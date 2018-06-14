Совсем не боль и 5:0! Сборная России нащупала стиль

Приятно выигрывать, выигрывать крупно – весело, но «Соккер.ру» предлагает реагировать на разгром без истерики. Выгоднее понять, какую пользу принес матч?

Всем очевидно, что Саудовская Аравия провалила игру с Россией, хотя по ходу подготовки оставляла лучшее впечатление. Но ехидничать об успехе Черчесова после 5:0 странно, как и перехваливать победителя. Важно быть справедливым к сборной, замечать как минусы, так и плюсы.

Ведь с чем не поспоришь – сегодня и тренер, и футболисты заслужили успех. Но увлекательнее отвечать на полезные вопросы. Разберем матч с Саудовской Аравией в поисках того, что говорит в пользу и мешает созданию из России команды уровня плей-офф ЧМ? Это важнее споров о том, что было и прошло.

Зачет! Реализация моментов

Шесть точных ударов – пять голов, два мяча очень сложные технически. Показали мастерство. Но всего было тринадцать ударов, атак еще больше, так что подходы начали собирать. И хотя стоит подчеркнуть, что саудовцы оказались невероятно неудачливой командой – пропустили все, что могли, сборная России сыграла эффективно. Не всегда все залетит, но шесть ударов в створ – хороший показатель. Кроме того, в матче было всего десять штрафных, а Головин забил первый российский гол со штрафного на ЧМ.

Незачет! Слабость саудовцев

Победы расхолаживают российских футболистов – помните матч с чехами на Евро-2012, на Кубке Конфедераций тоже выиграли 2:0 в первой игре. Впрочем, саудовцы так сыграли, что возгордиться подопечные Черчесова не смогут при всем желании. Зато есть шанс, что теперь уязвленные соперники сыграют за Россию в следующих матчах. Учтут ошибки, упрутся хотя бы против Египта, если не с Уругваем. Но сегодня разочаровали, поскольку лучше бы Россия выиграла 3:0 с соперником, который сопротивлялся на уровне чемпионата мира.

Зачет! Новая роль Головина

66 касаний мяча, 25 передач, 5 созданных моментов, 4 отбора, 3 перехвата, 2 ассиста, 1 предголевая передача, 1 гол. Но раскрылся только после смены позиции! Матч Александр начал левый хавбеком, как и против Турции, и не все получалось. Ни связи с Жирковым железной, ни яркой работы вингером не увидели. А вот когда Черчесов после травмы Дзагоева поставил Александра на позицию, которую чаще занимает в ЦСКА – пошла игра. Был всюду, и слева, и справа, и по центру, две передачи, гол со штрафного. Так держать!

Незачет! Холостая оборона

Акинфеев всего четыре раза выносил мяч от ворот, ни разу не вступил в игру. У Саудовской Аравии были точные удары с Бельгией и Германией, а для российской сборной сделали исключение. Хорошо, когда вратарь бездействует, но плохо, когда не прошла проверку защита из игроков «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Ведь в редкой удачной атаке соперника Фернандес нагло забыл о защите, Жирков в ужасно простой игре собрал 29 % неточных передач. Игнашевич и Кутепов сыграли хорошо, но на холостом ходу, без нагрузки.

Зачет! Командный прессинг

Казалось, что это единственный плюс сборной, но хорошо, что ошиблись, нашлись и другие. Зато прессинг сохранили. 31 единоборство – 24 выигранных (77 %), 13 перехватов, причем все на флангах, то есть построили игру так, что через центр Саудовская Аравия не проходила. А когда Зобнин, Головин и Газинский читали игру на краях поля, помогая фланговым игрокам – позволяли развить очередную контратаку. Прессинг очень помог, особенно до перерыва.

Незачет! Правый фланг

У Черчесова, как сам сказал, есть план А, В, С и так далее. Значит, надо что-то делать с Фернандесом и Самедовым, поскольку химии между ними нет. Причем вопросы не столько к защитнику. Но кто может сыграть у России справа в атаке? Есть один Алексей, фамилия – Миранчук. Поскольку молодой, не чурается прессинга, а Самедов для обороны не сильно ценный игрок, то пора Черчесову отказаться от любимца. Трио Миранчук – Головин – Черышев может быть полезнее и команде, и Фернандесу, и форварду. Самедов дублирует задачи Марио, нелогичная связка.

Зачет! Реакция Черчесова

Тренер в ответ на формулировку «заткнули рты критикам» высказался спокойно: «Мы никому ничего не затыкаем, делаем свою работу». Болельщики не золотые рыбки без памяти, поэтому ничто не забыто. Но было важно понять, закрутит ли тренер усы пропеллерами от гордости? После матча пафос не включал, а в поединке сыграл от соперника. Было видно, что штаб изучил Саудовскую Аравию, изменив сборную России специально ради конкретного оппонента. Сегодня Станислав Саламович отработал грамотно. Осталось дождаться аналогичного подхода к Египту и Уругваю, там будет сложнее.

Незачет! Смолов без передач

Дзагоева жаль из-за травмы, а Смолова – из-за тактики. Еще немножко жаль Фернандеса, ведь Самедов сначала пустой активностью, а потом пассивностью помешал латералю раскрыться на правом краю. Но если Марио закрыл один напарник, то Федора подставила целая команда. Им пожертвовали, разменяли. Дзагоев до травмы был тем, кто завершает атаки – пытался бить, а Смолов лишь стягивал на себя защитников. На форварда не играли, в результате у Федора ни одного удара за матч и всего 38 касаний за 70 минут, причем на неударных позициях.

Зачет! Действия Дзюбы

Полезность вышедшего на замену трудно не заметить, но запланированным был лишь выход Дзюбы, ведь Черчесов увидел – у Смолова не все получается, хотя старается. И тут у Артема мечта детства сбылась – сыграть на чемпионате мира и забить гол. Получилось четко, даже Линекера нападающий впечатлил, а Черчесов отдал воинское приветствие. Даже если в атаке через Артема с шикарным ударом Черышева был минимальный офсайд, то важный третий гол Дзюба забил полностью по правилам. Хорошо, что Артем оказался в Туле и вернулся в сборную.

Незачет! Количество брака

Брак озадачивает, команда Черчесова умудрилась отдать 28 % неточных передач в среднем на всех. Причем если неточную игру Игнашевича и Кутепова еще можно понять – выносили мяч, не рискуя, то 29 % брака Жиркова и целых 45 % от отлично разрушавшего Зобнина удивляют не меньше, чем показатели Черышева – 28 % брака. Даже Головин терял мяч в 29 % случаев, но его оправдывает желание принять сложное решение. Но так с Египтом играть нельзя. Сейчас только Фернандес и Газинский не паниковали, встретив мяч.

Мнение читателей. Наиграют на уровень плей-офф?

Такая команда – без мяча, с браком в передачах, но с ударами по чужим воротам нравится больше той, что наигрывалась почти два года. Не из-за счета, просто она живее и характернее прежней вариации. Было скучно с тремя центральными, Самедовым и Жирковым на все фланги и со Смоловым без поддержки, когда тащил строго самостоятельно.

А теперь волей случая рождается совершенно другая команда. Травмы Джикии и Васина поменяли схему и вернули в команду Игнашевича, которому Гранат и Кудряшов не лучшие напарники, а Кутепов подходит. Сто лет говорили о Денисове – Черчесов не уступил, но поставил в основу крепкого Газинского, рядом с которым совершенно иначе сыграл за сборную Зобнин.

Наконец, травма бедняги Дзагоева – быстрого ему восстановления, завершилась выходом Черышева на левый фланг. И сразу все забыли, что в дебюте чаще атаковали правым краем, ведь Денис сыграл не идеально, но продуктивно. А если добавит – зайдет идеально, ведь его выход в основе переводит Головина в центр. С чистым левым вингером и таранным форвардом сборная России стала гармоничнее.

Команда Черчесова не испортит вам футбольный праздник ни в одном из случаев, ведь на чемпионате мира осталось 63 матча. Но ее победы могут стать приятным бонусом. А еще круче, если успехи все как один будут заслуженными, вроде нынешнего. Необходимую поправку на ветер – слабость Саудовской Аравии, обязательно делаем, но констатируем, что со схемой, где все заточено на быстрые атаки, навесы, игру головой и через Головина, команда Черчесова имеет право на существование на футбольной планете под названием ЧМ-18.