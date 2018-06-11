Австралия: в погоне за «золотым поколением»

11 июня 2018, 10:00

Сборная Австралии с трудом протиснулась на чемпионат мира, но намерена на нем выступить убедительно. «Соккер.ру» оценивает шансы «соккеруз».

Сборная Австралии

Лучший результат на чемпионатах мира: 1/8 финала – 2006.

Место в рейтинге ФИФА: 36.

Капитан: Миле Йединак.

Тренер: Берт ван Марвейк (Нидерланды).

Соперники по группе: Франция, Перу, Дания.

Сыграет в городах: Казань, Самара, Сочи.

Путь на ЧМ-2018. Сборная Австралии не первый цикл уже проходит в азиатской зоне. И на этот раз получилось с большим трудом. Как известно, в Азии отбор многоступенчатый. И поначалу у австралийцев все получалось неплохо. В групповом втором раунде они свою группу выиграли, что было немудрено. У них в соперниках оказались Иордания, Киргизия, Таджикистан и Бангладеш. И то один матч Австралия умудрилась Иордании проиграть. А в третьем раунде уже посложнее. Борьба там разворачивалась в группе до последнего тура. В результате первое место и прямую путевку завоевала Япония, второй стала с одним очком отставания Саудовская Аравия, которая также напрямую попала на ЧМ-2018, а вот Австралия, набравшая столько же баллов, оказалась третьей. И ей пришлось проходить дополнительные фильтры. Причем с трудом. В стыковых матчах с Сирией австралийцы только дома в дополнительное время вырвали победу благодаря дублю ветерана Тима Кэйхилла. Да и в межконтинентальных стыках с Гондурасом не все вышло гладко. В гостях была ничья – 0:0, а вот дома удалось-таки победить (3:1) и пройти на чемпионат мира. С приключениями.

Любопытные факты

- Тим Кэйхилл имеет шанс стать рекордсменом по количеству матчей за сборную Австралии. На его счету 106 игр, а у Марка Шварцера, который держит рекорд, 109;

- Кэйхилл и Миле Йединак входят в десятку игроков, проведших больше всего матчей за сборную Австралии;

- Кэйхилл – лучший бомбардир в истории сборной Австралии – на его счету 50 голов, Йединак с 18 голами замыкает десятку;

- Йединак – один из самых опытных капитанов в истории сборной, он выводил команду на матч 33 раза, это четвертый результат;

- Австралия квалифицировалась на чемпионат мира всего пятый раз в истории, причем четвертый раз подряд.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Мэтью Райан («Брайтон»), Даниэль Вукович («Генк»), Брэдли Джонс («Фейеноорд»).

Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Милош Дегенек («Йокогама»), Мэттью Юрман («Сувон»), Джеймс Мередит («Миллуолл»), Джош Рисдон («Уэстерн Сидней»), Трент Сэйнсбари («Грассхоппер»).

Полузащитники: Майл Йединак («Астон Вилла»), Джексон Ирвайн («Халл Сити»), Робби Крузе («Бохум»), Массимо Луонго (КПР), Марк Миллиган («Аль-Ахли»), Аарон Муй («Хаддерсфилд»), Том Рогич («Селтик»).

Нападающие: Тим Кэйхилл («Миллуолл»), Томи Юрич («Люцерн»), Мэтью Леки («Герта»), Эндрю Наббаут («Урава»), Димитри Петратос («Ньюкасл Джетс»), Дэниел Арзани («Мельбурн»), Джейми Макларен («Хиберниан»).

Лидеры. Безусловно, в общем списке выделяются ветераны и предводители Йединак и Кэйхилл.

Тактика. Под руководством ван Марвейка Австралия стала играть более консервативно, сдержанно. При этом используется популярная нынче расстановка 4-2-3-1, дающая пространство для маневра и гибкой смены подхода к игре.

Ориентировочный состав: Райан – Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич – Йединак, Муй – Крузе, Рогич, Леки – Юрич.

Сила. Сборная Австралии в последнее время смогла отыскать правильный игровой баланс, исходя из возможностей игроков. Это может сработать и породить ту самую необходимую синергию для успешного выступления. Состав очень уравновешен, в нем есть и молодые таланты, и опытные ветераны. Традиционно австралийцы очень боевиты, физически крепки, не сдаются даже в самых сложных ситуациях, проявляя сильный волевой характер. Такие качества должны пригодиться на краткосрочном и требовательном для всех ресурсов чемпионате мира.

Слабость. Безусловно, нынешняя сборная Австралии уступает так называемому «золотому поколению», которое выходило в 1/8 финала на чемпионате мира 2006 года. Сейчас в Австралии нет таких выдающихся мастеров. Есть крепкие ребята, работоспособные, но не более того. Не хватает определенного креатива, техничности, индивидуального мастерства, умения придумать что-то неординарное. Эта команда катится по рельсам. Пусть и довольно настойчиво.

Модный разговор

Австралийцы в выборе формы решили не шокировать тех, у кого они в подсознании ассоциируются с желтым цветом. Основной комплект полностью желтый со стильным узором на рукавах. Второй комплект тоже довольно симпатичен. Он выполнен в темно-зеленом цвете с диагональной полосой на груди и животе.

Главный тренер. Берт ван Марвейк (Нидерланды)

С главным тренером у Австралии вообще получилось довольно интересно и необычно. Он был приглашен, по сути, конкретно под финальную часть чемпионата мира. Это достаточно оригинальная практика, потому интересно, как она сработает. После окончания ЧМ-2018 ван Марвейк свой пост покинет. Видимо, австралийцы верят в то, что голландцу хватит опыта, ведь он выходил в финал ЧМ-2010 со сборной Нидерландов. К тому же в Австралии очень любят голландских тренеров, там «золотое поколение» при Гусе Хиддинке процветало. Интересно и то, что ван Марвейк приложил руку к формированию другой сборной, участвующей в чемпионате мира. Именно он героически вывел Саудовскую Аравию на мундиаль, отправив как раз австралийцев в стыковые матчи. Но потом решил не продлевать контракт с аравийцами.

Главная звезда. Тим Кэйхилл

Пожалуй, это наиболее известный футболист в нынешней сборной Австралии. Самая настоящая легенда. Хотя возраст, конечно, вряд ли позволит ему быть игроком основного состава. Это, впрочем, не помешало ему стать героем в стыках с Сирией и забить там дважды. Так что порох в пороховницах есть. Кэйхилл – последний отголосок того самого «золотого поколения» и один из лучших игроков в австралийской истории вообще.

За кем следить в сборной Австралии?

Здесь стоит уделить особое внимание группе полузащитников. Там есть определенные таланты и приличные мастера. Это, конечно, Рогич, который способен в хороший день взломать любую оборону. Чем-то подобным может отличиться и Муй. Они на клубном уровне прибавляли больше остальных в последние годы. Обратите внимание и на молодого совсем Арзани, если ему дадут игровое время. Не опускаются ниже определенного хорошего уровня Луонго, Леки и Ирвайн.

Где можно увидеть сборную Австралии?

База. Казань, база «Ак Барса».

Матчи группового этапа

16 июня. Казань. Франция

21 июня. Самара. Дания

26 июня. Сочи. Перу

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Австралийцы достаточно трезво оценивают свои возможности, поэтому главной их целью будет выход в плей-офф и повторение лучшего результата в истории. Но тогда было «золотое поколение», с которым принято теперь всех сравнивать. Уверены, что нынешние игроки сборной Австралии очень хотят перечеркнуть постоянные разговоры о том самом поколении в стиле «а вот раньше было лучше». Поэтому сделают все, чтобы как минимум выкарабкаться из группы. К тому же ничего сверхъестественного в этом нет, пусть сам выход на турнир и получился не слишком убедительным. Вся надежда на опыт ван Марвейка и работоспособность игроков, действующих с высокой самоотдачей.

Прогноз «Соккер.ру». Предположим, что сборная Австралии будет смотреться на турнире довольно прилично, ярко даже. И создаст определенные проблемы всем участникам квартета. Однако до выхода в плей-офф немного не дотянется.