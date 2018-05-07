Россия и «кресты»

Травмы крестообразных связок у футболистов стали подозрительно частым явлением. «Соккер.ру» пытается понять природу этой напасти.

Чем ближе чемпионат мира, тем с большим ужасом зрители смотрят матчи национальных первенств и еврокубков, охая и ахая всякий раз, когда кто-то из игроков с гримасой боли садится или ложится на газон. Тяжелый клубный сезон подходит к концу и тем обиднее получить сейчас травму и не попасть на главный старт четырехлетия в мировом футболе – ЧМ.

Во всех этих случаях, российских и зарубежных, можно найти массу переплетений, своих уникальных особенностей. В российской практике нынешнего сезона есть одна очень неприятная закономерность – травмы крестообразных связок игроков. Это очень тяжелое повреждение, восстановление после которого затяжное, набор формы потом проблематичный.

Вал тяжелых травм не раз обращал на себя внимание, особенно остро это воспринимается, например, для сборной России перед домашним чемпионатом мира. Российская команда не может похвастаться россыпью равнозначных игроков на все позиции, поэтому каждый выбывший – это драма. Главному тренеру приходится ломать голову:

«Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на ЧМ-2018. К огромному сожалению, серьезные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается».

Станислав Черчесов признает, что придется работать как минимум без этих игроков. Хотя еще в начале апреля высказывалось оптимистичное мнение, что Георгий Джикия может успеть вылечиться и набрать форму к чемпионату мира. У «Спартака» в принципе огромные проблемы с длительными травмами, в какой-то мере москвичи могут сетовать за недобор очков именно на этот фактор.

Того же Романа Зобнина ждали очень долго после повреждения. И как пригодился. Надолго выпал уже упомянутый Джикия, который до травмы был лучшим защитником чемпионата России. «Кресты» повредил в сборной Грузии Джано, аналогичные повреждения у Георгия Тигиева и Артема Тимофеева.

Когда нечто подобное случалось в лондонском «Арсенале», например, британские СМИ вовсю чихвостили штаб Арсена Венгера и медиков клуба. Первых – за неправильную подачу нагрузок, а вторых – за неправильную работу над укреплением здоровья игроков. Возможно, есть смысл задуматься о пересмотре подхода и в российских клубах.

Или это объективная реальность без человеческого фактора? Ведь есть пример Эмануэля Мамманы и Александра Кокорина из «Зенита». Потери ключевого центрального защитника и нападающего наверняка тоже обошлись петербуржцам где-то очень дорого. Также есть пример Виктор Васина из ЦСКА, у него те же проблемы.

И вот совсем свежая травма у Константина Кучаева, который тоже надолго выбыл из рядов боеспособных армейцев. Говорят, что травмы – это часть футбола. Как и судейские ошибки. Но нельзя не учитывать этот фактор и не стремиться его минимизировать, проводя анализ и разбираясь в причинах. Как всегда в этом деле не бывает однозначного ответа и единственного виноватого.

Из объективных факторов следует отметить общий рост нагрузки на футболистов, что вызвано своеобразной гонкой вооружений. Только впахивая больше остальных, ты можешь добиться результата, не жалея себя и своего здоровья. Но это характерно не только для России. В РФПЛ же большим объективным фактором является наличие натуральных и искусственных газонов, где футболисты играют и тренируются, чередуя их, по сути. Каждый переход с одного покрытия на другой становится ударом для организма и в первую очередь именно на колени.

Понятно, что частая смена покрытия не делает здоровее крестообразные связки. Еще один важный фактор, характерный для России, это климат. Даже естественные газоны на морозе становятся покрытиями повышенной травмоопасности. Да и сам перепад температур и прихоти погоды больно бьют по здоровью спортсменов.

Что касается методических особенностей, то и в них, хоть они и придуманы людьми, есть объективный фактор. Он называется календарем чемпионата России. К его верстке существует масса претензий, но главный признак – большой перерыв между первой и второй частями турнира. Тренерским штабам клубов приходится выкручиваться в необычных условиях.

Программы подготовки выстраиваются таким образом, чтобы в течение сезона футболисты выходили дважды на пик. От самих игроков приходится часто слышать, что их очень раздражает необходимость тренироваться больше, чем играть. Бесконечные сборы, нагрузки и психологически не особо помогают, и физически создают надрывы в здоровье, которые рано или поздно перерастают в настоящие травмы.

К тому же не существует каких-то общепринятых распространенных методик работы по выведению игроков к нескольким пикам в сезоне, поэтому каждый тренерский штаб импровизирует, использует свой опыт, набитый в том числе предыдущими ошибками. Так плавно переходим к основному субъективному фактору – непрофессионализм специалистов.

Речь и о тренерах, и о медиках. Человеческий организм – не машина, поэтому обычных «технических» знаний и навыков в работе с ним явно не хватает. Необходимо глубинное понимание механизмов работы организма, тех его подсистем, которые подвергаются наибольшим нагрузкам в тех самых объективных факторах.

Всякий раз это требует и опыта, и научной подготовки, и в какой-то мере чутья. Допустим, даже самые великолепные методики из условного чемпионата Италии в России вряд ли без корректив будут работать эффективно: календарь, климат, газоны – все это совершенно другое. И это если не касаться даже каких-то метафизических параметров типа разного стиля игры в принципе в чемпионатах.

Систематизация и гуманный подход должны быть и на уровне руководства лигой (это касается газонов и календаря), и на уровне отдельных тренерских штабов, которые отвечают в том числе за здоровье своих подопечных. Поскольку очень многие травмы, особенно полученные не в стыках, обусловлены какой-то случайностью. Как правило, это результат где-то неверно проделанной работы.