Кем ты стал? Настасич, Ксулу и Ракицкий

Блогер «Соккер.ру» смещной продолжает анализировать карьеры некогда талантливых игроков и удивляться тому, как порой сурова судьба футболиста.

Наш рассказ продолжает освещать судьбы тех, кому в 2012 году прочили лавры звезд мирового футбола по версии «Football Manager». В прошлой части мы разобрали, что же в итоге стало с группой некогда перспективных центральных защитников. Сегодня мы рассмотрим вторую группу игроков на данной позиции.

Вот, собственно, и они:

Данни Уилсон (19 лет, Шотландия, «Ливерпуль»)

Сергей Кривцов (20 лет, Украина «Шахтер»)

Джонатан Менса (20 лет, Гана, «Эвиан»)

Ярослав Ракицкий (21 год, Украина, «Шахтер»)

Омер Топрак (21 год, Германия, «Байер-04»)

Кайл Бартли (20 лет, Англия, «Арсенал»)

Крейг Доусон (21 год, Англия, «Астон Вилла»)

Натаниэль Чалоба (16 лет, Англия, «Челси»)

Андреу Фонтас (21 год, Испания, «Барселона»)

Саймон (20 лет, Бразилия, «Гремио»)

Штефан Белл (19 лет, Германия, «Айнтрахт»)

Гаэль Андоньян (16 лет, Франция, «Марсель»)

Микеле Кампорезе (19 лет, Италия, «Фиорентина»)

Николай Бойлесен (19 лет, Дания, «Аякс»)

Серхи Гомес (18 лет, Испания, «Барселона»)

Вилли Боли (20 лет, Франция, «Осер»)

Шейн Даффи (19 лет, Ирландия, «Эвертон»)

Ромарио (19 лет, Бразилия, «Интернасьонал»)

Рафаэль Толой (20 лет, Бразилия, «Гойас»)

Далтон (21 год, Бразилия, «Интернасьонал»)

Лионель Галеано (19 лет, Аргентина, «Индепендьенте»)

Матиа Настасич (18 лет, Сербия, «Фиорентина»)

Себастьян Торо (21 год, Чили, «Коло-Коло»)

Флориан Лежен (20 лет, Франция, «Вильярреал»)

Монти Гимпел (17 лет, Германия, «Лидс»)

Игнаси Микел (18 лет, Испания, «Арсенал»)

Райан Беннетт (21 год, Англия, «Петербороу»)

Натан Аке (16 лет, Голландия, «Челси»)

Сиянда Ксулу (19 лет, ЮАР, «Мамелоди Сандаунз»)

И с места в карьер. Поднимите руки те, кто еще помнит, что в составе «Ливерпуля» был такой игрок, как Данни Уилсон. Предвижу, что рук будет немного. Уилсон после нескольких аренд вернулся на родину, где выступал за «Хартс» и «Рейнджерс», а зимой перебрался за океан, в «Колорадо Рэпидз», где составил компанию хорошо знакомому болельщикам «Анжи» игроку – Яннику Боли.

А Шейна Даффи помните? Игрок с невероятным потенциалом в «FM 2012» не стал суперзвездой, но превратился в добротного защитника, который помог своей игрой «Брайтону» как минимум еще на год задержаться в АПЛ (14-е место). После скитаний по арендам и пребывании в тонущем «Блэкберне» - не так уж и плохо. Хотя какие авансы ему выдавали на родине, в Ирландии…

Сергей Кривцов и Ярослав Ракицкий. Увы, первый больше запомнится перспективным, чем реализовавшим себя. Сергей продолжает выступать за донецкий клуб, однако чаще проигрывает конкуренцию Ивану Ордцу и – с недавних пор – Давиду Хочалаве. С появлением юного Додо из «Коритибы» перспективы Сергея в «Шахтере» выглядят довольно туманно. Что касается Ракицкого – бессменный лидер как и клуба, так и сборной. Однако, думается, что в европейском футболе Ярослав бы не затерялся, и тогда речь бы шла сейчас не о просто сильном защитнике в рамках национального первенстве, а о действительно мощном европейском игроке.

Сиянду Ксулу могут помнить болельщики «Ростова» по дичайшему автоголу в матче против «Зенита» (0:5 по итогу) и конфликтом с Гамулой, после высказывания эксцентричного тренера о возможном переходе Бенуа Ангбва: «У нас и так шесть черных, ты что, хочешь мне седьмого? Он просто живет тут, в Ростове». Дальше все, что вам надо знать – в 2015 году Ксулу покинул «Ростов» (на радость ростовчанам) ради «Кайзер Чифс», а в 2017 году переехал в «Марицбург Юнайтед». И вряд ли еще совершит вояж в Европу после ростовского опыта.

И снова игрок, засветившийся в «Анжи». С 2011 по 2015 год Джонатан Менса отыграл за скромный «Эвиан», ничем выдающимся не выделяясь. В 2016 году ганца занесло в Махачкалу, однако буквально через год Менса уехал в «Коламбус Крю», где выступает с переменным успехом.

Что касается Омера Топрака, то за последние несколько лет его карьера совершила несколько удачных витков вверх. До 2017 года Топрак выступал за «Байер-04», однако лишь на отрезке 15-17-х годов продемонстрировал яркую оборонительную игру, что и побудило дортмундскую «Боруссию» раскошелиться на 16 миллионов евро. Хотя сезон в Дортмунде у Топрака получился неоднозначным, но это стоит соотнести с результатами самой команды в целом. Своего последнего слова в европейском футболе Топрак точно еще не сказал.

Совершенно определенно, что у английских защитников того разлива не задалось с футболом. Кайл Бартли – очередное тому подтверждение. Бартли не стал нужен ни в «Арсенале», ни в «Рейнджерс», ни даже в «Суонси», которое продолжало раздавать его в аренды, но в этом сезоне решило подтянуть скамью запасных. А Крейг Доусон в этом сезоне вместе с «ВБА» попал в водоворот неудачных матчей, в результате чего и ухнул в Чемпионшип вместе с командой. Вряд ли это даст предпосылки для перехода в клуб калибром посильнее, но, откровенно говоря, их и до этого было немного.

То же самое касается и Райана Беннетта – с ним разработчики, откровенно говоря, попали пальцем в небо. Парень не сумел стать ключевым в «Норвиче», где провел большую часть взрослой карьеры. Последний сезон Райан закончил в статусе основного защитника «Вулверхэмптона». Все же лучше, чем ничего.

Но не хотелось бы заканчивать в негативном ключе речь об английских игроках, посему упомянем того, кто еще имеет все шансы «уронить Запад» - а именно Натаниэля Чалобу. Хотя сразу надо уточнить – со временем Чалоба переквалифицировался из центрбека в разрушители, но на позиции опорного его используют реже, чем в обороне. Напомню, что летом прошлого года «Челси» решил продать игрока, которому прочили лавры Терри, в «Уотфорд». Игровой практики у Чалобы в «Уотфорде» - кот наплакал. Однако остается надеяться, что Чалоба все же разделит судьбу, например, Варана, а не своих британских коллег.

От англичан перейдем к испанцам, благо страна фламенко и корриды делегировала сразу троих. Но беда в том, что двоим из них – Серхи Гомесу и Андреу Фонтасу, которые до последнего надеялись попасть в состав «Барселоны», но знали, сколько из воспитанников «блаугранас» пробилось в основу, начиная с 2013 года, можно лишь вспомнить сказку о потерянном времени. Нынче оба – основные игроки «Сельты», демонстрирующей неплохие спортивные результаты в последние два года. Конечно, кто из воспитанников «Барсы» не мечтает играть за основу, но в данном случае – не в этот раз.

К слову, если вам интересно, загляните в подвал Ла Лиги и там вы обнаружите еще недавно игравшую в ЛЧ «Малагу». И если вам уж очень любопытно – в ее составе вы обнаружите третьего испанца из нашего списка – Игнаси Микела. Однако - третий воспитанник «Барселоны» в нашем списке. Плюс победитель Евро-2011 среди юношей. А что толку, если два твоих последних клуба - «Понферрадина» и «Луго»? К сожалению, Микел повторяет путь утенка, может, совсем не гадкого, но не ставшего прекрасным лебедем. В «Малаге» у него не так много игровой практики, справедливости ради. Кто знает, может и стоило дать шанс?..

И раз уж анализ проходит в рамках национальной принадлежности, давайте перенесемся в Южную Америку. И начнем со страны «тетушки Чарли» - Бразилии, от которой в списке оказалось сразу четверо делегатов. И первый – Саймон – не стал не только звездой, но и вообще хоть сколько-то значимым футбольным игроком. А ведь в свое время его просматривал для «Спартака» Карпин. Если, конечно же, верить СМИ. Нынче обретается в «Ипиранге» - третий футбольный дивизион Бразилии.

От следующего игрока и тезки великого Ромарио тоже не стоит ожидать великих футбольных подвигов, хотя имя и обязывает. В 2015 году попытался покорить португальский футбол в составе «Маритиму», после чего поиграл на родине за «Сан-Паулу» и «Боа». В последнем на данный момент и находится.

Увы, нечем похвастать и Далтону. Бразильца помотало по арендам (занесло даже в чемпионат Перу). После чего годик Далтон провел в «Форт-Лейк Страйкерс». В 2017-м оказался в бразильской Серии В, в «Луверденсе», откуда зимой ушел в «Бангу» (серия D).

И лишь четвертый из них – Рафаэль Толой – сумел построить карьеру в Европе, оказавшись транзитом через «Сан-Паулу» в «Аталанте», где сейчас и играет. Также засветился в «Роме», будучи взят в аренду еще из «Сан-Паулу». Как сказал бы Игорь Гамула: «Не фонтан». Однако по сравнению с предыдущими героями Толою еще повезло.

Перебираемся южнее. Аргентинец всего один. И то – в последний раз имя Леонеля Галеано было на слуху в Европе, когда тот пробовал свои силы в «Райо Вальекано» в сезоне 13/14 – и то был единственный европейский опыт Галеано. Далее последовал переход в «Годой Крус», где Галеано и находится на данный момент и даже иногда появляется на поле. Остается лишь еще раз цитировать Гамулу.

Двинемся на запад – в сторону Чили, где находится следующий герой нашего рассказа. Уже не в первый раз приходится удивляться, насколько игрок был хорош в игре и какой же для него оказалась суровой реальность. Заядлым игрокам «FM 2012» должно быть знакомо имя Себастьяна Торо. В игре за ним устраивали жаркую охоту лучшие клубы мира, его потенциал позволял покупать его в «Барсу». Что по итогу? Грустные скитания по арендам из «Коло-Коло» и уход свободным агентом в «Палестино» (Чилийская Примера). Для фанатов игры – второе горькое разочарование (после Неутона).

Вернемся в Европу.

В Германии нас караулят Штефан Белл и Монти Гимпел. Первый по сей день находится в «Майнце», помогая ему бороться за выживание в Бундеслиге, за что уже успел получить капитанскую повязку. Монтгомери Гимпел – кто-нибудь видел этого парня? В 2014 году «Лидс» отпустил его по окончании контракта – и парень пропал с футбольных радаров. Его аккаунт в «Facebook» давненько не обновлялся, твиттер удален. Потому все, что известно - парень искал работу через LindekIn и брался на просмотр ФК «Локсвудом» (Южная Футбольная Лига Англии). Таковы превратности судьбы. Если вам известно больше – пишите в комментариях.

Дальше нас ожидает Франция и довольно интересные персонажи.

Начнем с Гаэля Андоняна и того, что он уже официально – не француз, а игрок сборной Армении. До сих пор является частью «Марселя», хотя и играет по арендам. Из последнего – «Верия», второй дивизион Греции. На данный момент находится во второй команде. Из интересного – летом у него оканчивается контракт с командой. Из очевидного – вопрос: «будет ли „Марсель“ продлевать его?» – Ответ уже на ваше усмотрение.

Флориан Лежен будет более знаком для тех, кто пришел в ужас от того, куда порой заносит игроков превратность судьбы. Флориан успел побывать на контракте у «Ман Сити», поиграть за «Эйбар» и перейти в 2017 году в «Ньюкасл», где, к слову, у Бенитеса он игрок основы. Что же – спасибо, что не «Локсвуд».

И последний француз из этого списка – Вилли Боли – возможно, присоединится к Лежену осенью, если «Вулверхэмптон» решит выкупить его у «Порту». Шутка ли – весь сезон Чемпионшипа Вилли отыграл за «волков» и помог тем вернуться в АПЛ. К слову, в «Порту» Боли оказался транзитом через «Брагу», с которой успел выиграть Кубок Португалии. Пока из достижений в футболе – больше ничего.

Остается группа из разрозненных игроков.

Микеле Кампорезе на данный момент числится игроком «Беневенто», однако сыграть в Серии А за клуб с романтичным прозвищем «Ведьмы» ему вряд ли еще доведется, ведь этот сезон Микеле провел в аренде в «Фодже», а «Беневенто» вылетел из Серии А. Возможно, не стоило так торопиться.

Николай Бойлесен успел переквалифицироваться в левого защитника, посодействовать национальному доминированию «Аякса» и в 2016 году вернуться на родину в «Коппенгаген». Возможно, еще увидим в матчах топ-5 чемпионатов.

Матия Настасич успел поиграть за «Ман Сити» и выиграть с клубом АПЛ и Кубок Английской Лиги (здесь аббревиатура не применяется). Однако в 2015 году попал под очередную перестройку команды, в результате чего оказался в «Шальке», где очень прилично зашел, особенно на фоне ухода Хеведеса в «Ювентус». 25 лет, основа крупного клуба Бундеслиги, опыт игры в Англии и Италии – полет проходит нормально, ждем крутых виражей.

Натан Аке, как одна из жертв синдрома Плюшкина у «Челси», не стал чем-то значимым для команды, хотя в свое время его трансфер наделал шума, поскольку был осуществлен, по мнению Нидерландского футбольного союза, с грубыми нарушениями. В 2016 году оказался в «Борнмуте», и ему так понравилось, что с 2017 года присоединился к этой команде на постоянной основе. Пока какие-то выводы делать рано.

Засим повествование о превратностях судьбы талантов 2012 года, выступавших в роли центральных защитников, окончено. В следующей части мы перейдем к крайним защитникам, и поверьте – там немало интересных имен и неожиданных поворотов.