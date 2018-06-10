Испания: «Фурия» в поисках утраченного величия

После периода доминирования в мировом футболе с победами на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012 испанцы провалили два крупных турнира. «Соккер.ру» - об обозленном фаворите мундиаля.

Сборная Испании

Лучший результат на мундиалях: чемпионство – 2010.

Место в рейтинге ФИФА: 10.

Капитан: Серхио Рамос.

Тренер: Хулен Лопетеги (Испания).

Соперники по группе: Португалия, Марокко, Иран.

Сыграет в городах: Сочи, Казань, Калининград.

Путь на ЧМ-2018. Испания попала в одну отборочную группу с Италией, Израилем, Албанией, Македонией и Лихтенштейном. В общем-то, априори было понятно, что испанцы с итальянцами займут две первые строчки, только неизвестно, в каком порядке. Кстати, именно «Скуадра Адзурра» является последним соперником «Красной Фурии» на крупном турнире: Италия под руководством Антонио Конте выбила Испанию Висенте Дель Боске из 1/8 финала Евро-2016. В квалификации эти большие сборные возглавляли уже другие тренеры, и судьба первого места решилась в очных встречах. В самом начале отбора в Турине сыграли 1:1, причем Де Росси только в концовке игры компенсировал ошибку Буффона, приведшую к голу Витоло. Это единственная потеря очков испанцами в отборе, самый главный матч которого состоялся 2 сентября 2017 года на «Сантьяго Бернабеу». Иско феерил на родном стадионе, оформив дубль, еще один гол добавил Мората, не попавший в заявку на ЧМ-2018. 3:0 – Испания первая, а Италия отправилась на вторую строчку, а как выяснилось позже, и вовсе не попала на чемпионат мира.

Любопытные факты

- прозвища сборной Испании – «Ла Фурия Роха» («La Furia Roja»), то есть «Красная Фурия». Либо просто – «Ла Роха» («La Roja»), «Красная».

- Испания – постоянный участник финальных турниров мундиалей с 1978 года, то есть 40 лет кряду попадают на мировые первенства.

- сборная Испании стала восьмой командой, сумевшей выиграть чемпионат мира, и единственной новой сборной (не из числа тех, кто уже выигрывал раньше) в XXI веке, кому покорилась эта вершина.

- в заявке «Красной Фурии» на мундиаль-2018 шесть чемпионов мира: Серхио Рамос, Жерар Пике, Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Давид Сильва и Пепе Рейна. В случае триумфа в России они войдут в элитный круг двукратных чемпионов мира.

- у тренера сборной Испании Лопетеги есть победы на международном уровне, правда, с молодежными и юношескими командами. Он выигрывал чемпионат Европы для 19-летних (2011 и 2012), а также молодежный Евро-2013.

- результаты «Красной Фурии» в отборочном цикле впечатляют: 9 побед при одной ничьей, 0 в графе поражений, 36 забитых мячей и только 3 пропущенных.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Атлетик»), Пепе Рейна («Наполи»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»), Серхио Рамос («Реал»), Начо («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Начо Монреаль («Арсенал»), Жорди Альба («Барселона»).

Полузащитники: Иско («Реал»), Марко Асенсио («Реал»), Лукас Васкес («Реал»), Серхио Бускетс («Барселона»), Андрес Иньеста («Барселона»), Коке («Атлетико»), Сауль («Атлетико»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Давид Сильва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Диего Коста («Атлетико»), Родриго («Валенсия»), Яго Аспас («Сельта»).

Потери. У Испании потрясающий выбор игроков, поэтому есть очень сильные футболисты, не попавшие в заявку по банальной причине: не хватило мест. Альваро Мората, Сеск Фабрегас, Педро, Маркос Алонсо, Эктор Бельерин, Серхи Роберто не сыграют на чемпионате мира. Из-за травмы в финале Лиги чемпионов был риск лишиться Карвахаля, но Лопетеги не стал менять своего решения и оставил защитника «Реала» в составе, хотя Дани придется пропустить первые два матча на турнире. А ведь за бортом остались сильные игроки правого края обороны – Роберто и Бельерин.

Лидеры. Серхио Рамос, Жерар Пике и Андрес Иньеста.

Тактика. При Арагонесе и Дель Боске сборная Испании играла на 100% от себя и укатывала противников в газон, не давая им даже мяч понюхать. У Хулена Лопетеги подход иной, он поборник тактической гибкости, не стесняется подбирать схемы под конкретных противников и перестраиваться по ходу матчей. Одно неизменно – четыре защитника в линию. Все, что «выше» по расстановке, не истина. Видели в отборе 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, а эпизодически даже 4-4-2 проскальзывало. В рамках этих схем «Ла Фурия Роха» будет действовать и на мундиале, хотя в товарищеских встречах Лопетеги изгалялся вплоть до 3-3-3-1 – в краснодарском матче против Туниса.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пике, Альба –Бускетс, Коке – Иньеста, Иско, Сильва – Диего Коста.

Сила. Доминирующая Испания осталась в прошлом, и провалы на ЧМ-2014 и Евро-2016 случились именно потому, что Дель Боске не хотел что-либо менять, развивать команду. Приход Лопетеги ознаменовал изменения в менталитете и тактическом облике команды, сейчас «Красная Фурия» с большим уважением относится к оппонентам и анализирует их действия, Хулен готов перестраивать и адаптировать свою команду под каждый конкретный матч. Испания перестала быть эгоистичной, сконцентрированной только на себе и упертой в контроль мяча, теперь «Ла Фурия Роха» смотрит на мир широко открытыми глазами. А уж упоминать о том, что у испанцев один из сильнейших составов на чемпионате мира, слишком банально. Когда говорим о топ-сборных, наличие мощного кадрового ресурса подразумевается само собой, вопрос в том, кто лучше распорядится своими звездами и созвездиями.

Слабость. После серии триумфальных турниров Испания напомнила о своем историческом качестве: неумение стабильно конвертировать игровые прелести и преимущества в результаты. Не исключено, что такая же участь ждет команду Хулена Лопетеги и в России. Просто потому что это случалось с испанцами гораздо чаще, чем не случалось. Не верю, что испанцы предстанут на ЧМ-2018 скучными, неинтересным, безыдейными, но допускаю, что всего этого будет мало для уверенного продвижения по турнирной сетке к самым ее вершинам.

Модный разговор

В изготовлении основной формы сборной Испании содержатся отсылки к ЧМ-1994, оттуда компания «adidas» позаимствовала орнамент, расположенный на правом плече. Симпатично выглядит и гостевой комплект: белоснежно белые футболки с оранжевой отделкой. Стиль «Красной Фурии» - сдержанная роскошь.

Главный тренер. Хулен Лопетеги (Испания)

В России говорят, что бывший вратарь не может стать сильным тренером, кивая в сторону Черчесова, а между тем сборную Испании тоже возглавляет в прошлом голкипер Лопетеги. Хулен больше всего матчей провел за скромные «Логроньес» и «Райо Вальекано», но доводилось ему сидеть на лавке и в «Реале» с «Барселоной». Мадридскую «Кастилью» Лопетеги еще и тренировал после короткого неудачного захода в «Райо Вальекано», а потом на четыре года окунулся в работу с юношескими и молодежными сборными Испании. И добился отличных результатов, выиграв с командами разных возрастов три чемпионата Европы. В 2014-м Хулен вернулся к клубной работе, получив интересное предложение от «Порту», но через полтора года был уволен, проиграв за это время всего лишь 6 матчей при 69% побед. А вот со сборной Испании Лопетеги почти за два года не уступил ни разу, хотя в отборе «Красная Фурия» встречалась с Италией (1:1 и 3:0), а в товарняках с Германией (1:1), Аргентиной (6:1), Францией (2:0), Англией (2:2) и Бельгией (2:0).

Главная звезда. Команда

Кого прикажете выделить? У Испании в каждой линии звезды, смысл в том, чтобы команда звезд стала командой звездой. Конечно, много внимания будет уделено Андресу Иньесте, ведь этот турнир похож на прощание с легендой: полузащитник ушел из «Барселоны» и, возможно, завершит международную карьеру после ЧМ-2018. Но не факт, что в игровом смысле Иньеста по-прежнему первая скрипка в полузащите сборной Испании, ведь есть Сильва, который провел шикарный сезон под руководством Гвардиолы, и Иско, играющий за национальную команду интереснее и ярче, чем в «Реале», ведь Лопетеги дает ему достаточно свободы для творчества. Рамос и Пике – многолетняя связка центральных защитников, каждый из них – величина, а в воротах один из лучших (кто-то скажет – однозначно лучший!) вратарей современности Давид Де Хеа. Ну и о форварде забывать не будем, голы бразильца Диего Косты необходимы сборной Испании. Одной звезды нет, но каждый может зажечь.

За кем следить в сборной Испании?

Во-первых, за Иско, который может стать заводилой атакующей игры на ЧМ-2018. Ну, вы же знаете Иско? Вас может ожидать ряд открытий, если до этого следили за полузащитником только по матчам в составе «Реала». Во-вторых, нужно обратить внимание на 22-летнего правого защитника Альваро Одриосолу из «Реала Сосьедад». Вероятно, именно он будет замещать Дани Карвахаля в первых двух матчах. Как минимум. Парень уже забил за сборную в товарищеском матче против Швейцарии и не задержится в Сан-Себастьяне, если проявит себя на мундиале. В-третьих, фокусируемся на игре «воспитанника Валерия Карпина» Марко Асенсио. Твердого места в старте у названного в честь ван Бастена «мадридисты» нет, но Лопетеги точно будет использовать его в качестве джокера.

Где можно увидеть сборную Испании?

База. Краснодар. Академия ФК «Краснодар»

Матчи группового этапа

15 июня, Сочи. «Фишт», против Португалии.

20 июня, Казань. «Казань Арена», против Ирана.

25 июня, Калининград. «Стадион Калининград», против Марокко.

Испания выбрала одну из лучших баз, доступных командам-участницам чемпионата мира, к тому же, учитывая, что в Сочи могут сыграть дважды в первых пяти матчах – на групповой стадии и в четвертьфинале, логистический вопрос тоже грамотно решен.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Сборная Испании – один из пяти основных фаворитов чемпионата мира наравне с Бразилией, Францией, Германией и Аргентиной. Попадание в четвертьфинал даже не обсуждается – должны там быть, а вот дальше могут начаться встречи с равными и сильными соперниками, например, с Аргентиной в четвертьфинале в Сочи. Безусловно, если Испания поймает свой ритм, то способна продлить свою беспроигрышную серию под руководством Лопетеги на ЧМ-2018.

Прогноз «Соккер.ру»: Испания будет в полуфинале. И встретится там с Германией. Это достаточно точное предсказание, затруднительно сказать что-то большее. Но если «Красная Фурия» выиграет чемпионат мира – это не станет шоком, испанцы могут вернуть себе корону.