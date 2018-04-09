«Ювентус» с «Реалом» может сыграть в четыре нападающих

09 апреля 2018, 13:37

«Ювентус» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» может попробовать сыграть в четыре нападающих. Сообщается, что в клубе рассматривают схему 4-3-3 и 4-2-4 для данного матча, поскольку «Юве» нужно отыгрывать гандикап в три мяча.

Если «бьянконери» сыграют по схеме 4-3-3, то в полузащите выйдут Миралем Пьянич, Блез Матюиди и Сами Хедира, а в атаке Гонсало Игуаин, Дуглас Коста и кто-то из пары Марио Манджукич и Хуан Куадрадо. Если же схема будет 4-2-4, то Матюиди отправится на скамейку запасных, а все вышеназванные игроки группы атаки сыграют одновременно.