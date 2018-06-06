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Книга рекордов и фактов чемпионатов мира

06 июня 2018, 19:30

В ожидании старта чемпионата мира «Соккер.ру» напоминает читателям основные моменты из «матчасти» мировых первенств. Кто, как, когда, зачем и с каким счетом?

Чемпионы (команды)

5 титулов. Бразилия (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002) – рекордсмен

4 титула. Германия (1954, 1974, 1990 и 2014) и Италия (1934, 1938, 1982 и 2006).

2 титула. Уругвай (1930 и 1950) и Аргентина (1978 и 1986).

1 титул. Англия (1966), Франция (1998), Испания (2010). 

- из восьми сборных, становившихся чемпионами мира, на ЧМ-2018 будут представлены семь. Италия пропускает первый мундиаль за 60 лет.

- в случае защиты титула Германия сравняется по числу побед на мировых чемпионатах с Бразилией.

- в финалах чемпионатов мира помимо восьми чемпионов играли еще четыре команды: Нидерланды, Швеция, Венгрия и Чехословакия. Голландцы трижды уступали в решающих матчах, венгры и чехословацкие футболисты по два раза, шведы – однажды.

- чаще всего проигрывала в финалах сборная Германии – четыре раза. Немцы же чаще всех добирались до финальных матчей, приняли участие в восьми таких схватках. Поражения и победы разделились поровну.

- в число записных фаворитов ЧМ-2018 не входит ни одна сборная, не становившаяся чемпионом мира.

Завсегдатаи и дебютанты

- сборная Бразилии является единственной командой, которая приняла участие во всех без исключения чемпионатах мира. ЧМ-2018 станет для «пентакампеонов» 21-м.

- на чистое второе место вышла Германия (19 участий), у проигравшей в стыках Италии осталось 18 заходов на мировые первенства, что позволило аргентинцам вплотную приблизиться к «Скуадра Адзурре» (17 попаданий в финальные турниры).

- в общей сложности в финальные стадии чемпионатов мира отбирались 79 разных национальных команд.

- на каждом чемпионате мира был, по крайней мере, один дебютант.

- на ЧМ-2018 дебютируют сборные Исландии и Панамы. Не прервется традиция и через четыре года, ведь хозяева мундиаля-2022 катарцы прежде не играли на чемпионатах мира.

Чемпионы (футболисты и тренеры)

- за почти 90-летнюю историю чемпионатов мира титул выигрывали всего лишь 422  футболиста.

- Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве игрока (ЧМ-1958, ЧМ-1962 и ЧМ-1970).

- 20 футболистов выигрывали мундиаль по два раза. Среди них 15 бразильцев, четыре итальянца и аргентинец.

- двукратных чемпионов может стать больше, если ЧМ-2018 выиграют сборные Германии или Испании. В составе Бундесманшафт девять чемпионов мира (Боатенг, Дракслер, Гинтер, Хуммельс, Хедира, Кроос, Мюллер, Озил, Нойер), а у «Красной Фурии» - шесть (Бускетс, Иньеста, Рамос, Пике, Сильва и Рейна).

- Бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр побеждали на чемпионатах мира и как игроки, и как тренеры.

- Загалло является четырехкратным чемпионом мира. ЧМ-1958 и ЧМ-1962 он выиграл как футболист, ЧМ-1970 в качестве тренера, а ЧМ-1994 – в роли помощника тренера.

- 19 тренеров приводили свои команды к победам на чемпионатах мира.

- среди них только один двукратный чемпион – итальянец Виторио Поццо (победы в 1934-м и 1938-м).

- чемпионат мира выигрывали только тренеры, возглавлявшие команду своей страны.

Бомбардиры

- Мирослав Клозе является лучшим снайпером финальных раундов чемпионата мира, на счету форварда сборной Германии 16 забитых мячей. Миро забивал на четырех мундиалях и обошел Роналдо (15 голов) по итогам ЧМ-2014.

16 голов: Мирослав Клозе (Германия)

15 голов: Роналдо (Бразилия)

14 голов: Герд Мюллер (Германия)

13 голов: Жюст Фонтен (Франция)

12 голов: Пеле (Бразилия)

11 голов: Шандор Кочиш (Венгрия) и Юрген Клинсманн (Германия)

10 голов: Хельмут Ран (Германия), Гари Линекер (Англия), Габриэль Батистута (Аргентина), Теофилио Кубильяс (Перу), Томас Мюллер (Германия), Гжегож Лято (Польша).

- рекордсменом по числу голов на одном чемпионате мира является Жюст Фонтен. Собственно, все свои 13 мячей он забил на турнире 1958 года.

- Томас Мюллер может сменить Мирослава Клозе на посту лучшего бомбардира мировых чемпионатов, если не сбавит темп результативности на мундиалях. Немецкий форвард уже имеет на своем счету 10 голов, и в 28 лет сыграет на своем третьем чемпионате мира.

Гвардейцы

- Лотар Маттеус провел на чемпионатах мира 25 матчей. Рекордсмен, удерживающий рекорд вот уже 20 лет.

25 матчей: Лотар Маттеус (Германия)

24 матча: Мирослав Клозе (Германия)

23 матча: Паоло Мальдини (Италия)

21 матч: Диего Марадона (Аргентина), Владислав Жмуда (Польша) и Уве Зеелер (Германия)

20 матчей: Кафу (Бразилия), Филипп Лам (Германия), Гжегож Лято (Польша), Бастиан Швайнштайгер (Германия).

- до ЧМ-2018 три футболиста приняли участие в пяти разных мундиалях: мексиканец Антонио Карбахаль, немец Лотар Маттеус и итальянец Джанлуиджи Буффон. К их компании спешит присоединиться еще один представитель Мексики – Рафаэль Маркес, который вошел в заявку «Эль Три» на новый турнир.

Буффон, Маттеус и другие мультиучастники мундиалей

И ещё немного рекордов финальных турниров ЧМ

- на шести из двадцати предыдущих чемпионатах мира (30%) побеждали хозяева: Уругвай-1930, Италия-1934, Англия-1966, ФРГ-1974, Аргентина-1978 и Франция-1998.

- самая крупная победа на чемпионате мира – в 9 мячей. Зафиксировано три таких случая:

ЧМ-1954. Венгрия – Южная Корея – 9:0

ЧМ-1974. Югославия – Заир – 9:0

ЧМ-1982. Венгрия – Сальвадор – 10:1

- самый результативный матч в истории чемпионатов мира - игра Австрия - Швейцария в 1954 году - 7:5 (12 мячей).

- колумбийский голкипер Фарид Мондрагон – самый пожилой участник чемпионатов мира. Рекорд установлен на прошлом мундиале на отметке 43 года и 3 дня.

- Норман Уайтсайд из Северной Ирландии является самым молодым игроком мундиалей. На ЧМ-1982 он вышел на поле в 17 лет и 41 день.

- самый «старый» гол чемпионатов мира на счету Роже Милла, который поразил ворота сборной России в возрасте 42 лет 1 месяца и 8 дней.

- в той же игре (Россия – Камерун – 6:1) форвард нашей команды Олег Саленко оформил пента-трик. Ни до, ни после него никто на чемпионатах мира не забивал пять мячей в одной встрече.

- автор самого «молодого» мяча – Пеле. В 17 лет, 7 месяцев и 27 дней Король футбола впервые отличился на чемпионате мира.

- самый быстрый гол чемпионатов мира забил Хакан Шукюр в матче за третье место ЧМ-2002. Знаменитому турецкому форварду хватило 11 секунд, чтобы отличиться.

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Все комментарии
yagora
yagora
08 июня в 00:06
Tott_Hot:
Саленко наверное как Букин до сих при каждом удобном случае вспоминает пента-трик в турнире кубок мира))
Может и нет. Гордиться здесь особо нечем. Матч у Камеруна купили.
drive45
drive45
07 июня в 17:58
Хотелось чтоб рекорд Олега Саленко еще долго не был побит.Это на данный момент единственный рекорд сборной России на ЧМ и очень не плохой. К сожалению ждать рекордов от существующей сборной не имеет смысла.Хочется верить ,чтоб у нашей сборной анти рекордов не добавилось, семь игр без побед статистика удручающая. Вся надежда только на Смолова , удачи Федору и сборной на домашнем чемпионате.
Tott_Hot
Tott_Hot
07 июня в 15:40
Саленко наверное как Букин до сих при каждом удобном случае вспоминает пента-трик в турнире кубок мира))
Andrejka
Andrejka
07 июня в 10:06
а где пеналду?
Andrejka
Andrejka
07 июня в 10:06
ну саленко вполне реально а вот 13 голов это уже тяжело как то.
mikysss
mikysss
07 июня в 09:13
Steven Gerrard 008:
Рекорды Олега Саленко и Жюст Фонтена не скоро побьют
Ну и забить быстрее чем за 11 секунд тоже надо смочь)))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
07 июня в 01:56
Рекорды Олега Саленко и Жюст Фонтена не скоро побьют
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
07 июня в 01:33
Ещё на этом чемпионате будет побит рекорд по возрасту, на момент начала турнира, голкиперу Египта Эссам эль-Хадари будет 45 лет. А сейчас рекорд принадлежит колумбийцу Фариду Мондрагону (43 года и 3 дня)
Islam0500
Islam0500
07 июня в 00:24
Очень интересно и познавательно, спасибо автору
MALOVAR
MALOVAR
06 июня в 22:09
а где Месси?
kanuni
kanuni
06 июня в 21:28
Гол Шукюра и запутанный взгляд Хиддинка до сих пор перед глазами.
No problem
No problem
06 июня в 21:01
Самое жесткое избиение команды-хозяйки Мундиаля.
Бразилия-Германия).
йинегве
йинегве
06 июня в 20:57
Столько рекордов! Столько великих имен!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
06 июня в 20:44
Никто не может повторить рекорд Фонтена
saha100
saha100
06 июня в 20:25
Россия будет первой на этом чм
Faustello
Faustello
06 июня в 20:16
- самый «старый» гол чемпионатов мира на счету Роже Милла, который поразил ворота сборной России в возрасте 42 лет 1 месяца и 8 дней.

Угадайте кто стоял на воротах и пропустил???
Правильно - Великий Стас Черчесов!!! )))
борька
борька
06 июня в 20:01
Интересно!
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