Япония: путь самураев от Саранска к Волгограду  

Япония не претендует на победу на чемпионате мира, но мечтает стать самой успешной азиатской сборной на мундиале. «Соккер.ру» - о команде Страны восходящего солнца.

Сборная Японии

Лучший результат на мундиалях: 1/8 финала – 2002 и 2010.

Место в рейтинге ФИФА: 60.

Капитан: Макото Хасебе.

Тренер: Акира Нисино (Япония).

Соперники по группе: Польша, Колумбия, Сенегал.

Сыграет в городах: Саранск, Екатеринбург, Волгоград.

Путь на ЧМ-2018. Отборочная кампания получилась не самой спокойной по большей части из-за неожиданного домашнего поражения от ОАЭ в первом туре, да и ничья с Ираком – тоже незапланированная потеря очков. Главными соперниками «самураев» выступили команды Австралии и Саудовской Аравии, и именно победа над «соккеруз» со счетом 2:0 гарантировала Японии первое место в группе и прямую путевку на мундиаль. В итоге из десяти матчей японцы выиграли шесть, по два раза сыграли вничью и проиграли, разница забитых и пропущенных мячей 17:7.

Любопытные факты

- прозвище сборной Японии – «синие самураи».

- сборная Японии впервые отобралась на чемпионат мира в 1998 году и с тех пор не пропускает финальные части мундиалей. ЧМ-2018 в России станет шестым подряд для «самураев».

- Япония – самая титулованная команда Азии, у нее четыре победы на Кубках Азии (1992, 2000, 2004, 2011), что является рекордом.

- у трех футболистов из заявки на ЧМ-2018 больше ста матчей за сборную: Окадзаки, Хасебе и Нагатомо преодолели этот рубеж. Кейсуке Хонда может покорить выдающуюся отметку во время мундиаля.

- Кейсуке Хонда с 2010-го по 2013-й год выступал в России за ЦСКА.

- сборная Японии уволила тренера, который вывел ее на чемпионат мира, за два месяца до турнира. В апреле боснийский специалист Вахид Халилходжич уступил свое место Акире Нисино.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Эйдзи Кавасима («Метц»), Масааки Хигасигути («Гамба Осака»), Косуке Накамура («Касива Рейсол»).



Защитники: Юто Нагатомо («Галатасарай»), Готоку Сакаи («Гамбург»), Томоаки Макино («Урава Ред Даймондс»), Ген Содзи («Касима Антлерс»), Ватару Эндо («Урава Ред Даймондс»), Мая Йосида («Саутгемптон»), Хироки Сакаи («Марсель»), Наомиси Уэда («Касима Антлерс»).



Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Синдзи Кагава («Боруссия» Дортмунд), Гаку Сибасаки («Хетафе»), Риота Осима («Кавасаки Фронтале»), Хотару Ямагути («Серезо Осака»), Кейсуке Хонда («Пачука»), Генки Харагути («Фортуна»), Такаси Инуи («Эйбар»), Такаси Усами («Фортуна»).



Нападающие: Синдзи Окадзаки («Лестер»), Юя Осако («Вердер»), Йосинори Муто («Майнц»).

Потери. Обошлось без передряг и футбольных харакири – все видные игроки на месте, новый тренер не стал устраивать кадровых потрясений.

Лидеры. Макото Хасебе, Кейсуке Хонда, Синдзи Кагава и Синдзи Окадзаки.

Тактика. В отборочном цикле под руководством Халилходжича японцы обычно играли по схеме 4-2-3-1, хотя иногда боснийский тренер видоизменял работу средней линии под локальные тактические задачи – было и 4-3-3, и 4-1-4-1. Акира Нисино призван поднять командный дух и улучшить уровень коммуникации с игроками, но футбольные наработки он менять не станет – слишком мало времени на тактическую революцию, поэтому схема 4-2-3-1 останется основной у сборной Японии на чемпионате мира.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Кавасима – Х. Сакаи, Йосида, Содзи (Макино), Нагатомо – Хасебе, Ямагути – Хонда, Кагава, Харагути – Окадзаки.

Сила. Сила в мудрости и самурайской выдержке. А если серьезно, то Япония должна брать опытом, ведь для ряда игроков это будет третий чемпионат мира в карьере (Кавасима, Хонда, Нагатомо, Окадзаки и Хасебе). У многих игроков сборной Японии есть положительный опыт выступлений в ведущих европейских чемпионатах, что тоже большой плюс, то есть уровень исполнительского мастерства вызывает уважение. Прибавим сюда традиционную дисциплинированность – и получаем неприятного соперника для любой команды.

Слабость. Смена тренера за два месяца до мундиаля – не очень хороший знак, и хотя в японской прессе объясняли увольнение Халилходжича неудачами в мартовских контрольных матчах и недовольством футболистов тренировочным процессом, есть другая версия – о конфликте по линии «тренер-федерация». Нисино на старте своей карьеры работал с молодежной и олимпийской командами Японии, но в последние двадцать лет тренировал клубы, и опыта работы на крупных турнирах вроде Кубка Азии или чемпионата мира у него нет. Товарищеский матч с Ганой, в котором японцы уступили, не добавил оптимизма – командные взаимодействия у сборной Японии на уровне лебедя, рака и щуки.

Модный разговор

Зато форма у японцев очень крутая и действительно аутентичная, особенно основной комплект, выполненный в темно-синем цвете с белыми и красными вкраплениями, а также с рисунком в виде традиционной национальной вышивки сашико. Гостевые футболки белые с непритязательными элементами дизайна на груди.

Главный тренер. Акира Нисино (Япония)

Всю футбольную карьеру провел в клубе «Хитачи», которому верой и правдой служил дюжину лет. В 1977-1978 годах вызывался в сборную Японии, сыграл 12 матчей и даже забил один мяч. Тренерскую карьеру начинал в молодежных сборных Японии, руководил олимпийской командой на Олимпиаде-1996 в Атланте, где парни Нисино досадно не вышли из группы: после трех туров у трех команд (Япония, Нигерия, Бразилия) было по шесть очков, но «самураи» оказались третьими по дополнительным показателям. При этом сенсационно обыграли Бразилию с Дидой, Роберто Карлосом, Бебето и Ривалдо. С тех пор Акира тренирует японские клубы. Успешнее всего работал с «Гамба Осака», которую приводил к чемпионству и выигрывал Азиатскую Лигу чемпионов, а потом выводил в полуфинал Клубного чемпионата мира, где «Гамба» 3:5 уступила «Манчестер Юнайтед» с Роналду и Фергюсоном. С 2005 года 63-летний специалист сидел без работы, пока не прилетело апрельское приглашение из сборной Японии.

Главные звезды. Синдзи Кагава и Кейсуке Хонда

Синдзи Кагава вот уже восемь лет играет за большие клубы из ведущих чемпионатов. Он чемпион Германии и Англии, а чемпионат мира в России – возможность для 29-летнего полузащитника громко заявить о себе в составе сборной Японии. Впрочем, за звание главной звезды сборной Японии с Синдзи может потягаться и Кейсуке Хонда, который уехал в Мексику и с удовольствием зажигает в тамошнем сильном чемпионате. Если оба этих парня подойдут к мундиалю на пике кондиций, то соперникам японцев мало не покажется.

Где можно увидеть сборную Японии?

База. Казань, база ФК «Рубин».

Матчи группового этапа

19 июня, Саранск. «Мордовия Арена», против Колумбии.

24 июня, Екатеринбург. «Екатеринбург Арена», против Сенегала.

28 июня, Волгоград. «Волгоград Арена», против Польши.

Видно, что в выборе базы японцы отталкивались от удобства самого тренировочного центра, не привязываясь к географии своих матчей. В самой Казани сборная Японии в теории может сыграть только в четвертьфинале в случае выхода из группы со второго места и победы условно над Англией/Бельгией в 1/8 финала.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Ни в одном матче в своем квартете Япония не будет фаворитом, так что если удастся выйти из группы – это будет сродни подвигу. В Стране восходящего солнца не особенно верят в свою команду, сомневаясь, что шок от смены главного тренера станет толчком к успешному выступлению на мундиале. Да и соперники по группе сильные, в квартете «H» намечается серьезная мясорубка, в которой кому-то придется превратиться в фарш.

Прогноз «Соккер.ру»: Япония не выйдет из группы, но повлияет на распределение первых мест. А если «синие самураи» откажутся завершать свой путь на ЧМ-2018 в Волгограде и пойдут дальше – что ж, признаем их упрямство и поклонимся из уважения.