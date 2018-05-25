Джиджи в Париже. Буффониада или Буффонада?

Агент Буффона подтвердил, что вратарь заинтересован перейти в ПСЖ. «Соккер.ру» описывает перспективы такого сотрудничества и интересуется мнением читателей.

Буффон имеет право выбирать

Что движет 40-летним вратарем, который не желает завершать карьеру после ухода из ставшего родным клуба, в котором провел 17 лет? Жажда футбола, деньги, желание продлить молодость, страх бросить занятие всей жизни? На самом деле это не имеет значения. Буффон имеет право на любой выбор, и слова о том, что после перехода в ПСЖ уважение к нему испарится, произносят только недалекие дети или неудовлетворенные взрослые. Имеет ли значение финансовая сторона контракта, предлагаемого «Пари Сен-Жермен»? Думаю, да. Но Буффон получал в «Ювентусе» не великие деньги – что-то около 4 миллионов евро в год, на уровне Паредеса и Чорлуки из нашей славной РФПЛ. В Париже можно зарабатывать в два раза больше, если верить слухам. Понятно, что Джиджи будут платить не только за игровые качества, но и за личный бренд. А еще, возможно, подписанием человека с безупречной по футбольным понятиям репутацией парижане хотят приманить удачу. К тому же у них с Буффоном одна мечта на двоих – победа в Лиге чемпионов.

Буффон и идеальное предложение

А теперь еще раз внимательно подумайте: человек, желающий продолжать футбольную карьеру в своем солидном возрасте, получает предложение от одного из сильнейших клубов Европы, который готов платить ему хорошие деньги, предлагает роль капитана и дает возможность играть на самом высоком уровне. То есть в этом предложении все, о чем только можно мечтать: материальное, спортивное, духовное (Париж, о-ля-ля!), бытовое (недалеко от дома). Футболисты в возрасте часто отправляются доигрывать за высокие горы и широкие океаны, где зарабатывают на старости лет на своем имени. И это абсолютно нормально. А у Буффона появилась возможность делать то же самое в центре Европы, в большой команде, в серьезном чемпионате. Это предложение, от которого очень и очень сложно отказаться, при этом Джанлуиджи не делает ничего преступного, с «Ювентусом» он попрощался тепло, и в Турине согласились, что время расставания наступило. Так что совесть Джиджи совершенно чиста. Или нет?

«Или „Ювентус“, или ничего»

При желании можно прицепиться к словам Буффона, произнесенным в начале года. Тогда великий вратарь рассуждал о скорой встрече с Андреа Аньелли и отвечал на вопрос о новом контракте: «Я скоро встречусь с президентом и поговорю о своем будущем. Желаю „Ювентусу“ только лучшего, поэтому мне важно понять, в какой меня роли видят в команде и буду ли я полезен здесь в дальнейшем. Точно не хочу становиться проблемой и обузой для „Юве“ или моих товарищей по команде. Могу ли я куда-то перейти, если мне не предложат новый контракт? Или „Ювентус“, или ничего!» Еще раньше Буффон заявлял о том, что на 99.9% завершит карьеру после ЧМ-2018 в России, но после невыхода Италии на мундиаль этот чекпоинт перестал быть актуальным.

Риторика Джиджи изменилась буквально в последние недели. Он уже категорически не настаивал на том, что повесит перчатки на гвоздь по окончании сезона, а в прощальном письме «Ювентусу» пообещал не играть за итальянские команды. Смягчил изначальное условие, вынесенное в заголовок: «Или „Ювентус“, или ничего [в Италии]». Стоит ли припоминать Буффону, что он не сдержал слово? Бред. Во-первых, он был искренен, когда делал предыдущие заявления, а передумать – право каждого человека. Плюс, в Джанлуиджи всегда была и есть мальчишеская импульсивность. ПСЖ своим предложением сумел зажечь глаза Буффону, поманить его шансом продолжить большую футбольную карьеру. И самое главное – Лигой чемпионов. Той самой, которую Джиджи до сих пор не выиграл, но не перестает мечтать об этом.

Буффон и уважение

Переход в ПСЖ точно не станет поводом для разочарования в Буффоне. Напротив, приход Джанлуиджи наверняка даже заставит часть ненавистников «денежных мешков» и конкретно «Пари Сен-Жермен» пересмотреть свое отношение к французскому клубу и пожелать ему побед в Лиге чемпионов. Ради Джиджи и по причине глубокого к нему уважения. Конечно, не все способны на такой подвиг чистого благородства, но из интереса и для разнообразия стоит попробовать. Другое дело, что уважение – состояние непостоянное, репутацию нужно постоянно поддерживать в сухости, и в том, что касается Буффона, есть один из сценариев, который может изменить к нему отношение.

Все-таки Джанлуиджи – вратарь возрастной, спад в игре в последний сезон наблюдался, а после отъезда из Турина не факт, что Буффон найдет новый источник силы. И конечно, будет совсем печально, если желание Джиджи оставаться в большой игре приблизит тот день, когда мы увидим могучего вратаря беспомощным «стариком». Такое уже не раз случалось с великими спортсменами: вовремя уйти тоже надо уметь. В случае Буффона за этим последует переезд на скамейку запасных и направленные в его сторону указательные пальцы: «Вот он, хорошо устроился, паразитирует на некогда честном имени, а сейчас ни за что получает миллионы!» Поэтому, чтобы не попасть в такое положение, Джанлуиджи и его агенты должны оговорить простой выход из отношений с ПСЖ, если они вдруг начнут давить на репутацию Буффона, чего хотелось бы меньше всего.