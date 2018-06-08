Никому не нужный клуб

«Амкар» близок к прекращению своего существования. «Соккер.ру» видит в этом определенный симптом и призывает не оплакивать того, кто не смог приспособиться.

Парадоксальная складывается ситуация. В год, когда Россия принимает самый главный в мире футбольный турнир положение дел в отечественном футболе оказывается все более плачевным. Сборная страны подходит к домашнему первенству на антирекордной позорной позиции, а высшая лига чемпионата России теряет одного из участников.

В тот момент, когда нам говорят о том, что чемпионат мира – это локомотив для развития футбола в стране. Сложно сказать, чье именно развитие обеспечит проведение ЧМ-2018, чьи карманы от этого распухли, чьим предстоит только увеличиться. Но пока чемпионат мира нам дарит стадионы-долгострои, стадионы по заоблачным ценам и стройки, сопровождаемые судебными разбирательствами с подрядчиками.

Это больше напоминает Дикий Запад, чем планомерное движение к прогрессу. А там, как известно, царил хаос. В некотором смысле погружается в него и российский футбол. Исчезновение «Амкара», о котором все четче и четче говорят, это один из признаков того самого хаоса из вестерна. В нынешних экономических реалиях не слышно даже тихих скромных предложений и призывов спасти клуб, сохранить наследие и все такое прочее в благородном духе.

Люди со времен спасения «Томи» стали черствее что ли? Нет, просто изменились экономические реалии. Вкладывать деньги в то, что не принесет отдачи и не даст никакой выгоды в ответ никто не хочет. Найти спонсоров для довольно затратного участия в чемпионате РФПЛ очень непросто. В России не так много платежеспособных компаний, которые чувствуют себя на рынке очень комфортно и готовы вот так легко расставаться с сотнями миллионов рублей.

Понимание этого приходит все яснее и яснее. Одними только благородными мотивами сыт не будешь. Можно принять, почему Гаджи Гаджиев и другие причастные в прошлом и настоящем к «Амкару» люди хотят, чтобы клуб спасли. Но зачем?

Давайте спросим себя, для чего российскому футболу футбольный клуб «Амкар»? Эта команда привлекает огромное количество болельщиков? Нет. Эта команда, возможно, имеет россыпь собственных воспитанников, даря их российскому футболу и способствуя росту? Тоже нет. Единичные случаи не в счет.

Получается, что по большому счету этот клуб не нужен ни болельщикам, пермякам, ни бизнесу, ни российскому футболу в глобальном плане. Вероятно, он нужен был отдельным персонажам, которые, как ходят слухи, отмывали деньги и прогоняли их через клуб. К сожалению, современные экономические реалии практически не позволяют частному бизнесу благополучно владеть футбольным клубом высокого уровня, а становящиеся все более жесткими финансовые условия не дают регионам «лишних» средств для содержания клуба, смысла в котором большого нет.

Больше пользы принесет возрождение «Звезды», о котором заговорили в Перми. Этот клуб может появиться в одной из низших лиг. И там можно будет говорить о каком-то смысле для региона. Во-первых, это не так затратно. Во-вторых, вкладываться деньги будут, вероятнее всего, все же в собственных местных игроков, которые получат шанс. Ведь странно, когда команда живет в долг, имеет большие долги, но при этом нанимает варягов, легионеров и относительно дорогостоящих футболистов, чтобы залезать в еще большие долги.

На что в таком случае расчет? Что «Амкар» внезапно начнет больше зарабатывать, ничего особо не показывая? Или что внезапно в регионе появятся лишние большие деньги? Это подход либо недальновидных бизнесменов, либо откровенных аферистов. Не стоит создавать искусственный пузырь, который все равно рано или поздно лопнет, попутно подставив весь футбольный имидж России. Жить необходимо по средствам, по ресурсам, рассчитывать не на подачку из краевого бюджета, а на те деньги, которые реально есть в распоряжении.

С упреком кое-кто говорит, что «Амкар» почти все полученные деньги от региона отдавал на долги и налоги. С упреком. А какое право есть на этот упрек? Не нужно что ли платить налоги? С чего бы вдруг? Это обязанность каждого. Не нужно рассчитываться по долгам? Тоже нелепость. Тут надо кивать не на злые обстоятельства и регион, а на руководство клуба, которое наделало эти долги, на что-то рассчитывая, давая пустые и невыполнимые обещания тем же футболистам, которые несколько месяцев играли без зарплаты, не говоря уже о премиях и бонусах.

И на руководство клуба, которое не удосужилось рассчитать те налоги, которые придется заплатить. Словом, в том, что «Амкара» не будет виноват сам «Амкар», сам клуб. И не нужно его оплакивать, не нужно жаловаться. Халатное и непрофессиональное управление бизнесом у нас еще пока никак не наказывается, поэтому расплачиваться за ошибки руководства придется самому клубу. Досадно лишь то, что в российском футболе в целом возможна такая ситуация.

Теряется всякий спортивный принцип. Вылетевший «Анжи» вовсе не вылетел, получается. И из ФНЛ никто особо не мчится в РФПЛ, понимая, что экономической мощности не хватит, не потянут. И это мы еще не говорим, о том, какой формальностью стала нижняя часть таблицы самой ФНЛ, которая постоянно не соответствует реальному положению вещей после окончания сезона. Клубы бьются, сражаются за выживание, спасаются или проигрывают, переживают бурю эмоций.

Но все это напрасно. Потому что все равно в итоге куча клубов не получит лицензию, не захочет повышения в лиге, и весь смысл спортивного соревнования, большого сезона теряется напрочь. Вся система российского футбола превращается таким путем в фарс. Конечно, это все может оказаться преждевременным. Ведь окончательное решение по «Амкару» примут 13 июня. Но можно сколько угодно таскаться по кабинетам, заседать, отменять постановления, принимать новые, а суть от этого не изменится. Культура управления футбольным бизнесом в России стремится к нулю.