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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 31 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал441.8
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 1:1 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд1.226.1514
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.168.314.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл1.177.514
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед4.653.91.8
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 3:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.242.8
Италия. Кубок 2017/2018, Финал1X2
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10 героев финальных матчей Кубка России

вчера, 17:00
10 героев финальных матчей Кубка России

Сегодня в составе победителя решающего матча за Кубок России обязательно найдется свой герой, а «Соккер.ру» рассказывает о самых ярких личных выступлениях в предыдущих финалах.

1994 год. Гинтарас Стауче («Спартак»)

Вратари не раз будут проявлять себя в финалах Кубка России, в чем вы скоро убедитесь, а первым, кто зажег в главном матче этого турнира, стал голкипер «Спартака» Гинтарас Стауче, ныне один из тренеров сборной России в штабе Станислава Черчесова. Вратарь вратаря видит издалека! В финале 1994 года «Спартак» играл с ЦСКА, вел со счетом 2:0 к 11-й минуте, но разбазарил преимущество так же легко, как и добыл. Пришлось бить пенальти, а здесь «красно-белым» помог Стауче, отразивший удары Бушманова и Куприянова. Кубок у «Спартака», Гинтарас – герой, легендарный Черенков выиграл последний трофей в профессиональной карьере.

1996 год. Алексей Косолапов («Локомотив»)

Два года спустя «Спартак» играл в финале с другим московским клубом – «Локомотивом». На тот момент бестрофейная засуха железнодорожников длилась 39 лет, со дня завоевания Кубка СССР в 1957-м, тогда в финале тоже был обыгран «Спартак». Как вы уже догадались, история повторилась, только выиграл «Локо» в более богатом на голы матче – 3:2, а дублем отметился Алексей Косолапов – ему и лавры.

1999 год. Александр Панов («Зенит»)

«Динамо» забило в середине первого тайма усилиями Писарева, но на изломе часа игры дубль Панова перевернул ситуацию в финале: юркий форвард отличился на 55-й и 58-й минутах, а «Зенит» победу не упустил. Самое крутое, через каких-то десять дней после этого финала Александр Панов станет героем другого матча, где тоже оформит дубль. Речь, конечно же, об игре Франция – Россия на «Стад де Франс», в которой наша команда обыграла действующих чемпионов мира в их логове 3:2.

2004 год. Андрей Федьков («Терек», который стал «Ахматом»)

«Авангард» стал пятым представителем ФНЛ, пробившимся в финал Кубка России, а «Терек» был первым. И остается единственным клубом не из элиты, которому удалось завоевать трофей. «Крылья Советов» владели преимуществом и несколько раз должны были забивать, грозненский клуб выручал Владимир Савченко и штанги, а в самой концовке встречи случилось невероятное: «Терек» провел результативную атаку, точку в которой поставил Федьков. В честь этого героя даже назвали улицу в чеченском Гудермесе.

2006 год. Жо (ЦСКА)

ЦСКА играл в финале со своим самым принципиальным соперником – «Спартаком», армейцы победили 3:0, а бразилец Жо оформил дубль в этой игре, то есть вопросов по его вкладу в итоговую победу быть просто не может. Разве только стоит добавить, что форвард забил по-настоящему породистые голы ударами из-за штрафной площади – незадолго до перерыва со стандарта, а в эндшпиле встречи с игры. 

2008 и 2013 год. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

ЦСКА дважды вырывал победы в финалах Кубка России в сериях пенальти, в обоих финалах Акинфеев был на высоте и становился важнейшим элементом армейского успеха. В 2008 году ЦСКА играл с «Амкаром», уступал 0:2 после голов Дринчича и Дуймовича, однако собрал волю в кулак и сравнял счет вполне оперативно. Пока команда рисковала в атаке, Акинфеев не позволял пермякам забить третий мяч, хотя шансы у них были. А в серии пенальти Игорь вел себя как удав, выиграл у оппонентов из «Амкара» психологическую дуэль и совершил один удивительный сэйв, вытащив мяч буквально из нижнего угла. Пять лет спустя у Акинфеева будет немало работы против звездного «Анжи» с Это’О, Диарра, Траоре и Виллианом в составе, а в серии пенальти он отразит удар Жиркова и поспособствует промаху Жусилея. 

2011 год. Сейду Думбия (ЦСКА)

Еще один армейский форвард, который сумел оформить дубль в финале Кубка России, как Жо пятью годами раньше. В соперниках у команды Леонида Слуцкого и Сейду Думбия был, конечно же, не «Спартак», но за победу над «Аланией» армейцы тоже получили Кубок России – все по-честному, а Думбия – герой.

2014 год. Стипе Плетикоса («Ростов»)

Выделяем еще одного голкипера, чья команда выиграла Кубок России в серии пенальти. Стипе Плетикоса не смог завоевать трофеи со «Спартаком», зато добился успеха в составе «Ростова». В решающем матче хорватский кипер не пропустил от всегда нацеленного на атаку «Краснодара», а в серии пенальти взял решающий удар от Юрия Газинского. 

2015 год. Мубарак Буссуфа («Локомотив»)

В следующем году в финале Кубка России играл другой краснодарский клуб – «Кубань», и снова проиграл. Постарался «Локомотив», а особенно его тогдашний лидер Мубарак Буссуфа, который в этой игре выполнил роскошную передачу на Умара Ниасса, сравнявшего счет во втором тайме, а в овертайме марокканец забил сам, его гол остался победным. 

2016 год. Халк («Зенит»)

В прошлом году «Локомотив» выиграл за счет командной игры, а вот в финале двухлетней давности тоже зажигал легионер, заточенный на атаку. «Зенит» разорвал ЦСКА в Казани со счетом 4:1, а Халк поучаствовал в трех голах из четырех. Бразилец дважды уверенно переигрывал Акинфеева с «точки», а между делом создал гол для Кокорина. В сегодняшнем финале игроков уровня Халка, Акинфеева и Буссуфа не будет, но кто-то ведь должен стать героем?! Иначе просто быть не может.

«Авангард» vs «Тосно». Трудная дорога в финал

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AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил 13 RUS
сегодня в 07:23
13 RUS:
Спартак только в столетней давности что то выигрывал
В прошлом сезоне - чемпионом стал и Суперкубок выиграл. Опять обиженкам напоминать надо.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 00:09
Спартак только в столетней давности что то выигрывал
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
вчера в 17:51
Один спартак блистал, надо же.
Romkurch
Romkurch ответил itujan
вчера в 17:43
itujan:
Спартак двадцатипятилетней давности пршпандорили сюда.
Еще бы 1938 год и братьев Старостиных вспомнили.
itujan
itujan
вчера в 17:39
Спартак двадцатипятилетней давности пршпандорили сюда.
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