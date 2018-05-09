10 героев финальных матчей Кубка России

Сегодня в составе победителя решающего матча за Кубок России обязательно найдется свой герой, а «Соккер.ру» рассказывает о самых ярких личных выступлениях в предыдущих финалах.

1994 год. Гинтарас Стауче («Спартак»)

Вратари не раз будут проявлять себя в финалах Кубка России, в чем вы скоро убедитесь, а первым, кто зажег в главном матче этого турнира, стал голкипер «Спартака» Гинтарас Стауче, ныне один из тренеров сборной России в штабе Станислава Черчесова. Вратарь вратаря видит издалека! В финале 1994 года «Спартак» играл с ЦСКА, вел со счетом 2:0 к 11-й минуте, но разбазарил преимущество так же легко, как и добыл. Пришлось бить пенальти, а здесь «красно-белым» помог Стауче, отразивший удары Бушманова и Куприянова. Кубок у «Спартака», Гинтарас – герой, легендарный Черенков выиграл последний трофей в профессиональной карьере.

1996 год. Алексей Косолапов («Локомотив»)

Два года спустя «Спартак» играл в финале с другим московским клубом – «Локомотивом». На тот момент бестрофейная засуха железнодорожников длилась 39 лет, со дня завоевания Кубка СССР в 1957-м, тогда в финале тоже был обыгран «Спартак». Как вы уже догадались, история повторилась, только выиграл «Локо» в более богатом на голы матче – 3:2, а дублем отметился Алексей Косолапов – ему и лавры.

1999 год. Александр Панов («Зенит»)

«Динамо» забило в середине первого тайма усилиями Писарева, но на изломе часа игры дубль Панова перевернул ситуацию в финале: юркий форвард отличился на 55-й и 58-й минутах, а «Зенит» победу не упустил. Самое крутое, через каких-то десять дней после этого финала Александр Панов станет героем другого матча, где тоже оформит дубль. Речь, конечно же, об игре Франция – Россия на «Стад де Франс», в которой наша команда обыграла действующих чемпионов мира в их логове 3:2.

2004 год. Андрей Федьков («Терек», который стал «Ахматом»)

«Авангард» стал пятым представителем ФНЛ, пробившимся в финал Кубка России, а «Терек» был первым. И остается единственным клубом не из элиты, которому удалось завоевать трофей. «Крылья Советов» владели преимуществом и несколько раз должны были забивать, грозненский клуб выручал Владимир Савченко и штанги, а в самой концовке встречи случилось невероятное: «Терек» провел результативную атаку, точку в которой поставил Федьков. В честь этого героя даже назвали улицу в чеченском Гудермесе.

2006 год. Жо (ЦСКА)

ЦСКА играл в финале со своим самым принципиальным соперником – «Спартаком», армейцы победили 3:0, а бразилец Жо оформил дубль в этой игре, то есть вопросов по его вкладу в итоговую победу быть просто не может. Разве только стоит добавить, что форвард забил по-настоящему породистые голы ударами из-за штрафной площади – незадолго до перерыва со стандарта, а в эндшпиле встречи с игры.

2008 и 2013 год. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

ЦСКА дважды вырывал победы в финалах Кубка России в сериях пенальти, в обоих финалах Акинфеев был на высоте и становился важнейшим элементом армейского успеха. В 2008 году ЦСКА играл с «Амкаром», уступал 0:2 после голов Дринчича и Дуймовича, однако собрал волю в кулак и сравнял счет вполне оперативно. Пока команда рисковала в атаке, Акинфеев не позволял пермякам забить третий мяч, хотя шансы у них были. А в серии пенальти Игорь вел себя как удав, выиграл у оппонентов из «Амкара» психологическую дуэль и совершил один удивительный сэйв, вытащив мяч буквально из нижнего угла. Пять лет спустя у Акинфеева будет немало работы против звездного «Анжи» с Это’О, Диарра, Траоре и Виллианом в составе, а в серии пенальти он отразит удар Жиркова и поспособствует промаху Жусилея.

2011 год. Сейду Думбия (ЦСКА)

Еще один армейский форвард, который сумел оформить дубль в финале Кубка России, как Жо пятью годами раньше. В соперниках у команды Леонида Слуцкого и Сейду Думбия был, конечно же, не «Спартак», но за победу над «Аланией» армейцы тоже получили Кубок России – все по-честному, а Думбия – герой.

2014 год. Стипе Плетикоса («Ростов»)

Выделяем еще одного голкипера, чья команда выиграла Кубок России в серии пенальти. Стипе Плетикоса не смог завоевать трофеи со «Спартаком», зато добился успеха в составе «Ростова». В решающем матче хорватский кипер не пропустил от всегда нацеленного на атаку «Краснодара», а в серии пенальти взял решающий удар от Юрия Газинского.

2015 год. Мубарак Буссуфа («Локомотив»)

В следующем году в финале Кубка России играл другой краснодарский клуб – «Кубань», и снова проиграл. Постарался «Локомотив», а особенно его тогдашний лидер Мубарак Буссуфа, который в этой игре выполнил роскошную передачу на Умара Ниасса, сравнявшего счет во втором тайме, а в овертайме марокканец забил сам, его гол остался победным.

2016 год. Халк («Зенит»)

В прошлом году «Локомотив» выиграл за счет командной игры, а вот в финале двухлетней давности тоже зажигал легионер, заточенный на атаку. «Зенит» разорвал ЦСКА в Казани со счетом 4:1, а Халк поучаствовал в трех голах из четырех. Бразилец дважды уверенно переигрывал Акинфеева с «точки», а между делом создал гол для Кокорина. В сегодняшнем финале игроков уровня Халка, Акинфеева и Буссуфа не будет, но кто-то ведь должен стать героем?! Иначе просто быть не может.

«Авангард» vs «Тосно». Трудная дорога в финал