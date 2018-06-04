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Жиго сможет? «Спартак» купил защитника

вчера, 17:28
Жиго сможет? «Спартак» купил защитника

Оборона «Спартака» была и остается слабейшей линией команды. Без усиления никак. И первый летний новичок «красно-белых» - центральный защитник. «Соккер.ру» знакомится.

Анкета

Полное имя: Самуэль Жиго.
Гражданство: Франция.
Возраст: 24 года (12 октября 1993).
Антропометрия: 187 сантиметров, 73 килограмма.
Предыдущие клубы: «Арль-Авиньон», «Кортрейк», «Гент».
Позиция: центральный защитник (есть дополнительные опции: справа, опорная зона).

Статистика карьеры

Клубные команды: «Арль-Авиньон» = 39 матчей, 4 гола; «Кортрейк» = 54 матча, 2 гола; «Гент» = 60 матчей, 2 гола.

Сезон 2017/2018 в «Генте»

Матчей: 40; минут: 3867; голы: 2; ассисты: 4; желтые карточки: 5; красные карточки: 1.

Карьера

Жиго – француз, но вы его не встретите даже в расширенном списке расширенного списка сборной Франции. Самуэль никогда не играл даже за юношеские и молодежные команды своей страны, он вообще не из ранних талантов. Только в двадцать лет новичок «Спартака» сумел заиграть на взрослом уровне – в Лиге 2 за «Арль-Авиньон». Но зато как стал основным защитником – так им и оставался до перехода в бельгийский клуб «Кортрейк». Скромненько, зато элитный дивизион. В эту команду Жиго перешел по свободному трансферу, а вот «Генту» полтора года спустя пришлось раскошелиться на 1.3 млн евро, чтобы выкупить защитника, который демонстрировал стабильный уровень игры. Что в «Кортрейк», что в «Гент» Самуэль приходил и начинал без раскачки выходить в стартовом составе – хорошее свойство, ведь «Спартаку» центральный защитник тоже нужен не завтра, а сейчас. У француза, признанного болельщиками лучшим игроком «Гента» в сезоне 2017/2018, будет время на сборах, чтобы адаптироваться в новой команде, в Москве на Жиго рассчитывают как на игрока основы уже в ближайшем сезоне.

Игровые характеристики

Позиция. Жиго – центральный защитник, именно в этом виде он нужен «Спартаку», на этой позиции Самуэль постоянно играл в «Генте». Но для понимания возможностей игрока, необходимо упомянуть, что в своих предыдущих командах – «Арль-Авиньоне» и «Кортрейке», Жиго появлялся и справа в обороне, и в опорной зоне. Это говорит о тактической обучаемости и об умении быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.

Сильные стороны. Жиго – уверенный в себе парень, он личность, в бельгийских клубах носил капитанскую повязку, несмотря на возраст. У личностей, в отличие от серых масс, не атрофирована ответственность, это еще одна хорошая новость для «Спартака». У Самуэля хороший первый пас, он предпочитает агрессивную манеру игры – не боится подкатов и единоборств, постоянно оказывает физическое и психологическое давление на противников. По первым впечатлениям Жиго – это правоногий Джикия. Не самое плохое сходство, согласитесь.

Слабые стороны. Порой желание бьет через край, Самуэль слишком увлекается игрой, что делает его уязвимым. Позиционные огрехи – друзья Жиго, его нужно страховать, это не хладнокровная скала, уравновешивающая всю защиту. То есть «Спартак» обзавелся еще одним защитником с хорошими индивидуальными качествами, но, скорее всего, без системного подхода и слишком эмоционального. Жиго по уровню мастерства не выглядит на голову выше ни одного из своих коллег (Джикия, Кутепов, Боккетти) или ушедшего Таски, так что усилением в прямом смысле слова этот трансфер станет только в случае ощутимого прогресса француза в РФПЛ. Пока это всего лишь компенсация потери Сердара Таски по позиции.

Детали сделки

Контракт с Жиго подписан на четыре года – об этом сообщает официальный сайт «Спартака», а Леонид Трахтенберг врать не будет, пусть на страничке «красно-белых» в Интернете до сих пор нет информации о новых членах тренерского штаба. На данный момент у «Спартака» всего два тренера: Массимо Каррера и Джанлука Риомми, ответственный за вратарей. Но это лирическое отступление. По слухам, Самуэль обошелся москвичам в 8 миллионов евро. Это адекватная стоимость. «Трансфермаркт» сейчас оценивает защитника в 6 миллионов, а контракт с «Гентом» действовал до 2021 года. Но что особенно хочется отметить, так это несвойственную для «Спартака» полную тишину, в которой прошла эта сделка. Первое упоминание о Жиго в прессе случилось часа за полтора до официального объявления. Когда это они так научились?

Что даст «Спартаку» переход Жиго?

Во-первых, «Спартак» считался с необходимостью и укрепил позицию центрального защитника. Во-вторых, подписал мотивированного парня, который, если ему доверит Каррера, сыграет «на все деньги» в квалификации Лиги чемпионов, ведь участие в этом турнире для него – мечта. В-третьих, Самуэль – молодой, пусть уже и опытный игрок. Французу всего лишь 24 года, так что есть надежда, как минимум, на прогресс, как максимум – на рост ценника и предложения из Европы. В-четвертых, расчет сделан на то, что из Жиго и Джикии получится основная и стабильная связка центральных защитников. Хотя, возможно, Каррера решит полностью перестроиться на трех центрбеков, тогда в основу сможет проникнуть еще и Кутепов, но и одного приобретения Жиго в эту зону будет недостаточно.

Что даёт Жиго переход в «Спартак»?

Наверняка Самуэля соблазняли возможностью выступить в Лиге чемпионов. С «Гентом» он уже играл в Лиге Европы и мог сыграть в следующем сезоне, но у «Спартака» есть шанс через квалификацию пробиться в основную сетку главного клубного турнира Европы. С новым форматом ЛЧ у средних игроков остается не так много возможностей принять участие в этом турнире, так что это важный фактор. Безусловно, как и деньги. Перебравшись в Россию, Жиго точно не станет беднее. Главное – чтобы «Спартак» стал богаче в игровом плане с появлением новичка на поле, иначе вся затея скатится в бессмысленность.

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Все комментарии
mikysss
mikysss
сегодня в 08:01
Наличие клонов в статье про Спартак уже понятно, тем более каникулы начались
maldalik
maldalik ответил kingoffam
сегодня в 04:39
kingoffam:
Ну да,ну да..Сразу вспоминается,Думбия с Мусой))))
И? У какого российского клуба он их перехватил?
КАМЮ
КАМЮ ответил kingoffam
вчера в 23:38
kingoffam:
Не обманул.Впарил втридорога второсортный товар,а затем взял в аренду за копейки.
Насколько я помню, этот "второсортный" товар оставил немало пробоин у "первосортного" СпаМа.
А всё остальное - плод больного воображения
kingoffam
kingoffam ответил КАМЮ
вчера в 23:20
КАМЮ:
Может я и чего-то не понимаю, но поясни мне, кого Гинер обманул с Думбия и Мусой? Разве он продал их больными или травмированными? В чём твоя фишка? Кстати, это видео отправь "русскому" Арнольдычу
Не обманул.Впарил втридорога второсортный товар,а затем взял в аренду за копейки.
КАМЮ
КАМЮ ответил kingoffam
вчера в 23:15
kingoffam:
Это вместо присказки про https://www.youtube.com/watch?v=AheFuFD6Tok
Может я и чего-то не понимаю, но поясни мне, кого Гинер обманул с Думбия и Мусой?

Разве он продал их больными или травмированными? В чём твоя фишка?

Кстати, это видео отправь "русскому" Арнольдычу
kingoffam
kingoffam ответил КАМЮ
вчера в 23:04
КАМЮ:
А что с ними? Мы их перехватили у поросей?
Это вместо присказки про
КАМЮ
КАМЮ ответил kingoffam
вчера в 22:58
kingoffam:
Умиляет желание некоторых потявкать на Спартак,но в этот раз просто смешно.Речь идёт о профессиональном спортсмене,а не о невесте,украденной из под венца.На любого приличного игрока претендуют несколько команд и он выбирает лучший для себя вариант.Ну ладно местные тролли,но гендир Краснодара изображает обиженку...
Действительно "тявкать" на СпаМ бесполезно - свинскую натуру не изменить
КАМЮ
КАМЮ ответил КонстантинГродно
вчера в 22:55
КонстантинГродно:
Странная реакция Краснодара...собственные недоработки Хашиг списывает на конеурентов...летал он, договаривался...так что же дело официально не доделал?). Вот поэтому клуб пока не может навязать реальную конкуренцию топ клубам)) с такими-то кадрами
В результате этой "реальной" конкуренции ценники для российских команд возрастают.
Именно это и произошло - вместо 6 лямов отдали 8.

А в остальном, конечно, менеджмент поросят сработал на "отлично".
Узнали, что Краснодар уболтал игрока на переезд в Россию и перебив баблом урвал тёпленького
КАМЮ
КАМЮ ответил kingoffam
вчера в 22:50
kingoffam:
Ну да,ну да..Сразу вспоминается,Думбия с Мусой))))
А что с ними?
Мы их перехватили у поросей?
vka1970
vka1970
вчера в 22:38
У бакланов и их рабов поников совсем тылы поотрывало от ейной новости.
У одних Паредасы одни в составе, а у других даже Берёзы стоячую забастовку объявили.
Не прёт, так не прёт.
КонстантинГродно
КонстантинГродно ответил Литейный 4
вчера в 22:33
Ну да...далеко вам...Анюкова возвращают, Денисова, Аршавина...)) во команда будет) огонь)
КонстантинГродно
КонстантинГродно
вчера в 22:29
Странная реакция Краснодара...собственные недоработки Хашиг списывает на конеурентов...летал он, договаривался...так что же дело официально не доделал?). Вот поэтому клуб пока не может навязать реальную конкуренцию топ клубам)) с такими-то кадрами
kingoffam
kingoffam ответил КАМЮ
вчера в 22:20
КАМЮ:
Иметь таких друзей - и врагов не надо. Зато запомнилось вью Е.Гинера, года четыре назад. В нём он сказал, что если узнаёт об интересе к игроку, российского клуба - в борьбу вступать не будет.
Ну да,ну да..Сразу вспоминается,Думбия с Мусой))))
kingoffam
kingoffam
вчера в 22:19
Умиляет желание некоторых потявкать на Спартак,но в этот раз просто смешно.Речь идёт о профессиональном спортсмене,а не о невесте,украденной из под венца.На любого приличного игрока претендуют несколько команд и он выбирает лучший для себя вариант.Ну ладно местные тролли,но гендир Краснодара изображает обиженку...
КАМЮ
КАМЮ ответил ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 22:10
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК:
Как говорят: В кругу друзей... "лицом" не щёлкай.
Иметь таких друзей - и врагов не надо.

Зато запомнилось вью Е.Гинера, года четыре назад.
В нём он сказал, что если узнаёт об интересе к игроку, российского клуба - в борьбу вступать не будет.
serh62
serh62 ответил ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 21:27
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК:
Как говорят: В кругу друзей... "лицом" не щёлкай.
друзей????? и кому же нужны такие друзья? не думаю что со спартаком кто то хочет иметь дело.тем более называться другом этого сообщества.
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК ответил КАМЮ
вчера в 21:20
КАМЮ:
Пупсики красавцы! Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о переходе защитника «Гента» Самуэля Жиго в «Спартак». «Мы собирались приобрести двух защитников и, если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено. Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак». Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И, как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз. Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака». no comments
Как говорят: В кругу друзей... "лицом" не щёлкай.
serh62
serh62 ответил КАМЮ
вчера в 21:16
КАМЮ:
Пупсики красавцы! Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о переходе защитника «Гента» Самуэля Жиго в «Спартак». «Мы собирались приобрести двух защитников и, если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено. Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак». Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И, как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз. Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака». no comments
    КАМЮ
    КАМЮ
    вчера в 21:07
    В свете изложенного высказывания Гендира Краснодара, особенно забавным выглядит абзац из творения А.Чистякова:

    Самуэль обошелся москвичам в 8 миллионов евро. Это адекватная стоимость. «Трансфермаркт» сейчас оценивает защитника в 6 миллионов, а контракт с «Гентом» действовал до 2021 года. Но что особенно хочется отметить, так это несвойственную для «Спартака» полную тишину, в которой прошла эта сделка. Первое упоминание о Жиго в прессе случилось часа за полтора до официального объявления. Когда это они так научились?

    "Так научились" - это как? По свински?
    blitz
    blitz ответил КАМЮ
    вчера в 20:50
    КАМЮ:
    Пупсики красавцы! Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о переходе защитника «Гента» Самуэля Жиго в «Спартак». «Мы собирались приобрести двух защитников и, если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено. Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак». Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И, как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз. Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака». no comments
    Опять поступили по свински...
    КАМЮ
    КАМЮ
    вчера в 20:41
    Пупсики красавцы!

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о переходе защитника «Гента» Самуэля Жиго в «Спартак».
    «Мы собирались приобрести двух защитников и, если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено.
    Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак». Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И, как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз.

    Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака».

    no comments
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 20:14
    Кутепова можно вообще отцепить. Он очередное дитя лимита.
    blitz
    blitz ответил ALEX26659
    вчера в 19:47
    ALEX26659:
    главное ты верь в паредасов...
    Жиго - дрыга за 8 милл. евро!

    Не лучше Кутепова

    Предлагаем сравнить потенциального новичка по ключевым показателям за последние 20 матчей с его возможным будущим коллегой в «Спартаке» Ильей Кутеповым.

    В среднем Жиго принимает участие в 11 единоборствах за матч, 74% из которых заканчиваются в его пользу. Кутепов «борется» за мяч больше – в среднем 18 раз за игру, но и чуть менее удачно, выигрывая лишь в 68%.

    Если выделять верховые единоборства – прямую обязанность центрального защитника, то в них Жиго участвует в среднем 4,7 раза за матч, выигрывая в 73% случаев. У Кутепова «наверху» та же картина, что и раньше – больше борется (8 раз за матч) но чуть меньше выигрывает – 65%.
    А так Жиго забивает в свои ворота

    Отборы – еще одна защитная обязанность. Здесь у Жиго наблюдаются небольшие проблемы – всего 1,7 отборов за игру, 76% из которых оказываются удачными. Кутепов в отборах участвует заметно чаще – 3,7 раз за матч, выходя победителем в 67% случаев.

    Еще один важный для защитника компонент – овладевание мячом. В случае с Жиго этот показатель останавливается на уровне 7 за матч. Кутепов и здесь обходит своего оппонента – 12 овладеваний за игру.
    ALEX26659
    ALEX26659 ответил blitz
    вчера в 19:34
    blitz:
    Физруку такого игрочишки и не хватило с Ливерпулем..... веришь?
    главное ты верь в паредасов...
    Delight
    Delight ответил Павел Амурский
    вчера в 19:17
    Павел Амурский:
    Педро смог, Ханни смог и Жиго сможет опозорить спартак.
    Ты в курсе, что бомже-аутизм не лечится?
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 19:12
    2 центральных ДЖигита у Спартака
    blitz
    blitz ответил ALEX26659
    вчера в 19:11
    ALEX26659:
    напиши это ещё пятьдесят раз и твой пукан будет меньше гореть...
    Физруку такого игрочишки и не хватило с Ливерпулем..... веришь?
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    вчера в 19:11
    Да что там, главное, хрюкать быстро научиться.
    ALEX26659
    ALEX26659
    вчера в 19:05
      ALEX26659
      ALEX26659 ответил blitz
      вчера в 19:03
      blitz:
      Жиго – француз, но вы его не встретите даже в расширенном списке расширенного списка сборной Франции. Самуэль никогда не играл даже за юношеские и молодежные команды своей страны, он вообще не из ранних талантов. Так и хочется спросить - Федун, а где же икра?
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