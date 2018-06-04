Жиго сможет? «Спартак» купил защитника

Оборона «Спартака» была и остается слабейшей линией команды. Без усиления никак. И первый летний новичок «красно-белых» - центральный защитник. «Соккер.ру» знакомится.

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Полное имя: Самуэль Жиго.

Гражданство: Франция.

Возраст: 24 года (12 октября 1993).

Антропометрия: 187 сантиметров, 73 килограмма.

Предыдущие клубы: «Арль-Авиньон», «Кортрейк», «Гент».

Позиция: центральный защитник (есть дополнительные опции: справа, опорная зона).

Статистика карьеры

Клубные команды: «Арль-Авиньон» = 39 матчей, 4 гола; «Кортрейк» = 54 матча, 2 гола; «Гент» = 60 матчей, 2 гола.

Сезон 2017/2018 в «Генте»

Матчей: 40; минут: 3867; голы: 2; ассисты: 4; желтые карточки: 5; красные карточки: 1.

Карьера

Жиго – француз, но вы его не встретите даже в расширенном списке расширенного списка сборной Франции. Самуэль никогда не играл даже за юношеские и молодежные команды своей страны, он вообще не из ранних талантов. Только в двадцать лет новичок «Спартака» сумел заиграть на взрослом уровне – в Лиге 2 за «Арль-Авиньон». Но зато как стал основным защитником – так им и оставался до перехода в бельгийский клуб «Кортрейк». Скромненько, зато элитный дивизион. В эту команду Жиго перешел по свободному трансферу, а вот «Генту» полтора года спустя пришлось раскошелиться на 1.3 млн евро, чтобы выкупить защитника, который демонстрировал стабильный уровень игры. Что в «Кортрейк», что в «Гент» Самуэль приходил и начинал без раскачки выходить в стартовом составе – хорошее свойство, ведь «Спартаку» центральный защитник тоже нужен не завтра, а сейчас. У француза, признанного болельщиками лучшим игроком «Гента» в сезоне 2017/2018, будет время на сборах, чтобы адаптироваться в новой команде, в Москве на Жиго рассчитывают как на игрока основы уже в ближайшем сезоне.

Игровые характеристики

Позиция. Жиго – центральный защитник, именно в этом виде он нужен «Спартаку», на этой позиции Самуэль постоянно играл в «Генте». Но для понимания возможностей игрока, необходимо упомянуть, что в своих предыдущих командах – «Арль-Авиньоне» и «Кортрейке», Жиго появлялся и справа в обороне, и в опорной зоне. Это говорит о тактической обучаемости и об умении быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.

Сильные стороны. Жиго – уверенный в себе парень, он личность, в бельгийских клубах носил капитанскую повязку, несмотря на возраст. У личностей, в отличие от серых масс, не атрофирована ответственность, это еще одна хорошая новость для «Спартака». У Самуэля хороший первый пас, он предпочитает агрессивную манеру игры – не боится подкатов и единоборств, постоянно оказывает физическое и психологическое давление на противников. По первым впечатлениям Жиго – это правоногий Джикия. Не самое плохое сходство, согласитесь.

Слабые стороны. Порой желание бьет через край, Самуэль слишком увлекается игрой, что делает его уязвимым. Позиционные огрехи – друзья Жиго, его нужно страховать, это не хладнокровная скала, уравновешивающая всю защиту. То есть «Спартак» обзавелся еще одним защитником с хорошими индивидуальными качествами, но, скорее всего, без системного подхода и слишком эмоционального. Жиго по уровню мастерства не выглядит на голову выше ни одного из своих коллег (Джикия, Кутепов, Боккетти) или ушедшего Таски, так что усилением в прямом смысле слова этот трансфер станет только в случае ощутимого прогресса француза в РФПЛ. Пока это всего лишь компенсация потери Сердара Таски по позиции.

Детали сделки

Контракт с Жиго подписан на четыре года – об этом сообщает официальный сайт «Спартака», а Леонид Трахтенберг врать не будет, пусть на страничке «красно-белых» в Интернете до сих пор нет информации о новых членах тренерского штаба. На данный момент у «Спартака» всего два тренера: Массимо Каррера и Джанлука Риомми, ответственный за вратарей. Но это лирическое отступление. По слухам, Самуэль обошелся москвичам в 8 миллионов евро. Это адекватная стоимость. «Трансфермаркт» сейчас оценивает защитника в 6 миллионов, а контракт с «Гентом» действовал до 2021 года. Но что особенно хочется отметить, так это несвойственную для «Спартака» полную тишину, в которой прошла эта сделка. Первое упоминание о Жиго в прессе случилось часа за полтора до официального объявления. Когда это они так научились?

Что даст «Спартаку» переход Жиго?

Во-первых, «Спартак» считался с необходимостью и укрепил позицию центрального защитника. Во-вторых, подписал мотивированного парня, который, если ему доверит Каррера, сыграет «на все деньги» в квалификации Лиги чемпионов, ведь участие в этом турнире для него – мечта. В-третьих, Самуэль – молодой, пусть уже и опытный игрок. Французу всего лишь 24 года, так что есть надежда, как минимум, на прогресс, как максимум – на рост ценника и предложения из Европы. В-четвертых, расчет сделан на то, что из Жиго и Джикии получится основная и стабильная связка центральных защитников. Хотя, возможно, Каррера решит полностью перестроиться на трех центрбеков, тогда в основу сможет проникнуть еще и Кутепов, но и одного приобретения Жиго в эту зону будет недостаточно.

Что даёт Жиго переход в «Спартак»?

Наверняка Самуэля соблазняли возможностью выступить в Лиге чемпионов. С «Гентом» он уже играл в Лиге Европы и мог сыграть в следующем сезоне, но у «Спартака» есть шанс через квалификацию пробиться в основную сетку главного клубного турнира Европы. С новым форматом ЛЧ у средних игроков остается не так много возможностей принять участие в этом турнире, так что это важный фактор. Безусловно, как и деньги. Перебравшись в Россию, Жиго точно не станет беднее. Главное – чтобы «Спартак» стал богаче в игровом плане с появлением новичка на поле, иначе вся затея скатится в бессмысленность.