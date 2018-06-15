Голландцы и итальянцы сыграют на ЧМ-18!

Рядом с Месси играет гражданин Франции, даже итальянцы и голландцы выйдут на поле. «Соккер.ру» находит в одной из сборных 17 натурализованных футболистов!

Проведем «паспортный контроль» и узнаем, где же родились участники чемпионата мира в России? Ведь можно собрать интересные факты и многое понять о современном институте сборных.

- у сборной Франции всего два человека родились за пределами Европы. Защитник Умтити появился на свет в Камеруне в многодетной семье, где стал четвертым ребенком. И вратарь Манданда - еще один уроженец Африки, конголезец. Стив не младший, а наоборот старший из четырех братьев;

- 17 из 23 игроков «трехцветных» с африканскими корнями, но с землями предков места рождения и паспорта их не связывают. А Люка Эрнандес, хотя отец играл в Испании и защитник воспитывался в «Атлетико», родился в Марселе, как и его брат Тео из «Реала»;

- когда Франция в первый и пока в последний раз была чемпионом мира, первым кубок над головой поднял нынешний тренер Дидье Дешам – баск по корням, а рядом стоял лидер команды Зидан – алжирец по происхождению, но марселец по рождению. А Джоркаефф вообще армянский калмыко-поляк;

- в составах других сборных найдете 29 людей с паспортами Франции! Они побили свой же рекорд времен ЧМ-14 – 47 французов по месту рождения, а сейчас таких игроков уже 50. И это еще Алжир не попал в Россию – в Бразилию свозили 16 французов по паспортам;

- а вот бразильцев в других сборных почти нет. Кроме Марио Фернандеса, который вчера дебютировал на ЧМ в составе России, нашлись только Пепе – легендарный бразилец из сборной Португалии, Диего Коста и Родриго – уроженцы Южной Америки, и неожиданно один поляк – защитник Тиаго Сионек родился в городе Куритиба;

- а самый неожиданный француз из всех на чемпионате мира – Гонсало Игуаин. Родился в Бресте, где играл отец, первые 10 месяцев жизни Пипита провел в стране, чей паспорт позже получил. Игуаин имел право выступать за Францию, как Трезеге – за Аргентину, ведь отец Давида – аргентинец Хорхе. Злая ирония в том, что оба промахивались в финалах ЧМ в решающий момент;

- марокканцы – чемпионы мира по футбольной натурализации на ЧМ в России. Семнадцать футболистов держат в сумках, с которыми прилетели в Россию, паспорта других стран, причем не только европейских. Кроме одного бельгийца, пятерки голландцев, восьми французов и двух испанцев, в заявке нашелся… канадец. Вратарь Ясин Буну родился в Монреале и шесть лет живет в Испании, где сейчас играет за «Жирону»;

- на чемпионате мира будут голландцы, ведь пять игроков из сборной Марокко и двое из Нигерии родились в этой стране и получили права на местные паспорта. Среди них Зийеч – надежда Марокко, знакомый вам Буссуфа, два брата Амрабата и нигериец Эконг, рожденный в голландском Харлеме;

- у испанцев в заявке три бразильца, но у них разные страны рождения. Форварды Родриго и Диего Коста с документами из Южной Америки, а вот у Тьяго Алькантары – сына чемпиона мира 1994 года Мазиньо и двоюродного брата форварда Родриго, малой родиной стала Италия, где играл его отец;

- всего два испанца по месту рождения представляют другую страну – Марокко, и среди них Хакими из «Реала», который родился в Мадриде, не получил приглашение в сборную Испании и взял марокканский паспорт;

- у сборной Германии ни одного человека, который родился бы за пределами страны. Хотя понятно, что Гюндоган и Озил – турки, Хедира – тунисец по отцу, Боатенг – ганец по папе, а у Рюдигера отец немец, а мама из Сьерра-Леоне, все лишь изредка гостили в странах, откуда их предки родом. Немцы не выезжают на натурализации в прямом смысле, а создали условия для жизни, которые привлекают людей со всего мира;

- на ЧМ-18 найдете десять сборных, где нет людей, рожденных за пределами страны, которую представляют в спорте. Россия выпала из списка – Фернандес в заявке, но Бразилия, Мексика, Колумбия и Южная Корея сохранили традицию, а к ним присоединились Саудовская Аравия, Перу, Исландия, Германия, Швеция и Бельгия. Как видите, в случае со шведами и бельгийцами дети мигрантов есть, но все они родились в Европе;

- хотя в ФИФА вроде бы отказались от идеи свести в Катаре зимой 48 сборных, символично, что в заявках участников ЧМ-18 встретите представителей 48 разных государств. Кроме французов, испанцев и бразильцев в других сборных найдете представителей стран, что даже не попали на ЧМ – от Канады и США до Боснии и Камеруна. Рекорд ЧМ-14 не побили, там были уроженцы 50 стран. Например, нигериец Одемвингие родился в Узбекистане;

- футбольный чемпионат мира снова получается интернациональным праздником для всех. Границы смываются – даже лучшим снайпером в истории ЧМ является уроженец Польши Клозе, игравший за Германию. Пусть правила натурализации ужесточили, чтобы богатые арабские страны не устроили закупку бразильцев высокого класса, «сборных мира» все больше;

- из главных фаворитов только «селесао» собрали команду соотечественников по происхождению и месту рождения. Подопечные Тите постараются выйти в финал и сыграть в «Лужниках» с соперником, в составе которого почти наверняка будут уроженцы других государств или представители разных наций, как в случае с командами Франции или Германии;

- заявки Марокко, Сенегала, Туниса (там девять легионеров из одной страны) и Португалии (Лопеш, Геррейру и Адриен Силва) помогли Франции собрать множество уроженцев их земли. 52 футболиста из 736 участников ЧМ-18 – французы. Земля обетованная для развития футбольных талантов международного класса. Так что когда Инфантино скажет, что растет уровень африканских сборных, то пусть подчеркивает, что за счет глобализации;

- на турнире даже есть немцы в других командах. Неожиданно это Седрик Соареш из сборной Португалии – семья была на заработках в Германии, и Леон Балогун – нигериец родом из Берлина. А вот Рауш и Нойштедтер в эту компанию не попали бы, ведь родились в СССР, а не на немецкой земле;

- футболисты сами по себе – мигранты, ведь часто работают в чужих странах. В России только одна сборная, составленная из игроков общей лиги – Англия. Саудовцы отправились в Испанию. А Габулов и Черышев не позволили команде Черчесова повторить фокус заявки Капелло. К слову, на ЧМ-14 у англичан был игрок из шотландской лиги, так что одна сборная домоседов – стандарт турнира;

- 89 человек из 736 футболистов на турнире – почти каждый восьмой, появились на свет за пределами государств, которые представляют в футболе. На ЧМ-14 таких игроков было 83, причем там участвовала команда Италии – восемь «ориунди» и натурализованных, и Алжир – почти вся команда родом из Франции;

- если считать тех, кто играет на родине, то получите всего 206 человек. 72 % участников чемпионата мира, почти две трети, играют за чужие лиги, и при этом почти все из них мечтают о подобном вызове из Европы.

Не первый раз создается целая карта футбольного мира – в «Лужниках», на стадионе «Фишт» или арене «Санкт-Петербург» встретите игроков со всей планеты. Не только на Никольской улице в Москве вместе веселятся, поют и танцуют люди со всего мира.

На ЧМ-18 сыграют футболисты родом из Ямайки, Канады, Камеруна, Уганды, Боснии и Герцеговины, США, Швеции, Италии и Нидерландов. Чемпионат мира во всех смыслах. Даже легионер из России в другой команде появился - Идову из сборной Нигерии родился в Санкт-Петербурге. В матче с Аргентиной Брайан может сыграть против француза по месту рождения Игуаина в родном городе.