Коста-Рика: не Навасом единым!

На ЧМ-2014 Коста-Рика добилась лучшего результата в истории. «Соккер.ру» рассказывает, что собой представляет сборная с трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе.

Сборная Коста-Рики

Лучший результат на мундиалях: 1/4 финала – 2014 год.

Место в рейтинге ФИФА: 25.

Капитан: Брайан Руис.

Тренер: Оскар Рамирес (Коста-Рика).

Соперники по группе: Бразилия, Швейцария, Сербия.

Сыграет в городах: Самара, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.

Путь на ЧМ-2018. Коста-Рика вступила в борьбу в четвертом раунде многоступенчатого отборочного цикла КОНКАКАФ и выиграла свой квартет, набрав 16 очков в матчах с Панамой (еще одним участником ЧМ-2018), Гаити и Ямайкой. В финальном «шестиугольнике» костариканцы начали с уверенных побед над Тринидадом и Тобаго на выезде (2:0) и США (4:0), но потом забуксовали, проиграв Мексике и поделив очки с Гондурасом и Панамой. Решающими стали еще одна победа над США и ничья с лидирующими мексиканцами, уютное место за которыми Коста-Рика и заняла, позволив себе не выиграть ни разу в заключительных трех матчах отбора. Именно Навас и Ко внесли существенный вклад в непопадание американцев на мундиаль: мало того что дважды переиграли Штаты с общим счетом 6:0, так еще в последнем туре без турнирной мотивации сыграли против Панамы и проиграли – результат не в пользу надежд США.

Любопытные факты

- прозвища сборной Коста-Рики – «Лос Тикос», «Ла Триколор» («трехцветные»), «Ла Муэрте» («смерть») и «Ла Селе» («избранные» или «отборные»).

- в сборной Коста-Рики играет трехкратный победитель Лиги чемпионов – Кейлор Навас. Такими титулованными ребятами могут похвастаться только восемь сборных из числа участников ЧМ-2018. Также это Испания, Португалия, Франция, Германия, Бразилия, Аргентина и Хорватия.

- это пятое попадание в финальную стадию мундиалей для костариканцев. Они дважды выходили в плей-офф (1/8 финала в 1990-м и 1/4 финала в 2014-м) и дважды завершали борьбу после групповой стадии (2002 и 2006).

- главный тренер Оскар Рамирес сыграл за главную команду страны 75 матчей и забил 6 голов. Участник ЧМ-1990, где принял участие во всех четырех встречах.

- полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда получил имя в честь первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.

- форвард Маркос Уренья, ныне представляющий американский клуб «Лос-Анджелес», с 2011 по 2014 год играл за краснодарскую «Кубань».

Состав и тактика

Заявка

Голкиперы: Кейлор Навас («Реал»), Парик Пембертон («Алахуэленсе»), Леонель Морейра («Эредиано»).

Защитники: Кристиан Гамбоа («Селтик»), Ян Смит («Норчепинг»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити»), Брайан Овьедо («Сандерленд»), Оскар Дуарте («Эспаньол»), Джанкарло Гонсалес («Болонья»), Франсиско Кальво («Миннесота Юнайтед»), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс»), Джонни Акоста («Агилас»).

Полузащитники: Давид Гусман («Портленд Тимберз»), Ельцин Техеда («Лозанна»), Сельсо Борхес («Депортиво»), Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Родни Уоллес («Нью-Йорк Сити»), Кристиан Боланьос («Саприсса»), Хоан Венегас («Саприсса»).

Нападающие: Брайан Руис («Спортинг»), Даниэль Колиндрес («Саприсса»), Хоэль Кэмпбелл («Бетис»), Маркос Уренья («Лос-Анджелес»).

Лидеры. Кейлор Навас и Брайан Руис.

Тактика. Оскар Рамирес предпочитает схему с тремя центральными защитниками и насыщенным центром поля – 5-4-1. Сборная Коста-Рики неизменно играла по этой тактике во всех шестнадцати матчах отборочного цикла, и нет никаких поводов отказываться от действенной и наигранной схемы на чемпионате мира. Хотя понятно, что расстановка не обязательно оборонительная: когда латерали выдвигаются вперед, крайние полузащитники идут в атаку и получается уже 3-4-3.

Ориентировочный состав (5-4-1): Навас – Гамбоа, Уостон, Акоста, Гонсалес, Овьедо – Боланьос, Борхес, Гусман, Руис – Уренья.

Сила. У сборной Коста-Рики отличная оборона, трио центральных защитников Уостон-Акоста-Гонсалес мощно выступили в отборочном турнире, где команда Оскара Рамиреса пропустила 11 голов в 16 матчах. В Коста-Рике оборону сборной называют не иначе как «стена», и ведь нужно помнить, что за этой стеной стоят ворота, а в них играет один из лучших вратарей планеты и самый титулованный на клубном уровне голкипер последних лет – Кейлор Навас. Также сила Коста-Рики в стабильности. По схеме 5-4-1 играли еще на ЧМ-2014, да и состав с тех пор претерпел незначительные изменения. Навас, Гонсалес, Гамбоа, Боланьос, Борхес и Руис – шесть человек стартового состава были в железной основе и четыре года назад, а был бы и седьмой – Овьедо, который тот мундиаль пропустил из-за тяжелой травмы. Акоста и Уренья были в заявке и появлялись на поле на полях Бразилии.

Слабость. Если говорить о составе, то наибольшее беспокойство вызывает позиция центрального нападающего. Хоэль Кэмпбелл много пропустил в этом сезоне из-за травмы, вернулся на поле только весной, но, судя по играм за «Бетис», игровой ритм найти так и не сумел. Маркос Уренья получил неприятное повреждение в начале мая, на днях должен приступить к полноценным тренировкам, но набрать идеальную форму на время чемпионата мира будет затруднительно. В качестве внешнего фактора слабости можно назвать группу, в которую угодила Коста-Рика: все-таки Бразилия и две крепкие европейские команды. Правда, четыре года назад наличие в квартете Уругвая, Англии и Италии не помешало костариканцам выйти в плей-офф с первого места.

Модный разговор

Красная футболка и белая футболка. Модные воротнички, вставки на плечах, а еще можно заметить футуристические узоры паттерном, если присмотреться. Основную футболку костариканцы планируют носить с синими трусами и белыми гетрами.

Главный тренер. Оскар Рамирес (Коста-Рика)

В прошлом известный футболист, на протяжении двенадцати лет привлекавшийся к матчам национальной сборной, за которую сыграл 75 встреч и забил 6 мячей. Всю карьеру провел на родине, выступая за команды «Алахуэленсе», «Саприсса», «Белен» и «Гуанакастека». Восьмикратный чемпион Коста-Рики, дважды победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ. На тренерской работе с 2002 года, клуб «Алахуэленсе» пять раз приводил к чемпионскому званию, а с 2014-го совмещал клубную работу с ролью помощника Пауло Ванчопе в национальной команде. Когда Ванчопе после скандала ушел из сборной, Рамирес стал главным тренером и самостоятельно вывел «Лос Тикос» на чемпионат мира. Оскар – выраженный династический тренер-строитель, ставка делается на проверенных людей и прочные связи, жуткие эксперименты и тактические переполохи – это не про сборную Коста-Рики. Курбан Бекиевич одобряет.

Главная звезда. Кейлор Навас

Человек, который прославил Коста-Рику на мировой футбольной арене. Основной вратарь уже вошедшего в легенды «Реала», трижды подряд выигравшего Лигу чемпионов. Победного духа в раздевалке Коста-Рики с Кейлором точно прибавилось, хотя сам он человек тихий, скромный и религиозный. И абсолютно не звездный для футболиста с такой охапкой свежих достижений. Может быть, именно поэтому Флорентино Перес хочет купить то Де Хеа, то Куртуа, то Доннарумму. Но если даже в Навасе не так много внешнего лоска, свою работу он знает, что покажет теперь уже в составе сборной Коста-Рики на чемпионате мира. Команда Рамиреса рассчитывает на чудесную игру «Святых рук», и Навас это знает.

За кем следить в сборной Коста-Рики?

В предполагаемом стартовом составе нет игроков моложе 28 лет, Коста-Рика везет в Россию опытнейшую команду, молодежь пока на «подтанцовках» - в частности, есть интересный 20-летний защитник Ян Смит и его 23-летний коллега по амплуа Рональд Матаррита. Следить нужно за всей сборной Коста-Рики, в частности, обратить внимание, какие дивиденды дает выстраиваемая годами игровая схема и устойчивый состав. Команда с Богатого берега способна и на сенсации, как четыре года назад.

Где можно увидеть сборную Коста-Рики?

База: Санкт-Петербург. Hilton Saint Petersburg ExpoForum

Матчи группового этапа

17 июня, Самара. «Самара-Арена», против Сербии.

22 июня, Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург», против Бразилии.

27 июня, Нижний Новгород. «Нижний Новгород», против Швейцарии.

Похоже, костариканцы рассчитывают финишировать на второй строчке вслед за бразильцами, ведь если это произойдет, то в 1/8 финала снова сыграют в Санкт-Петербурге, где и базируются. Стратегическое мышление в действии.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Бразильцы уверены, что выйдут из этой группы с первого места. Собственно, по всем «бумажным» раскладам так и должно быть. Коста-Рика претендует на вторую строчку и должна бороться с Сербией и Швейцарией. Пожалуй, это даже более неудобные соперники, чем Англия и Италия четыре года назад, ведь сербы и швейцарцы не будут играть с позиции фаворитов, не станут высокомерничать и оголять зоны, поэтому не выиграть у них Коста-Рике будет очень легко. Но даже если костариканцы выйдут из группы со второго места, то в 1/8 финала нарвутся на Германию, а это, извините, стенка. Так что первый раунд плей-офф, пожалуй, станет для Коста-Рики и мечтой, и лучшим результатом на ЧМ-2018.

Прогноз «Соккер.ру»: хорошая команда, но и соперники не лыком шиты. В Коста-Рике не особо надеются на повторение подвигов четырехлетней давности, в этот раз «Лос Тикос» запросто могут не выйти из группы. И их в этом никто не обвинит.