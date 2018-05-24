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10 россиян, заявивших о себе в РФПЛ-2017/2018

вчера, 19:31
10 россиян, заявивших о себе в РФПЛ-2017/2018

Кто выскочил чертиком из табакерки, вышел на новый уровень или превзошел самые смелые ожидания? «Соккер.ру» делится топом соотечественников, приятно удививших в прошедшем сезоне.

Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)

До нынешнего сезона: не играл в Премьер-Лиге.

В сезоне-2017/2018: 26 матчей = 50 пропущенных голов, 135 спасений. Лидер РФПЛ по количеству сэйвов – и по абсолютному значению (135 всего), и по относительному (5.5 в среднем за игру).

«СКА-Хабаровск» покинул РФПЛ, но Довбня должен покинуть дальневосточный клуб, чтобы остаться в элитном дивизионе. В 30 лет вратарь дебютировал в Премьер-Лиге и показал себя настоящим молодцом. 73% отраженных ударов у Довбни – и это в условиях дырявой обороны, позволявшей расстреливать Александра с убойных позиций. Особенно удались Довбне матчи против московского «Спартака», в которых он творил настоящие чудеса.

Антон Миранчук («Локомотив»)

До нынешнего сезона: провел 28 минут в РФПЛ и играл в чемпионате Эстонии.

В сезоне-2017/2018: 29 матчей = 4 гола + 6 ассистов. Лучший ассистент чемпионской команды, полноправный участник несущего созидательного треугольника Миранчук – Фернандеш – Миранчук.

Антон Миранчук вместе с братом выиграл чемпионат России, причем заиграл в основе «Локомотива» и доказал, что футбольным талантом не обделен. Теперь собирается выступать на чемпионате мира – мощный прогресс для парня, который год назад и получаса в РФПЛ не наиграл!

Далер Кузяев («Зенит»)

До нынешнего сезона: никогда не забивал в РФПЛ и не вызывался в сборную России.

В сезоне-2017/2018: 26 матчей = 6 голов + 2 ассиста. Прилично забил за сезон для игрока своего амплуа, вызывается в сборную России и даже претендует на попадание в стартовый состав.

Внутри комка разочарования под названием «Зенит» Манчини нашелся очаровательный кусочек – игра Далера Кузяева. Полузащитник, не имевший на своем счету забитых мячей до нынешнего сезона, отличился шесть раз и вообще проявил себя невероятно толковым парнем, опорой команды и завзятым универсалом.

10 россиян, заявивших о себе в РФПЛ-2017/2018

Александр Ташаев («Динамо»)

До нынешнего сезона: провел неяркий сезон в РФПЛ, когда «Динамо» вылетало, и не самый выдающийся сезон в ФНЛ, если судить по результативным действиям.

В сезоне-2017/2018: 27 матчей = 7 голов + 5 ассистов. Самый яркий игрок «Динамо» в прошедшем чемпионате, входит в десятку по системе «гол + пас» по всем чемпионате.

Прорывной сезон для Ташаева, неспроста им всерьез интересуются «Спартак» и «Зенит». «Динамо» будет непросто удержать новоиспеченного лидера. Вызов в сборную России только подтверждает, насколько сейчас хорош Александр, а ведь недавно такие категории, как переход в топ-клуб РФПЛ или принадлежность к национальной команде, были к нему неприменимы.

Антон Швец («Ахмат»)

До нынешнего сезона: играл в низших лигах Испании за «Вильярреал» и «Сарагосу».

В сезоне-2017/2018: 25 матчей = 3 гола. Стал системообразующим игроком «Ахмата», привлек внимание больших клубов и получал вызовы в сборную России.

Антон Швец сейчас – один из самых интересных центральных полузащитников с российским паспортом, хотя ему уже 25 лет и до этого он играл только в третьем испанском дивизионе. Но прорыв засчитан.

Константин Кучаев (ЦСКА)

До нынешнего сезона: играл за молодежную команду ЦСКА.

В сезоне-2017/2018: 21 матч = 1 ассист. Регулярно появлялся на поле в составе «красно-синих», забил «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Константин – прекрасный пример того, как молодой игрок должен цепляться за свой шанс. Кучаев каждую возможность, каждый выход на замену использовал, чтобы показать свое желание. Играл на разных позициях: в центре полузащиты, латералем, выходил в нападении. К сожалению, в конце сезона получил тяжелую травму. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения на поле еще более сильным!

10 россиян, заявивших о себе в РФПЛ-2017/2018

Антон Заболотный («Тосно»/«Зенит»)

До нынешнего сезона: играл в низших лигах.

В сезоне-2017/2018: 29 матчей = 5 голов + 2 ассиста. А еще переход в «Зенит» и вызовы в сборную России.

По весне над Заболотным привыкли потешаться из-за того, что он никак не может отличиться за «Зенит». Пожалуй, переход в этот клуб был ошибкой, но в целом Антон в прошедшей кампании взлетел: еще год назад его никто толком не знал, а сейчас у Заболотного слава – дурная вперемешку с хорошей. Все-таки 5 голов – это треть от ставки лучшего бомбардира лиги. Не так уж и плохо для вчерашнего парня из «трясины».

Евгений Марков («Тосно»/«Динамо»)

До нынешнего сезона: играл в низших лигах.

В сезоне-2017/2018: 25 матчей = 9 голов + 1 ассист. Входит в топ-10 бомбардиров завершившегося чемпионата.

Во многом Маркова постигла та же судьба, что и его бывшего товарища Заболотного: весенние выступления после смены клубной прописки смазали впечатление. Но мы же рассматриваем сезон в целом. Парень, который раньше играл только в низших лигах, положил девять мячей в РФПЛ, где из россиян больше забили только Смолов и Кокорин.

Егор Сорокин («Рубин»)

До нынешнего сезона: играл в низших лигах России и в Казахстане.

В сезоне-2017/2018: 17 матчей. Вошел в обойму центральных защитников «Рубина».

Представитель вечно проблемного амплуа, да еще и в команде под руководством Бердыева. Даже не дышите в сторону Егора, пусть Курбан Бекиевич научит его премудростям! Видно, что способности есть, но алмаз пока без огранки. Сорокин – открытие, но тут важно не «закрыться» так же быстро. Впрочем, это относится ко всем нашим молодым футболистам, отличающимся неустойчивостью. Надежда на Бердыева и его воспитание.

10 россиян, заявивших о себе в РФПЛ-2017/2018

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

До нынешнего сезона: играл во втором дивизионе Австрии и разрывал ФНЛ.

В сезоне-2017/2018: 11 матчей = 1 ассист.

Дмитрий ярко ворвался в состав «Ростова», и хотя выделяем его во многом авансом, рассчитывая, что настоящий выход на новую орбиту у него впереди, уже сейчас видно, что игрок со способностями большого мастера. А вот как сумеет их развить – зависит от головы на плечах и характера. Скопинцевым интересуются богатые клубы, в частности, «Спартак» засматривался на игрока левой бровки еще зимой.

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Все комментарии
cska plus
cska plus ответил Фата лист
сегодня в 10:17
Фата лист:
Как не крути, а Головина нужно было сюда включать, да он о себе заявил раньше, но только в этом сезоне стал лидером ЦСКА.
Видно Головин уже не молодёжь, кстати, нет ещё и Зобнина, хоть из хрюшек но для справедливости ради.
cska plus
cska plus ответил Зейский
сегодня в 10:15
Зейский:
Спартак вообще о будущем не заботится.
у него нет будущее, зато есть очень давнее прошлое со времён древних римлян.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:13
Заболотный не очень вписывается в этот список а по остальным нет вопросов, но главное, снова нет ни одного поросёнка.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 09:28
Как не крути, а Головина нужно было сюда включать, да он о себе заявил раньше, но только в этом сезоне стал лидером ЦСКА.
амурец
амурец
сегодня в 04:28
Довбня, Миранчук, Кузяев, Ташаев знатно себя показали в этом сезоне
Зейский
Зейский
вчера в 22:35
Спартак вообще о будущем не заботится.
Свинодел
Свинодел
вчера в 22:29
Марков блеснул один раз и потух.
MALOVAR
MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
вчера в 21:58
в сборной России
MALOVAR
MALOVAR ответил Ablom
вчера в 21:57
Кузяев,Ташаев и Марков ,или ты не читал статью?)))
Автору спасибо за то что не упомянул Головина,который потерялся по весне
Lazurny
Lazurny
вчера в 21:41
Молодежи мало во всех командах, потом приходиться таракану кроить из всякого шлака сборную.
Шеф спартака
Шеф спартака
вчера в 21:35
Почему здесь нет слова спартак, понятно, идет зулуссо-замещение.
Bekelman55
Bekelman55 ответил Владимир_Спартак
вчера в 21:26
Владимир_Спартак:
Ну об открытиях в этом сезоне по делу, но Заболотный? Хотя старается парень. Посмотрим, а пока авансом.
а что скажешь на счет Родченкова ?
Ablom
Ablom
вчера в 21:24
Кучаев, Мирончук и Кузяев, остальных для компании написали
Romkurch
Romkurch
вчера в 21:08
То, что здесь нет ни одного пупсика большая заслуга кареры, спартак ждет большое будущее больше 7-0.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:03
А где игроки СпаМа? Нет ни одного!
alfranza
alfranza
вчера в 20:55
Кузяев из Зенита практически единственный молодой футболист, который работал над собой весь сезон.
ALIEV AA
ALIEV AA
вчера в 20:38
А как же Стоцкий?
Apex Predator
Apex Predator
вчера в 20:33
Кузяев всё таки прилично за Терек играл, поэтому в Зенит и позвали. Так что полноценным открытием его не назвать, вышел на новый уровень несомненно, но не первый сезон играет в основе команды РФПЛ. Остальные в основном по делу, но к статусу Заболотного ряд вопросов имеется. Его игра в первой части сезона - открытие, а вот во второй скорее закрытие. Как бы после этого он не расклеялся окончательно и в ФНЛ карьеру не продолжил.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:22
Ну об открытиях в этом сезоне по делу, но Заболотный? Хотя старается парень. Посмотрим, а пока авансом.
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