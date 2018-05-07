Новая надежда. Смолов не сможет – Чалов поможет?

Атака сборной России вызывает беспокойство накануне ЧМ-2018, ведь там Смолов и пустота. Или все-таки нет? «Соккер.ру» рассматривает возможные варианты на фоне успехов Чалова.

Вечно дефицитная позиция

Центральные защитники и центральные нападающие – это то, чего в последние годы сборной России не хватает больше всего. Причина, вероятно, и в отсутствии специализированной подготовки в юном возрасте, на свет пробиваются только талантливые универсалы, у которых футбол в голове, а выстругивать типовые модели некому, да и как будто незачем. Лимит, призванный увеличить число кандидатов в сборную России, все эти годы работал криво и устроил существенный перекос: появились «лимитные» позиции и амплуа, преимущественно оккупированные иностранцами. Еще шесть-восемь лет назад у нас был задел по форвардам: на хорошем уровне играли Кержаков, Павлюченко и Погребняк из старого поколения, заявляли о себе Дзюба, Кокорин и Смолов – не ахти какое представительство, но лучше, чем сейчас, хотя бы за счет ветеранов.

Сейчас и россыпи умелых ветеранов нет, и подрастающего поколения, ступающего по лестнице прогресса – тоже. Из молодых российских форвардов – реально молодых, а не тех, кто подает надежды до 25 лет, для кого эта позиция действительно родная, в РФПЛ в нынешнем сезоне забили больше одного мяча только Чалов и Игнатьев из «Краснодара». Но Ивана на поле не видели давно, а Федор набрал форму к концу сезона. С учетом травмы Кокорина и узкой специализации двух других кандидатов в сборную России – Заболотного и Дзюбы, Чалов должен рассматриваться тренерским штабом в качестве кандидата на включение в заявку на домашний мундиаль. И вот почему.

Ситуация с российскими форвардами в РФПЛ

В нынешнем сезоне на позиции центрфорварда сыграли 27 россиян. Если отбросить случайных гостей позиции, то число нападающих сразу сокращается вдвое, после чего логично взглянуть на статистику забитых мячей и ужаснуться. За весь сезон только пять россиян преодолели отметку в 5 забитых мячей! Со Смоловым понятно – он в третий раз подряд может завоевать звание лучшего бомбардира РФПЛ. Кокорин мощно стартовал, но потом сбавил темп, а сейчас у Александра и вовсе травма. Евгений Марков забил в общей сложности 9 мячей, но его подвиги остались в прошлом календарном году, когда в стиле джокера зажигал за «Тосно», в «Динамо» - один гол за весну. Напротив, за счет весенней результативности смогли поправить свою статистику Артем Дзюба и Федор Чалов. Антон Заболотный, который посещал последние сборы национальной команды, забил всего четыре мяча, в 2018 календарном году после перехода в «Зенит» - ни одного.

Сколько форвардов должно быть в заявке на ЧМ-2018?

Это зависит от того, какую схему собирается наигрывать Станислав Черчесов. Вернее, схема-то более или менее понятна, имеется в виду модификация атакующей группы. Это может быть центральный нападающий при поддержке фланговых игроков, либо форвард и плеймейкер в оттяжке, либо два выраженных острия. В последнем случае логично включать в заявку четырех нападающих, но, скорее всего, чистым наконечникам тренерский штаб сборной отведет только три места. К слову, на два предыдущих крупных турнира Капелло и Слуцкий брали именно по три форварда: Канунников, Кержаков и Кокорин на ЧМ-2014 и Кокорин, Смолов и Дзюба на Евро-2016. У нас сейчас из реальных кандидатов Смолов (железно попадает в заявку), Дзюба и Заболотный (конкуренция на позицию «большого») и Чалов. Федор – наше все, если из ребят таранного типа выбирать одного, то логично взять того, кто с опытом игры в международных турнирах и забивает сейчас, а Чалов может стать неожиданным и полезным джокером. Объяснения впереди.

Почему Чалов должен быть в заявке на чемпионат мира?

Чалов в хорошей форме. Когда нет четкой обоймы стабильных игроков, отыгравших двухгодичный цикл, нужно обращать внимание на парней, которые готовы забивать здесь и сейчас. Чалов за последний месяц забил 7 голов и присовокупил к ним парочку результативных передач, причем не только хет-триком в ворота тульского «Арсенала» побаловался, он ведь и лондонским «канонирам» забил, и «Динамо», и «Амкару». Фактор формы – очень важный, а успехи форварда ЦСКА Станислав Черчесов не мог не заметить. Разве что стекла на его солнцезащитных очках непрозрачные – вот был же тренер на чемпионском матче «Локомотива», думаете, рассмотрел игру Игоря Денисова?

Фёдор молодой, дерзкий и прогрессирующий. Чалов забивает на взрослом уровне в 20 лет, он еще не встретился с эффектом закрепощенности, который мешает прогрессу многих футболистов в России. Федор просто играет так, как умеет, как его учили, как получается. Такая искренность может пригодиться, да и в плане перспектив для сборной включение молодого нападающего в заявку на крупный турнир – правильный шаг. Вы же видите, что нет плеяды подрастающих форвардов, значит, одинокого стрелка надо подводить к сборной уже сейчас. Это может оказаться эффективнее и ситуативно, и стратегически, чем везти Заболотного на единственный в его жизни крупный турнир.

Фёдор может спеться с Фёдором. Типологически Смолов отличается от Заболотного и Дзюбы, но это все монофорварды, им комфортно действовать в одиночестве на острие атаки, разве что Станислав Черчесов не заставит Антона с Артемом заниматься исключительно борьбой за верховые мячи и обслуживанием Смолова. Но это маловероятно, после травмы Кокорина, с которым взаимодействия складывались тоже не слишком гладко, в сборной России не осталось внятного дуэта нападающих, из которого могла бы получиться связка. А вот с Чаловым может выйти. Федор-младший привык к чувству плеча в ЦСКА, где поиграл и с Витиньо, и с Мусой, и с Оланаре ранее. Сочетание Смолов–Чалов стоит, как минимум, опробовать во время подготовки к чемпионату мира. Понятно, что времени на долгий поиск взаимопонимания нет, но бывает, что «химия» складывается между футболистами моментально. В принципе, Федоры не эгоисты, хотя и каждый по отдельности нацелен на удар, но именно сейчас может в плюс сработать распределение ролей «старший – младший».