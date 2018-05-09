Уникальный финал. «Тосно» - победитель Кубка России!

«Соккер.ру» поздравляет команду Парфенова – молодой клуб получил первый в истории трофей, и благодарит «Авангард» за попытку создать футбольную сказку.

«Тосно» подчеркнул разницу в классе?

Формальные хозяева финала не играли с клубом из РФПЛ, опыт выступлений в высшей лиге нельзя было применить, работая вторым номером, как аутсайдер. Говорили, что раз Парфенов думает о будущем клуба и о развязке сезона в чемпионате, «Авангарду» психологически было проще. Или сложнее? Понятно ведь, что для курского клуба, как и для соперника, эта попытка взять трофей – первая и последняя.

Следовательно, команда Биджиева, совершив исторический рывок, могла надеяться на эффект неожиданности. Вот только Парфенов – хороший тренер, что и доказывает стиль игры его «Тосно». Команда ведь в первом круге хорошо рубилась, но зимой потеряла основных нападающих, что в итоге сказалось, ведь и форварды в новых клубах не заиграли – Заболотный и Марков, и «Тосно» стало сложнее.

Компенсировать потери не сумели, денег клубу не выделили, зарплаты задерживали, что подкосило морально. Но ведь дрались! Когда возвращаемся к игре – вспомните полуфинал против «Спартака», когда атаковали после перерыва. Неудивительно, что «Авангард» быстро пропустил, ведь команда из ленинградской области разыграла чистую комбинацию. К чести курян, они отыгрались, но последнее слово сказал Мирзов – сказалась разница в мастерстве.

Спасибо «Авангарду» за сказку!

Курский клуб прошел по пути в финал ЦСКА, «Тамбов», «Амкар» и «Шинник», а местные фанаты сумели выделиться уже после победного полуфинала. Тамошняя группа при помощи сценаристов из курской команды КВН создала песню на знаменитый мотив о том, как «Авангард» отправляется в финал и мечтает о Лиге Европы – встрече с «Челси» в Курске, и самое главное – о спонсоре.

Эта ироничная строчка напоминает об общей проблеме финалистов, но позволяет похвалить курян за умение посмеяться над собой. Провинциальный и веселый клип, раскрывающий «тайну» синего гаража на территории стадиона и рассказывающий, как все болельщики города отправляются в Волгоград – напоминание, что маленькие клубы в России часто добрее, чем большие.

Тут «Зенит» на днях поздравляли с выходом в Лигу Европы – так ребята трусливо банили троллей, которые никаких правил не нарушали. Так что «Авангард» выделился с лучшей стороны, и хотя пожеланиям в песне не суждено сбыться, запомнились и стали редким участником финального матча Кубка России из ФНЛ. Лигу не посрамили, и хотя сейчас курские фанаты возвращаются домой разочарованные – пускай не серчают, поездку в финал «Авангард» им подарил, сыграв с душой.

Самый странный победитель в истории

В финалах Кубка России не раз играли «смертники» - ФК «Москва» уступила в дополнительное время «Локомотиву» 1:0. Для «Алании» решающий матч против ЦСКА с дублем Думбия стал предвестником будущего прощания со статусом. «Анжи» выходил в финал Кубка России, где тоже не выиграл – в серии пенальти, сразу перед тем, как им существенно урезали финансирование.

Недавно были новости о проблемах «Кубани» - еще одного финалиста. Так что информация, что основной частный спонсор «Тосно» в случае вылета клуба в ФНЛ может прекратить финансирование и фактически закрыть профессиональную команду, которую основали всего пять лет тому назад, не является новой для тех, кто внимательно следит за судьбой финалистов Кубка России. Но все-таки во всех предыдущих случаях свои финалы финансовые «ходячие мертвецы» проигрывали.

Но Парфенову повезло с соперником – сыграл не против «Локомотива» или ЦСКА, которые собрали 11 кубковых побед в двадцать первом веке на двоих, а против «Авангарда». Симпатичного курского клуба, который старался показать себя на всю Россию и очень хотел в День Победы подарить Курску трофей, о котором многие клубы могут только мечтать. Например, «Краснодар» никогда не выигрывал Кубок России, единственный финал «Ростову» проиграл. «Спартак» последний раз брал этот трофей пятнадцать лет назад.

«Тосно», основанный всего пять лет назад, добился невероятного успеха, отобрав первый и, наверное, последний на нашей памяти шанс у «Авангарда» - не такого молодого, но еще менее заметного на футбольной карте соперника. Теперь Парфенову осталось сохранить для «Тосно» место в РФПЛ – отпраздновать победу в Кубке России не получится, впереди решающий матч против «Уфы», причем у этой игры тоже есть кубковая интрига.

Ведь команда Семака, если займет шестое место, а «Тосно» прекратит существование как профессиональный клуб – чего не хочется, получит путевку в Лигу Европы. Все тесно взаимосвязано, и хотя сегодня у немногочисленных фанатов «Тосно» двойной праздник, в ближайшие недели решится судьба команды, которая официально завоевала право на групповой раунд Лиги Европы, но еще должна получить лицензию и убедить спонсора, что игра стоит свеч.

Со времен победы «Ростова» не было финала такой же значимости для победителя, и хочется пожелать «Тосно» не останавливаться на сегодняшнем успехе, как это сделала раньше команда Бердыева. Играют ведь неплохо, им бы еще деньжат подкинули для формирования бюджета под Лигу Европы!

Изюминка финала. Месть Алексея Скворцова («Тосно»)

Уникальному финалу – уникального автора гола. Открыл счет забитым мячам Алексей Скворцов, который в этом Кубке России уже забивал… за «Авангард». В матче курян с «Тамбовом» именно Скворцов отправил мяч в свои ворота, но с осени успел перейти в «Тосно» и «отдал должок» курянам. Вот такая невероятная история, один и тот же человек сначала помогает «Авангарду» выйти в финал, а потом вместе с напарником отбирает шанс на трофей с новой командой – «Тосно».

Герой матча. Резиуан Мирзов («Тосно»)

Как только «Тосно» сыграл первые матчи в РФПЛ, стало понятно – техничный хавбек, который запомнился еще матчами за «Торпедо», будет выделяться на левом фланге. Мирзов по технике даст фору даже отдельным хавбекам клубов первой пятерки, и хотя порой Резиуан заигрывается, что мешает перейти на более высокий уровень, сегодня выделялся с самого начала. Его проходы работали, а когда во втором тайме прошел всех в стиле Месси и забил победный мяч – героя финала выбрать оказалось нетрудно.

Финал получился зрелищным

Оставим в стороне вопрос качества футбола – порой даже команды великолепного класса не показывают в решающий момент осмысленный футбол, волнение давит. Но предположим, что «Тосно» и «Авангард» оправдали ожидания и тех сорока тысяч, что наблюдали за финалом в Волгограде с трибун, и телезрителей. Идея раздать пригласительные на матч бесплатно была единственной верной в финале без поклонников «Спартака» - зрители помогли создать праздник.

И поскольку команды Парфенова и Биджиева не привыкли к такой атмосфере, то получили верный повод устроить вечер открытого футбола. Это огромный плюс матча – смотрелась игра, поскольку не только техничный Мирзов легко проскакивал защитников. Причем не подумайте, что свободные зоны, неумение команд долго держать мяч или количество ошибок смущало. Даже если «Реал» и «Ливерпуль» в Киеве устроят размен ударами с таким же количеством ошибок защитных линий – нейтральные болельщики будут в восторге.

А в этом финале тех, кто болел за красивый футбол, было больше, чем поклонников любой из команд. Вот и получается, что финал получился идеальным для этой пары. Полные трибуны, конечно, любому матчу добавляют яркости, поэтому чего точно не сказать об игре «Тосно» и «Авангарда» - что финал получился плохим. Вратарь в чужой штрафной на последней минуте, красивый гол после индивидуального прохода, изнуряющая игра на встречных курсах – решающий матч свел команды, каждая из которых могла победить.

«Тосно» выиграл заслуженно, но впереди у них главное испытание в истории и борьба за выживание клуба с трофеем в руках. Необычный финал, такие матчи случаются раз в несколько десятилетий. Так что пусть деньги у «Тосно» найдутся – подадут заявку и чудом пройдут процедуру лицензирования, от вылета в ФНЛ спасутся, и Парфенов сможет набраться опыта в Лиге Европы, чтобы штурмовать в будущем новые вершины.