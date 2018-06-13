Перес подставил Испанию. Такого еще не было! 

Самая странная смена тренера в истории чемпионата мира произошла в Краснодаре. Лопетеги уволили за два дня до матча с Португалией, а «Соккер.ру» выясняет детали.

Действующие лица

Флорентино Перес. Президент «Реала», который решил переманить тренера сборной Испании. Зачем-то поспешил подписать контракт, о котором собирались умолчать до конца ЧМ-18.

Хулен Лопетеги. Бывший игрок «Барселоны» и «Реала». Молодой тренер, продливший контракт с Испанией совсем недавно, а затем тайно перешедший на сторону «сливочных».

Фернандо Йерро. Спортивный директор сборной Испании. Именно он предложил ранее Лопетеги как тренера молодежки, а теперь заменил его в первой сборной. Бывший наставник «Овьедо», легенда «Реала».

Луис Рубиалес. Сорокалетний президент Федерации футбола Испании с 2018 года, бывший футболист уровня «Леванте» и экс-президент Ассоциации футболистов Испании. Проще говоря, профсоюзный лидер.

Карвахаль, Рамос, Начо, Асенсио, Иско, Васкес. Футболисты «Реала», которым Лопетеги и Перес растрепали о контракте. Вероятно, именно кто-то из них проговорился, что привело к досрочному оглашению Хулена тренером «сливочных» и последующему цирку.

Теперь и Черчесова можно увольнять?

Тренеры-вратари не в моде на ЧМ-18. Шутки, что пора и сборной России сменить тренера на Зидана, принимаются. Но нет такого «Реала», который согласился бы забрать Черчесова. Не найти и Рубиалеса, чтобы рубил с плеча. Кроме того, ни один наставник не заслужил такого позора. Испанский Мутко просто захотел построить политическую карьеру на резких движениях. А поскольку неадекватность в мировом тренде, то молодой чиновник рискнул.

Если Испания успешно выступит – скажут, что Луис стал первым, кто не испугался Переса и жестко ответил на подлость (переманивание тренера за спиной Федерации). А если команда под руководством Йерро провалится – Рубиалес уйдет с криками как борец за честь и права пролетариев. На деле же Луис поступил так для себя, а не в интересах футболистов. Подставил команду, хотя испанцам не привыкать. Бывшего тамошнего Мутко – Анхеля Марию Вильяра, судят за растрату премиальных, которые Хави с Иньестой собрали для Испании.

Это решение разделило Испанию?

Увольнение тренера против воли футболистов – глупость, но даже испанцы запутались. На сайте каталонского издания висит опрос: «Считаете ли вы, что Рубиалес правильно уволил Лопетеги?» 86 % на данный момент ответили «да». А на сайте мадридского портала счет 50 на 50. Получается, в Каталонии или желают Испании поражений, или людям не плевать на честь сборной.

Ответив «да», народ расценил решение Лопетеги подписать контракт с «Реалом» этическим предательством. И среди мадридской аудитории половина считает так же. Проще говоря, у Лопетеги теперь хватает врагов среди фанатов «Реала». Люди уверены, что Хулен предал Испанию или просто поступил крайне глупо, подписав два контракта подряд. Каталонцы тоже не все рады неудачам сборной. Бускетс не случайно раскритиковал Бартомеу за пожелание Месси победы на ЧМ-18.

Испанцы хотят выигрывать в футболе, они понимают, что Лопетеги и Рубиалес заварили ту еще кашу. Нет ничего глупее накануне такого сложного турнира разделить страну, у которой и так проблем с единством хватает. Многие каталонцы желают в комментариях Испании успехов и считают, что даже если Лопетеги виновен – а он виновен, интересы футболистов выше обиды чиновника Рубиалеса. Впрочем, изначально странное решение приняли не они, а Перес.

Изначально виноват только «Реал»?

Президент «сливочных» запустил цепную реакцию. Понятно, что в «Реале» планировали все сделать тихо. Вряд ли Перес настолько мерзкий, чтобы подставлять своих же ребят и сливать информацию о Лопетеги самостоятельно, чтобы сэкономить два миллиона евро после его досрочного увольнения – эти деньги надо было заплатить Федерации футбола Испании за расторжение контракта со сборной.

Очевидно также, что сам Лопетеги наивно подумал, что официальное оглашение снимет тему с повестки дня, он сможет спокойно продолжить работу в России. Говорят, что о новом тренере «Реала» знали в сборной только игроки этого клуба. Получается, утечка произошла по вине футболистов «сливочных», которые сегодня точно защищали право Лопетеги на чемпионат мира. Сейчас Рамос с радостью бы применил запрещенные в дзюдо приемы, чтобы ответить на решение президента Рубиалеса.

Сборную Испании не склеить?

Чемпионат мира в Бразилии испанцы провалили, поскольку нарвались на смену тактики ван Галом, а теперь их подставит свой же чиновник? Менеджер высокого уровня – а эти уровни давно расписаны дотошными специалистами по управлению, никогда не делает таких резких движений, как тренер Лопетеги или президент Рубиалес. Также ни один мощный специалист не подписал бы контракт с «Реалом» до старта ЧМ.

А если и подписал, то в присутствии только юристов и Переса с пунктом о неразглашении и штрафом за длинный язык в несколько миллионов евро. Ни один вменяемый чиновник не уволил бы тренера, за которого теперь горой станут игроки сборной. Даже если Бускетс или Иньеста не поняли, зачем Лопетеги сначала продлил отношения со сборной, а потом променял всё на «Реал», то теперь жалеют тренера и не смогут внушить себе, что увольнение Хулена – правильное решение.

Наставник в сборных даже важнее, чем в клубах, где процесс подготовки растянут, а прав на ошибку больше. Теперь звезды Испании будут оглядываться назад и думать, что потеряли один из важных козырей. Убрать из раздевалки вожака и аналитика – убить шансы команды на реакцию в сложный момент. Конечно, пример Ди Маттео в «Челси» показывает, что звезды даже со случайным человеком иногда способны взять кубок. Но в Лондоне ситуация была другой, Перес, Рубиалес и Лопетеги убили настрой сборной Испании накануне чемпионата мира.

Турнирный расклад. Назовите чемпиона мира 2018

Игроков подставила чужая трусость?

Рубиалес обиделся на Переса и посчитал, что если не ответит – покажется трусливым. А Флорентино не дождался конца чемпионата мира вообще без причин. Просто потому, что мог себе позволить унизить сборную Испании, показав, что в «Реал» побегут через три недели после продления контракта с Федерацией. Диктатура всегда глупая, поскольку мыслить стратегически диктаторы любого уровня не в состоянии.

А когда всплыло наружу, Перес не защитил Лопетеги и не отвоевал его право на ЧМ. Это значит, что сегодня плохой день не только для фанатов сборной Испании, но и для поклонников «Реала». Назначили тренера, который не смог убедить щеголя-чиновника, что он ценнее личных обид для сборной на чемпионате мира, который раз в четыре года! Да и Перес ни во что не ставит нового тренера, ведь не спас его от унижения. Вся цепочка решений о трусости.

Перес струсил, что «Реал» остается без главного тренера на половину лета, переживал об имидже и о том, что все поймут – Зидан его не предупредил об уходе. Флорентино думал о новых выборах президента «Реала» и принял решение в стиле назначения Карлуша Кейруша. Тренера, которого авторитетным не назовут сами игроки «сливочных», но который будет благодарен за выбор в свою пользу. А сам Лопетеги виноват, что развесил уши, сев за один стол с таким демоном, как Перес.

Начудили футбольные политики, а подставили игроков. Йерро ведь понятия не имеет, как прессингует Виллиам Карвалью, а также не отличит Сердара Азмуна от Алирезы Джаханбахша. Вся надежда на помощников Лопетеги, если они останутся в команде. И на футболистов уровня Де Хеа, Бускетса, Рамоса, Косты, Иско, Пике и Иньесты. Сборная Испании унижена и озадачена, а послезавтра им играть против Португалии. Можно было бы подумать, что это сценарий политического триллера?

А на деле это жизнь, в которой важные решения принимают случайные люди. Лопетеги вроде как предатель, нужно уволить его – поставить на место Переса. Но одновременно сборная важнее обид чиновника, надо было найти компромисс с футболистами команды, которые точно не хотели остаться без главного тренера. В футболе такого еще не было. Чемпионат мира в России еще не начался, а уже подарил структурно сложную и многозначительную сенсацию.