив достижение двухлетней давности.

Причем из 40 голов со штрафных за карьеру 33 забил за последние шесть сезонов. Также Лионель стал первым за одиннадцать лет игроком Ла Лиги, который смог реализовать шесть штрафных за сезон. До него так смог лишь Роналдиньо – вот кто не подпускал Месси к штрафным в начале карьеры. А вот Роналду такие серии собирать не умеет. Следовательно, Лионель смог догнать и перегнать Криштиану по голам с дальних стандартов в Ла Лиге.

И поставил клубный рекорд «Барселоны». Куман забил со штрафных 26 голов за клуб, у Месси теперь 34 прекрасных удара. Впечатляет меткость именно этого сезона: было 47 попыток, а реализация составила 12.7 %. Невероятно высокая точность, всего 22 раза удары Месси блокировала стенка или отражали вратари, то есть в половине случаев Лионель попадает в створ. Причем трижды в этом чемпионате Испании шлепнул в каркас ворот – голов могло быть больше.

А каков общий счет? Роналду старше, и у него на данный момент 52 подвига, но Месси поднажал – уже 40. Если разделить количество матчей на количество голов со штрафных, то получите, что пока Месси забивал раз в 20 матчей, а Роналду – раз в 18 игр. Но если Криштиану не прибавит, отыграть 12 голов разницы Месси сможет за три-четыре года, ведь у него есть запас по возрасту. В тридцать у Роналду было 45 голов, а у Месси 40. Но он прибавляет, а Криштиану остановился:

Месси - Роналду – 7:1. Лионель разгромил Криштиану

Криштиану плохо исполняет штрафные?

Казалось бы, ответ будет утвердительным, но - нет. Месси получал в последние годы в Ла Лиге куда больше штрафных под реализацию. Роналду наблюдает, как аргентинец забирает себе корону главного мастера штрафных в испанском футболе, поскольку у него почти нет достойных попыток. Можем сравнить по четырем последним сезонам, когда случился перелом. Месси получил 159 штрафных и реализовал 14 из них (8.8 %), а у Роналду было 88 попыток, и забил он 4 мяча (4.5 %).

Но если взять последние два сезона, то Лионель имел 84 попытки, а Криштиану всего 29, почти в три раза меньше. Если в «Реал» придет Неймар, который полюбил штрафные – у португальца станет еще меньше возможностей. Но пока этого не произошло, раскроем секрет, почему Месси громит Роналду. Оказывается, у Лионеля попросту намного больше отличных позиций, а у Криштиану почти нет ударов с близкого расстояния по центру ворот:

Месси - Роналду – 7:1. Лионель разгромил Криштиану

А если забыть о Роналду, то статистика Месси сама по себе пугающе хороша. Семь успешных штрафных всего через сезон после рекорда в девять удачных попыток! Аргентинец снова впечатлил требовательную публику. У Роналду никогда в карьере не было двух настолько мощных серий, и хотя дольше играет и суммарно собрал больше голов со штрафных, Месси работает с возрастом чище. Намного, намного чище!

Аргентинцу нужно не реализовать 300 будущих ударов со штрафных подряд, чтобы опуститься до меткости Роналду при прямых ударах со стандартов в последних четырех сезонах португальца в Примере. Стратегическое преимущество в этой погоне на стороне Месси – он моложе, претендует при помощи штрафных на очередную «Золотую бутсу» и бьет старые испанские рекорды.

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Все комментарии
egoos
egoos ответил Project Pandora
сегодня в 15:26
Project Pandora:
Какой Алёша писал эту статью? У Роналду реализация со штрафных была сильная, пока не появился "идеально круглый мяч", который летит так, как ему нравится. посмотрите статистику и год появления этой круглой фигни. На эти новые мячи тогда матогались не только исполнители штрафных, но и вратари. Мяч меняет траекторию.
Это всё из за кривизны земной поверхности))))))))))))
viv
viv
сегодня в 12:05
Разгром по всем статьям.
Dаvid
Dаvid ответил Кьянти
сегодня в 11:39
Кьянти:
Если бы ты в детстве играл бы в футбол, ну хотя бы во дворе, ну так чтобы зарубаться двор на двор или школа на школу, я уже не говорю о занятиях в секции, то ты бы не говорил такие глупости. А раз ты их говоришь, то сдается мне, что все что ты знаешь о футболе, точнее думаешь, что знаешь, все это из интернета и тв. Но с такой базой знаний и уровнем понимания ты выглядишь восторженным юнцом, среди взрослых мужчин. Ничего лично, сугубо профессионально:)
Что ты вообще несёшь, парень?
neomessi
neomessi
сегодня в 09:47
Ну какая разница кто сколько бьет штрафных.
Думаю статья ни о чем.
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Кьянти
сегодня в 08:55
Кьянти:
Опять про Месси и опять, и это уже закономерность, на фоне КР. То есть опять Месси упоминается в сравнении с Кришем. О чем это говорит? Просто если о Лео писать, как о самостоятельной фигуре, то все такие, так, так, так Месси, Месси, что за Месси, ты знаешь? Месси? Подожди, сейчас вспомню...Месси, Месси, Месси, ну что-то на слуху крутится, никак не могу вспомнить, то-ли репер, то-ли диджей. А вот когда Месси рядом с КР, то сразу все такие, а Месси это маленький аргентинец, который хочет быть как КР, ну-ну, все вспомнил...
Что ты вообще несешь, парень?
Кьянти
Кьянти
сегодня в 05:49
Опять про Месси и опять, и это уже закономерность, на фоне КР. То есть опять Месси упоминается в сравнении с Кришем. О чем это говорит? Просто если о Лео писать, как о самостоятельной фигуре, то все такие, так, так, так Месси, Месси, что за Месси, ты знаешь? Месси? Подожди, сейчас вспомню...Месси, Месси, Месси, ну что-то на слуху крутится, никак не могу вспомнить, то-ли репер, то-ли диджей.
А вот когда Месси рядом с КР, то сразу все такие, а Месси это маленький аргентинец, который хочет быть как КР, ну-ну, все вспомнил...
Кьянти
Кьянти ответил Dаvid
сегодня в 05:41
Dаvid:
победитель, который слился с финала, умирая от мучительной боли))) после финала бегал, прыгал, скакал)
Если бы ты в детстве играл бы в футбол, ну хотя бы во дворе, ну так чтобы зарубаться двор на двор или школа на школу, я уже не говорю о занятиях в секции, то ты бы не говорил такие глупости. А раз ты их говоришь, то сдается мне, что все что ты знаешь о футболе, точнее думаешь, что знаешь, все это из интернета и тв. Но с такой базой знаний и уровнем понимания ты выглядишь восторженным юнцом, среди взрослых мужчин. Ничего лично, сугубо профессионально:)
Alexander87akk
Alexander87akk
сегодня в 04:56
Автор тебе
tabakur
tabakur
вчера в 23:53
Честно говоря был шокирован количеством голов у Рона в последние годы, не думал что он так много забивает, обычно когда смотришь классико, меньше всего переживаешь когда он штрафной бьет...
Project Pandora
Project Pandora ответил Dаvid
вчера в 23:52
Dаvid:
мяч один для всех, не смеши своим комментарием почтенную публику лично для нырялду-квадратный или треугольный мяч ))) чтобы попадал в ворота не только с пеналду
Сложно кого-то насмешить, когда есть ты.
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 23:03
Очередной компресс для месси барсоглоров ! Детский сад , ей Богу !
ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА
ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА ответил NOVA
вчера в 21:57
NOVA:
Рон все равно круче!!!
да круче, круче Рон, кручее не может быть, никто не спорит
в этом он крутее не бывает. Видео в студию:
kiendjin
kiendjin ответил D.vil
вчера в 21:22
D.vil:
Он победитель ЧЕ!))) И это с учетом, что Португалия по составу слабее Аргентины...
Гомеш тоже..Аха-ха)
viv
viv
вчера в 21:16
Опять Месси лучше Роналдо.
Groove000
Groove000 ответил D.vil
вчера в 21:14
D.vil:
Мда))) Зато мы все знаем, как исполняет Месси пенальти (самый лёгкий и в тоже время самый важный штрафной) в решающих матчах;) И это не лотерея, это непосредственно психология!) Да и где пробивает аргентинец эти штрафные, в Ла лиге (где судьи просто тащат Барсу)) Реал такими подарками не балуют...)
Реал не балуют?) А как они тогда в третий раз подряд в финале ЛЧ играют?) Сами небось проскочили?))
Gelious
Gelious
вчера в 21:11
Уже и не знают, аз что хвататься, лишь бы хоть как-то спасать репутацию Лео на соккере после очередного шедеврального сезона в ЛЧ.
Dаvid
Dаvid ответил D.vil
вчера в 21:05
D.vil:
Он победитель ЧЕ!))) И это с учетом, что Португалия по составу слабее Аргентины...
победитель, который слился с финала, умирая от мучительной боли)))
после финала бегал, прыгал, скакал)
D.vil
D.vil ответил Dаvid
вчера в 20:50
Он победитель ЧЕ!))) И это с учетом, что Португалия по составу слабее Аргентины...
Dаvid
Dаvid ответил Project Pandora
вчера в 20:43
Project Pandora:
Какой Алёша писал эту статью? У Роналду реализация со штрафных была сильная, пока не появился "идеально круглый мяч", который летит так, как ему нравится. посмотрите статистику и год появления этой круглой фигни. На эти новые мячи тогда матогались не только исполнители штрафных, но и вратари. Мяч меняет траекторию.
мяч один для всех, не смеши своим комментарием почтенную публику
лично для нырялду-квадратный или треугольный мяч ))) чтобы попадал в ворота не только с пеналду
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:41
Жду хет-триков от Месси и Кусареса!
maliw
maliw
вчера в 20:40
симулянт явно сдал в этом аспекте , а это было один из его плюсов , когда упоминаешь его .
NGY
NGY
вчера в 20:09
Роналду определенно надо менять технику удара по мячу.
Месси закручивает "щечкой" и от этого, он больше и точнее попадает туда, куда метит.

Нынешние удары Роналду хороши, метров с 28-30, когда мяч виляет в полете и резко опускается вниз.
Но когда до ворот 20-23 метра, куда выгоднее бить щечкой, крученный в угол.

Вот все надеялся, что кто-нибудь, например Зидан объяснит ему это, но пока тишина и у Рона больше ударов в стенку.
Dаvid
Dаvid ответил D.vil
вчера в 19:30
D.vil:
Пусть сначала ЧМ выиграет!) После этого может и станет великим:) Или хотя бы КА ;)
как будто пеналду-нырялду-симулянду выигрывал чемпионат мира)
он никогда даже в финале не играл на чемпионате мира)))
Месси финалист, нырялду статист на ч.м.
kiendjin
kiendjin ответил D.vil
вчера в 19:23
D.vil:
Об этом уже в открытую даже самые заядлые фаны Месси по матчу говорят;)
Да я не против , но мы не барашки мадридские, у всех свое личное мнение, Но кулес истинные так не скажут никогда..
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 19:14
Какой Алёша писал эту статью? У Роналду реализация со штрафных была сильная, пока не появился "идеально круглый мяч", который летит так, как ему нравится. посмотрите статистику и год появления этой круглой фигни. На эти новые мячи тогда матогались не только исполнители штрафных, но и вратари. Мяч меняет траекторию.
Real_Naiman
Real_Naiman
вчера в 19:03
Статья 77! Не о чем!
D.vil
D.vil ответил kiendjin
вчера в 19:00
Об этом уже в открытую даже самые заядлые фаны Месси по матчу говорят;)
Bars kg
Bars kg
вчера в 18:55
Статья ни о чём
kiendjin
kiendjin ответил D.vil
вчера в 18:45
D.vil:
Пусть сначала ЧМ выиграет!) После этого может и станет великим:) Или хотя бы КА ;)
Котик во всей своей кристинофильской красе..
D.vil
D.vil ответил Антон Лягушатников
вчера в 18:38
Пусть сначала ЧМ выиграет!) После этого может и станет великим:) Или хотя бы КА ;)
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