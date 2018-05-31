Символическая сборная РФПЛ-2017/2018 по версии читателей

Вот и настал момент истины! «Соккер.ру» объявляет состав символической сборной прошедшего сезона РФПЛ. 11 лучших футболистов и главного тренера вы выбрали самостоятельно!

Лучший вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (445 голосов, 38%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (139 голосов, 42.2%)

Гильерме, Лунев и Беленов пытались составить Акинфееву конкуренцию, но каждый из них набрал, как минимум, в два раза меньше голосов, чем Игорь, выдавший действительно внушительный сезон. Понятно, что болельщики ЦСКА поставили бы Акинфеева на первое место вне зависимости от объективных факторов, потому что для них он лучший по умолчанию. Но ведь в опросах принимали участие и поклонники других клубов, и они тоже наверняка оценили вратарские подвиги армейского капитана, иначе откуда взяться первым местам в обоих голосованиях?

Сборная читателей. Выбирайте лучшего вратаря РФПЛ!

Замечательные защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (328 голосов, 39%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (120 голосов, 39%)

Не все оценили по достоинству игру новоиспеченного правого защитника Игнатьева, который стал чемпионом в составе «Локомотива», совершив ряд подвигов. Именно Влад выбил мяч из пустых ворот в матче со «Спартаком» и выполнил золотую подачу на Эдера, но набрал он около 27% голосов, а выиграл Марио Фернандес, собравший и там и тут по 39%.

Крайние защитники для сборной РФПЛ

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (308 голосов, 38%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (116 голосов, 41.1%)

Новоиспеченный чемпион России в символической сборной сезона! На самом деле, Саба заслуживает не просто места в команде избранных, он вообще может претендовать на звание сильнейшего игрока РФПЛ. Вот и Юрий Павлович Семин с этим согласен. В чемпионском «Локомотиве» главное что? Правильно – оборона. А главный в этой обороне кто? Совершенно верно, Кверквелия. Здесь наши читатели разобрались по справедливости, хотя активно голосовали также за Сергея Игнашевича и Бранислава Ивановича.

Андреас Гранквист («Краснодар»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (197 голосов, 35%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (90 голосов, 33.8%)

«Краснодар» точно не лидер по числу активных интернет-болельщиков, Гранквиста выбирали умом, а не сердцем. Андреас на мажорной для себя ноте завершил выступления за «быков», хотя еще красивее было бы уйти, завоевав вместе с кубанским клубом путевку в Лигу чемпионов. Главными конкурентами шведа в голосовании стали Василий Березуцкий и Эммануэль Маммана, защитника ЦСКА Гранквист в опросе «Вконтакте» обошел всего на четыре голоса.

Лучшие центрбеки РФПЛ. Выбираем!

Доменико Кришито («Зенит»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (559 голосов, 50%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (136 голосов, 58.1%)

Абсолютный победитель в своей номинации. Доменико Кришито набрал абсолютное большинство голосов, конкурентов у него практически не было, занявший второе место Георгий Щенников уступил по числу голосов почти втрое. Итальянец действительно мощно выступил на прощание, по окончании сезона он попрощался с болельщиками «Зенита» и отправился на родину.

Впечатляющие полузащитники

Александр Головин (ЦСКА)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (361 голос, 38%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (144 голоса, 43.2%)

Игра молодого полузащитника из ЦСКА нравится всем, опрос показал, что читатели «Соккер.ру» ставят Головина даже выше Игоря Денисова, который сделал существенный вклад в «золото» «Локомотива». Полузащитник железнодорожников набрал порядка 30% голосов, но этого оказалось мало, чтобы опередить Александра Головина.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (250 голосов, 37%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (74 голоса, 32.5%)

Антону Миранчуку, который, в отличие от брата, проводил первый полноценный сезон за «Локомотив», пришлось опередить серьезных коллег по амплуа на пути в стартовый состав команды сезона. Дзагоев, Кузяев, Перейра, Бикфалви и Нобоа уступили полузащитнику, который в составе своей команды выиграл заветный титул.

Центральные полузащитники РФПЛ. Кто лучший?

Квинси Промес («Спартак»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (488 голосов, 44%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (113 голосов, 46.3%)

За право сыграть на левом фланге команды супергероев РФПЛ развернулась жестокая конкуренция. Кангва из «Арсенала» изначально выглядел аутсайдером, Ташаев и Классон занялись дележкой третьего места, а за первенство состязались Промес и Фернандеш. Видно, что читатели сомневались в выборе между самым результативным игроком РФПЛ (Квинси первый и по голам, и по передачам) и ключевым игроком чемпионской команды. В итоге победил голландец, но здесь все не так однозначно.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (278 голосов, 66%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (127 голосов, 65.1%)

А вот у Алексея Миранчука не было конкурентов на правом фланге. Победа за явным преимуществом, две трети голосов собрал полузащитник «Локомотива». Из его конкурентов достойный результат показал Тимофей Калачев, который, несмотря на возраст, продолжает оставаться одним из лучших игроков чемпионата на своей позиции, никто из трех других (Ткачев, Димитров, Стоцкий) не преодолел отметку в 10%.

Конкуренты для Промеса и Фернандеша. Лучшие вингеры РФПЛ

Выдающиеся форварды

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (315 голосов, 46%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (111 голосов, 45.9%)

Если бы Александр Кокорин не получил тяжелую травму и доиграл сезон до конца, то у него было бы больше шансов составить конкуренцию неподражаемому Джеффу, кумиру Игоря Денисова. Перуанец забивал важнейшие мячи за «Локомотив», приноровившись к позиции центрального нападающего. Ничуть не удивляет победа Фарфана, выдавшего стабильный результат на обеих платформах.

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (220 голосов, 44%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (120 голосов, 46%)

Ни Луис Адриано, ни Понтус Вернблум не сумели помешать нападающему «Краснодара» выиграть главный приз в своей номинации. Федору немного не хватило, чтобы выиграть бомбардирский забег в РФПЛ в третий раз подряд, но по средним показателям Смолов остался самым эффективным «забивакой» чемпионата России.

Кокорин vs Фарфан, Смолов vs Адриано. Лучшие форварды РФПЛ

Мудрейший тренер

Юрий Сёмин («Локомотив»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (364 голоса, 46%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (122 голоса, 50.8%)

Какие здесь могут быть вопросы или сомнения? Семин сделал то, о чем многие мечтали. «Локомотив» не входил в число главных претендентов на победу в РФПЛ, но выскочил из-за спин и показал всем свою широкую спину на первом месте. Браво, Юрий Павлович!

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