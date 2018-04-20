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Мат в три хода. «Реал» и непогрешимость

20 апреля 2018, 17:53

«Реал», дважды выигрывавший Лигу чемпионов, мечтает установить диктатуру в Ла Лиге. Блогер «Соккер.ру»  Семенычч рассказывает, что «сливочным» нужно для подключения конвейера побед.

В схватках один на один «Реал» может превзойти любую команду, а может не только превзойти, но и сделать больно или очень больно – это по настроению. Неудивительно, ведь имеем дело с коллективом, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов и продолжает борьбу в нынешнем розыгрыше, мечтая довести количество успехов в ЛЧ подряд до трех. «Бавария», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», ПСЖ, английские клубы – всех их «сливочные» вертели и крутили, как хотели, во многом благодаря лучшей полузащите в Европе, где рядом с умницами Модричем и Кроосом раскрылись по-разному Каземиро, Иско и Ковачич. Вот только есть у «Реала» хронические заболевания, которые не дают ему в полной мере реализовать себя на продолжительной турнирной дистанции. Не пускаясь в дебри, назову три основных пункта, качественное исправление которых может сделать «Королевский клуб» непобедимым, непогрешимым и просто лучшим не только на всей планете, но и в Испании, где победы в чемпионате даются «Реалу» с огромным трудом.

1. Форвард, который будет забивать независимо от Роналду

Криштиану работает с серьезными специалистами, и нет никаких сомнений, что перепады в его форме просчитаны, а не спонтанны. Роналду «отдыхал» осенью, когда «Золотой мяч» за прошлый год уже был у него в кармане, а важные матчи оставались далеко впереди, но с начала 2018-го португалец преобразился и показывает футбол на шестой «Золотой мяч». Круто, что он так может в 33 года, но «Реал» не может себе позволить зависимость от формы своего лидера, тем более нынешней осенью Криштиану, скорее всего, снова возьмет паузу, подготавливая пиковый отрезок готовности к решающим фазам сезона. Клуб должен застраховаться с другой стороны – подписать форварда, который будет забивать, пока Роналду не в форме.

Бензема с этой обязанностью не справляется, соответствие Карима амбициям клуба вообще под большим вопросом. «Реал» - единственный в группе лидеров Ла Лиги, у кого показатель xG (ожидаемых голов) превосходит реальную цифру. То есть создают много, а эффективность хромает, конечное качество ударов низкое. Чаще всего завершают атаки Роналду, который на протяжении нескольких месяцев пребывал в «неформе», и Бензема, чьи лучшие времена даже припоминаются с трудом. Это банальная кадровая проблема «Реала», хотя для ее решения потребуются немалые деньги. Нужен нападающий экстра-класса, который сможет играть и вместе с Роналду, и самостоятельно, но при этом будет забивать то, что создает полузащита. Кейн, Левандовски, Икарди, Агуэро, Мбаппе – на «Сантьяго Бернабеу» должен появиться сильный форвард грядущим летом, чтобы устранить нелепый «провис» в атаке.

2. Вратарь, который будет спасать

У «Реала» классные игроки в обороне, но не классная оборона. А иначе и быть не может при такой ориентированности на атаку Марсело, Карвахаля и даже Серхио Рамоса. Рафаэль Варан еще пытается сохранять хладнокровие, но и ему это дается нелегко. «Мадрид» обороняется за счет качеств каждого отдельного футболиста, ведь они сильны индивидуально, говорить о поставленной и выверенной игре в обороне не приходится, поэтому моменты у ворот «Королевского клуба» возникают в каждом матче, и они будут возникать впредь. Кейлор Навас иногда спасает, иногда нет, а порой еще и привозит такие голы, как в ответной игре с «Ювентусом». На самом деле, я высокого мнения о костариканском вратаре, однако это та позиция, за счет которой «Реал» может стать сильнее.

«Реал» в этом сезоне Ла Лиги пропустил много, я бы даже сказал неприлично много – 36 мячей 33 матчах, в два раза больше, чем «Барселона» и «Вильярреал». И да, сокращение пропущенных мячей в случае с топ-клубом, чьи устремления обращены к чужим воротам, достигается путем ставки на вратаря, который будет выручать, выручать и выручать. Именно поэтому «Мадрид» по-прежнему интересуется Давидом Де Хеа и готов заплатить за него сумасшедшие деньги. Нынешний страж ворот «Манчестер Юнайтед» способен улучшить результаты «Реала», это вратарь, который будет «делать разницу» для «Королевского клуба» во многих матчах. И он необходим с таким подходом к игре и смелой тактикой.

«Реал» - второй или четвертый

3. Равномерная глубина состава

В прошлом сезоне «Реал» был силен не только основой, но и мощными резервистами, которые в нужные моменты выходили и разрывали соперников по Ла Лиге в клочья, давая основе накопить силы к следующему важному матчу. В нынешнем чемпионате система ротации у Зидана работает уже не так блестяще, виной чему снижение общего уровня состава – не основы, а именно заявки. Ушли Пепе, Данило, Мората, Хамес Родригес и еще несколько ребят «помладше», а появились только Тео Эрнандес, Дани Себальос, Ашраф Хакими из второй команды, да Хесус Вальехо. В средней линии и атаке у Зидана хороший выбор исполнителей, но в обороне вообще нет конкуренции, все защитники делятся на первую четверку (Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело) и тех, кто их страхует в случае необходимости. Всегда – с явной потерей в качестве, даже если без грубых ошибок. Без работы над глубиной состава не обойтись, если «Реал» хочет побеждать каждые выходные.

Семенычч
АВТОР
Семенычч
Командный дух
БЛОГ
Командный дух
Испания. Примера 2017/2018  Стратегия и тактика  Реал
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74 ответил lobstersss
24 апреля в 14:26
Уважаемый, то есть вам все равно, что ваша любимая команда уже второй год играет в футбол полгода?
Ikarus74
Ikarus74 ответил lobstersss
23 апреля в 14:28
Сколько матчей надо выиграть чтобы взять ушастого? Если бы Барселона ставила целью взять только ушастого она бы сегодня боролась за 16тый ушастый подряд
NGY
NGY ответил Manny_Pacquiao
21 апреля в 17:37
Ты вот именно гонишь, сравнивать карвахаля и Марсело с альбой и Роберто. Бред.
Это твое право думать так про Марса и Карвахаля.
Но объективность и факты таковы, что Реал пропустил в два раза больше, чем Барса и вина в этих голах в часиности есть у Марсело и Карвахаля . У последнего в начале сезона особенно.

Это я еще не беру в пример Дани Алвеса, этот вообще монстр.
NGY
NGY ответил Gerz
21 апреля в 17:32
Даже если и не дошёл, он мешал вратарю и защитнику спокойно принять мяч находясь в офсайде..
    NGY
    NGY ответил bayern-cobra
    21 апреля в 17:31
    Ты пересмотри матч для начало мяч до Левандовски недошел даже как 56 рамос свой ворота закатил,ты еще скажи что с Юве был пенальти
    Матч я смотрел от А до Я.

    А что мяч должен был дойти Левандовского, который изначально боролся за его принятие, чтобы зафиксировали офсайд?🤦
    Как ты трактуешь правила?

    Можешь сколько угодно ерничать, но пенальти на Васкесе был 100%, что признали все авторитетные эксперты, во главе с Итальянцем Пьерлуиджи Коллиной, а не Вася Пупкин болеющий за Баварию.
    Deville
    Deville
    21 апреля в 14:25
    у Реала есть только один выход в этом сезоне, победить в третий раз в ЛЧ.
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответил Gerz
    21 апреля в 12:40
      амурец
      амурец
      21 апреля в 12:27
      нап нужен и о защите подумать надо, а Навас молодец, а если его менять,ж то лично я бы взял Тер Штегена
      амурец
      амурец ответил BESTjuventus10
      21 апреля в 12:23
      «Бавария», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», ПСЖ, английские клубы – всех их «сливочные» вертели и крутили, как хотели, во многом благодаря.. кашшаи, оливеру и прочим усилениям, бегающие со свистком в центре поля. да в какой то мере и их можно назвать полузащитой.
      да ну?
      амурец
      амурец ответил bayern-cobra
      21 апреля в 12:22
      Сила рияла это судьй что было доказано с Ювентусом.
      и как доказано? или просто пошалоболить?
      Gerz
      Gerz ответил bayern-cobra
      21 апреля в 11:31
      Ты пересмотри матч для начало мяч до Левандовски недошел даже как 56 рамос свой ворота закатил,ты еще скажи что с Юве был пенальти
      Даже если и не дошёл, он мешал вратарю и защитнику спокойно принять мяч находясь в офсайде..
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao ответил Великий Князь
      21 апреля в 10:51
        Manny_Pacquiao
        Manny_Pacquiao ответил NGY
        21 апреля в 10:50
        Ты вот именно гонишь, сравнивать карвахаля и Марсело с альбой и Роберто. Бред.
        Великий Князь
        Великий Князь
        21 апреля в 09:46
        Заголовок не верный.
        Нужно, - "Мат в три хода. Реал и беспринципность"
        Аха-ха)
        bayern-cobra
        bayern-cobra ответил NGY
        21 апреля в 09:01
        Ты пересмотри матч для начало мяч до Левандовски недошел даже как 56 рамос свой ворота закатил,ты еще скажи что с Юве был пенальти
        zayrchik
        zayrchik ответил bayern-cobra
        21 апреля в 06:58
        Посмотрим как Баварию крутить будут без виктора кашаи который спас очко девчатам Бавария помнит это,и будет зубами разрывать риял для выхода финал.
          Crooclin
          Crooclin
          21 апреля в 01:08
          Очень даже не против того, чтобы Реал побеждал каждые выходные, при условии, что будет проигрывать в каждые будние)
          NGY
          NGY ответил bayern-cobra
          20 апреля в 22:48
          Посмотрим как Баварию крутить будут без виктора кашаи который спас очко девчатам Бавария помнит это,и будет зубами разрывать риял для выхода финал.
          Кашай как раз таки продлил спасение очка игрокам Баварии, на 48 минуте не удалив Видаля за снос Каземиро,
          когда дал левый пенальти на Роббене и засчитал гол Рамоса, когда должен был остановить игру, из-за офсайда Левандовского борещегося за мяч в том эпизоде.


          Ну а дальше вместо тысячу слов о бесчинствах Видаля, после которого он наконец-таки заслуженно удален!
          NGY
          NGY ответил Manny_Pacquiao
          20 апреля в 22:34
          Ты гонишь что ли, в реале играют лучшие латерали. Единственная проблема реала это нападающие, где только один Криш вывозит, ему нужны напарники, чтоб разгрузить
          Гонишь ты, а я рассуждаю! Будь любезен, не обращайся ко мне в таком тоне.
          Лучшие латерали они в плане нападения, но как защитники они сильно уступают тому, что они творят впереди.

          На счет напа согласен.
          Roman73
          Roman73
          20 апреля в 21:15
          Нельзя объять необъятное. Можно идти на ТРЕБЛ в Бундеслиге или Серии А, но чтобы выиграть примеру или премьер-лигу и претендовать на Кубок Чемпионов надо иметь два серьёзных состава . Казалось бы логичный выход играть дублем с середняками, а с лидерами основой, но для Барсы и Реала это невозможно, ротация требует тонкой тренерской работы, а претендентам на Золотой Мяч нужна статистика и полное игровое время.
          dimagas1
          dimagas1 ответил BESTjuventus10
          20 апреля в 20:50
          «Бавария», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», ПСЖ, английские клубы – всех их «сливочные» вертели и крутили, как хотели, во многом благодаря.. кашшаи, оливеру и прочим усилениям, бегающие со свистком в центре поля. да в какой то мере и их можно назвать полузащитой.
          А ну ка про ПСЖ и Атлетико что скажешь,не припомню ничего такого судейского.По сути одна Бавария,да и то они сами 8 что проиграли дома.
          Carlos Condit
          Carlos Condit ответил bayern-cobra
          20 апреля в 20:35
          Сила рияла это судьй что было доказано с Ювентусом.
            bayern-cobra
            bayern-cobra ответил NOVA
            20 апреля в 20:10
            Сила рияла это судьй что было доказано с Ювентусом.
            bayern-cobra
            bayern-cobra
            20 апреля в 20:08
              NOVA
              NOVA ответил Ikarus74
              20 апреля в 20:05
              Второй год выиграть не может и "крутил вертел?". Или он вспомнил полутоварищеские матчи за Суперкубок ( барса без тренера и одного из ведущих игроков)? Команда одного турнира, а не суперклуб, сливать кубок короля в матчах с леганесом и играть меньше весной да ещё и с отдохнувшим пеналду, позор! Если не возьмут Лигу в этом году посмотрим как заговорят журналисты. По мне так ювентус, барса и Бавария больше суперклубы чем ваш реал, эти клубы нацелены на тотальное превосходство везде в чемпе в нац кубке и лиге скипов, реалу чтобы выиграть лигу семпла надо сбрасывать нац кубок или чемп. На сегодняшний день реал третья команда в ЛаЛиге и девятая в Испании (проиграл в четверьфинале кубка)
              бред бредовый!! езди лучше дальше на икарусе!!
              BESTjuventus10
              BESTjuventus10
              20 апреля в 20:03
              «Бавария», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», ПСЖ, английские клубы – всех их «сливочные» вертели и крутили, как хотели, во многом благодаря.. кашшаи, оливеру и прочим усилениям, бегающие со свистком в центре поля. да в какой то мере и их можно назвать полузащитой.
              NOVA
              NOVA
              20 апреля в 20:02
              Реал это всегда сила!!! ну вот нап надо классный конечно, да и вратарь не помешал бы!!! и Пепе зря отдали конечно, Вальехо не справлялся по игре с юве!!
              mangoх12
              mangoх12
              20 апреля в 19:54
              сливочным нужен лишь свой судья..
              Evgeny Moreman
              Evgeny Moreman
              20 апреля в 19:52
              Две подряд ЛЧ это высший пилотаж,да и игроки все топ,в любой команде,даже в Барсе ,были бы лидерами,но не это главное,Зидан ,как тренер ,это эталон,ни скандалов,ни обвинений судей и своих игроков,все тихим сапом
              Ikarus74
              Ikarus74
              20 апреля в 19:52
              А чего не вспоминает как защитники барсы играли с пеналду в однокасание?))))
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