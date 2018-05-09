Финальный аккорд. «Милан» против «Ювентуса»

Будущий семикратный чемпион Италии может выиграть четвертый финал Кубка Италии подряд. О шансах «Милана» ему помешать – на «Соккер.ру».

Статистика на стороне «Ювентуса»

Все итальянские клубы против чемпионского «Ювентуса» - главное лобовое столкновение футбольной страны. И поскольку понятно, что «Милан» является аутсайдером финала Кубка Италии, ведь из десяти последних матчей проиграл туринцам в восьми, нужно смотреть на этот матч шире. «Ювентусу» хочется завоевать «золотой дубль», четвертый подряд.

Значит, их не отвлекут дела в чемпионате, где «Наполи» подарил «Ювентусу» возможность отстоять звание уже на этой неделе – достаточно набрать очки в предпоследнем туре с «Ромой». Но даже если Аллегри дважды проиграет в Серии А, за счет дополнительных параметров опередит «Наполи». За два матча огромную разницу по мячам отыграть можно лишь в безумной теории, где легко забить по семь мячей за матч.

Еще сложнее вообразить, что «Милан» - клуб, у которого орда общих тренеров и игроков с «Ювентусом», заканчивая Бонуччи, не считает матч принципиальным. Пусть статистика полностью на стороне традиционного фаворита последних Кубков Италии, «россонери» смотрят на игру, как на решающий бой – возможность впервые с 2003 года взять этот трофей. Но это локальная задача, а глобальная – задеть диктатора. Но что должно произойти, чтобы туринцы дрогнули в будущем? Для начала «Милан» должен удивить победой.

Вероятные составы и тактика

Огромная проблема «россонери» накануне матча – Гаттузо намного слабее, чем Аллегри. Следовательно, как бы Дженнаро не настраивал подопечных на поединок, как бы великий Арриго Сакки не пытался повлиять на судьбу бывшего клуба, разговаривая с Гаттузо по телефону и давая свои наставления – заодно подмечая тактические изъяны в построениях Аллегри, всё будет сводиться к оперативным приказам.

Зидан едва не «поплыл», когда Массимо настроился на решающий бой, а тут молодой «Милан» - по среднему возрасту заявки на целых три года моложе, чем соперник. Одно хорошо – своего Гаттузо по имени Джорджо накануне финала фаворит потерял. У «Ювентуса» не хватит защитников, чтобы сыграть в три центральных – травмирован Хеведес, и не появится в финале из-за дисквалификации характерный Кьеллини. Но Аллегри и не собирался обыгрывать бывший клуб «Милан» с помощью закрытой тактики.

«Ювентусу» нужно чаще и чище атаковать, ведь оборона «россонери» по именам интересная, а по факту не столь надежная, как хотелось бы Гаттузо. У Дженнаро зеркальная, скорее всего, будет тактика – тоже «4-3-3». Но задачи и расположение Локателли, Кессье и Бонавентуры отличаются от алгоритмов работы Пьянича, Матюиди и Хедира. Центр поля у «Ювентуса» мощнее, опорная зона «Милана» может не справиться, особенно с учетом, что в основе ждут Дибалу.

Также в этой игре важными будут фланги – Куадрадо и Алекс Сандро очень быстрые и техничные, а Калабрия и Родригес не любят уступать и тоже не отказываются бегать много и со знанием дела. Наконец, Дибала (или Манджукич, если готов, или Сандро, если Асамоа сыграет в защите), Коста и Игуаин впереди закрутят хоровод, поэтому Кутроне, Сусо и Чалханоглу, заметно уступая в опыте тройке атаки «Ювентуса», должны прыгнуть выше головы, чтобы Гаттузо никому не выбивал зубы после финала.

Судя по прошлому матчу команд и возможностям составов, шанс «Милана» заключается в секундах. Секундах, которые мяч будет преодолевать расстояние от Бонуччи до линии ворот Буффона. Крайне важно зацепиться за вертикальный футбол. Если наладят продольные связки «Калабрия – Сусо», «Родригес – Чалханоглу», «Бонавентура – Кутроне», то опытный соперник может оказаться в том же положении, что с «Наполи» и «Интером» - оба раза пропустил и мог проиграть.

«Милану» не стоит переоценивать проблемы «Ювентуса»?

Туринский клуб странно играет в футбол после пенальти от Роналду. Ничья с «Кротоне», трусливое поражение от «Наполи». Затем случайная победа над «Интером» - нельзя планировать, что допустишь столько ошибок, но судья выручит, а потом дожмешь уставшего соперника, сам того не ожидая. Потом был волевой успех с «Болоньей», но камбэк стартовал с автогола.

Зато «Ювентус» получил серию важных уроков. Не сказать, что физическое состояние позволяет им постоянно пользоваться полученными знаниями, ведь против многих соперников сыграли не как чемпионы. Команда Аллегри номинально сильнее всех, с кем встречается – это их безусловный козырь, но именно понимание собственных слабостей правильно настроит на финал.

Зато «Милан» попробует взять рвением, рискнет и может первым получить преимущество… Но дальше скорее увидим привычную игру фаворита. Для «Ювентуса» голы в ворота «россонери» - не проблема, так что от Кутроне, Чалханоглу, Сусо и Бонавентуры сегодня зависит многое. Если немолодых центральных защитников «Ювентуса» загоняют, а Бонуччи проведет лучший матч за «Милан» в сезоне, зарядив на подвиги Доннарумму – финал Кубка Италии получится событийным.

Если нет, то поздравим «Ювентус» с четвертым «золотым дублем» подряд. Огромное преимущество по дополнительным показателям над «Наполи» в Серии А подсказывает, что сегодняшний матч с «Миланом» - конечное сложное испытание для «Ювентуса» в сезоне. Становимся свидетелями семи лет правления «бьянконери», и четвертый раз подряд могут взять Кубок Италии – невероятная серия ждет развития.

Сегодня молодость и эмоции столкнутся с расчетом и опытом, ведь это не аналог финала Лиги чемпионов между этими командами в год, когда «Милан» последний раз выигрывал Кубок Италии. Разве что можно вспомнить, что нередко битвы за кубки «Ювентуса» и «россонери» завершаются в дополнительное время или вовсе в сериях пенальти. А поскольку это может быть последний финал скромняги Буффона в карьере футболиста – не стоит его пропускать.