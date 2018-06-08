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Никому не нужный клуб

вчера, 22:40
Никому не нужный клуб

«Амкар» близок к прекращению своего существования. «Соккер.ру» видит в этом определенный симптом и призывает не оплакивать того, кто не смог приспособиться.

Парадоксальная складывается ситуация. В год, когда Россия принимает самый главный в мире футбольный турнир положение дел в отечественном футболе оказывается все более плачевным. Сборная страны подходит к домашнему первенству на антирекордной позорной позиции, а высшая лига чемпионата России теряет одного из участников.

В тот момент, когда нам говорят о том, что чемпионат мира – это локомотив для развития футбола в стране. Сложно сказать, чье именно развитие обеспечит проведение ЧМ-2018, чьи карманы от этого распухли, чьим предстоит только увеличиться. Но пока чемпионат мира нам дарит стадионы-долгострои, стадионы по заоблачным ценам и стройки, сопровождаемые судебными разбирательствами с подрядчиками.

Это больше напоминает Дикий Запад, чем планомерное движение к прогрессу. А там, как известно, царил хаос. В некотором смысле погружается в него и российский футбол. Исчезновение «Амкара», о котором все четче и четче говорят, это один из признаков того самого хаоса из вестерна. В нынешних экономических реалиях не слышно даже тихих скромных предложений и призывов спасти клуб, сохранить наследие и все такое прочее в благородном духе.

Люди со времен спасения «Томи» стали черствее что ли? Нет, просто изменились экономические реалии. Вкладывать деньги в то, что не принесет отдачи и не даст никакой выгоды в ответ никто не хочет. Найти спонсоров для довольно затратного участия в чемпионате РФПЛ очень непросто. В России не так много платежеспособных компаний, которые чувствуют себя на рынке очень комфортно и готовы вот так легко расставаться с сотнями миллионов рублей.

Понимание этого приходит все яснее и яснее. Одними только благородными мотивами сыт не будешь. Можно принять, почему Гаджи Гаджиев и другие причастные в прошлом и настоящем к «Амкару» люди хотят, чтобы клуб спасли. Но зачем? 

Давайте спросим себя, для чего российскому футболу футбольный клуб «Амкар»? Эта команда привлекает огромное количество болельщиков? Нет. Эта команда, возможно, имеет россыпь собственных воспитанников, даря их российскому футболу и способствуя росту? Тоже нет. Единичные случаи не в счет.

Получается, что по большому счету этот клуб не нужен ни болельщикам, пермякам, ни бизнесу, ни российскому футболу в глобальном плане. Вероятно, он нужен был отдельным персонажам, которые, как ходят слухи, отмывали деньги и прогоняли их через клуб. К сожалению, современные экономические реалии практически не позволяют частному бизнесу благополучно владеть футбольным клубом высокого уровня, а становящиеся все более жесткими финансовые условия не дают регионам «лишних» средств для содержания клуба, смысла в котором большого нет.

Больше пользы принесет возрождение «Звезды», о котором заговорили в Перми. Этот клуб может появиться в одной из низших лиг. И там можно будет говорить о каком-то смысле для региона. Во-первых, это не так затратно. Во-вторых, вкладываться деньги будут, вероятнее всего, все же в собственных местных игроков, которые получат шанс. Ведь странно, когда команда живет в долг, имеет большие долги, но при этом нанимает варягов, легионеров и относительно дорогостоящих футболистов, чтобы залезать в еще большие долги.

На что в таком случае расчет? Что «Амкар» внезапно начнет больше зарабатывать, ничего особо не показывая? Или что внезапно в регионе появятся лишние большие деньги? Это подход либо недальновидных бизнесменов, либо откровенных аферистов. Не стоит создавать искусственный пузырь, который все равно рано или поздно лопнет, попутно подставив весь футбольный имидж России. Жить необходимо по средствам, по ресурсам, рассчитывать не на подачку из краевого бюджета, а на те деньги, которые реально есть в распоряжении.

С упреком кое-кто говорит, что «Амкар» почти все полученные деньги от региона отдавал на долги и налоги. С упреком. А какое право есть на этот упрек? Не нужно что ли платить налоги? С чего бы вдруг? Это обязанность каждого. Не нужно рассчитываться по долгам? Тоже нелепость. Тут надо кивать не на злые обстоятельства и регион, а на руководство клуба, которое наделало эти долги, на что-то рассчитывая, давая пустые и невыполнимые обещания тем же футболистам, которые несколько месяцев играли без зарплаты, не говоря уже о премиях и бонусах.

И на руководство клуба, которое не удосужилось рассчитать те налоги, которые придется заплатить. Словом, в том, что «Амкара» не будет виноват сам «Амкар», сам клуб. И не нужно его оплакивать, не нужно жаловаться. Халатное и непрофессиональное управление бизнесом у нас еще пока никак не наказывается, поэтому расплачиваться за ошибки руководства придется самому клубу. Досадно лишь то, что в российском футболе в целом возможна такая ситуация.

Теряется всякий спортивный принцип. Вылетевший «Анжи» вовсе не вылетел, получается. И из ФНЛ никто особо не мчится в РФПЛ, понимая, что экономической мощности не хватит, не потянут. И это мы еще не говорим, о том, какой формальностью стала нижняя часть таблицы самой ФНЛ, которая постоянно не соответствует реальному положению вещей после окончания сезона. Клубы бьются, сражаются за выживание, спасаются или проигрывают, переживают бурю эмоций.

Но все это напрасно. Потому что все равно в итоге куча клубов не получит лицензию, не захочет повышения в лиге, и весь смысл спортивного соревнования, большого сезона теряется напрочь. Вся система российского футбола превращается таким путем в фарс. Конечно, это все может оказаться преждевременным. Ведь окончательное решение по «Амкару» примут 13 июня. Но можно сколько угодно таскаться по кабинетам, заседать, отменять постановления, принимать новые, а суть от этого не изменится. Культура управления футбольным бизнесом в России стремится к нулю.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni
сегодня в 11:12
- Зритель просится на поле!
- Это как?
- Ему одному страшно на трибуне.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
сегодня в 10:46
Всем государственным клубам-паразитам пора сдохнуть. Тем, кто говорит "ну так нельзя, как же болельщики" - да сколько там этих болельщиков, тыщи по две-три на встречах аутсайдеров. Есть исключения - Ростов, Арсенал, может Крылья, но исключения есть везде. Вбухивать госденьги в игроков, которые по-честному и десятой части этих денег не заслуживают - просто позор.
шацк
шацк
сегодня в 10:39
Вопрос почему Анжи хотят вернуть, а не Тамбов? Анжи свой переходняк проиграл - все до свидания. А вот Амкар как раз еле-еле обыграл Тамбов - поэтому если не Амкар, то должен быть Тамбов в вышке!
zamsb
zamsb
сегодня в 10:01
Не знаю может быть мои мысли будут во вред всему нашему футболу, но....
Если кто помнит в Советские времена каждый футбольный клуб был на балансе какой либо организации или предприятия. ЦСКА-Советская армия, Динамо-милиция, Локомотив- железная дорога и т.д. Эти ведомства и предприятия уже тогда считались как сейчас принято говорить спонсорами команд. И игроки игравшие в тех клубах были либо милиционерами, либо железнодорожниками, либо служили в армии и естественно их зарплаты были приравнены к основным зарплатам работающих и служащих в этих организациях и предприятиях. За какие то успехи в соревнованиях им доплачивали премиальные надбавки, но не было такого отрыва от народа по заработной плате как в настоящее время. С распадом СССР многое изменилось выросли и зарплаты у футболистов, только вот никто не смог обосновать этот финансовый рост и многие ведомства и предприятия отказались от своих команд, так как не могли себе позволить содержать их финансово. Сейчас мы с вами имеем то, что имеем. 5-6 команд с реальными спонсорами, а все остальные сидят на государственных бюджетах. Естественно, что денег в краевых или областных бюджетах на все и на всех не хватает, тем более если это проблемный регион. Мне кажется что для начала надо определиться с зарплатами футболистов. Если клуб находится на финансировании краевого или областного бюджета, то зарплата игрока этой команды не должна быть больше средней по этому региону. В командах где есть частный спонсор зарплаты будут зависить от желания самого спонсора, но тоже не выше какого то потолка. Да, я понимаю, что условия будут не равными, но по другому никак. И если иностранцы согласятся играть в том же условном Амкаре за 30 000 руб в месяц, ну что же пусть играют. Я думаю проблема с лимитом сама собой отпадет.
Nety-net
Nety-net ответил MALOVAR
сегодня в 09:17
Просто в те годы нам(России) на голову денег упало много, Газпром был самой дорогой фирмой в мире)). Вот и начали воровать по крупному, а снижать свой заработок коррумпированная верхушка не захотела
JackNorz
JackNorz
сегодня в 08:55
Да у нас половина клубов РФПЛ и ФНЛ - такие же никому не нужные. А может даже и больше половины
Андрей Дубровин
Андрей Дубровин
сегодня в 08:41
А во всем виноват нтв+ который закрыл общедоступный просмотр игр. А на матчТВ показывают только москалей будто это региональный канал. Смысл спонсорам вкладывать деньги в команды которые показывают раз в год? объясните это Мутко.
Чтобы продать не популярный товар сбрасывают цену, выкладывают на перед витрины. а Мудко такую цену загнул на право трансляции что региональному тв даже один ролик воткнуть не по карману. Вот и мрут клубы как мухи.
ekliziast
ekliziast ответил Ver
сегодня в 08:13
Ver:
Деньги всегда можно найти, дело скорее в отсутствии разумных руководителей, одна из главных бед России не просто дураки, а дураки в руководстве и если бы только футбольными клубами...
Напиши , где можно найти деньги , и я туда побегу.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 08:12
А мне жаль. Но у нас 62ово с менеджментом в стране. И не только с футбольным.Хорошо умеем только воровать.
bbb370
bbb370
сегодня в 07:59
Сначала Тосно. Теперь Амкар. Кто следующий? К ЧМ 2018 понастроили стадионов, типа они дадут толчок к развитию российского футбола. С какой стати? Ведь собираются изменить лимит на легионеров на 10+15. Это значит что будет 10 легионеров и 15 россиян. Причём на поле могут находиться все десять легионеров одновременно. Так для кого построили эти стадионы? Скоро мы будем любоваться на фееричную игру всяких ригоней, мамманов, мусей, цуберов, цауней, мельгарехов, поповых и т.д. Российских игроков мы увидим на поле только по великим праздникам. Сборную будем формировать в ФНЛ, а может и в ПФЛ. На каком там месте наша сборная в рейтинге ФИФА? На 70-м кажется. Так это не предел. Есть куда падать. В ФИФА 211 членов.
PS. Кто-нибудь знает какая команда будет играть на стадионе Лужники? Деньги в реконструкцию вбухали немаленькие, а играть будет только сборная? Несколько раз в год. Круто! А что сборная не может играть на Локомотиве или на Динамо или в Краснодаре? Да мало ли у нас в стране приличных стадионов.
Ver
Ver
сегодня в 06:29
Деньги всегда можно найти, дело скорее в отсутствии разумных руководителей, одна из главных бед России не просто дураки, а дураки в руководстве и если бы только футбольными клубами...
AST1990
AST1990
сегодня в 02:05
Оплакивать говоришь не стоит....ну,ну. А я вот например после закрытия Амкара большой футбол смогу смотреть только по ТВ. И я очень сомневаюсь что буду поддерживать хоть один российский клуб, даже в еврокубках. ПОЗОР РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛУ!!! РЕШЕТНИКОВ - ГОРИ В АДУ 69!!!
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 00:57
Интересно, а автор сам читал то, что написал
Винегрет фраз
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил MALOVAR
сегодня в 00:05
Ради ненужных полуфиналов лиги чемпионов, ты хотел сказать....
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 23:33
Страна большая, а внутренний чемпионат нормальный не можем организовать. Построили кучу стадионов, а буду стоять без большого футбола, будут летом играть чемпионат города среди дворовых команд, местные праздники и концерты проводить. В Нижнем Новгороде, например, после ЧМ поле планируют адаптировать под хоккейный корт и матчи местного хоккейного Торпедо проводить на открытом воздухе.
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:22
Никому не нужна наша сборная...Лучше те деньги которые получают эти дармоеды отправить на поддержание таких клубов как Амкар...Смотри и футбол в России наладится...
tuman960
tuman960
вчера в 23:21
Локо,ЦСКА,Спартак,Краснодар,Зенит-добавить ещё Терек,Рубин +3 амбициозных клуба и проводить РФПЛ 3-4 круга!!!ФНЛ разделить на зоны,а вторую лигу убрать!!Хватит мучить болел обещаниями и надеждами,которые всё равно не сбудутся !!Ну нет у нас футбольных спонсоров,так как им не интересен футбол!!!!Пора жить по средствам,а не амбициями и обещалками!!!
борька
борька
вчера в 23:10
Российская экономическая система,система воровства, в стране полный хаос, воруют млрд. И никто ни за что не отвечает, сплошная показуха, Тошнота!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:09
Это все из-за наплыва легионеров ,100% . Неправильный курс взяли наши клубы ,ради двух никомуненужных кубков лиги европу разбазарили все намеки на футбольные принципы в рпл
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:57
Да уже давно нужно понять, что держать клубы даже в ФНЛ НАКЛАДНО. ПРИНЦИП Простой, есть деньга играй, нет играй на школьном дворе. Жёстко? Но это реалии настоящего времени. Увы.
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