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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 0:1 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон3.13.252.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал441.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд1.196.915
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.12919
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл1.177.514
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал---
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.1442.9
Италия. Кубок 2017/2018, Финал1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан1.83.35
Россия. Кубок 2017/2018, Финал1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТосноТосно -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур53.12
Украина. Кубок 2017/2018, Финал1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн---
Франция. Кубок 2017/2018, Финал1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье 0:2 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ---

Личные вклады в чемпионство «Локомотива»

вчера, 16:30
Личные вклады в чемпионство «Локомотива»

Чемпионаты выигрывают команды, но команды состоят из личностей. «Соккер.ру» рассказывает о влиянии каждого футболиста «Локо» на итоговое место москвичей в турнирной таблице.

Юрий Сёмин. Конечно же, на первом месте главный творец долгожданного успеха – Юрий Павлович Семин. Это единственный тренер, под руководством которого «Локомотив» становился чемпионом страны за всю свою 96-летнюю историю. Нынешний титул – третий для железнодорожников и Семина. Когда после своего очередного пришествия в «Локо» Юрий Палыч заявил, что ему понадобится шесть лет, чтобы построить чемпионскую команду, многие криво ухмыльнулись. Между тем, Семин уложился в два года, а по пути еще и Кубок России выиграл. Он ответил на скепсис недоброжелателей, на разговоры о «тренере из прошлого века», на насмешки некоторых журналистов и даже на нападки «пятой колонны» внутри клуба. Семин создал эту команду, Юрий Палыч – настоящий чемпион. 

Гильерме (23 матча, 2070 минут; 13 «сухарей»). Основной страж ворот «Локомотива» принял участие в 23 матчах и 13 из них отыграл «на ноль». 57% «сухарей» - вот это мощно! Неудивительно, что Юрий Семин включил Гильерме в тройку лучших игроков сезона в РФПЛ.

Антон Коченков (6 матчей, 540 минут; 3 «сухаря»). Второй вратарь уверенно подменял Гильерме, когда у того случались проблемы со здоровьем. Из шести матчей с Коченковым в воротах «Локомотив» выиграл пять игр и один раз сыграл вничью с ЦСКА 2:2. 

Алексей Миранчук (29 матчей, 2597 минут; 7 голов, 3 «ассиста»). Единственный футболист железнодорожников, который принял участие во всех 29 матчах, если выйдет на поле в Туле – окажется полным кавалером чемпионского сезона. 10 результативных действий – это серьезный вклад, тем более многие голы и передачи Алексея оказывались победными.

Соломон Кверквелия (28 матчей, 2520 минут; 2 гола). Еще один лучший игрок сезона в РФПЛ из тройки Юрия Палыча, Кверквелия стал главным защитником «Локомотива» в этом сезоне, ведь Чорлука лечился, а Пейчинович не всегда был на высоте. А помните, в прошлом сезоне Соломон не играл в «Рубине» у великого тренера Хави Грасии? Кстати, именно голы Кверквелии, в том числе в ворота бывшего клуба, в начале сезона помогли «Локо» набрать нужные очки и поверить в себя.

Игорь Денисов (27 матчей, 2340 минут). По словам Ильи Геркуса, только Денисов и Фарфан изначально верили в чемпионство «Локомотива». Лучший опорный полузащитник страны и дядька с характером победителя «затащил» титул для железнодорожников, но на чемпионате мира в рядах сборной России мы Игоря не увидим.

Мануэл Фернандеш (28 матчей, 2386 минут; 7 голов, 4 «ассиста»). Третий игрок, которого выделил Семин, называя лучших футболистов сезона. Пожалуй, Фернандеш – просто лучший. Страшно подумать, что при прежнем руководстве «Локомотива» он был в опале. Великолепный игрок, который своим уровнем выделяется в РФПЛ. Ключевая фигура чемпионской команды.

Владислав Игнатьев (24 матча, 2089 минут; 3 «ассиста»). Раньше был атакующий игрок, а под руководством Семина вовремя переквалифицировался в правого защитника. Влад провел блестящий сезон, а еще он стал героем эпизодов, без которых чемпионства могло бы и не случиться: чудесное спасение после удара Самедова по пустым воротам в матче со «Спартаком» и голевой пас на Эдера в золотом матче.

Неманья Пейчинович (23 матча, 2025 минут). Вы могли запомнить последнее – грубейшую ошибку серба в игре с «Краснодаром», но судить нужно по полному сезону, в котором было немало встреч, где Пейчинович действовал надежно, а сила «Локомотива» - именно в четких действиях обороны: 19 пропущенных мячей в 29 матчах.

Джефферсон Фарфан (22 матча, 1953 минуты; 10 голов, 4 «ассиста»). Главный герой первой половины сезона, Фарфан прекрасно выступил в роли центрального нападающего и принес «Локомотиву» ряд важнейших побед, среди которых выделяется разгром «Зенита» в его же логове. А голы Джефферсона в матчах со СКА, «Рубином», «Ростовом» и «Тосно» оказывались победными. Перуанец – неотъемлемый элемент чемпионства.

Антон Миранчук (28 матчей, 1935 минут; 4 гола, 5 «ассистов»). Антон отвоевал место в стартовом составе и заиграл в основе «Локо» вместе с братом. Является лучшим ассистентом команды в сезоне. Самым ярким матчем в исполнении Миранчука стало домашнее дерби с ЦСКА (2:2), где он поучаствовал в обоих голах.

Мацей Рыбус (19 матчей, 1467 минут). У поляка не всегда было место в стартовом составе, но в весенней части сезона именно он стал основным левым защитником. Игрок хорошего уровня, на которого всегда можно положиться.

Дмитрий Тарасов (23 матча, 1386 минут; 2 гола). Тарасова не всегда отмечали со знаком плюс, говорили, что Денисову нужен другой партнер по центру поля, но Дмитрий сыграл этот сезон хорошо: выше головы не прыгнул, но везде боролся, а еще забил в ворота ЦСКА и «Динамо».

Александр Коломейцев (19 матчей, 968 минут; 1 гол, 1 «ассист»). Игрок, который чаще всего вызывался со скамейки, чтобы решить некую тактическую задачу по ходу игры: 11 выходов на замену у Александра. Каждому тренеру нужны такие футболисты в обойме. В первом круге Коломейцев забил в важнейшем матче «Спартаку». 

Эдер (17 матчей, 809 минут; 4 гола). Еще один джокер Семина и «Локомотива». Вот как оценить приезд Эдера в Россию? С одной стороны, даже после травмы Ари не смог отвоевать место в стартовом составе, проиграв конкуренцию Фарфану, но его победные мячи в играх с «Ростовом» и «Зенитом» дорогого стоят. Автор решающего гола Евро-2016 забил золотой гол РФПЛ сезона 2017/2018.
«Локомотив» обыграл «Зенит» и взял титул!

Михаил Лысов (12 матчей, 800 минут; 1 «ассист»). Молодой футболист, казалось, что всерьез и надолго занял место слева в обороне по осени, однако после зимней паузы оказался в запасе. Тем не менее, свой вклад в чемпионство сделать успел.

Дмитрий Баринов (15 матчей, 635 минут; 1 гол). Баринов прославился в день оформления титула своими нецензурными кричалками против «Спартака» в толпе болельщиков, хотя раньше, как выяснилось, Дмитрий болел именно за «красно-белых». Кстати, свой единственный гол в чемпионском сезоне Баринов забил именно «Спартаку».

Тарас Михалик (9 матчей, 576 минут). Опытный 34-летний хавбек подменял по необходимости центральных защитников или центральных полузащитников. 

Ведран Чорлука (6 матчей, 495 минут). Один из самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ пролечился большую часть сезона, но весной «Локомотиву» помог. В шести матчах с Ведраном Чорлукой на поле железнодорожники не пропустили ни одного мяча!

Ари (7 матчей, 473 минуты; 1 гол, 1 «ассист»). Еще один потенциальный лидер, надолго оказавшийся в лазарете. Тем не менее, вспоминается, как минимум, яркая игра Ари в матче первого круга против ЦСКА (3:1).
Провожая на трон. «Зенит» и другие коронователи чемпионов 

Виталий Денисов (8 матчей, 453 минуты). Долгое время бессменный левый защитник «Локомотива» и один из лучших в РФПЛ на своей позиции. В этом сезоне Виталий потерял место в стартовом составе железнодорожников, зато приобрел чемпионский титул.

Алан Касаев (2 матча, 76 минут). Про Алана уже забыли, а он постоянно сидит на лавочке «Локо». На поле появлялся дважды – в матчах с тульским «Арсеналом» и «Тосно».

Аршак Корян (3 матча, 30 минут) и Артём Галаджан (2 матча, 25 минут).  Молодые форварды выходили в концовках встреч, результативными действиями не отметились.

Борис Ротенберг (6 матчей, 22 минуты). Просто чудесное завершение этого рассказа. Ротенберг – чемпион России! Вы можете потешаться, но он, как минимум, счастливый символ побед. Борис выигрывал «серебро» РФПЛ с «Ростовом», а вместе с «Локо» завоевал Кубок России и чемпионство.
Историческая победа смелой команды 

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Все комментарии
saha100
saha100 ответил sashasokol
сегодня в 14:42
У вас что у всех заело 0-7 и 1-18. Ты говоришь про рекорды. Сколько раз Спартак был перым сколько раз твой локомотив?
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 14:35
О чем разговор, поросенки?Локомотив-чемпион, и точка.Если вам так нравится ваша стата, купите себе шоколадные медальки в магазине и торжественно их себе вручите "за заслуги перед статистикой".
saha100
saha100 ответил sashasokol
сегодня в 14:33
локомоиву до Спартака как до луны
Фата лист
Фата лист
сегодня в 13:52
Фернандеш лучший игрок сезона РФПЛ!
Parovoznic
Parovoznic ответил MALOVAR
сегодня в 13:16
MALOVAR:
ты хоть знаешь кому ты ответил? я эксперт ,и знаю ,что тридцать пропускают чемпионы ,а сорок забивают амкары
Эксперт, эксперт, да, верно. Помню, как ты осенью заявлял, что, мол, весной Локомотив сдуется, мол, не спорьте со мной, я это как эксперт вам говорю )
Parovoznic
Parovoznic ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 13:13
Дед за ЦСКА:
Гильерми конечно молодец 13 сухарей за сезон! Однако у Акинфеева их 15 (рекорд). Гильерми должен быть в сборной вторым вратарём или даже первым( если Игорь откажется).
Первым должен быть Довбня.
Parovoznic
Parovoznic ответил MALOVAR
сегодня в 13:12
MALOVAR:
Сорок голов за сезон...спасибо,такие чемпионы нам не нужны
...поэтому вы нынче не чемпионы ))
sashasokol
sashasokol ответил MALOVAR
сегодня в 09:59
    sashasokol
    sashasokol ответил saha100
    сегодня в 09:55
    Зато Локо не пропускал 7 в одном матче. Кроме того, рекорд 1:18 никто в России не превзойдет. Поэтому и дальше гордись этими рекордами))))
    saha100
    saha100 ответил Саня Локомотив
    сегодня в 08:24
    Зато Спартак 5 не пропустил дома
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил saha100
    сегодня в 02:08
    Больше только спартак может,Нам такие ,,Высоты" не по плечу!)
    RomM84
    RomM84
    вчера в 20:26
    А где же сухарь никитос из Ростова? Супер мячехват?
    saha100
    saha100 ответил Саня Локомотив
    вчера в 20:16
    Согласен не 7-0 а гораздо больше.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 18:39
    Локо с долгожданным титулом, все большие молодцы!!!
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил MALOVAR
    вчера в 18:36
    Я во дворе больше 30 никогда не пропускал!
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил saha100
    вчера в 18:35
    Ну уж точно не по 7:0 и 1:18))) и к твоему сведению:,,Паровоз" пишется с буквой,,О",в середине!
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 18:32
    Сорок я во дворе за вечер забиваю ,это мало,очень даже
    Палыч82
    Палыч82 ответил saha100
    вчера в 18:27
    saha100:
    Посмотрим сколько парвоз будет в лч заглатывать)
    Что за вечные надежды на унижение отечественных клубов на евроарене? Предсказание вероятности этого сродни пожеланиям. Не берите пример с бестолочей троллеподобных
    saha100
    saha100 ответил Dinamovets1927
    вчера в 18:17
    Посмотрим сколько парвоз будет в лч заглатывать)
    Dinamovets1927
    Dinamovets1927 ответил saha100
    вчера в 17:41
    А липовый от Ливерпуля семерочку заглотнул!Хорошо,не правда ли?!
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 17:41
    + Коченков 3 сухаря,того 16(рекорд) и правильно Гильерме,и всё же не стоит Игоря так восхвалять,хороших вратарей у Нас полно!
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил MALOVAR
    вчера в 17:38
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив ответил saha100
      вчера в 17:36
      Ливерпуль Спартаку 7 отгрузил,Атлетико бы 10 поклал!
      Александр Кузнецов 5
      Александр Кузнецов 5
      вчера в 17:32
      16 сухарей за сезон - это мощно. Особенно стата Чарли впечатляет.
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Саня Локомотив
      вчера в 17:29
      ты хоть знаешь кому ты ответил? я эксперт ,и знаю ,что тридцать пропускают чемпионы ,а сорок забивают амкары
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Antonchik
      вчера в 17:27
      восемь,за две
      mikysss
      mikysss ответил Паровозов
      вчера в 17:27
      Паровозов:
      Красава, спартачок больше всех пропустил из первой 5-ки )
      да но и забил больше всех, шах и мат
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 17:11
      Гильерми конечно молодец 13 сухарей за сезон! Однако у Акинфеева их 15 (рекорд).
      Гильерми должен быть в сборной вторым вратарём или даже первым( если Игорь откажется).
      saha100
      saha100
      вчера в 17:09
      Видели мы этого чемпиона с атлетико
      Antonchik
      Antonchik ответил MALOVAR
      вчера в 17:00
      MALOVAR:
      Сорок голов за сезон...спасибо,такие чемпионы нам не нужны
      Нам нужны чемпионы, которые семь за одну игру.
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