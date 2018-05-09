Кем ты стал? Настасич, Ксулу и Ракицкий

Блогер «Соккер.ру» смещной продолжает анализировать карьеры некогда талантливых игроков и удивляться тому, как порой сурова судьба футболиста.
Наш рассказ продолжает освещать судьбы тех, кому в 2012 году прочили лавры звезд мирового футбола по версии «Football Manager». В прошлой части мы разобрали, что же в итоге стало с группой некогда перспективных центральных защитников. Сегодня мы рассмотрим вторую группу игроков на данной позиции.
Вот, собственно, и они:
- Данни Уилсон (19 лет, Шотландия, «Ливерпуль»)
- Сергей Кривцов (20 лет, Украина «Шахтер»)
- Джонатан Менса (20 лет, Гана, «Эвиан»)
- Ярослав Ракицкий (21 год, Украина, «Шахтер»)
- Омер Топрак (21 год, Германия, «Байер-04»)
- Кайл Бартли (20 лет, Англия, «Арсенал»)
- Крейг Доусон (21 год, Англия, «Астон Вилла»)
- Натаниэль Чалоба (16 лет, Англия, «Челси»)
- Андреу Фонтас (21 год, Испания, «Барселона»)
- Саймон (20 лет, Бразилия, «Гремио»)
- Штефан Белл (19 лет, Германия, «Айнтрахт»)
- Гаэль Андоньян (16 лет, Франция, «Марсель»)
- Микеле Кампорезе (19 лет, Италия, «Фиорентина»)
- Николай Бойлесен (19 лет, Дания, «Аякс»)
- Серхи Гомес (18 лет, Испания, «Барселона»)
- Вилли Боли (20 лет, Франция, «Осер»)
- Шейн Даффи (19 лет, Ирландия, «Эвертон»)
- Ромарио (19 лет, Бразилия, «Интернасьонал»)
- Рафаэль Толой (20 лет, Бразилия, «Гойас»)
- Далтон (21 год, Бразилия, «Интернасьонал»)
- Лионель Галеано (19 лет, Аргентина, «Индепендьенте»)
- Матиа Настасич (18 лет, Сербия, «Фиорентина»)
- Себастьян Торо (21 год, Чили, «Коло-Коло»)
- Флориан Лежен (20 лет, Франция, «Вильярреал»)
- Монти Гимпел (17 лет, Германия, «Лидс»)
- Игнаси Микел (18 лет, Испания, «Арсенал»)
- Райан Беннетт (21 год, Англия, «Петербороу»)
- Натан Аке (16 лет, Голландия, «Челси»)
- Сиянда Ксулу (19 лет, ЮАР, «Мамелоди Сандаунз»)
И с места в карьер. Поднимите руки те, кто еще помнит, что в составе «Ливерпуля» был такой игрок, как Данни Уилсон. Предвижу, что рук будет немного. Уилсон после нескольких аренд вернулся на родину, где выступал за «Хартс» и «Рейнджерс», а зимой перебрался за океан, в «Колорадо Рэпидз», где составил компанию хорошо знакомому болельщикам «Анжи» игроку – Яннику Боли.
А Шейна Даффи помните? Игрок с невероятным потенциалом в «FM 2012» не стал суперзвездой, но превратился в добротного защитника, который помог своей игрой «Брайтону» как минимум еще на год задержаться в АПЛ (14-е место). После скитаний по арендам и пребывании в тонущем «Блэкберне» - не так уж и плохо. Хотя какие авансы ему выдавали на родине, в Ирландии…
Сергей Кривцов и Ярослав Ракицкий. Увы, первый больше запомнится перспективным, чем реализовавшим себя. Сергей продолжает выступать за донецкий клуб, однако чаще проигрывает конкуренцию Ивану Ордцу и – с недавних пор – Давиду Хочалаве. С появлением юного Додо из «Коритибы» перспективы Сергея в «Шахтере» выглядят довольно туманно. Что касается Ракицкого – бессменный лидер как и клуба, так и сборной. Однако, думается, что в европейском футболе Ярослав бы не затерялся, и тогда речь бы шла сейчас не о просто сильном защитнике в рамках национального первенстве, а о действительно мощном европейском игроке.
Сиянду Ксулу могут помнить болельщики «Ростова» по дичайшему автоголу в матче против «Зенита» (0:5 по итогу) и конфликтом с Гамулой, после высказывания эксцентричного тренера о возможном переходе Бенуа Ангбва: «У нас и так шесть черных, ты что, хочешь мне седьмого? Он просто живет тут, в Ростове». Дальше все, что вам надо знать – в 2015 году Ксулу покинул «Ростов» (на радость ростовчанам) ради «Кайзер Чифс», а в 2017 году переехал в «Марицбург Юнайтед». И вряд ли еще совершит вояж в Европу после ростовского опыта.
И снова игрок, засветившийся в «Анжи». С 2011 по 2015 год Джонатан Менса отыграл за скромный «Эвиан», ничем выдающимся не выделяясь. В 2016 году ганца занесло в Махачкалу, однако буквально через год Менса уехал в «Коламбус Крю», где выступает с переменным успехом.
Что касается Омера Топрака, то за последние несколько лет его карьера совершила несколько удачных витков вверх. До 2017 года Топрак выступал за «Байер-04», однако лишь на отрезке 15-17-х годов продемонстрировал яркую оборонительную игру, что и побудило дортмундскую «Боруссию» раскошелиться на 16 миллионов евро. Хотя сезон в Дортмунде у Топрака получился неоднозначным, но это стоит соотнести с результатами самой команды в целом. Своего последнего слова в европейском футболе Топрак точно еще не сказал.
Совершенно определенно, что у английских защитников того разлива не задалось с футболом. Кайл Бартли – очередное тому подтверждение. Бартли не стал нужен ни в «Арсенале», ни в «Рейнджерс», ни даже в «Суонси», которое продолжало раздавать его в аренды, но в этом сезоне решило подтянуть скамью запасных. А Крейг Доусон в этом сезоне вместе с «ВБА» попал в водоворот неудачных матчей, в результате чего и ухнул в Чемпионшип вместе с командой. Вряд ли это даст предпосылки для перехода в клуб калибром посильнее, но, откровенно говоря, их и до этого было немного.
То же самое касается и Райана Беннетта – с ним разработчики, откровенно говоря, попали пальцем в небо. Парень не сумел стать ключевым в «Норвиче», где провел большую часть взрослой карьеры. Последний сезон Райан закончил в статусе основного защитника «Вулверхэмптона». Все же лучше, чем ничего.
Но не хотелось бы заканчивать в негативном ключе речь об английских игроках, посему упомянем того, кто еще имеет все шансы «уронить Запад» - а именно Натаниэля Чалобу. Хотя сразу надо уточнить – со временем Чалоба переквалифицировался из центрбека в разрушители, но на позиции опорного его используют реже, чем в обороне. Напомню, что летом прошлого года «Челси» решил продать игрока, которому прочили лавры Терри, в «Уотфорд». Игровой практики у Чалобы в «Уотфорде» - кот наплакал. Однако остается надеяться, что Чалоба все же разделит судьбу, например, Варана, а не своих британских коллег.
От англичан перейдем к испанцам, благо страна фламенко и корриды делегировала сразу троих. Но беда в том, что двоим из них – Серхи Гомесу и Андреу Фонтасу, которые до последнего надеялись попасть в состав «Барселоны», но знали, сколько из воспитанников «блаугранас» пробилось в основу, начиная с 2013 года, можно лишь вспомнить сказку о потерянном времени. Нынче оба – основные игроки «Сельты», демонстрирующей неплохие спортивные результаты в последние два года. Конечно, кто из воспитанников «Барсы» не мечтает играть за основу, но в данном случае – не в этот раз.
К слову, если вам интересно, загляните в подвал Ла Лиги и там вы обнаружите еще недавно игравшую в ЛЧ «Малагу». И если вам уж очень любопытно – в ее составе вы обнаружите третьего испанца из нашего списка – Игнаси Микела. Однако - третий воспитанник «Барселоны» в нашем списке. Плюс победитель Евро-2011 среди юношей. А что толку, если два твоих последних клуба - «Понферрадина» и «Луго»? К сожалению, Микел повторяет путь утенка, может, совсем не гадкого, но не ставшего прекрасным лебедем. В «Малаге» у него не так много игровой практики, справедливости ради. Кто знает, может и стоило дать шанс?..
И раз уж анализ проходит в рамках национальной принадлежности, давайте перенесемся в Южную Америку. И начнем со страны «тетушки Чарли» - Бразилии, от которой в списке оказалось сразу четверо делегатов. И первый – Саймон – не стал не только звездой, но и вообще хоть сколько-то значимым футбольным игроком. А ведь в свое время его просматривал для «Спартака» Карпин. Если, конечно же, верить СМИ. Нынче обретается в «Ипиранге» - третий футбольный дивизион Бразилии.
От следующего игрока и тезки великого Ромарио тоже не стоит ожидать великих футбольных подвигов, хотя имя и обязывает. В 2015 году попытался покорить португальский футбол в составе «Маритиму», после чего поиграл на родине за «Сан-Паулу» и «Боа». В последнем на данный момент и находится.
Увы, нечем похвастать и Далтону. Бразильца помотало по арендам (занесло даже в чемпионат Перу). После чего годик Далтон провел в «Форт-Лейк Страйкерс». В 2017-м оказался в бразильской Серии В, в «Луверденсе», откуда зимой ушел в «Бангу» (серия D).
И лишь четвертый из них – Рафаэль Толой – сумел построить карьеру в Европе, оказавшись транзитом через «Сан-Паулу» в «Аталанте», где сейчас и играет. Также засветился в «Роме», будучи взят в аренду еще из «Сан-Паулу». Как сказал бы Игорь Гамула: «Не фонтан». Однако по сравнению с предыдущими героями Толою еще повезло.
Перебираемся южнее. Аргентинец всего один. И то – в последний раз имя Леонеля Галеано было на слуху в Европе, когда тот пробовал свои силы в «Райо Вальекано» в сезоне 13/14 – и то был единственный европейский опыт Галеано. Далее последовал переход в «Годой Крус», где Галеано и находится на данный момент и даже иногда появляется на поле. Остается лишь еще раз цитировать Гамулу.
Двинемся на запад – в сторону Чили, где находится следующий герой нашего рассказа. Уже не в первый раз приходится удивляться, насколько игрок был хорош в игре и какой же для него оказалась суровой реальность. Заядлым игрокам «FM 2012» должно быть знакомо имя Себастьяна Торо. В игре за ним устраивали жаркую охоту лучшие клубы мира, его потенциал позволял покупать его в «Барсу». Что по итогу? Грустные скитания по арендам из «Коло-Коло» и уход свободным агентом в «Палестино» (Чилийская Примера). Для фанатов игры – второе горькое разочарование (после Неутона).
Вернемся в Европу.
В Германии нас караулят Штефан Белл и Монти Гимпел. Первый по сей день находится в «Майнце», помогая ему бороться за выживание в Бундеслиге, за что уже успел получить капитанскую повязку. Монтгомери Гимпел – кто-нибудь видел этого парня? В 2014 году «Лидс» отпустил его по окончании контракта – и парень пропал с футбольных радаров. Его аккаунт в «Facebook» давненько не обновлялся, твиттер удален. Потому все, что известно - парень искал работу через LindekIn и брался на просмотр ФК «Локсвудом» (Южная Футбольная Лига Англии). Таковы превратности судьбы. Если вам известно больше – пишите в комментариях.
Дальше нас ожидает Франция и довольно интересные персонажи.
Начнем с Гаэля Андоняна и того, что он уже официально – не француз, а игрок сборной Армении. До сих пор является частью «Марселя», хотя и играет по арендам. Из последнего – «Верия», второй дивизион Греции. На данный момент находится во второй команде. Из интересного – летом у него оканчивается контракт с командой. Из очевидного – вопрос: «будет ли „Марсель“ продлевать его?» – Ответ уже на ваше усмотрение.
Флориан Лежен будет более знаком для тех, кто пришел в ужас от того, куда порой заносит игроков превратность судьбы. Флориан успел побывать на контракте у «Ман Сити», поиграть за «Эйбар» и перейти в 2017 году в «Ньюкасл», где, к слову, у Бенитеса он игрок основы. Что же – спасибо, что не «Локсвуд».
И последний француз из этого списка – Вилли Боли – возможно, присоединится к Лежену осенью, если «Вулверхэмптон» решит выкупить его у «Порту». Шутка ли – весь сезон Чемпионшипа Вилли отыграл за «волков» и помог тем вернуться в АПЛ. К слову, в «Порту» Боли оказался транзитом через «Брагу», с которой успел выиграть Кубок Португалии. Пока из достижений в футболе – больше ничего.
Остается группа из разрозненных игроков.
Микеле Кампорезе на данный момент числится игроком «Беневенто», однако сыграть в Серии А за клуб с романтичным прозвищем «Ведьмы» ему вряд ли еще доведется, ведь этот сезон Микеле провел в аренде в «Фодже», а «Беневенто» вылетел из Серии А. Возможно, не стоило так торопиться.
Николай Бойлесен успел переквалифицироваться в левого защитника, посодействовать национальному доминированию «Аякса» и в 2016 году вернуться на родину в «Коппенгаген». Возможно, еще увидим в матчах топ-5 чемпионатов.
Матия Настасич успел поиграть за «Ман Сити» и выиграть с клубом АПЛ и Кубок Английской Лиги (здесь аббревиатура не применяется). Однако в 2015 году попал под очередную перестройку команды, в результате чего оказался в «Шальке», где очень прилично зашел, особенно на фоне ухода Хеведеса в «Ювентус». 25 лет, основа крупного клуба Бундеслиги, опыт игры в Англии и Италии – полет проходит нормально, ждем крутых виражей.
Натан Аке, как одна из жертв синдрома Плюшкина у «Челси», не стал чем-то значимым для команды, хотя в свое время его трансфер наделал шума, поскольку был осуществлен, по мнению Нидерландского футбольного союза, с грубыми нарушениями. В 2016 году оказался в «Борнмуте», и ему так понравилось, что с 2017 года присоединился к этой команде на постоянной основе. Пока какие-то выводы делать рано.
Засим повествование о превратностях судьбы талантов 2012 года, выступавших в роли центральных защитников, окончено. В следующей части мы перейдем к крайним защитникам, и поверьте – там немало интересных имен и неожиданных поворотов.