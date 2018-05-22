Смолов и незаменимые. Ключевые фигуры сборной России

Сыгранности нет, но есть ребята, за которых хочется болеть на ЧМ-18! «Соккер.ру» выбирает важнейших футболистов сборной в день, когда Смолов получил травму.

Игорь Акинфеев – противовес в обороне

В истории с ошибками Акинфеева в составе сборной есть один подводный камень, который многие не замечают, поскольку психологически не ходят теми штормовыми морями, что капитан сборной. Камень этот называется «командная игра». Акинфеев допустил грубую ошибку против сборной Южной Кореи на чемпионате, по итогам которого сборная Капелло показала игру слабее, чем в отборе. А вы припомните минуту, на которой случилась ошибка? Шестьдесят восьмая, не девяностая! За это время сборная создала девять атак.

А все три точных удара нанесли не футболисты атакующего звена. Файзулин, Комбаров и Игнашевич попадали, Дзагоев, Самедов, Жирков, Шатов и Кокорин – нет. Сравнял счет Кержаков, вышедший на замену, но за девяносто минут вратаря соперника заставили серьезно работать лишь дважды. С Мексикой – та же история с реализацией и созиданием. Жиркова удалили, у сборной было 80 % неточных ударов, а запомнили Игоря. Акинфеев в результате собрался, провел такой сезон и так сыграл в последних матчах сборной, что стал незаменимым. Особенно с учетом травм и бардака в защите. Когда нет обороны – основной вратарь ценнее вдвойне.

Сергей Игнашевич – дед с первым пасом

Догадались, в чем разница между Гранатом, Кутеповым, Кудряшовым и ветераном ЦСКА? Правильно – среди четырех совершенно разных центральных защитников, из которых один играл на фланге весной, только Игнашевич хорош в обращении с мячом. Мало того, что не зарабатывает желтые – не паникует, как коллеги, у одного из которых десять предупреждений, так еще и уделывает всех при выносах. 9.9 точных дальних передач за матч против 1.3 у Кутепова – разница более чем в семь раз. А поскольку у сборной нет еще и основных фланговых игроков – минимум четыре кандидата, вес мастера с пасом растет.

Кому-то и как-то надо выходить в атаку. Через кого логичнее играть, если нет опорника, который будет нырять в линию обороны и подбирать мячи? Через Игнашевича, ведь у Сергея наименьший брак в списке. Кроме того, Черчесов пока не знает, по какой схеме будут действовать - проговорился Гранат. Быть может, перейдут на игру в два центральных? Тогда Игнашевич будет рядом с Гранатом, Кутеповым или Кудряшовым на выбор, а в центр поля поставят больше людей. Как видите, Сергея позвали в сборную, поскольку «прижало». Обороны нет, а открытие чемпионата мира ждет за углом с финским ножом. Игнашевич в сборной не играл с матча против Уэльса, но в нынешних обстоятельствах его по весу и статусу заменить некем, вот такой парадокс.

Алексей Миранчук – мастер на все ноги

В Лиге Европы у Алексея четыре ассиста и один гол, в РФПЛ – семь мячей и три голевые передачи, и так, и эдак умеет. В двух турнирах точность передач, как у хорошего хавбека, а не форварда. В обеих лигах отлично вступает в отбор для игрока группы атаки, да и создал для напарников достаточно качественных моментов. Так что его средняя, хотя и добротная статистика по ассистам в РФПЛ не отвлекает от главного. У сборной есть игрок, попадающий по мячу у чужих ворот. Не бьет сам, как Глушаков, а видит напарников.

Алексей - тактически гибкий, может сыграть и на фланге, и в центре. У Миранчука нет дикого драйва, но он мыслит. Такие игроки успешно действуют до сорока, а потом выходят в прощальном матче Пирло и делают хет-трик, как форвард Индзаги. Конечно, Суперпиппо в молодости был куда быстрее в ногах, чем Миранчук, и равняться Алексею нужно скорее на молодого Тотти в фокусах. Но хавбек «Локомотива» так окреп и подрос за последний год вместе с братом, что пора считать его незаменимым для создания модели игры, от которой не сведет челюсть на ЧМ-18. У Миранчука холодная и светлая голова, такие люди в сборной Черчесова – на вес биткоинов.

Александр Головин – дерзкий талант

Живой и дерется, пусть драться не умеет, ведь чаще него в ЦСКА фолит только Вернблум, и то разница микроскопическая. Головин не разрушитель, из него не сделать второго Денисова, разница по отборам и перехватам в два раза. Но помните ведь, что Игорь в юности играл куда выше, и лишь затем перешел в ученики к Тимощуку? Также Головин не новый Аршавин, у него с результативностью проблемы, и даже с последним пасом не все гладко. Но Александр учится – набрал 8 баллов по «гол плюс пас». Ему очень мало лет, всего 21, влезает в моменты, куда более опытный не полез.

Зато у Головина получается. Пошла игра. Александр выделялся даже на уровне бойни «Арсенала» и ЦСКА, а это вполне себе матч уровня плей-офф чемпионата мира, даже не группового раунда, ведь звезд у соперника полно, а у «армейцев» состав не слабее, чем у сборной России. Головин – надежда национальной команды, поскольку связывает фазы игры и прибавляет. Тоньше Глушакова, здоровее Дзагоева и при этом не плеймейкер, что важно в системе, где есть место Миранчуку, но нет позиции для чистого опорника. Без Александра сборной России не стать прорывом и открытием для тех, кто в ней сомневается – а таких большинство.

Федор Смолов – главный голеадор

Нужно ли объяснять важность форварда Смолова? Кокорин получил травму. У Дзюбы были проблемы с Черчесовым, Манчини и попаданием в ворота. Причем Артем - форвард ограниченный моделью игры команды. У Полоза сезон не задался, как и у Заболотного. Среди «нападающих» в расширенной заявке числится Алексей Миранчук, а рядом Федор Чалов из ЦСКА. Недавно Ганчаренко не видел его основным игроком «армейцев», но молодой нападающий начал забивать весной. Но это не значит, что он тянет для основы сборной.

У Смолова после травмы Кокорина нет замены по смыслу, форварда его формата не найти. Если не переходить на четыре защитника и не возвращать вингеров в основу, то и Дзюба не замена. Схема сборной похожа впереди на ту, что использовал Манчини в прошлом году, когда Артем не смог прижиться при центральном нападающем Кокорине, а шустрый Дриусси смотрелся в основе лучше. Пока по Смолову не было плохих вестей, стоит напомнить о его голах Испании, о капитанской повязке и статусе вице-капитана. И о 63 голах за «Краснодар» за три года. Так что пусть МРТ покажет отсутствие повреждений связок колена и Федор сможет сыграть на ЧМ-18!

Травмы режут сборную без ножа?

Прелесть сумбурной заявки в том, что героем может стать любой, но проблема – потери игроков под основу. Васин, Джикия и Кокорин сами по себе не гарантия успеха, особенно с учетом, что Египет и Уругвай в целом не слабее, а во многом даже сильнее. Но если к списку добавится еще и главный форвард, вице-капитан сборной – выкрутиться будет сложно, поскольку нет в России сорокалетнего центрального нападающего с опытом Игнашевича, чтобы вызвать в последний момент.

Смолов еще со времен «Урала» заслужил право сыграть на ЧМ-18. Так что желаем Федору и тем, кого заменить можно, но не хочется, крепкого здоровья. Состав не сформирован, но по мастерству и влиятельности главные фигуры видны даже из других стран. Любой эксперт в любой точке мира подтвердит – по важности выделяются Акинфеев, Головин и Смолов. Если копнуть глубже, то понимаешь смысл вызова Игнашевича и подмечаешь, насколько структурно полезен Миранчук. Определенно есть футболисты, на которых хочется посмотреть на ЧМ-18.

И хотя в этом списке были также Джикия и Кокорин – оба обидно вылетели куда раньше, хватит роковым случайностям убивать и без того квелую веру болельщиков в сборную России. Пусть игроки берегут себя, а тренер не превращает сбор в Австрии в игры престолов. Позади у каждого сложный сезон, необходима перезагрузка, а не физическое испытание, как в межсезонье. Пусть нет основы, пусть даже тактическую схему с тремя центральными сами футболисты ставят сейчас под сомнения, ключевые фигуры важны, и в российском случае это центральный форвард и вратарь, ветеран в защите и молодые ребята при переходе в атаку.

Героями могут стать Фернандес, Кузяев или Жирков – у них отличные шансы занять очень важные позиции и показать себя. Но ни одного из названных терять не хочется, особенно Федора Смолова.