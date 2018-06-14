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Совсем не боль и 5:0! Сборная России нащупала стиль

вчера, 23:08
Совсем не боль и 5:0! Сборная России нащупала стиль

Приятно выигрывать, выигрывать крупно – весело, но «Соккер.ру» предлагает реагировать на разгром без истерики. Выгоднее понять, какую пользу принес матч?

Всем очевидно, что Саудовская Аравия провалила игру с Россией, хотя по ходу подготовки оставляла лучшее впечатление. Но ехидничать об успехе Черчесова после 5:0 странно, как и перехваливать победителя. Важно быть справедливым к сборной, замечать как минусы, так и плюсы.

Ведь с чем не поспоришь – сегодня и тренер, и футболисты заслужили успех. Но увлекательнее отвечать на полезные вопросы. Разберем матч с Саудовской Аравией в поисках того, что говорит в пользу и мешает созданию из России команды уровня плей-офф ЧМ? Это важнее споров о том, что было и прошло.  

Зачет! Реализация моментов

Шесть точных ударов – пять голов, два мяча очень сложные технически. Показали мастерство. Но всего было тринадцать ударов, атак еще больше, так что подходы начали собирать. И хотя стоит подчеркнуть, что саудовцы оказались невероятно неудачливой командой – пропустили все, что могли, сборная России сыграла эффективно. Не всегда все залетит, но шесть ударов в створ – хороший показатель. Кроме того, в матче было всего десять штрафных, а Головин забил первый российский гол со штрафного на ЧМ.

Незачет! Слабость саудовцев

Победы расхолаживают российских футболистов – помните матч с чехами на Евро-2012, на Кубке Конфедераций тоже выиграли 2:0 в первой игре. Впрочем, саудовцы так сыграли, что возгордиться подопечные Черчесова не смогут при всем желании. Зато есть шанс, что теперь уязвленные соперники сыграют за Россию в следующих матчах. Учтут ошибки, упрутся хотя бы против Египта, если не с Уругваем. Но сегодня разочаровали, поскольку лучше бы Россия выиграла 3:0 с соперником, который сопротивлялся на уровне чемпионата мира.

Зачет! Новая роль Головина

66 касаний мяча, 25 передач, 5 созданных моментов, 4 отбора, 3 перехвата, 2 ассиста, 1 предголевая передача, 1 гол. Но раскрылся только после смены позиции! Матч Александр начал левый хавбеком, как и против Турции, и не все получалось. Ни связи с Жирковым железной, ни яркой работы вингером не увидели. А вот когда Черчесов после травмы Дзагоева поставил Александра на позицию, которую чаще занимает в ЦСКА – пошла игра. Был всюду, и слева, и справа, и по центру, две передачи, гол со штрафного. Так держать!

Незачет! Холостая оборона

Акинфеев всего четыре раза выносил мяч от ворот, ни разу не вступил в игру. У Саудовской Аравии были точные удары с Бельгией и Германией, а для российской сборной сделали исключение. Хорошо, когда вратарь бездействует, но плохо, когда не прошла проверку защита из игроков «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Ведь в редкой удачной атаке соперника Фернандес нагло забыл о защите, Жирков в ужасно простой игре собрал 29 % неточных передач. Игнашевич и Кутепов сыграли хорошо, но на холостом ходу, без нагрузки.

Зачет! Командный прессинг

Казалось, что это единственный плюс сборной, но хорошо, что ошиблись, нашлись и другие. Зато прессинг сохранили. 31 единоборство – 24 выигранных (77 %), 13 перехватов, причем все на флангах, то есть построили игру так, что через центр Саудовская Аравия не проходила. А когда Зобнин, Головин и Газинский читали игру на краях поля, помогая фланговым игрокам – позволяли развить очередную контратаку. Прессинг очень помог, особенно до перерыва.

Незачет! Правый фланг

У Черчесова, как сам сказал, есть план А, В, С и так далее. Значит, надо что-то делать с Фернандесом и Самедовым, поскольку химии между ними нет. Причем вопросы не столько к защитнику. Но кто может сыграть у России справа в атаке? Есть один Алексей, фамилия – Миранчук. Поскольку молодой, не чурается прессинга, а Самедов для обороны не сильно ценный игрок, то пора Черчесову отказаться от любимца. Трио Миранчук – Головин – Черышев может быть полезнее и команде, и Фернандесу, и форварду. Самедов дублирует задачи Марио, нелогичная связка.

Зачет! Реакция Черчесова

Тренер в ответ на формулировку «заткнули рты критикам» высказался спокойно: «Мы никому ничего не затыкаем, делаем свою работу». Болельщики не золотые рыбки без памяти, поэтому ничто не забыто. Но было важно понять, закрутит ли тренер усы пропеллерами от гордости? После матча пафос не включал, а в поединке сыграл от соперника. Было видно, что штаб изучил Саудовскую Аравию, изменив сборную России специально ради конкретного оппонента. Сегодня Станислав Саламович отработал грамотно. Осталось дождаться аналогичного подхода к Египту и Уругваю, там будет сложнее.

Незачет! Смолов без передач

Дзагоева жаль из-за травмы, а Смолова – из-за тактики. Еще немножко жаль Фернандеса, ведь Самедов сначала пустой активностью, а потом пассивностью помешал латералю раскрыться на правом краю. Но если Марио закрыл один напарник, то Федора подставила целая команда. Им пожертвовали, разменяли. Дзагоев до травмы был тем, кто завершает атаки – пытался бить, а Смолов лишь стягивал на себя защитников. На форварда не играли, в результате у Федора ни одного удара за матч и всего 38 касаний за 70 минут, причем на неударных позициях.

Зачет! Действия Дзюбы

Полезность вышедшего на замену трудно не заметить, но запланированным был лишь выход Дзюбы, ведь Черчесов увидел – у Смолова не все получается, хотя старается. И тут у Артема мечта детства сбылась – сыграть на чемпионате мира и забить гол. Получилось четко, даже Линекера нападающий впечатлил, а Черчесов отдал воинское приветствие. Даже если в атаке через Артема с шикарным ударом Черышева был минимальный офсайд, то важный третий гол Дзюба забил полностью по правилам. Хорошо, что Артем оказался в Туле и вернулся в сборную.

Незачет! Количество брака

Брак озадачивает, команда Черчесова умудрилась отдать 28 % неточных передач в среднем на всех. Причем если неточную игру Игнашевича и Кутепова еще можно понять – выносили мяч, не рискуя, то 29 % брака Жиркова и целых 45 % от отлично разрушавшего Зобнина удивляют не меньше, чем показатели Черышева – 28 % брака. Даже Головин терял мяч в 29 % случаев, но его оправдывает желание принять сложное решение. Но так с Египтом играть нельзя. Сейчас только Фернандес и Газинский не паниковали, встретив мяч.

Мнение читателей. Наиграют на уровень плей-офф?

Такая команда – без мяча, с браком в передачах, но с ударами по чужим воротам нравится больше той, что наигрывалась почти два года. Не из-за счета, просто она живее и характернее прежней вариации. Было скучно с тремя центральными, Самедовым и Жирковым на все фланги и со Смоловым без поддержки, когда тащил строго самостоятельно.

А теперь волей случая рождается совершенно другая команда. Травмы Джикии и Васина поменяли схему и вернули в команду Игнашевича, которому Гранат и Кудряшов не лучшие напарники, а Кутепов подходит. Сто лет говорили о Денисове – Черчесов не уступил, но поставил в основу крепкого Газинского, рядом с которым совершенно иначе сыграл за сборную Зобнин.

Наконец, травма бедняги Дзагоева – быстрого ему восстановления, завершилась выходом Черышева на левый фланг. И сразу все забыли, что в дебюте чаще атаковали правым краем, ведь Денис сыграл не идеально, но продуктивно. А если добавит – зайдет идеально, ведь его выход в основе переводит Головина в центр. С чистым левым вингером и таранным форвардом сборная России стала гармоничнее.

Команда Черчесова не испортит вам футбольный праздник ни в одном из случаев, ведь на чемпионате мира осталось 63 матча. Но ее победы могут стать приятным бонусом. А еще круче, если успехи все как один будут заслуженными, вроде нынешнего. Необходимую поправку на ветер – слабость Саудовской Аравии, обязательно делаем, но констатируем, что со схемой, где все заточено на быстрые атаки, навесы, игру головой и через Головина, команда Черчесова имеет право на существование на футбольной планете под названием ЧМ-18.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni
сегодня в 05:18
Ну победили, и что дальше? Вот ЭТО обязаны были побеждать, иначе следовало просто с чемпионата сниматься. А пошла истерика восторга и счастья, как будто это немцам пять штук заколотили.

Цыплят по осени считают. Помните, как на прошлом ЧМ верещали от радости, когда от англичан на ничейку отскочили? И чем все закончилось. Пока что не случилось НИЧЕГО, ни хорошего, ни плохого. Не надо бежать впереди паровоза.
bbb370
bbb370 ответил Serg_Diamond
сегодня в 03:14
Serg_Diamond:
Главное - в отличие от того, что было в товарняках, это было действительно похоже на команду и дай Бог, чтобы пацаны и дальше так старались. А брак в передачах спишем на волнение в первом матче ЧМ, который транслируется на весь мир, тем более после всего того негатива, который вылили на команду в последние дни.
На команду ничего не лили. Вся критика была направлена на Черчесова.
амурец
амурец
сегодня в 02:52
Саудовская Аравия не соперник после победы над которым надо петь диферамбы Черчесову, но ребята молодцы будем надеятся, что с Египтом и Уругваем наши будут играть так же хорошо
Miaf
Miaf ответил Евгений Сибель
сегодня в 02:39
Евгений Сибель:
Голимый договорняк, создал Путин праздник
Саудиты сами кого хочешь купят, глупость это).
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:05
Голимый договорняк, создал Путин праздник
saha100
saha100
сегодня в 02:02
Все ругали черчеса что не взял денисова. И слава богу.
ATG
ATG ответил NOVA
сегодня в 02:01
NOVA:
главное что Реал Черыша восспитал!! по больше бы таких!!
забил два гола и всё теперь чунга чанга? Уровень Вильярреала, и то он там не основной...

Ну и логика... А у нас чёто не ростится да? Видимо условий нет..

Другое дело Головин который я надеюсь перейдёт в Юве и будет там прогрессировать! Он сегодня отжигал просто! Красавец... А вот Смолов с такими темпами и В Вест Хем 94ный не перейдёт
NOVA
NOVA
сегодня в 01:40
главное что Реал Черыша восспитал!! по больше бы таких!!
ATG
ATG ответил Lexand
сегодня в 01:36
Lexand:
Саудовская Аравия не играла. Сам матч был скучным, не смотря на обилие голов - одни в основном стояли, другие лихорадочно забивали - ни техники, ни точности (пасов), ни скорости, ни красоты. Грустные мысли
Друг мой, два года назад пересмотри матчи наших полен ок ? Если они ещё хоть где-то доступны что врятли...

Столько голов красивых подарили сегодня))) Все голы на Классе... А гол Черышева и Головина просто БОМБА... Да и остальные все залетели не от болды, а от Головы...
ATG
ATG
сегодня в 01:23
ПРОСТО БОГИ!!!

Мне одному показалось что Путина не просто так показывали раз десять? А инфантино такой прям няшка, хорошо его спансировали, он аж кайфует от нашего чемпионата!Ну и в кадре он аж сияет... На Египет бедный мы тоже имеем нехилое влияние... Зачем им оставаться без туристов, правда? Так что ждём второй победы с 99% у нас в стране даже их Икона Саллах не поможет... А вот с Уругвайцами по обстановке посмотрим ахахах... Если их устроят турнирные расклады, то почему бы им НАМ не слить за определённое вознаграждение?

А там и до финала так долетим (Влияния нет только на те странны представители которых не прилетят к нам (мне так жаль, правда), но вдумайтесь кто это? Англия - печальная сборная неудачников или кто там ещё против был Литва?Или Латвия? Всегда путаю..! Со всеми остальными найдём общий язык!

Ну это так, взгляд диванного эксперта всего-лишь )) Я за мир и за покурить ахаха

Всех рады видеть без исключения!!!! Ну и пока кажется у Европейцев денег не хватает на билеты к нам приехать, в отличии от фанов из Перу, Колумбии, Мексики, Панамы, Аргов, и Бразилов ...
igkorol123
igkorol123
сегодня в 01:04
Ахаха!!!!Всё, Чемпионы!!!! Саудовскую Аравию 5:0 обыграли.)))) Народ, Вы обалдели????....))))
Хип Хоп
Хип Хоп ответил Lexand
сегодня в 00:59
2 и 4 гол ,вообще как бревно Черышев забил ,да что там внешней шведой в дальний угол ударил ,мелочи просто
Beekeeper
Beekeeper ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:31
Y.N.W.A.:
Смотрю все эти выпуски новостей, ток-шоу и прочей говорильни, и понимаю, что российское общественное мнение это история о двух цветах- черном и белом, нет здесь других оттенков, нет середины. Когда все плохо, народ лютует по черному, понося сборную по полной, когда все хорошо (как сегодня), готовы на руках носить. Нет трезвой оценки ситуации, только эмоции. Нет понимания того, почему сборная играет плохо, осознания нюансов провалов, и нет ограничителя, какого-то разумного хладнокровия, как в случае сегодняшней победы. Я понимаю радость, и она разумна, но опять-таки глядя, как сборную, которую только что поносили по черному, теперь по-белому возносят до небес, становится....не то, чтобы противно, но ощущения не самые приятные.
плюсую, в центре Москвы народ до сих пор гуляет и поет песни, за народ радостно, праздник же )) в коем то веке сборная порадовала игрой. Но, если смотреть на соперника, то играли мы с дворовой командой, посмотрим на матч с Уругваем, именно этот матч будет определяющим, покажет на что мы способны. Почему именно с Уругваем а не с Египтом? потому что египед, это точно такая же дворовая команда, но имеющая одного очень хорошего игрока. Но один в поле не воин, можно смело смотреть на Аргентину и на Португалию. Ну а если уж Египту просрем, то снова будут гнать на сброную )))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 00:24
Смотрю все эти выпуски новостей, ток-шоу и прочей говорильни, и понимаю, что российское общественное мнение это история о двух цветах- черном и белом, нет здесь других оттенков, нет середины. Когда все плохо, народ лютует по черному, понося сборную по полной, когда все хорошо (как сегодня), готовы на руках носить. Нет трезвой оценки ситуации, только эмоции. Нет понимания того, почему сборная играет плохо, осознания нюансов провалов, и нет ограничителя, какого-то разумного хладнокровия, как в случае сегодняшней победы. Я понимаю радость, и она разумна, но опять-таки глядя, как сборную, которую только что поносили по черному, теперь по-белому возносят до небес, становится....не то, чтобы противно, но ощущения не самые приятные.
Non-sense
Non-sense
сегодня в 00:11
Кто бы что ни говорил, считаю, что Черчесов "отскочил". С заменами откровенно свезло - выпустил сверхмотивированных, ставка сыграла. Как тренер был, остаётся и будет 77м.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил Serg_Diamond
вчера в 23:50
Да это вечно недовольные обиженки давятся желчью от неожиданности, не обращай внимания! Лучше, давай со мной: 5:0, 5:0, 5:0!!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 23:48
На стиле, 5:0!!!
Lexand
Lexand ответил Serg_Diamond
вчера в 23:47
я не принижаю их "заслуги", просто это футбол уровня дворовый, а я как бэ на минуточку чемпионат мира смотрю..
Жан-Клод Ван Даг
Жан-Клод Ван Даг ответил Serg_Diamond
вчера в 23:45
Serg_Diamond:
А почему она не играла? Не хотела? Или не могла? Вон с Германией недавно вроде играла и даже забивала... А какой еще техники и красоты нужно после таких шедевральных по исполнению голов? Понятно, что саудиты - аутсайдеры ЧМ, но это не последние 8, раз прошли в финальную стадию и не надо принижать заслуги пацанов, разделавших их "под орех"
А где поставит минус тебе?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Lexand
вчера в 23:36
Lexand:
Саудовская Аравия не играла. Сам матч был скучным, не смотря на обилие голов - одни в основном стояли, другие лихорадочно забивали - ни техники, ни точности (пасов), ни скорости, ни красоты. Грустные мысли
А почему она не играла? Не хотела? Или не могла? Вон с Германией недавно вроде играла и даже забивала... А какой еще техники и красоты нужно после таких шедевральных по исполнению голов? Понятно, что саудиты - аутсайдеры ЧМ, но это не последние 8, раз прошли в финальную стадию и не надо принижать заслуги пацанов, разделавших их "под орех"
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 23:31
Самедов и Смолов-кэшбэк тормозили всю игру в первом тайме. Куда предпочтительнее Кузяев и Дзюба.
Lexand
Lexand
вчера в 23:31
Саудовская Аравия не играла. Сам матч был скучным, не смотря на обилие голов - одни в основном стояли, другие лихорадочно забивали - ни техники, ни точности (пасов), ни скорости, ни красоты. Грустные мысли
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 23:31
Главное - в отличие от того, что было в товарняках, это было действительно похоже на команду и дай Бог, чтобы пацаны и дальше так старались. А брак в передачах спишем на волнение в первом матче ЧМ, который транслируется на весь мир, тем более после всего того негатива, который вылили на команду в последние дни.
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