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Символическая сборная РФПЛ-2017/2018 по версии читателей

вчера, 23:12
Символическая сборная РФПЛ-2017/2018 по версии читателей

Вот и настал момент истины! «Соккер.ру» объявляет состав символической сборной прошедшего сезона РФПЛ. 11 лучших футболистов и главного тренера вы выбрали самостоятельно!

Лучший вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (445 голосов, 38%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (139 голосов, 42.2%)

Гильерме, Лунев и Беленов пытались составить Акинфееву конкуренцию, но каждый из них набрал, как минимум, в два раза меньше голосов, чем Игорь, выдавший действительно внушительный сезон. Понятно, что болельщики ЦСКА поставили бы Акинфеева на первое место вне зависимости от объективных факторов, потому что для них он лучший по умолчанию. Но ведь в опросах принимали участие и поклонники других клубов, и они тоже наверняка оценили вратарские подвиги армейского капитана, иначе откуда взяться первым местам в обоих голосованиях?

Сборная читателей. Выбирайте лучшего вратаря РФПЛ!

Замечательные защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (328 голосов, 39%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (120 голосов, 39%)

Не все оценили по достоинству игру новоиспеченного правого защитника Игнатьева, который стал чемпионом в составе «Локомотива», совершив ряд подвигов. Именно Влад выбил мяч из пустых ворот в матче со «Спартаком» и выполнил золотую подачу на Эдера, но набрал он около 27% голосов, а выиграл Марио Фернандес, собравший и там и тут по 39%.

Крайние защитники для сборной РФПЛ

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (308 голосов, 38%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (116 голосов, 41.1%)

Новоиспеченный чемпион России в символической сборной сезона! На самом деле, Саба заслуживает не просто места в команде избранных, он вообще может претендовать на звание сильнейшего игрока РФПЛ. Вот и Юрий Павлович Семин с этим согласен. В чемпионском «Локомотиве» главное что? Правильно – оборона. А главный в этой обороне кто? Совершенно верно, Кверквелия. Здесь наши читатели разобрались по справедливости, хотя активно голосовали также за Сергея Игнашевича и Бранислава Ивановича.

Андреас Гранквист («Краснодар»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (197 голосов, 35%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (90 голосов, 33.8%)

«Краснодар» точно не лидер по числу активных интернет-болельщиков, Гранквиста выбирали умом, а не сердцем. Андреас на мажорной для себя ноте завершил выступления за «быков», хотя еще красивее было бы уйти, завоевав вместе с кубанским клубом путевку в Лигу чемпионов. Главными конкурентами шведа в голосовании стали Василий Березуцкий и Эммануэль Маммана, защитника ЦСКА Гранквист в опросе «Вконтакте» обошел всего на четыре голоса.

Лучшие центрбеки РФПЛ. Выбираем!

Доменико Кришито («Зенит»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (559 голосов, 50%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (136 голосов, 58.1%)

Абсолютный победитель в своей номинации. Доменико Кришито набрал абсолютное большинство голосов, конкурентов у него практически не было, занявший второе место Георгий Щенников уступил по числу голосов почти втрое. Итальянец действительно мощно выступил на прощание, по окончании сезона он попрощался с болельщиками «Зенита» и отправился на родину.

Впечатляющие полузащитники

Александр Головин (ЦСКА)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (361 голос, 38%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (144 голоса, 43.2%)

Игра молодого полузащитника из ЦСКА нравится всем, опрос показал, что читатели «Соккер.ру» ставят Головина даже выше Игоря Денисова, который сделал существенный вклад в «золото» «Локомотива». Полузащитник железнодорожников набрал порядка 30% голосов, но этого оказалось мало, чтобы опередить Александра Головина.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (250 голосов, 37%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (74 голоса, 32.5%)

Антону Миранчуку, который, в отличие от брата, проводил первый полноценный сезон за «Локомотив», пришлось опередить серьезных коллег по амплуа на пути в стартовый состав команды сезона. Дзагоев, Кузяев, Перейра, Бикфалви и Нобоа уступили полузащитнику, который в составе своей команды выиграл заветный титул.

Центральные полузащитники РФПЛ. Кто лучший?

Квинси Промес («Спартак»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (488 голосов, 44%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (113 голосов, 46.3%)

За право сыграть на левом фланге команды супергероев РФПЛ развернулась жестокая конкуренция. Кангва из «Арсенала» изначально выглядел аутсайдером, Ташаев и Классон занялись дележкой третьего места, а за первенство состязались Промес и Фернандеш. Видно, что читатели сомневались в выборе между самым результативным игроком РФПЛ (Квинси первый и по голам, и по передачам) и ключевым игроком чемпионской команды. В итоге победил голландец, но здесь все не так однозначно.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (278 голосов, 66%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (127 голосов, 65.1%)

А вот у Алексея Миранчука не было конкурентов на правом фланге. Победа за явным преимуществом, две трети голосов собрал полузащитник «Локомотива». Из его конкурентов достойный результат показал Тимофей Калачев, который, несмотря на возраст, продолжает оставаться одним из лучших игроков чемпионата на своей позиции, никто из трех других (Ткачев, Димитров, Стоцкий) не преодолел отметку в 10%.

Конкуренты для Промеса и Фернандеша. Лучшие вингеры РФПЛ

Выдающиеся форварды

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (315 голосов, 46%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (111 голосов, 45.9%)

Если бы Александр Кокорин не получил тяжелую травму и доиграл сезон до конца, то у него было бы больше шансов составить конкуренцию неподражаемому Джеффу, кумиру Игоря Денисова. Перуанец забивал важнейшие мячи за «Локомотив», приноровившись к позиции центрального нападающего. Ничуть не удивляет победа Фарфана, выдавшего стабильный результат на обеих платформах.

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (220 голосов, 44%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (120 голосов, 46%)

Ни Луис Адриано, ни Понтус Вернблум не сумели помешать нападающему «Краснодара» выиграть главный приз в своей номинации. Федору немного не хватило, чтобы выиграть бомбардирский забег в РФПЛ в третий раз подряд, но по средним показателям Смолов остался самым эффективным «забивакой» чемпионата России.

Кокорин vs Фарфан, Смолов vs Адриано. Лучшие форварды РФПЛ

Мудрейший тренер

Юрий Сёмин («Локомотив»)

Голосование на «Соккер.ру»: 1-е место (364 голоса, 46%)

Голосование «Вконтакте»: 1-е место (122 голоса, 50.8%)

Какие здесь могут быть вопросы или сомнения? Семин сделал то, о чем многие мечтали. «Локомотив» не входил в число главных претендентов на победу в РФПЛ, но выскочил из-за спин и показал всем свою широкую спину на первом месте. Браво, Юрий Павлович!

Определите тренера для сборной сезона! 

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
сегодня в 09:42
MALOVAR:
ты хоть думай кому отвечаешь и что причетаешь.какой Зобнин? он толтко восстанавливается,какой Джикия ? он с травмой,какая ЛЧ? если мы там до последнего боролись за выход в плэйофф и очень достойно выступили без усиления состава осенью. У Локо не игроков ,даже близко,уровня Адриано,Фернандо,Промеса ,так что учи матчасть
Ахахаха! "Очень достойно выступили без усиления"
7:0 с Ливерпулем, 2 мяча из 3-х от 37-летнего пенсионера Атлетика поражение в полуфинале кубка пердива, 3-е место вместо 1-го - ну да, куда уже достойней )))
P.S. ЦСКА - на втором, без усиления. 1/4 ЛЕ - без усиления

Маловар - а за какой "мы там до последнего боролись за выход в плэйофф"? спартак последние шансы на выход потерял за 2 тура до конца группы, до конца боролся за выход ЦСКА - ты перепутал, что и понятно, спартак вам не интересен )))
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Evgen44
сегодня в 09:40
Да, заигран к сожалению
Evgen44
Evgen44 ответил Палыч82
сегодня в 09:39
Палыч82:
Многое решило то, как составлялись группы игроков для голосования. Тут на народ грешить не стоит. За локомотивцев скажу, что вместо близнецов в полузащите хотелось бы видеть Денисова, Фернандеша, Зобниан или Кузяева. Ну и Джикию в грузинскую пару центральных защитников,)
Денисов бесспорно.Кузяеву еще рановато.В последних турах смотрелся очень добротно.Зобнин,если бы сыграл весь сезон тоже думаю,был бы здесь.Тоже самое касается Джикии.Я кстати не в курсе,Кверквелия заигран за Грузию?)Неплохой получился бы тандем в центре защиты у нас в сборной).
sir-5
sir-5 ответил fantazior
сегодня в 09:38
fantazior:
У них своя система, когда КБ отдают пас на метр в центре поля(Аля звезда Зобнин) это "маэстро, мастер, игрочище", а когда по всем правилам футбола отдана голевая передача, да хоть на 10 см, это не голевая, а отдающий "дно". И Спартак в этом сезоне выиграл все, ты просто слепой и не понимаешь ничего
Мать вашу,"писатели"-"выИграл"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fantazior
fantazior ответил MALOVAR
сегодня в 09:37
Ахаха, ну да, только почему-то чемпы Локо, а не вы)) объективная реальность по нервами бъет, как видно
MALOVAR
MALOVAR ответил fantazior
сегодня в 09:34
ты хоть думай кому отвечаешь и что причетаешь.какой Зобнин? он толтко восстанавливается,какой Джикия ? он с травмой,какая ЛЧ? если мы там до последнего боролись за выход в плэйофф и очень достойно выступили без усиления состава осенью. У Локо не игроков ,даже близко,уровня Адриано,Фернандо,Промеса ,так что учи матчасть
Jum13
Jum13
сегодня в 09:30
d_fincher
С ума что ли сошли? Локомотив в этом сезоне вылетел отовсюду, откуда можно. Проиграл суперкубок, сразу вылетел из кубка, вылетел из еврокубка, проиграл куче конкурентов в РПЛ - и вот этим вот всю символическую сборную отдали?
=======================================

Локомотив выиграл ЧР. Спартак - 3-й. В символической сборной 4 паравоза и 2 спартача. Всю сборную отдали? Ты пальцы загибать не пробовал?

1. Локомотив приграл СК. Безбородов сделал всё, чтобы его выиграл спартак
2. Локомотив дошел до 1/8 ЛЕ, спартак - до 1/16
3. Локомотив выиграл и сыграл в ничью с ЦСКА, выиграл и сыграл в ничью со спартаком, выиграл и проиграл Краснодару, дважды выиграл у Зенита.
Каким "конкурентам" проиграл Локомотив?

P.S. Спартачи умеют только на диване сидеть - в футболе они нули
fantazior
fantazior ответил Hesus_4erez_us
сегодня в 09:25
У них своя система, когда КБ отдают пас на метр в центре поля(Аля звезда Зобнин) это "маэстро, мастер, игрочище", а когда по всем правилам футбола отдана голевая передача, да хоть на 10 см, это не голевая, а отдающий "дно". И Спартак в этом сезоне выиграл все, ты просто слепой и не понимаешь ничего
DAD81
DAD81
сегодня в 09:22
Свинки расхныкались. ))) Я бы и Промеса в сборную не включал. Фернандеш в чемпионате был интереснее.
fantazior
fantazior ответил MALOVAR
сегодня в 09:22
Ох как у к/б пригорает. Особенно "Зобнин - лучший опорник", чуть кофе с утра не подавился. Видели мы этого лучшего. А про вылеты из еврокубков уж не тарасовским писать, или я смотрел не те ЕК, а Спартак стал победителем ЛЕ или ЛЧ? Рейтинг по делу, а что касается Джикии, отыграл бы весь сезон, тогда может быть и был в топе, а так...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил MALOVAR
сегодня в 08:58
Ты можешь считать, что хочешь. Пацан отдал 6 голевых передач. Команда не уступила ни в одной игре с ЦСКА, Зенитом, Спартаком.
Вы можете сколько угодно умничать, но факт останется фактом
MALOVAR
MALOVAR ответил Hesus_4erez_us
сегодня в 08:33
пас на метр я не считаю
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил MALOVAR
сегодня в 07:23
Ряженный чемпион никому кроме Краснодара не проиграл. А Антон отдал 6 голевых пасов-больше только у Промеса(7). У вас просто не хватает сил признать объективные вещи
MALOVAR
MALOVAR ответил Дима Головашич
сегодня в 07:13
я и говорю ,бред пит. Если брать армейцев ,то Игнашевич (он в сборной) и все ,из Локо Фернандеш,Денисов,Вратарь ,Кверквелия,из Спартака Промес,Адриано,Фернандо,из Зины Кузяев ,Криш,ну и Смолов,Гранквист
MALOVAR
MALOVAR ответил Hesus_4erez_us
сегодня в 07:07
какие передачи ? ну какие ,они в сборной на полметра пас отдать не могут. Локо ряженый чемпион,это понятно,абсолютно беспомощная команда,без будущего
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 07:06
Да уж,местное глорье не блистало никогда знанием дела,отсюда и такая сборная.
Фарфан то здесь откуда?)))
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил d_fincher
сегодня в 06:25
Какому конкуренту проиграл Локомотив?? Может будешь футбол смотреть, а не писульки на соккере калякать?
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Дима Головашич
сегодня в 06:22
Посмотри сначала, сколько передач голевых сделал Антон Миранчук.
Твоих спартаковцев правильно нет в сборной-за полсезона в сборную не попадают. Да и с тем решетом, что было в обороне Спартака смешно в сборную ставить защитника
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил ALIEV AA
сегодня в 06:20
    Дима Головашич
    Дима Головашич
    сегодня в 05:59
    Бредни читателей. Фернандес провалился, вместо Гранквиста должен быть Джикия.
    Где Зобнин? Зачем тут Акинфеев? Причём тут второй Миранчук? Зачем тут ФарФан?
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:33
    вроде всё по делу
    амурец
    амурец ответил d_fincher
    сегодня в 02:31
    d_fincher:
    С ума что ли сошли? Локомотив в этом сезоне вылетел отовсюду, откуда можно. Проиграл суперкубок, сразу вылетел из кубка, вылетел из еврокубка, проиграл куче конкурентов в РПЛ - и вот этим вот всю символическую сборную отдали? У меня пара вопросов. Зобнин - лучший опорный полузащитник, самый стабильный, самый увлеченный и вообще гордость России. Джикия - лучший центральный защитник России, самый страстный, не жалеющий себя, и очень надежный. Где они? Не сборная, а клоунада имени команды, что играет выездные матчи на своем поле, в Москве. Некрасиво.
    заметно по матчам за сборную гордость, аж некуда, да к тому же Локомотив в еврокубке вылетел от Атлетико, который этот еврокубок выиграл, а вот интересно от какого гранда Спартак вылетел в еврокубке?
    ALIEV AA
    ALIEV AA ответил d_fincher
    сегодня в 01:39
    Зобнин гордость ?? видел я вчера эту гордость в составе сборной России, против Австрии, дно. Локо отовсюду вылетил, спартак ещё раньше вылетел из еврокубков. А суперкубок ваше взяли благодаря судье который не удалил Адриано.
    Nomadikon
    Nomadikon ответил d_fincher
    сегодня в 01:38
    d_fincher:
    С ума что ли сошли? Локомотив в этом сезоне вылетел отовсюду, откуда можно. Проиграл суперкубок, сразу вылетел из кубка, вылетел из еврокубка, проиграл куче конкурентов в РПЛ - и вот этим вот всю символическую сборную отдали? У меня пара вопросов. Зобнин - лучший опорный полузащитник, самый стабильный, самый увлеченный и вообще гордость России. Джикия - лучший центральный защитник России, самый страстный, не жалеющий себя, и очень надежный. Где они? Не сборная, а клоунада имени команды, что играет выездные матчи на своем поле, в Москве. Некрасиво.
    Э, к/б брат, за Джикию и Зобу обидно - даже в опрос не включили - совсем необъективно. Но про Локомотив ты неправ, надо быть сильнее и не показывать свои огорчение и злость - это признак слабости
    Палыч82
    Палыч82
    сегодня в 01:08
    Многое решило то, как составлялись группы игроков для голосования. Тут на народ грешить не стоит. За локомотивцев скажу, что вместо близнецов в полузащите хотелось бы видеть Денисова, Фернандеша, Зобниан или Кузяева. Ну и Джикию в грузинскую пару центральных защитников,)
    vinyardrip
    vinyardrip ответил d_fincher
    сегодня в 00:47
    d_fincher:
    С ума что ли сошли? Локомотив в этом сезоне вылетел отовсюду, откуда можно. Проиграл суперкубок, сразу вылетел из кубка, вылетел из еврокубка, проиграл куче конкурентов в РПЛ - и вот этим вот всю символическую сборную отдали? У меня пара вопросов. Зобнин - лучший опорный полузащитник, самый стабильный, самый увлеченный и вообще гордость России. Джикия - лучший центральный защитник России, самый страстный, не жалеющий себя, и очень надежный. Где они? Не сборная, а клоунада имени команды, что играет выездные матчи на своем поле, в Москве. Некрасиво.
    Один полсезона инвалид и второй.. Тогда кокошу надо ставить напом,старт он выдал феноменальный))
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    сегодня в 00:44
    А,ну и за Смолова.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    сегодня в 00:42
    В основном согласен. За Акинфеева,Кришито,Гранквиста,Фернандеса,Промеса и Леху Миранчука голосовал и сам.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 00:09
    С ума что ли сошли? Локомотив в этом сезоне вылетел отовсюду, откуда можно. Проиграл суперкубок, сразу вылетел из кубка, вылетел из еврокубка, проиграл куче конкурентов в РПЛ - и вот этим вот всю символическую сборную отдали?

    У меня пара вопросов. Зобнин - лучший опорный полузащитник, самый стабильный, самый увлеченный и вообще гордость России. Джикия - лучший центральный защитник России, самый страстный, не жалеющий себя, и очень надежный.

    Где они? Не сборная, а клоунада имени команды, что играет выездные матчи на своем поле, в Москве. Некрасиво.
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