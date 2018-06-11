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Револьвер у виска Лионеля. Аргентина подводит лидера

вчера, 21:59
Револьвер у виска Лионеля. Аргентина подводит лидера

Сборная Аргентины поддерживала порывы Марадоны, а вот Лионеля подставляет. «Соккер.ру» интересно, насколько далеко зайдут вице-чемпионы мира в России?

Cборная Аргентины

Лучший результат на мундиалях: чемпионства в 1978 и 1986 году.

Место в рейтинге ФИФА: 5 (выше только Мюллер, Неймар, Азар и Роналду).

Капитан: Лионель Месси.

Тренер: Хорхе Сампаоли (Аргентина).

Соперники по группе: Исландия, Хорватия, Нигерия.

Сыграет в городах: Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.

Путь на ЧМ-2018. Мучительный отбор. Мартино провалил начало – убрали. Бауса провалил середину – убрали. Сампаоли начал плохо, с мировых, но Месси в последнем туре забил три мяча Эквадору в гостях, и волевая победа позволила Аргентине проползти на чемпионат мира в России. Чилийцы тоже подсобили осечками, так что все сложилось в пользу команды без поставленной игры. Три тренера, успех в последний момент за счет одного человека – Аргентина сломалась психологически.

Любопытные факты

- за три года проиграли три крупных финала. Сначала на ЧМ-14, потом дважды подряд на Кубках Америки. У Месси сдали нервы, он завершил карьеру в сборной, Маскерано, Ди Мария и остальные порывались вместе с ним – остановили, вернули;

- дважды аргентинцы выиграли чемпионат мира на фоне критики. Но миф, что Марадона играл со случайно набранными людьми – бред. Впервые взяли «золото» без Диего, и всегда была командная игра, как на ЧМ-14, а Диего использовали в качестве вечного двигателя;

- кроме Аргентины, только у Франции и Бразилии есть победы во всех турнирах под эгидой ФИФА – Кубке Конфедераций, чемпионате мира и Олимпиаде. Кстати, Лионель только в последнем из турниров выигрывал;

- Месси уверенно оторвался от Батистуты по количеству голов за сборную – забил 64 раза, хотя на чемпионатах мира у Лионеля всего пять голов, в ЮАР не забивал вовсе. А ведь ему скоро тридцать один;

- в пяти последних официальных матчах у Аргентины всего одна победа – против Эквадора. Сампаоли собирал ничьи, а его предшественники потеряли очки в семи матчах отбора из четырнадцати;

- легко собрать основу сборной Аргентины, чтобы средний возраст зашкаливал - 31.1 года. Понятно, что в заявке есть ребята, которым от 22 до 26 лет, не все ветераны, но когда 15 человек до конца лета будут старше тридцати – речь о возрастной команде;

- всего четыре человека из чемпионата Аргентины, по одному из Китая и Мексики – команда у Сампаоли в основном из игроков европейских клубов. Если бы не травмы Лансини и Ромеро, таких футболистов было бы еще больше. Или если бы Паредес смог опередить Месу или Переса в глазах тренера.

Револьвер у виска Лионеля. Аргентина подводит лидера

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Вилли Кабальеро («Челси»), Гусман Науэль («Тигрес»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Габриэль Меркадо («Севилья»), Хавьер Маскерано («Хэбей Чайна Форчун»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Федерико Фасио («Рома»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Кристиан Ансальди («Торино»).

Полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Лукас Билья («Милан»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»), Максимильяно Меса («Индепендьенте»), Анхель Ди Мария, Джовани Ло Чельсо (оба — ПСЖ), Энцо Перес («Ривер Плейт»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба — «Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Потери. Основной голкипер Ромеро вылетел, Лансини травмировался после попадания в заявку – его заменил Перес. Месси испугался голевой машины Икарди и забраковал Мауро. Перотти не подошел тренеру. Маммана получил разрыв «крестов». А Паредес не попал в заявку, поскольку плохо играл в футбол, по мнению Сампаоли.

Лидеры. Месси – благодаря классу и голам, Маскерано – по характеру, Отаменди – по той же причине, что и Хавьер. А вообще лидерских включений не по характеру, а по игре команде не хватает, постоянно ждут Лионеля.

Тактика. Даже в два защитника играли. Сампаоли выиграл единственный официальный матч с Аргентиной, используя четыре защитника, но может играть и «3-4-2-1». Если отталкиваться от составов в товарищеских матчах, то Хорхе припасет схему с тремя центральными только для сложного момента матча.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Кабальеро – Сальвио, Отаменди, Фасио, Тальяфико (Акунья) – Павон, Маскерано, Ло Чельсо (Банега, Билья), Ди Мария – Месси, Агуэро (Игуаин).

Сила. Месси, Месси и еще раз класс Лионеля и его опытных соратников. Почти все опытные, так что турнир попробуют начать с чистого листа. Конечно, товарищеские победы над Россией, Италией и Гаити ничего об Аргентине не рассказали, а вот поражения от Нигерии и Испании напомнили, что когда на поле нет Месси – некому выручить. Шикарный набор атакующих игроков, а сыгранных схем нет. Сампаоли допускает ошибки куда чаще, чем ждешь от тренера с таким количеством диких идей.

Слабость. Зависимость от схем, отсутствие стартового состава, в котором Сампаоли уверен. В этом смысле Аргентина похожа на Россию. Если не получится качественно провести игру с Исландией – увидите перемены в тактике и кадрах. Очевидно, что Аргентина несбалансированная, есть разрывы между линиями, огромные проблемы в опорной зоне, нет качественных фланговых защитников – молодых и мирового уровня. Сампаоли часто «затыкает» дыры. Еще часто ругают Кабальеро, но это хороший вратарь для команды без игры и стиля.

Модный разговор

Основная форма – нормальная, обычная, стандартная, запасная – мрак. Снова немецкие модельеры пытались выехать на «ретро», хотя они не Гоша Рубчинский. Черная форма такая, что ни один уважающий себя аргентинец со вкусом ее не купит. Нет смысла в создании такого комплекта в стиле формы вратаря из девяностых. Одежка убогая, яркий рисунок не сочетается с белыми полосками на плечах:   

Револьвер у виска Лионеля. Аргентина подводит лидера

Главный тренер. Хорхе Сампаоли

Наставник оказался в центре скандала – обвинили, что купил молчание кухарки сборной после домогательств. Сампаоли – странный человек, ученик Бьелсы не может быть «нормальным» в общепринятом понимании. Ничему в его случае удивляться не стоит. Это крепкий тактик, которому не хватает хладнокровия по ходу сложных матчей. А если Сампаоли не установит дистанцию с Месси – все интересные идеи и наработки не помогут. Пока тренирует со скрипом, редко побеждал в официальных матчах, испанцам без Лионеля проиграл 1:6.  

Главная звезда. Лионель Месси

Тут дополнительные объяснения не нужны, ведь сборная Аргентины полностью перешла под управление Лионеля на поле и, как говорят за океаном те, кто не в восторге от поведения Месси – за его пределами тоже. Суперзвезда не стесняется заявлять, что у сборной Германии нет звезд, прямо указывает «Барселоне», чтобы купили Гризманна, пока «Атлетико» не убедил француза остаться, против Неймара в «Реале». От Месси слишком много негатива на словах, но на поле в России он сыграет изо всех сил, как в отборе, где выручил. Это его последний шанс стать значимым в истории ЧМ, ведь лучшим игроком турнира в Бразилии его назначили не за невероятный футбол, как в «Барселоне».

За кем следить в сборной Аргентины?

Трудно сказать, поскольку все известные, а Дибала пока не вписался в стиль игры Сампаоли. Если тренер отцепил Перотти и Икарди – рассказав, что игроки не подходят для модели Аргентины, то вряд ли рискнет переиначивать структуру, созданную под Месси, в угоду Пауло. Не ждите молодых людей в основе «альбиселесте», следить будете за теми, кого давно видели в деле – Месси, Агуэро, Ди Марией, Маскерано и Отаменди. Восемнадцатилетнего наследника Лионеля в загашнике точно нет.

Где можно увидеть аргентинцев?

База. Бронницы (Московская область), учебно-тренировочная база Государственного училища Олимпийского резерва.

Матчи группового этапа

16 июня, Москва. «Открытие Арена», против Исландии.

21 июня, Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород», против Хорватии.

26 июня, Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург», против Нигерии.

Аргентинцы будут жить в хороших условиях. А Месси на стадионах покажут в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – не пропустите. Кстати, нашелся забавный географический прикол. Между базой «Сатурна» в Раменском, где базируется Роналду, и Бронницами – тут поселился Месси, располагается населенный пункт... Дружба. На поле будет соперничество, а на карте лишь дружба!

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

В чем разница между Аргентиной-2014 и этой? Соперники знают, чего от них ждать. Но у многих букмекеров Аргентина идет пятой в прогнозах. У них «группа смерти», но нигерийцы, исландцы и хорваты не относятся к стабильным сборным, ставящим на полуфинал. А вот Аргентина худшие матчи уже сыграла. Вероятно, на чемпионате мира Сампаоли попробует консолидировать команду, выйти из группы с первого места, и добраться до четвертьфинала. Но будет сложно и опасно. Хорхе сам нашел правильную аналогию – ЧМ-18 как револьвер у виска Месси. Удачно сыграв в русскую рулетку в Бразилии, в России аргентинцу будет намного сложнее. Роковая пуля может вылететь в пятой игре турнира.

Прогноз «Соккер.ру»: Аргентина под руководством интересного тренера и великого футболиста выйдет из группы. А вот когда Лионель сыграет с Испанией или Роналду – будет весело посторонним зрителям, но вряд ли аргентинцам.

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 12:27
Месси испугался голевой машины Икарди и забраковал Мауро.
☆☆☆☆☆☆☆☆
А вот это его отличие от Роналду, и не в пользу ЛМ. То есть вместо того, чтобы пользоваться всеми ресурсами футбола в своей стране (которые заведомо богаче португальских), Лионель занимается интрижками и устранением неугодных, вне зависимости от их возможной полезности для сборной. Ведь с чего всё началось с Икарди: он увёл жену у Макси Лопеса. Да, поступок по-человечески мерзкий, но как он влияет на игровые качества игрока? И вот, Лопес настучал Месси, и благодаря Месси (не тренерскому штабу!) Икарди вне сборной. Фу.
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
сегодня в 09:40
воотчию видел тренировку, могу сказать без преукрас, от первого лица, на бумаге аргентинцы целиком завязаны на месси, играл двухсторонку за обе команды как играющий тренер (хотя это должен был сделать сампаоли), сампаоли - физорг, просто объясняет им упражнения, ни одного упражнения на тактику не было, ничего сверхъестественного там нет, дибала - мальчишечка которого сковывает присутствие месси, то, что они еле-еле пробились из своей южноамериканской зоны - абсолютная правда, КОМАНДЫ там не видно, агуеро это вообще отдельный разговор, такой академичной вальяжности я давно не видел, НО, может нахождение в бронницах внесёт свои коррективы и команда преобразится? ведь в течении 2-х недель возможно всё, кто его знает? НО то, что есть сейчас на бумаге у них, я сказал
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 07:29
Смотришь на мучения и тактические хитрости Аргентины ,и вспоминается гениальная сборная с Марадоной,которой тяжело ,было забить,а пропустить запросто,а эти всё ноют ,то тренер не тот ,то борода у Месси тяжела.
zayrchik
zayrchik ответил dosericsson
сегодня в 07:18
dosericsson:
Место в рейтинге ФИФА: 5 (выше только Мюллер, Неймар, Азар и Роналду). В рейтинге сборных первые 4 строчки занимают футболисты??? ОМГ
включи логику друг..
это типо тонко подмечено, ведь в рейтинге УЕФА сборные идут в таком списке
Германия (Мюллер), Бразилия (Неймар) , Бельгия (Азар) , Португалия (Роналду).
dosericsson
dosericsson
сегодня в 06:01
Место в рейтинге ФИФА: 5 (выше только Мюллер, Неймар, Азар и Роналду).

В рейтинге сборных первые 4 строчки занимают футболисты??? ОМГ
valt134
valt134
сегодня в 04:25
Согласен, что из первой пятёрки претендентов Аргентина лишь пятая. Бельгия поинтересней будет.
амурец
амурец
сегодня в 03:34
скорее Месси подводит Аргентину своим нахождением в сборной
ᅠ
ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:52
Владимиpъ Григорянъ:
Его статус позволяет совать нос и в другие дела сборной. Если Сампаоли терпила, то это его проблемы. Им тренер нужен. Пригласил бы он Икарди, и что? Атмосфере кирдык настанет из-за вечных срачей, а это недопустимо. ЧМ на носу. "Хотите сильную Аргентину - уберите Месси из сборной!" Мы видели сильную Аргентину без Месси (cм. Испания - Аргентина 6:1) У этой сборной Аргентины нет баланса. Сильная атакующая линия и нулевая полузащита с защитой. Не фанат Месси, но если выбирать между Икарди и Месси, то выбор очевиден с точки зрения КПД. На Павонах и Тальяфиках далеко не уедут. Им придется уповать на Месси.
Ты вряд ли разбираешься в футболе, если киваешь на игру с испанцами и говоришь при этом, что вот он игра без Месси.
Штука в том, что вот эту нынешнюю игру Аргентины выстраивали уже много лет и заточена она под Месси. Есть он на поле или нет его - это не влияет ни на что, потому что без Месси не наиграны связки, не наиграно взаимодействие, ничего не наиграно без Месси. Конечно они будут и с ним влетать и без него. Нужно вообще его убирать и наигрывать людей без него полностью. Вот тогда это даст свои плоды.
А что касается Икарди и атмосферы - фигня всё. Икарди нормальный парень, в отличии от Анелька или Насри - вот там да, проблемы с атмосферой обеспечены.
Ну и последнее - статус позволяет совать нос. Слова дилетанта из середины 90-х, который украл лёгкие деньги и ходит по земле в важным видом, что его всё касается. Никто не должен совать нос туда, в чём он не разбирается - только так будет порядок и результат. А если дилетант этот лезет в околофутбольные дела, то результат сразу виден - его мы сейчас и наблюдаем.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил
вчера в 23:59
ᅠ:
Аргентина подводит лидера В корне не согласен с заголовком. Всё с точностью до наоборот - Месси своими капризами тормозит развитие сборной. Футболист должен пинать мяч и не совать нос в другие дела. Пока этот низкорослый аргентинец будет отцеплять от сборной лучших её бомбардиров типа Икарди и выбирать тренеров - толку от этой команды не будет. Хотите сильную Аргентину - уберите Месси из сборной!
Его статус позволяет совать нос и в другие дела сборной. Если Сампаоли терпила, то это его проблемы. Им тренер нужен. Пригласил бы он Икарди, и что? Атмосфере кирдык настанет из-за вечных срачей, а это недопустимо. ЧМ на носу.

"Хотите сильную Аргентину - уберите Месси из сборной!"
Мы видели сильную Аргентину без Месси (cм. Испания - Аргентина 6:1)
У этой сборной Аргентины нет баланса. Сильная атакующая линия и нулевая полузащита с защитой.
Не фанат Месси, но если выбирать между Икарди и Месси, то выбор очевиден с точки зрения КПД.
На Павонах и Тальяфиках далеко не уедут. Им придется уповать на Месси.
RUSTY8
RUSTY8
вчера в 23:56
Для недоброжелателей Альбиселесты - перед чмЯК-02 и по версии спецов, и по версии букмекеров фаворами были Италия, Аргентина, Франция (именно в таком порядке), и потом четвертая Бразилия с еще не полностью оправившимся от травм Роналдо, престарелым Ривалдо, юнцами Роналдиньо и Кака (про вратаря дырку Маркоша ваще надо промолчать). А на чмГ-06 Италия победила сыпяшимся старперами.
Я это к тому, что в отличие от молодых французов и бразилов, переоцененных гишпанцев, и недосыгранных (и вроде бы, не совсем стабильных) немцев, у аргов есть уже годами обкатанная команда с амбициозными предпенсионными топарями. Плюс отличный коуч-мотиватор.

Удачи, аргам! Только золота Серебряной стране!
Real_Naiman
Real_Naiman
вчера в 23:47
Рон во главе Португалий выкинеть месси с турнира!
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:46
Откуда у Багрова такая уверенность в суждениях?Аргентина в разы сильнее Португалии и попасть на неё явно мечтает. Как и болельщики увидеть очередное противостояние Месси и Роналду.
ndedov
ndedov
вчера в 23:39
Будем наблюдать!
борька
борька
вчера в 23:29
Сравнил с Россией, это лестно и приятно!
ВааС
ВааС
вчера в 23:03
Аргентинская блоха-это чума сборной!!!
kanuni
kanuni
вчера в 22:52
Удачи Исландии м Хорватии.
ᅠ
вчера в 22:44
Аргентина подводит лидера


В корне не согласен с заголовком. Всё с точностью до наоборот - Месси своими капризами тормозит развитие сборной. Футболист должен пинать мяч и не совать нос в другие дела. Пока этот низкорослый аргентинец будет отцеплять от сборной лучших её бомбардиров типа Икарди и выбирать тренеров - толку от этой команды не будет.

Хотите сильную Аргентину - уберите Месси из сборной!
dimagas1
dimagas1 ответил Roman73
вчера в 22:44
Roman73:
Всё равно Аргентина претендент , никто не удивится если Лео и К выиграют чемпионат.
Я сильно удивлюсь)))Я удивлюсь если они хоть в полуфинал пройдут)))
Groove000
Groove000 ответил Roger Young
вчера в 22:39
Roger Young:
Боюсь в этом году Аргентина не дойдет даже до полуфинала.
а что так?)
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:21
Боюсь в этом году Аргентина не дойдет даже до полуфинала.
Roman73
Roman73
вчера в 22:20
Всё равно Аргентина претендент ,
никто не удивится если Лео и К выиграют чемпионат.
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