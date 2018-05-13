Заболотный не виноват! Феномен «козлов отпущения»

Не только российская специфика, но своих бьют больнее. «Соккер.ру» согласен с Мирзовым, что провал Заболотного не равен провалу его аргентинских и коллег.

Почему всегда Акинфеев?

Заболотный далеко не первый. Серия именно Акинфеева. Антирекорд Игоря. Шутки про него, не про оборону ЦСКА. И хотя доказано дотошными аналитиками, что нередко мячи в Лиге чемпионов привозил сам вратарь – действовал далеко не так удачно, как в легендарном матче против «Арсенала» в молодости, не кажется ли вам, что в итоге спутали смешные шутки со злыми нападками?

Акинфеев получал на орехи еще и из-за ляпов в сборной России, коих больше, чем хотелось бы. Был достойный поход к фанатам после Уэльса, но была и фаза после Мексики. Впрочем, в двух командах, где играл, его прикрывали Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич. Защитники, которые допустили за последние лет пять столько ошибок, что будь Гинер при деньгах – давно с почетом отправил бы их на пенсию.

Пусть Акинфеев не самый обаятельный российский футболист. Не кумир толпы, даже когда играет здорово, как в этом сезоне. Не все по характеру подходят на роль легенд, которых носят на руках. Но как Яшина по разнарядке распяли после ЧМ-1962, так и на Акинфееве сконцентрировались по умолчанию. Например, Щенников виноват в большем количестве пропущенных мячей ЦСКА, а у Георгия репутация однодневного цыпленка.

Вратарь всегда крайний – одно из глупейших заблуждений футбола. У любого форварда больше очевидных ошибок при реализации верных шансов, чем у вратарей персональных ляпов. Хотите пример? У Роналду в этом сезоне 16 ударов из шикарных позиций из-за пределов вратарских площадей. Реализовал португалец всего 7 попыток, менее половины. А голкиперу можно ошибаться в каждом втором случае?

Почему вечно Кокорин?

Тут ситуация другая, она проще. Но тоже важна, ведь объясняет феномен «козла отпущения» с другой стороны. Когда у вас есть парень из небогатой семьи, который всего добился сам и играет с душой до последней капли пота, не делая себе поблажек – его уважают и любят. Здесь ситуация другая, поскольку еще в школе «Локомотива» родители других детей просили проверить возраст Кокорина.

Мутная история с датой рождения Александра не добавила ему популярности на определенном этапе карьеры. Многие в детстве натерпелись от «переписанных» в юношеских турнирах, когда против мальчиков выставляют мужиков на пару лет старше. Так что репутацию Кокорина давно не назвать идеальной. Позже говорил глупости, делал глупости, а самое главное – плохо играл в футбол.

При этом благодаря лимиту нападающий, который в сезоне успел до травмы забить 19 мячей – больше, чем в двух сезонах до этого вместе взятых, очень хорошо зарабатывал. В «Динамо» Кокорину платили около 5 млн евро в год. А отчим Александра, который одновременно является его агентом, выдал столько неуместных комментариев, что вместе со слабой игрой негативный фон не мог не выстрелить, как пробка из бутылки шампанского.

Здесь кастовая неприязнь налицо. Кокорин при возвращении в «Динамо» обошелся москвичам в 19 млн евро, а миллион получил его отчим и агент. За что? Чуть позже «Зенит» забрал Александра за 2 млн евро, но Кокорин затребовал у питерцев столько же «подъемных», чему возмущался даже Геннадий Орлов. А ведь Александр лишь половину этого сезона отпахал как форвард с высоченной зарплатой – более 3.5 млн евро с учетом бонусов.

Куда чаще демонстрировал незрелость не только стрельбой на свадьбах. Человеку минимум 27 лет, во взрослом футболе десять сезонов. А порой настолько наивен и апатичен в игре, что хочется позвать на поле Воронина, чтобы Андрей выписал Кокорину тумаков, как когда-то в «Динамо». С другой стороны, в России сотни переоцененных футболистов, зарабатывающих благодаря лимиту более 60 миллионов рублей в год. Что равно 5 миллионам рублей в месяц или 164 тысячам рублей в день. А у вас какая зарплата?

Почему только Глушаков?

Эта история мгновенной перемены при оценке игрока. Денис попал под каток. Фанатам «Спартака» нужно было выместить злость – капитан Глушаков, тот что «похороны», попал на поминки собственной репутации. Ему приписали и грехи, которые были, и даже те, которых не было. Скрупулезный подсчет подсказывает, что поклонники «красно-белых» промахнулись – именно в этом сезоне на счету нападающих и защитников, вроде Зе Луиша, Комбарова и Петковича, больше решающих ляпов.

Глушаков был виноват в матче против «Тосно» - его промахи сказались в Кубке России, а получил по голове за всех. Хотя тут надо спрашивать с Фернандо и его непонятной игры. А также с Пашалича – он из «Челси» или откуда? Спрашивать с Карреры, зачем выпускал на поле не совсем готового к трудным испытаниям футболиста. Но Глушакова зря ругали за всех подряд. Тот же Комбаров сегодня выведет «Спартак» с капитанской повязкой на дерби против «Динамо».

И хотя Дмитрий за пределами поля чудил куда чаще, чем Глушаков, хотя по вине левого защитника «привезли» больше голов, под раздачу в критический момент сезона попал Денис, а получил куда больнее, чем Петкович или Самедов. Даже между двумя друзьями толпа выбрала того, кто реже пашет на поле и чаще допускает дикие ошибки, поскольку Комбарову плевать на оборону. Глушакову не плевать на «Спартак», но стал чужаком, а конформист Черчесов отреагировал мгновенно – Денис вне заявки на ЧМ-2018.

Почему именно Заболотный?

Мирзов прав, Антона не покупали за те деньги, что Мамману, а навредил меньше, чем аргентинский защитник до травмы. Вот только тренер Парфенов сильнее тренера Манчини прямо сейчас. Выиграл Кубок России с составом «Тосно», а Роберто не вышел в ЛЧ с третьего места, накупив игроков почти на 100 миллионов евро, получив карт-бланш в «Зените». Луческу не позволяли выгонять из команды, кого он пожелает. И аналогичный трансферный бюджет не выделили. Мирча потратил почти в пять раз меньше денег, но стал третьим в таблице.

Так что огромная разница между Заболотным в «Тосно» - полезным и довольно результативным таранным форвардом, и Заболотным в «Зените» - человеком, ставшим символом неудач, во многом из-за тренера. Но ведь изначально хейтеры Дзюбы считали воспитанника армейцев достойной заменой для воспитанника «Спартака». Фанаты «Зенита» оптимистично комментировали подписание, стараясь не выдавать, что понимают разницу между Антоном и Джеко, о котором Манчини мечтал зимой.

А вот когда у Заболотного совершенно ничего не получилось – сменили пластинку. Тут помогли фанаты «Спартака» и ЦСКА, которым надо себя куда-то деть после сезона, в котором проиграли титул восьмой команде прошлого чемпионата. В результате против Антона ополчились многие, а его нелепая игра за «Зенит» - 917 минут без голов, лишь усугубила ситуацию. Но разве Дриусси лучше? Есть еще Ригони и Краневиттер – игроки сомнительного уровня, особенно в команде, где тренер с ними не работает над развитием. «Зенит» - одна сплошная проблема, Паредес – талантливый, но безвольный лентяй, а мемы с Заболотным.

Зачем так часто выделяют одного?

Никто не снимает ответственность с Акинфеева, Кокорина, Глушакова или Заболотного. Но футбол – командный вид спорта. И хотя понятно, что нужно разделять шутки по поводу промахов, неудачных серий и злые нападки, стоит признать, что стать «козлом отпущения» в российском футболе даже проще, чем в немецком или английском. Отчасти из-за финансового фактора – диссонанс между классом игроков и их заработками огромен, да и сам народ намного беднее, задумывается чаще.

Немец не задает себе вопросы, зачем тратить государственные деньги на неудачливых футболистов, ведь их не тратят, а россиянин - задает. Причем спрашивает чаще со своих, чем с легионеров. Траоре не стал культовым футболистом, а Дзюба – стал. Плюс сказывается отношение, быть слугами народа российские спортсмены не привыкли. Но корень бед скорее в характерах. Игорю не хватает монолитности вратаря, которому все по плечу, он умеет паниковать, как на Кубке Конфедераций, например. Александру не пришлось взрослеть – с детства опекали, отсюда инфантильные заявления и действия.

Денис поймал звезду, стал хуже готовиться к матчам, но чаще раскрывать рот. Расплачивается жестко, может пролететь мимо чемпионата мира. Как и Заболотный, хотя в рейтинге людей, которые убили «Зенит», Антон будет в лучшем случае во втором десятке. Возможно, этот феномен, когда конкретного футболиста выделяют и пинают, просто говорит о человеческой природе? Толпой бить одного – дело нехитрое, но инстинкты никуда не деваются, когда надо подшутить над неудачами «Зенита», концентрируя внимание на форварде, который пока не забивал.

А ведь на самом деле вопрос куда глубже. Почему в российском футболе за десять лет не воспитали сильных центральных защитников для Акинфеева, хотя прикрывались интересами сборной, развращая игроков лимитом? У Игоря ведь нет права на ошибку на ЧМ-18. Где педагоги и родители футболистов, что позволяют им себя так вести с юного возраста? Где форварды, чтобы компенсировать любую разовую ошибку Акинфеева на любом большом турнире? Заболотный ведь не виноват, что он нападающий уровня ФНЛ, а его запихнули в основу «Зенита».

Нормально планируйте трансферы, грамотно выбирайте тренеров, меняйте всю систему, чтобы было больше волевых звезд, но меньше звездных болезней – не будет таких историй. Коллективную ответственность подменяют персональной, это проще, но не всегда верно.