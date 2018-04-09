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«Ювентус» с «Реалом» может сыграть в четыре нападающих

09 апреля 2018, 13:37
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавершен

«Ювентус» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» может попробовать сыграть в четыре нападающих. Сообщается, что в клубе рассматривают схему 4-3-3 и 4-2-4 для данного матча, поскольку «Юве» нужно отыгрывать гандикап в три мяча.

Если «бьянконери» сыграют по схеме 4-3-3, то в полузащите выйдут Миралем Пьянич, Блез Матюиди и Сами Хедира, а в атаке Гонсало Игуаин, Дуглас Коста и кто-то из пары Марио Манджукич и Хуан Куадрадо. Если же схема будет 4-2-4, то Матюиди отправится на скамейку запасных, а все вышеназванные игроки группы атаки сыграют одновременно.

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Перевод с football-italia.net
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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
15 июля 2018 в 17:03
Скорее в 6 защитников
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ donbeter (раскрыть)
10 апреля 2018 в 08:31
Дружище! Ну о чем ты говоришь? О какой трусости Макса? Ты меня конечно извини , но такое впечатление что ты интересуешься не футболом , а околофутбольными слухами и сплетнями!! Макс как раз все правильно сделал и не допустил чтобы какой-то игрок надувал щеки и руководил командой как мы это наблюдаем в Барсе , где всем руководит не тренер , а карлик!! Он ( Бонуччи) все время мутил воду , хотел быть лидером в команде !! Но как это возможно при живом Буффоне и Кьелини? А тут предложили то о чем он мечтал - капитанскую повязку , роль лидера и ещё подняли за!! И он променял клуб который его сделал звездой на середнячка серии а ! Вот пусть там и сидит ( хотя я думаю , что он и оттуда уйдёт скоро!!) вместо того чтобы завоёвывать трофеи, играть в лиге чемпионов- он выбрал то что выбрал сам!!
donbeter
donbeter ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
09 апреля 2018 в 23:07
Это неправда! Если бы он хотел денег, то ушел бы в Челси или МС, в милане он получает столько же,и в юве у него была одна из самых высоких зарплат. Он повздорил с Аллегри, а этот какой-то интриган, то ли от незнания куда двигаться дальше, то ли от своей собственой трусости, которую ему нечем оправдать
Ozabot
Ozabot
09 апреля 2018 в 22:11
Ура! Будет рубилово!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ spartach091 (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля 2018 в 21:56
Возможно! Скоро все увидим! Как будет так и будет! От нас и нашего желания здесь ничего не зависит! Я ещё раз говорю : если вылетим , а это очень даже вероятно, то не надо делать из этого трагедии! У нас ещё есть за что бороться!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
09 апреля 2018 в 21:44
Конечно у тебя может быть своё мнение! Кто против? Только не надо нести пургу!! Можно же общаться и без истерик! Мы же нормальные интеллигентные люди и тем более не знакомы!! Так что будь попроще!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Dmitriy Q (раскрыть)
09 апреля 2018 в 21:41
Конечно понимаю!! А что до этого мало потратили? И чемпионат выиграть не могут! Не нужно истерик !
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
09 апреля 2018 в 21:38
Ты сам понимаешь что говоришь?какие сотни миллионов?вложение в этом сезоне не было состав тот же,о каком везении речь идет?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ donbeter (раскрыть)
09 апреля 2018 в 21:37
Бонуччи дурачек! Он погнался за деньгами и что в итоге? Занимают 7 место в чемпионате, вылетели с лиги Европы! А до этого 6 раз выигрывал с Юве чемпионат и кучу всего! Кому он нужен ? Мы видели его в этом сезоне в дворовой команде! Ну и что он добился уходом ? Вот так и закончит карьеру бездарно! Конечно он рядом с кьелини все эти годы смотрелся и щеки надувал , да ещё и журналюги вдруг решили написать что он мол один из лучших защитников в мире!!! Бред!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля 2018 в 21:17
Так положили чего? Да потому что все про76и в этом году! Мы видели как этот Реал разрывали аутсайдеры ла лиги! Конечно они теперь будут газон зубами грызть , чтобы выиграть лигу и хоть как то реабилитироваться перед фанами и руководством клуба, который вливает в клуб каждый год сотни миллионов евро! Так что не надо им петь песни об их величии!! Да , выиграли, да где-то повезло! Но не такие уж они и непобедимые!! Что Юве никогда их не давил!? Давил!! Так что не нужно истерик и нести всякую чушь !!
donbeter
donbeter
09 апреля 2018 в 20:52
Аллегри трус! хвастаться двумя проигранными финалами(1-3, 1-4) -позор. В этом сезоне слить барсе 3-0, реалу 3-0 и при этом делать вид, что так и должно быть - (ведь это барса, реал) - так может только трусливый тренер середняка. Пусть валит из Юве и косоглазого с собой захватит. А простить им слив Бонуччи я никогда не смогу. Неужели Недвед допустит это мучение еще на сезон((((
goalaktika
goalaktika
09 апреля 2018 в 20:34
В первом матче центр и так отдали Реалу, а при 4-2-4 итог для Юве может оказаться разгромным. Один пропущенный и Юве придется забить 5 мячей, а это уже из области фантастики.
Посмотрим, Аллегри виднее. Тем интереснее будет матч.
Жаль Ювентуса, по мне за бортом лучше был бы кто-то другой
матос
матос
09 апреля 2018 в 19:53
SOS---ать старье будет у Реала , не Иначе. глорит уже хохол с донецка)
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ Zidane.5 (раскрыть)
    09 апреля 2018 в 19:43
    Возможно! Но нужно и не забывать о том что Юве на сегодня играет в трёх турнирах , а Реал в одном!! Вот как раз им то и нечего терять !!! Вот такие дела!!
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
    09 апреля 2018 в 19:40
    Да ладно! Не смеши ! Не нужно уж и переоценивать Реал! Мы видели их в этом году у себя в чемпионате как они аутсайдерам проигрывали в этом же составе!! Так что посмотрим!!
    Zidane.5
    Zidane.5
    09 апреля 2018 в 19:31
    При всем уважении, а шансы у Юве максимально ничтожны.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    09 апреля 2018 в 19:18, ред.
    Юве нечего терять, но и для Реала это будет простор для контратак. Игра должна получиться открытой и интересной для болельщиков. Хотелось бы увидеть повторение матча МЮ-Реал 2003 ) красным почти ничего не светило, но это не помешало показать космический футбол обеим командам.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ ЮЗИК (раскрыть)
    09 апреля 2018 в 17:58
    Вон ман сити тоже готовятся на выход и ничего , никакой паники и истерик!
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ ЮЗИК (раскрыть)
    09 апреля 2018 в 17:56
    Ничего страшного, если и вылетят! Это не конец света!это мы как то переживём! Главное на следующий год сохранить костяк команды , списать пенсионеров ( оставив только Кьелини!! И то на год!) подтянуть 4-5 новых классных игроков а также сохранить Макса на долгие годы и никаких проблем!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    09 апреля 2018 в 16:59
    Вылетят, зато красиво
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ Женя Максимов (раскрыть)
    09 апреля 2018 в 16:44
    Абсолютно верно! Если мы вылетим , а это очень даже вероятно- то не нужно делать из этого трагедию! Почему когда вылетают : барса, псж, Челси , МЮ , ман сити, Атлетико, Бавария - это воспринимается нормально , а в случае а Юве это якобы катастрофа? Немного за лето укрепимся и посмотрим на следующий год! У нас хорошая команда!! Удачи JUVE!!!
    Женя Максимов
    Женя Максимов
    09 апреля 2018 в 16:36
    Жаль, но ничего хорошего в этом сезоне ЛЧ уже ждать не придется. Нужно усилять состав, кроме хоршего защитника нужен еще плеймейкер
    Сантус
    Сантус
    09 апреля 2018 в 16:28
    С радостью посмотрю как Ювэ сыграет в открытый футбол.)Реал позволит и надеюсь накажет....)
    EAGinLE
    EAGinLE
    09 апреля 2018 в 14:58
    Посмотрим что получится .
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ Князь вернулся (комментарий удален) (раскрыть)
    09 апреля 2018 в 14:44
    Да, я и не скрываю , что есть у нас проблемы! А у кого их нет? Вон смотри ПСЖ купил того же Неймара!! Сколько шума было вокруг него - ну и что ? Где этот Неймар и его ПСЖ? Ответ ясен в ж..пе
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ Князь вернулся (комментарий удален) (раскрыть)
    09 апреля 2018 в 14:39
    Чего?
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ Князь вернулся (комментарий удален) (раскрыть)
    09 апреля 2018 в 14:38
    А кто его знает, Князь) Привет, кстати! Поживем и увидим, чего загадывать то.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
    09 апреля 2018 в 14:37
    Абсолютно верно!! Нужно наигрывать молодёжь! Старики уже не успевают по скорости , только за счёт опыта пока кое как справляются! Главное купить хотябы одного супер защитника итжелательно не старого! Вернуть из аренды Спинаццолу, есть Ругани , тот же Бенатия достаточно хорош и ни в коем случае не продавать Сандро!! И очень важно купить за любые деньги Савича!!!
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ Князь вернулся (комментарий удален) (раскрыть)
    09 апреля 2018 в 14:29
    Абсолютно верно!! И я об этом уже говорил! Всех этих голов можно было бы избежать!! Виновата в провале защита! Но ничего на следующий год я надеюсь мы укрепим эту позицию, которая всегда была самым сильным местом Юве! И все будет хорошо
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    09 апреля 2018 в 14:28
    И это огромный - преогромный риск для Старой Синьоры! Мадридский Реал этим точно не напугаешь) Можно сказать, что это будет ва-банк от сеньора Аллегри.
    Гость
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