Револьвер у виска Лионеля. Аргентина подводит лидера

Сборная Аргентины поддерживала порывы Марадоны, а вот Лионеля подставляет. «Соккер.ру» интересно, насколько далеко зайдут вице-чемпионы мира в России?

Cборная Аргентины

Лучший результат на мундиалях: чемпионства в 1978 и 1986 году.

Место в рейтинге ФИФА: 5 (выше только Мюллер, Неймар, Азар и Роналду).

Капитан: Лионель Месси.

Тренер: Хорхе Сампаоли (Аргентина).

Соперники по группе: Исландия, Хорватия, Нигерия.

Сыграет в городах: Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.

Путь на ЧМ-2018. Мучительный отбор. Мартино провалил начало – убрали. Бауса провалил середину – убрали. Сампаоли начал плохо, с мировых, но Месси в последнем туре забил три мяча Эквадору в гостях, и волевая победа позволила Аргентине проползти на чемпионат мира в России. Чилийцы тоже подсобили осечками, так что все сложилось в пользу команды без поставленной игры. Три тренера, успех в последний момент за счет одного человека – Аргентина сломалась психологически.

Любопытные факты

- за три года проиграли три крупных финала. Сначала на ЧМ-14, потом дважды подряд на Кубках Америки. У Месси сдали нервы, он завершил карьеру в сборной, Маскерано, Ди Мария и остальные порывались вместе с ним – остановили, вернули;

- дважды аргентинцы выиграли чемпионат мира на фоне критики. Но миф, что Марадона играл со случайно набранными людьми – бред. Впервые взяли «золото» без Диего, и всегда была командная игра, как на ЧМ-14, а Диего использовали в качестве вечного двигателя;

- кроме Аргентины, только у Франции и Бразилии есть победы во всех турнирах под эгидой ФИФА – Кубке Конфедераций, чемпионате мира и Олимпиаде. Кстати, Лионель только в последнем из турниров выигрывал;

- Месси уверенно оторвался от Батистуты по количеству голов за сборную – забил 64 раза, хотя на чемпионатах мира у Лионеля всего пять голов, в ЮАР не забивал вовсе. А ведь ему скоро тридцать один;

- в пяти последних официальных матчах у Аргентины всего одна победа – против Эквадора. Сампаоли собирал ничьи, а его предшественники потеряли очки в семи матчах отбора из четырнадцати;

- легко собрать основу сборной Аргентины, чтобы средний возраст зашкаливал - 31.1 года. Понятно, что в заявке есть ребята, которым от 22 до 26 лет, не все ветераны, но когда 15 человек до конца лета будут старше тридцати – речь о возрастной команде;

- всего четыре человека из чемпионата Аргентины, по одному из Китая и Мексики – команда у Сампаоли в основном из игроков европейских клубов. Если бы не травмы Лансини и Ромеро, таких футболистов было бы еще больше. Или если бы Паредес смог опередить Месу или Переса в глазах тренера.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Вилли Кабальеро («Челси»), Гусман Науэль («Тигрес»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Габриэль Меркадо («Севилья»), Хавьер Маскерано («Хэбей Чайна Форчун»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Федерико Фасио («Рома»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Кристиан Ансальди («Торино»).

Полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Лукас Билья («Милан»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»), Максимильяно Меса («Индепендьенте»), Анхель Ди Мария, Джовани Ло Чельсо (оба — ПСЖ), Энцо Перес («Ривер Плейт»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба — «Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Потери. Основной голкипер Ромеро вылетел, Лансини травмировался после попадания в заявку – его заменил Перес. Месси испугался голевой машины Икарди и забраковал Мауро. Перотти не подошел тренеру. Маммана получил разрыв «крестов». А Паредес не попал в заявку, поскольку плохо играл в футбол, по мнению Сампаоли.

Лидеры. Месси – благодаря классу и голам, Маскерано – по характеру, Отаменди – по той же причине, что и Хавьер. А вообще лидерских включений не по характеру, а по игре команде не хватает, постоянно ждут Лионеля.

Тактика. Даже в два защитника играли. Сампаоли выиграл единственный официальный матч с Аргентиной, используя четыре защитника, но может играть и «3-4-2-1». Если отталкиваться от составов в товарищеских матчах, то Хорхе припасет схему с тремя центральными только для сложного момента матча.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Кабальеро – Сальвио, Отаменди, Фасио, Тальяфико (Акунья) – Павон, Маскерано, Ло Чельсо (Банега, Билья), Ди Мария – Месси, Агуэро (Игуаин).

Сила. Месси, Месси и еще раз класс Лионеля и его опытных соратников. Почти все опытные, так что турнир попробуют начать с чистого листа. Конечно, товарищеские победы над Россией, Италией и Гаити ничего об Аргентине не рассказали, а вот поражения от Нигерии и Испании напомнили, что когда на поле нет Месси – некому выручить. Шикарный набор атакующих игроков, а сыгранных схем нет. Сампаоли допускает ошибки куда чаще, чем ждешь от тренера с таким количеством диких идей.

Слабость. Зависимость от схем, отсутствие стартового состава, в котором Сампаоли уверен. В этом смысле Аргентина похожа на Россию. Если не получится качественно провести игру с Исландией – увидите перемены в тактике и кадрах. Очевидно, что Аргентина несбалансированная, есть разрывы между линиями, огромные проблемы в опорной зоне, нет качественных фланговых защитников – молодых и мирового уровня. Сампаоли часто «затыкает» дыры. Еще часто ругают Кабальеро, но это хороший вратарь для команды без игры и стиля.

Модный разговор

Основная форма – нормальная, обычная, стандартная, запасная – мрак. Снова немецкие модельеры пытались выехать на «ретро», хотя они не Гоша Рубчинский. Черная форма такая, что ни один уважающий себя аргентинец со вкусом ее не купит. Нет смысла в создании такого комплекта в стиле формы вратаря из девяностых. Одежка убогая, яркий рисунок не сочетается с белыми полосками на плечах:

Главный тренер. Хорхе Сампаоли

Наставник оказался в центре скандала – обвинили, что купил молчание кухарки сборной после домогательств. Сампаоли – странный человек, ученик Бьелсы не может быть «нормальным» в общепринятом понимании. Ничему в его случае удивляться не стоит. Это крепкий тактик, которому не хватает хладнокровия по ходу сложных матчей. А если Сампаоли не установит дистанцию с Месси – все интересные идеи и наработки не помогут. Пока тренирует со скрипом, редко побеждал в официальных матчах, испанцам без Лионеля проиграл 1:6.

Главная звезда. Лионель Месси

Тут дополнительные объяснения не нужны, ведь сборная Аргентины полностью перешла под управление Лионеля на поле и, как говорят за океаном те, кто не в восторге от поведения Месси – за его пределами тоже. Суперзвезда не стесняется заявлять, что у сборной Германии нет звезд, прямо указывает «Барселоне», чтобы купили Гризманна, пока «Атлетико» не убедил француза остаться, против Неймара в «Реале». От Месси слишком много негатива на словах, но на поле в России он сыграет изо всех сил, как в отборе, где выручил. Это его последний шанс стать значимым в истории ЧМ, ведь лучшим игроком турнира в Бразилии его назначили не за невероятный футбол, как в «Барселоне».

За кем следить в сборной Аргентины?

Трудно сказать, поскольку все известные, а Дибала пока не вписался в стиль игры Сампаоли. Если тренер отцепил Перотти и Икарди – рассказав, что игроки не подходят для модели Аргентины, то вряд ли рискнет переиначивать структуру, созданную под Месси, в угоду Пауло. Не ждите молодых людей в основе «альбиселесте», следить будете за теми, кого давно видели в деле – Месси, Агуэро, Ди Марией, Маскерано и Отаменди. Восемнадцатилетнего наследника Лионеля в загашнике точно нет.

Где можно увидеть аргентинцев?

База. Бронницы (Московская область), учебно-тренировочная база Государственного училища Олимпийского резерва.

Матчи группового этапа

16 июня, Москва. «Открытие Арена», против Исландии.

21 июня, Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород», против Хорватии.

26 июня, Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург», против Нигерии.

Аргентинцы будут жить в хороших условиях. А Месси на стадионах покажут в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – не пропустите. Кстати, нашелся забавный географический прикол. Между базой «Сатурна» в Раменском, где базируется Роналду, и Бронницами – тут поселился Месси, располагается населенный пункт... Дружба. На поле будет соперничество, а на карте лишь дружба!

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

В чем разница между Аргентиной-2014 и этой? Соперники знают, чего от них ждать. Но у многих букмекеров Аргентина идет пятой в прогнозах. У них «группа смерти», но нигерийцы, исландцы и хорваты не относятся к стабильным сборным, ставящим на полуфинал. А вот Аргентина худшие матчи уже сыграла. Вероятно, на чемпионате мира Сампаоли попробует консолидировать команду, выйти из группы с первого места, и добраться до четвертьфинала. Но будет сложно и опасно. Хорхе сам нашел правильную аналогию – ЧМ-18 как револьвер у виска Месси. Удачно сыграв в русскую рулетку в Бразилии, в России аргентинцу будет намного сложнее. Роковая пуля может вылететь в пятой игре турнира.

Прогноз «Соккер.ру»: Аргентина под руководством интересного тренера и великого футболиста выйдет из группы. А вот когда Лионель сыграет с Испанией или Роналду – будет весело посторонним зрителям, но вряд ли аргентинцам.