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Новая надежда. Смолов не сможет – Чалов поможет?

вчера, 18:23
Новая надежда. Смолов не сможет – Чалов поможет?

Атака сборной России вызывает беспокойство накануне ЧМ-2018, ведь там Смолов и пустота. Или все-таки нет? «Соккер.ру» рассматривает возможные варианты на фоне успехов Чалова.

Вечно дефицитная позиция

Центральные защитники и центральные нападающие – это то, чего в последние годы сборной России не хватает больше всего. Причина, вероятно, и в отсутствии специализированной подготовки в юном возрасте, на свет пробиваются только талантливые универсалы, у которых футбол в голове, а выстругивать типовые модели некому, да и как будто незачем. Лимит, призванный увеличить число кандидатов в сборную России, все эти годы работал криво и устроил существенный перекос: появились «лимитные» позиции и амплуа, преимущественно оккупированные иностранцами. Еще шесть-восемь лет назад у нас был задел по форвардам: на хорошем уровне играли Кержаков, Павлюченко и Погребняк из старого поколения, заявляли о себе Дзюба, Кокорин и Смолов – не ахти какое представительство, но лучше, чем сейчас, хотя бы за счет ветеранов.

Сейчас и россыпи умелых ветеранов нет, и подрастающего поколения, ступающего по лестнице прогресса – тоже. Из молодых российских форвардов – реально молодых, а не тех, кто подает надежды до 25 лет, для кого эта позиция действительно родная, в РФПЛ в нынешнем сезоне забили больше одного мяча только Чалов и Игнатьев из «Краснодара». Но Ивана на поле не видели давно, а Федор набрал форму к концу сезона. С учетом травмы Кокорина и узкой специализации двух других кандидатов в сборную России – Заболотного и Дзюбы, Чалов должен рассматриваться тренерским штабом в качестве кандидата на включение в заявку на домашний мундиаль. И вот почему.

Ситуация с российскими форвардами в РФПЛ

В нынешнем сезоне на позиции центрфорварда сыграли 27 россиян. Если отбросить случайных гостей позиции, то число нападающих сразу сокращается вдвое, после чего логично взглянуть на статистику забитых мячей и ужаснуться. За весь сезон только пять россиян преодолели отметку в 5 забитых мячей! Со Смоловым понятно – он в третий раз подряд может завоевать звание лучшего бомбардира РФПЛ. Кокорин мощно стартовал, но потом сбавил темп, а сейчас у Александра и вовсе травма. Евгений Марков забил в общей сложности 9 мячей, но его подвиги остались в прошлом календарном году, когда в стиле джокера зажигал за «Тосно», в «Динамо» - один гол за весну. Напротив, за счет весенней результативности смогли поправить свою статистику Артем Дзюба и Федор Чалов. Антон Заболотный, который посещал последние сборы национальной команды, забил всего четыре мяча, в 2018 календарном году после перехода в «Зенит» - ни одного.

Сколько форвардов должно быть в заявке на ЧМ-2018?

Это зависит от того, какую схему собирается наигрывать Станислав Черчесов. Вернее, схема-то более или менее понятна, имеется в виду модификация атакующей группы. Это может быть центральный нападающий при поддержке фланговых игроков, либо форвард и плеймейкер в оттяжке, либо два выраженных острия. В последнем случае логично включать в заявку четырех нападающих, но, скорее всего, чистым наконечникам тренерский штаб сборной отведет только три места. К слову, на два предыдущих крупных турнира Капелло и Слуцкий брали именно по три форварда: Канунников, Кержаков и Кокорин на ЧМ-2014 и Кокорин, Смолов и Дзюба на Евро-2016. У нас сейчас из реальных кандидатов Смолов (железно попадает в заявку), Дзюба и Заболотный (конкуренция на позицию «большого») и Чалов. Федор – наше все, если из ребят таранного типа выбирать одного, то логично взять того, кто с опытом игры в международных турнирах и забивает сейчас, а Чалов может стать неожиданным и полезным джокером. Объяснения впереди.

Почему Чалов должен быть в заявке на чемпионат мира?

Чалов в хорошей форме. Когда нет четкой обоймы стабильных игроков, отыгравших двухгодичный цикл, нужно обращать внимание на парней, которые готовы забивать здесь и сейчас. Чалов за последний месяц забил 7 голов и присовокупил к ним парочку результативных передач, причем не только хет-триком в ворота тульского «Арсенала» побаловался, он ведь и лондонским «канонирам» забил, и «Динамо», и «Амкару». Фактор формы – очень важный, а успехи форварда ЦСКА Станислав Черчесов не мог не заметить. Разве что стекла на его солнцезащитных очках непрозрачные – вот был же тренер на чемпионском матче «Локомотива», думаете, рассмотрел игру Игоря Денисова?

Фёдор молодой, дерзкий и прогрессирующий. Чалов забивает на взрослом уровне в 20 лет, он еще не встретился с эффектом закрепощенности, который мешает прогрессу многих футболистов в России. Федор просто играет так, как умеет, как его учили, как получается. Такая искренность может пригодиться, да и в плане перспектив для сборной включение молодого нападающего в заявку на крупный турнир – правильный шаг. Вы же видите, что нет плеяды подрастающих форвардов, значит, одинокого стрелка надо подводить к сборной уже сейчас. Это может оказаться эффективнее и ситуативно, и стратегически, чем везти Заболотного на единственный в его жизни крупный турнир.

Фёдор может спеться с Фёдором. Типологически Смолов отличается от Заболотного и Дзюбы, но это все монофорварды, им комфортно действовать в одиночестве на острие атаки, разве что Станислав Черчесов не заставит Антона с Артемом заниматься исключительно борьбой за верховые мячи и обслуживанием Смолова. Но это маловероятно, после травмы Кокорина, с которым взаимодействия складывались тоже не слишком гладко, в сборной России не осталось внятного дуэта нападающих, из которого могла бы получиться связка. А вот с Чаловым может выйти. Федор-младший привык к чувству плеча в ЦСКА, где поиграл и с Витиньо, и с Мусой, и с Оланаре ранее. Сочетание Смолов–Чалов стоит, как минимум, опробовать во время подготовки к чемпионату мира. Понятно, что времени на долгий поиск взаимопонимания нет, но бывает, что «химия» складывается между футболистами моментально. В принципе, Федоры не эгоисты, хотя и каждый по отдельности нацелен на удар, но именно сейчас может в плюс сработать распределение ролей «старший – младший».

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Все комментарии
Nifan
Nifan ответил d_fincher
сегодня в 07:06
d_fincher:
На фоне каких "успехов Чалова"? Ну забил он пару мячей аутсайдеру, который проиграл в итоге 6-0 - какие успехи? Его даже в 10-ке бомбардиров нету. Если у него и будут когда-то успехи (на ходу Соккер придумывает очередного Базелюка, кстати где, он, а, Соккер? не хочешь рассказать нам, где сейчас великий Базелюк, которого вы всем сайтом нахваливали?), так вот если у Чалова и будут успехи, в чем я сомневаюсь, то явно не сейчас, не в 20 лет, а лет через 5. Как, интересно, это поможет нам на нынешнем чемпионате мира? Соккер, не следует стряпать статью без хоть какой-то фактологической основы. Успехи Чалова, блин.
Абсолютно два разных игрока.
И так же напомню, что Базелюк забил за ЦСКА всего ничего. С Федором понятно, что нужно еще работать,но прогресс то есть и это не тупой пиар,видно как парень старается и пытается не только забить и но и просто созидать в атаке и больше скажу видна разница между прошлым сезоном и тем(по игре).У Базелюка был Слуцкий(да простят меня болелы ЦСКА) не умел работать с молодежью о слова совсем.
Никто не говорит про то, что постоянно его нужно пхать в сборную на постоянной основе,просто здесь и сейчас лучше него по набранной форме нападающих кроме Смолова у нас нет.Да и тем более может этот вызов даст ему еще больший толчок в развитии.
Кто знает наверняка?Никто!!!
maldalik
maldalik ответил Templates
сегодня в 06:48
Templates:
Не катит !Пару успешных мачтей за цска еще не о чем не говорит. Будет серьезный соперник ,просто обгадится. Зеленый еще.Нужен опыт +в технике добавить !
Лондонский Арсенал несерьезный?
Alean
Alean ответил d_fincher
сегодня в 05:56
d_fincher:
На фоне каких "успехов Чалова"? Ну забил он пару мячей аутсайдеру, который проиграл в итоге 6-0 - какие успехи? Его даже в 10-ке бомбардиров нету. Если у него и будут когда-то успехи (на ходу Соккер придумывает очередного Базелюка, кстати где, он, а, Соккер? не хочешь рассказать нам, где сейчас великий Базелюк, которого вы всем сайтом нахваливали?), так вот если у Чалова и будут успехи, в чем я сомневаюсь, то явно не сейчас, не в 20 лет, а лет через 5. Как, интересно, это поможет нам на нынешнем чемпионате мира? Соккер, не следует стряпать статью без хоть какой-то фактологической основы. Успехи Чалова, блин.
На фоне остальных форвардов с Российским паспортом, Чалов почти лучший, у нас просто нет ни кого кто бы на данный момент показывал более качественную игру.
Так что в первую очередь Чалову успехов и развития, что бы к следующему ЧМ уже был не подающим надежды, а топ форвардом!
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
сегодня в 00:29
опять какое то гам.но из конявых


типа дзагаева
Слайш
Слайш
вчера в 23:17
усатый слишком туп чтобы взять такого молодого форварда с горящими глазами..
navigators
navigators
вчера в 22:46
Вспомнилась кинолента "Два Фёдора".
Хороший фильм получился у Марлена Хуциева. С Шукшиным и Тамарой Сёминой.
Может ли у Черчесова с двумя Фёдорами получиться?
Zimka
Zimka
вчера в 22:43
Очень нестабилен Федя, в прошлом сезоне в конце так же здорово играл, а в этом не мог найти себя, но возможно сможет помочь сборной на коротком отрезке раз уж набрал форму, тем более такого типа напа всё равно нет, но скорее всего Черчесов будет ставить Дзагоева и Миранчука на позицию форварда.
alfranza
alfranza
вчера в 22:09
Армейцам по хорошему завидую. Молодежь у них - классная.
S010386A
S010386A ответил d_fincher
вчера в 22:06
d_fincher:
На фоне каких "успехов Чалова"? Ну забил он пару мячей аутсайдеру, который проиграл в итоге 6-0 - какие успехи? Его даже в 10-ке бомбардиров нету. Если у него и будут когда-то успехи (на ходу Соккер придумывает очередного Базелюка, кстати где, он, а, Соккер? не хочешь рассказать нам, где сейчас великий Базелюк, которого вы всем сайтом нахваливали?), так вот если у Чалова и будут успехи, в чем я сомневаюсь, то явно не сейчас, не в 20 лет, а лет через 5. Как, интересно, это поможет нам на нынешнем чемпионате мира? Соккер, не следует стряпать статью без хоть какой-то фактологической основы. Успехи Чалова, блин.
"в чем я сомневаюсь..." да кто ты такой, чтобы к твоему мнению прислушиваться?ты хоть раз пнул мячик в своей жизни?
itujan
itujan
вчера в 21:45
Удачи Чалову - не Дзюбе.
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:55
На фоне каких "успехов Чалова"? Ну забил он пару мячей аутсайдеру, который проиграл в итоге 6-0 - какие успехи? Его даже в 10-ке бомбардиров нету. Если у него и будут когда-то успехи (на ходу Соккер придумывает очередного Базелюка, кстати где, он, а, Соккер? не хочешь рассказать нам, где сейчас великий Базелюк, которого вы всем сайтом нахваливали?), так вот если у Чалова и будут успехи, в чем я сомневаюсь, то явно не сейчас, не в 20 лет, а лет через 5. Как, интересно, это поможет нам на нынешнем чемпионате мира?

Соккер, не следует стряпать статью без хоть какой-то фактологической основы. Успехи Чалова, блин.
павел2112
павел2112
вчера в 20:30
Усатый физрук возьмет Заболотного, которому как всегда не повезет в эпизоде, то мяч на ногу не ляжет, то в штангу попадет. Конечно надо Чалова брать, раз уж Кокорин не сможет поехать. Но самое слабое в сборной России это - Черчесов
ALIEV AA
ALIEV AA
вчера в 19:58
Хоть и не болею за ЦСКА, но прошелся по кандидатам, реально больше никого нет. Пусть лучше Чалова берут, чем Заболотного. Вон Слуцкий в своё время мертвого Головина взял, а теперь как он играет.
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:22
Да хоть Папу Римского ставьте . Нет сборной у нас. Успокойтесь ! Спасибо вам товарищи президенты От Колоскова до Мутко. Угробили всё что можно и не льзя!!!!!
Артём Сальников
Артём Сальников ответил Templates
вчера в 19:19
Templates:
В нынешней сборной ,мало кто соответствует уровню. Просто брать действительно не кого. Взять вагоном ? Можно .Но здесь вопрос скорее -какую пользу он принесет сб ? Если я не ошибаюсь у Ари есть право выступать за сб. Я думаю с ним в атаке ,ну как минимум хуже не будет
Ари не получил российское гражданство и, скорее всего, не получит до ЧМ. Чалов набрал хорошую форму: забивает почти в каждом матче и его просто необходимо приглашать в сборную, особенно если Черчесов с Дзюбой окончательно не разосрутся. Какую пользу принесёт? Думаю, он как форвард, может и гол забить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:59
А почему бы и не взять. Парень талантлив. Может выстрелить на ЧМ. А так Смолов и ДЗЮБА. В принципе больше и не кого. Заболотный не в счёт.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Templates
вчера в 18:54
Templates:
Не катит !Пару успешных мачтей за цска еще не о чем не говорит. Будет серьезный соперник ,просто обгадится. Зеленый еще.Нужен опыт +в технике добавить !
Ну да, Арсенал (Лондон) не серьёзный противник)))))))
Templates
Templates ответил Артём Сальников
вчера в 18:52
Артём Сальников:
Ну а брать больше и некого. Назови хоть одного футболиста, помимо Смолова и Дзюбы, которые на данный момент лучше Чалова. Плюс он молодой и очень перспективный.
В нынешней сборной ,мало кто соответствует уровню. Просто брать действительно не кого.
Взять вагоном ? Можно .Но здесь вопрос скорее -какую пользу он принесет сб ?
Если я не ошибаюсь у Ари есть право выступать за сб. Я думаю с ним в атаке ,ну как минимум хуже не будет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:50
2 Фёдора в атаке это здорово, а вот тренеру проблема кричать Федя, давай! (Который Федя?)))).В прочем, это не страшно, лишь бы забивали. Удачи Федям в сборной.
scikuni
scikuni
вчера в 18:47
я бы не стал по одному догу судить о его способностях
Артём Сальников
Артём Сальников ответил Templates
вчера в 18:45
Templates:
Не катит !Пару успешных мачтей за цска еще не о чем не говорит. Будет серьезный соперник ,просто обгадится. Зеленый еще.Нужен опыт +в технике добавить !
Ну а брать больше и некого. Назови хоть одного футболиста, помимо Смолова и Дзюбы, которые на данный момент лучше Чалова. Плюс он молодой и очень перспективный.
Templates
Templates
вчера в 18:36
Не катит !Пару успешных мачтей за цска еще не о чем не говорит.
Будет серьезный соперник ,просто обгадится.
Зеленый еще.Нужен опыт +в технике добавить !
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