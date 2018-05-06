Месси - Роналду – 7:1. Лионель разгромил Криштиану

Накануне Эль Класико, в котором Роналду может отдыхать на скамейке, «Соккер.ру» изучает феноменальный рывок его давнего соперника Месси.

Месси громит Роналду много лет?

За последние пять сезонов у Месси 27 реализованных штрафных, а у Роналду всего 16. Криштиану, чья стойка перед исполнением приговора стала легендарной, очевидно проиграл человеку, который на заре карьеры в лучшем случае один раз за год реализовывал штрафной. У Криштиану норма составляла от 5 до 7 ударов. Как же получился счет 7:1 по удачным штрафным в этом сезоне?

Не было предпосылок к явному падению показателей Роналду. Общая реализация у него и Месси отличается всего на полтора процента в пользу аргентинца. Но по штрафным Криштиану съехал с шести голов за сезон до одного точного удара. Даже попытка оттолкнуться от дна в прошлом сезоне, когда Криштиану реализовал четыре стандарта, не мешает зафиксировать полное превосходство Месси. За три года у него три победы – 9:3, 5:4, 7:1.

Лионель доминирует в сложной дисциплине. Как Месси в двадцать пять лет научился бить штрафные, а Роналду в двадцать восемь разучился? Непростой вопрос, ведь не сказать, что Лионелю раньше не хватало техники удара, чтобы реализовывать больше штрафных. Скорее поменялась высота линии атаки «Барселоны» - появились хорошие «точки» для ударов из опорной зоны. А Роналду стал играть выше, «Реал» Зидана реже зарабатывает удачные штрафные. Но это не единственная причина.

Криштиану подкосила психология?

Штрафные – загадочная дисциплина. Понимание, как правильно их бить, к Пирло пришло в туалете. Андреа понял секрет удара Жуниньо на унитазе. Итальянец сотни раз смотрел голы бразильца, консультировался лично. Сам пробовал тысячи раз, но не получалось повторить неберущийся удар. А потом озарило, пошли голы со штрафных, и к послужному списку Маэстро добавилась еще одна строчка.

Мастера штрафных ударов – отмороженные и зацикленные на повторах ребята. Надо быть одержимым, чтобы годами тренировать выстрелы в обход стенки ради нескольких удачных попыток за год. Например, у Бекхэма, хотя англичанин – признанный мастер закрутить правой со стандарта, за карьеру в АПЛ всего 15 реализованных штрафных. Забивал в среднем один раз за восемнадцать матчей или в лучшем случае дважды за чемпионат.

Всего у Дэвида собралось 65 голов со штрафных в разных турнирах, и это второй результат в истории на высоком уровне после Жуниньо – 76 таких голов. Даже Роналду никогда не был настолько плодовитым мастером реализации стандартов, но португалец до 2012 года стабильно забивал со штрафных. Что же случилось потом? Пожалуй, отчасти виноват чемпионат Европы. У Роналду сбился прицел в сложных матчах против Германии и Дании.

Португалец мазал из невероятных позиций, в том числе со штрафных. А трибуны скандировали: «Месси! Месси! Месси!» Троллинг сработал – знаменитый ритуал перед ударом не помогал. И хотя в ворота Нидерландов Криштиану сделал дубль, именно после того Евро-2012 случился первый провальный сезон по стандартам – реализовал лишь три попытки. Невзирая на разовый скачок в будущем, Роналду потерял контроль над штрафными и скатился до одного гола за сезон.

Лионель сможет обогнать Криштиану?

В этом сезоне Роналду, пожалуй, поставил личный рекорд по количеству глупых промахов. И не продвинулся к гегемонии по штрафным, если сравнивать с Месси, у которого ряд примечательных достижений. Лионель реализовал штрафные в трех матчах подряд по дороге к очередному чемпионскому титулу «Барселоны», повторив достижение двухлетней давности.

Причем из 40 голов со штрафных за карьеру 33 забил за последние шесть сезонов. Также Лионель стал первым за одиннадцать лет игроком Ла Лиги, который смог реализовать шесть штрафных за сезон. До него так смог лишь Роналдиньо – вот кто не подпускал Месси к штрафным в начале карьеры. А вот Роналду такие серии собирать не умеет. Следовательно, Лионель смог догнать и перегнать Криштиану по голам с дальних стандартов в Ла Лиге.

И поставил клубный рекорд «Барселоны». Куман забил со штрафных 26 голов за клуб, у Месси теперь 34 прекрасных удара. Впечатляет меткость именно этого сезона: было 47 попыток, а реализация составила 12.7 %. Невероятно высокая точность, всего 22 раза удары Месси блокировала стенка или отражали вратари, то есть в половине случаев Лионель попадает в створ. Причем трижды в этом чемпионате Испании шлепнул в каркас ворот – голов могло быть больше.

А каков общий счет? Роналду старше, и у него на данный момент 52 подвига, но Месси поднажал – уже 40. Если разделить количество матчей на количество голов со штрафных, то получите, что пока Месси забивал раз в 20 матчей, а Роналду – раз в 18 игр. Но если Криштиану не прибавит, отыграть 12 голов разницы Месси сможет за три-четыре года, ведь у него есть запас по возрасту. В тридцать у Роналду было 45 голов, а у Месси 40. Но он прибавляет, а Криштиану остановился:

Криштиану плохо исполняет штрафные?

Казалось бы, ответ будет утвердительным, но - нет. Месси получал в последние годы в Ла Лиге куда больше штрафных под реализацию. Роналду наблюдает, как аргентинец забирает себе корону главного мастера штрафных в испанском футболе, поскольку у него почти нет достойных попыток. Можем сравнить по четырем последним сезонам, когда случился перелом. Месси получил 159 штрафных и реализовал 14 из них (8.8 %), а у Роналду было 88 попыток, и забил он 4 мяча (4.5 %).

Но если взять последние два сезона, то Лионель имел 84 попытки, а Криштиану всего 29, почти в три раза меньше. Если в «Реал» придет Неймар, который полюбил штрафные – у португальца станет еще меньше возможностей. Но пока этого не произошло, раскроем секрет, почему Месси громит Роналду. Оказывается, у Лионеля попросту намного больше отличных позиций, а у Криштиану почти нет ударов с близкого расстояния по центру ворот:

А если забыть о Роналду, то статистика Месси сама по себе пугающе хороша. Семь успешных штрафных всего через сезон после рекорда в девять удачных попыток! Аргентинец снова впечатлил требовательную публику. У Роналду никогда в карьере не было двух настолько мощных серий, и хотя дольше играет и суммарно собрал больше голов со штрафных, Месси работает с возрастом чище. Намного, намного чище!

Аргентинцу нужно не реализовать 300 будущих ударов со штрафных подряд, чтобы опуститься до меткости Роналду при прямых ударах со стандартов в последних четырех сезонах португальца в Примере. Стратегическое преимущество в этой погоне на стороне Месси – он моложе, претендует при помощи штрафных на очередную «Золотую бутсу» и бьет старые испанские рекорды.