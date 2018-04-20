Мат в три хода. «Реал» и непогрешимость

20 апреля 2018, 17:53

«Реал», дважды выигрывавший Лигу чемпионов, мечтает установить диктатуру в Ла Лиге. Блогер «Соккер.ру» Семенычч рассказывает, что «сливочным» нужно для подключения конвейера побед.

В схватках один на один «Реал» может превзойти любую команду, а может не только превзойти, но и сделать больно или очень больно – это по настроению. Неудивительно, ведь имеем дело с коллективом, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов и продолжает борьбу в нынешнем розыгрыше, мечтая довести количество успехов в ЛЧ подряд до трех. «Бавария», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», ПСЖ, английские клубы – всех их «сливочные» вертели и крутили, как хотели, во многом благодаря лучшей полузащите в Европе, где рядом с умницами Модричем и Кроосом раскрылись по-разному Каземиро, Иско и Ковачич. Вот только есть у «Реала» хронические заболевания, которые не дают ему в полной мере реализовать себя на продолжительной турнирной дистанции. Не пускаясь в дебри, назову три основных пункта, качественное исправление которых может сделать «Королевский клуб» непобедимым, непогрешимым и просто лучшим не только на всей планете, но и в Испании, где победы в чемпионате даются «Реалу» с огромным трудом.

1. Форвард, который будет забивать независимо от Роналду

Криштиану работает с серьезными специалистами, и нет никаких сомнений, что перепады в его форме просчитаны, а не спонтанны. Роналду «отдыхал» осенью, когда «Золотой мяч» за прошлый год уже был у него в кармане, а важные матчи оставались далеко впереди, но с начала 2018-го португалец преобразился и показывает футбол на шестой «Золотой мяч». Круто, что он так может в 33 года, но «Реал» не может себе позволить зависимость от формы своего лидера, тем более нынешней осенью Криштиану, скорее всего, снова возьмет паузу, подготавливая пиковый отрезок готовности к решающим фазам сезона. Клуб должен застраховаться с другой стороны – подписать форварда, который будет забивать, пока Роналду не в форме.

Бензема с этой обязанностью не справляется, соответствие Карима амбициям клуба вообще под большим вопросом. «Реал» - единственный в группе лидеров Ла Лиги, у кого показатель xG (ожидаемых голов) превосходит реальную цифру. То есть создают много, а эффективность хромает, конечное качество ударов низкое. Чаще всего завершают атаки Роналду, который на протяжении нескольких месяцев пребывал в «неформе», и Бензема, чьи лучшие времена даже припоминаются с трудом. Это банальная кадровая проблема «Реала», хотя для ее решения потребуются немалые деньги. Нужен нападающий экстра-класса, который сможет играть и вместе с Роналду, и самостоятельно, но при этом будет забивать то, что создает полузащита. Кейн, Левандовски, Икарди, Агуэро, Мбаппе – на «Сантьяго Бернабеу» должен появиться сильный форвард грядущим летом, чтобы устранить нелепый «провис» в атаке.

2. Вратарь, который будет спасать

У «Реала» классные игроки в обороне, но не классная оборона. А иначе и быть не может при такой ориентированности на атаку Марсело, Карвахаля и даже Серхио Рамоса. Рафаэль Варан еще пытается сохранять хладнокровие, но и ему это дается нелегко. «Мадрид» обороняется за счет качеств каждого отдельного футболиста, ведь они сильны индивидуально, говорить о поставленной и выверенной игре в обороне не приходится, поэтому моменты у ворот «Королевского клуба» возникают в каждом матче, и они будут возникать впредь. Кейлор Навас иногда спасает, иногда нет, а порой еще и привозит такие голы, как в ответной игре с «Ювентусом». На самом деле, я высокого мнения о костариканском вратаре, однако это та позиция, за счет которой «Реал» может стать сильнее.

«Реал» в этом сезоне Ла Лиги пропустил много, я бы даже сказал неприлично много – 36 мячей 33 матчах, в два раза больше, чем «Барселона» и «Вильярреал». И да, сокращение пропущенных мячей в случае с топ-клубом, чьи устремления обращены к чужим воротам, достигается путем ставки на вратаря, который будет выручать, выручать и выручать. Именно поэтому «Мадрид» по-прежнему интересуется Давидом Де Хеа и готов заплатить за него сумасшедшие деньги. Нынешний страж ворот «Манчестер Юнайтед» способен улучшить результаты «Реала», это вратарь, который будет «делать разницу» для «Королевского клуба» во многих матчах. И он необходим с таким подходом к игре и смелой тактикой.

«Реал» - второй или четвертый

3. Равномерная глубина состава

В прошлом сезоне «Реал» был силен не только основой, но и мощными резервистами, которые в нужные моменты выходили и разрывали соперников по Ла Лиге в клочья, давая основе накопить силы к следующему важному матчу. В нынешнем чемпионате система ротации у Зидана работает уже не так блестяще, виной чему снижение общего уровня состава – не основы, а именно заявки. Ушли Пепе, Данило, Мората, Хамес Родригес и еще несколько ребят «помладше», а появились только Тео Эрнандес, Дани Себальос, Ашраф Хакими из второй команды, да Хесус Вальехо. В средней линии и атаке у Зидана хороший выбор исполнителей, но в обороне вообще нет конкуренции, все защитники делятся на первую четверку (Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело) и тех, кто их страхует в случае необходимости. Всегда – с явной потерей в качестве, даже если без грубых ошибок. Без работы над глубиной состава не обойтись, если «Реал» хочет побеждать каждые выходные.