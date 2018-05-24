10 россиян, заявивших о себе в РФПЛ-2017/2018

Кто выскочил чертиком из табакерки, вышел на новый уровень или превзошел самые смелые ожидания? «Соккер.ру» делится топом соотечественников, приятно удививших в прошедшем сезоне.

Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)

До нынешнего сезона: не играл в Премьер-Лиге.

В сезоне-2017/2018: 26 матчей = 50 пропущенных голов, 135 спасений. Лидер РФПЛ по количеству сэйвов – и по абсолютному значению (135 всего), и по относительному (5.5 в среднем за игру).

«СКА-Хабаровск» покинул РФПЛ, но Довбня должен покинуть дальневосточный клуб, чтобы остаться в элитном дивизионе. В 30 лет вратарь дебютировал в Премьер-Лиге и показал себя настоящим молодцом. 73% отраженных ударов у Довбни – и это в условиях дырявой обороны, позволявшей расстреливать Александра с убойных позиций. Особенно удались Довбне матчи против московского «Спартака», в которых он творил настоящие чудеса.

Антон Миранчук («Локомотив»)

До нынешнего сезона: провел 28 минут в РФПЛ и играл в чемпионате Эстонии.

В сезоне-2017/2018: 29 матчей = 4 гола + 6 ассистов. Лучший ассистент чемпионской команды, полноправный участник несущего созидательного треугольника Миранчук – Фернандеш – Миранчук.

Антон Миранчук вместе с братом выиграл чемпионат России, причем заиграл в основе «Локомотива» и доказал, что футбольным талантом не обделен. Теперь собирается выступать на чемпионате мира – мощный прогресс для парня, который год назад и получаса в РФПЛ не наиграл!

Далер Кузяев («Зенит»)

До нынешнего сезона: никогда не забивал в РФПЛ и не вызывался в сборную России.

В сезоне-2017/2018: 26 матчей = 6 голов + 2 ассиста. Прилично забил за сезон для игрока своего амплуа, вызывается в сборную России и даже претендует на попадание в стартовый состав.

Внутри комка разочарования под названием «Зенит» Манчини нашелся очаровательный кусочек – игра Далера Кузяева. Полузащитник, не имевший на своем счету забитых мячей до нынешнего сезона, отличился шесть раз и вообще проявил себя невероятно толковым парнем, опорой команды и завзятым универсалом.

Александр Ташаев («Динамо»)

До нынешнего сезона: провел неяркий сезон в РФПЛ, когда «Динамо» вылетало, и не самый выдающийся сезон в ФНЛ, если судить по результативным действиям.

В сезоне-2017/2018: 27 матчей = 7 голов + 5 ассистов. Самый яркий игрок «Динамо» в прошедшем чемпионате, входит в десятку по системе «гол + пас» по всем чемпионате.

Прорывной сезон для Ташаева, неспроста им всерьез интересуются «Спартак» и «Зенит». «Динамо» будет непросто удержать новоиспеченного лидера. Вызов в сборную России только подтверждает, насколько сейчас хорош Александр, а ведь недавно такие категории, как переход в топ-клуб РФПЛ или принадлежность к национальной команде, были к нему неприменимы.

Антон Швец («Ахмат»)

До нынешнего сезона: играл в низших лигах Испании за «Вильярреал» и «Сарагосу».

В сезоне-2017/2018: 25 матчей = 3 гола. Стал системообразующим игроком «Ахмата», привлек внимание больших клубов и получал вызовы в сборную России.

Антон Швец сейчас – один из самых интересных центральных полузащитников с российским паспортом, хотя ему уже 25 лет и до этого он играл только в третьем испанском дивизионе. Но прорыв засчитан.

Константин Кучаев (ЦСКА)

До нынешнего сезона: играл за молодежную команду ЦСКА.

В сезоне-2017/2018: 21 матч = 1 ассист. Регулярно появлялся на поле в составе «красно-синих», забил «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Константин – прекрасный пример того, как молодой игрок должен цепляться за свой шанс. Кучаев каждую возможность, каждый выход на замену использовал, чтобы показать свое желание. Играл на разных позициях: в центре полузащиты, латералем, выходил в нападении. К сожалению, в конце сезона получил тяжелую травму. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения на поле еще более сильным!

Антон Заболотный («Тосно»/«Зенит»)

До нынешнего сезона: играл в низших лигах.

В сезоне-2017/2018: 29 матчей = 5 голов + 2 ассиста. А еще переход в «Зенит» и вызовы в сборную России.

По весне над Заболотным привыкли потешаться из-за того, что он никак не может отличиться за «Зенит». Пожалуй, переход в этот клуб был ошибкой, но в целом Антон в прошедшей кампании взлетел: еще год назад его никто толком не знал, а сейчас у Заболотного слава – дурная вперемешку с хорошей. Все-таки 5 голов – это треть от ставки лучшего бомбардира лиги. Не так уж и плохо для вчерашнего парня из «трясины».

Евгений Марков («Тосно»/«Динамо»)

До нынешнего сезона: играл в низших лигах.

В сезоне-2017/2018: 25 матчей = 9 голов + 1 ассист. Входит в топ-10 бомбардиров завершившегося чемпионата.

Во многом Маркова постигла та же судьба, что и его бывшего товарища Заболотного: весенние выступления после смены клубной прописки смазали впечатление. Но мы же рассматриваем сезон в целом. Парень, который раньше играл только в низших лигах, положил девять мячей в РФПЛ, где из россиян больше забили только Смолов и Кокорин.

Егор Сорокин («Рубин»)

До нынешнего сезона: играл в низших лигах России и в Казахстане.

В сезоне-2017/2018: 17 матчей. Вошел в обойму центральных защитников «Рубина».

Представитель вечно проблемного амплуа, да еще и в команде под руководством Бердыева. Даже не дышите в сторону Егора, пусть Курбан Бекиевич научит его премудростям! Видно, что способности есть, но алмаз пока без огранки. Сорокин – открытие, но тут важно не «закрыться» так же быстро. Впрочем, это относится ко всем нашим молодым футболистам, отличающимся неустойчивостью. Надежда на Бердыева и его воспитание.

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

До нынешнего сезона: играл во втором дивизионе Австрии и разрывал ФНЛ.

В сезоне-2017/2018: 11 матчей = 1 ассист.

Дмитрий ярко ворвался в состав «Ростова», и хотя выделяем его во многом авансом, рассчитывая, что настоящий выход на новую орбиту у него впереди, уже сейчас видно, что игрок со способностями большого мастера. А вот как сумеет их развить – зависит от головы на плечах и характера. Скопинцевым интересуются богатые клубы, в частности, «Спартак» засматривался на игрока левой бровки еще зимой.