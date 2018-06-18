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Ленивая Бразилия, неряшливая Германия, колхозная Аргентина. Фавориты ЧМ – ни о чём!

18 июня 2018, 01:00

Фавориты ЧМ-2018 провели свои первые матчи на турнире, и «Соккер.ру» разочарован их выступлениями. Говорим о неубедительных стартах команд, которым пророчили «золото» мундиаля.

Букмекеры, эксперты и даже простые болельщики выделяют пятерку основных претендентов на победу на чемпионате мира: Германия, Бразилия, Франция, Испания и Аргентина. В расширенный список еще можно включить Португалию, Бельгию и даже Англию, но если о португальцах и их герое можно поговорить, то силу «Красных дьяволов» и «Трех львов» вряд ли определим в ближайшую неделю – слишком у них слабые соперники по группе, Панама и Тунис. Поэтому поговорим о тех, кто уже сыграл, причем разговор преимущественно пойдет о проблемах – такой уж фон создали фавориты мундиаля своими матчами и результатами.

Франция и победа за счёт инноваций

Единственная команда из «большой пятёрки» фаворитов, которой удалось набрать три очка в стартовом матче чемпионата мира, это Франция. Но убедительности в победе над Австралией было маловато. Оба мяча французов – следствие новых технологий, помогающих сделать футбол честным. В первом случае только просмотр видеоповтора помог рефери разобраться в эпизоде и назначить пенальти за снос Гризманна. Второй гол с помощью рикошета и системы фиксации взятия ворот забил Поль Погба (уже потом этот мяч записали в автоголы). Оба гола «трехцветные» провели во втором тайме, между ними уместился пропущенный гол с пенальти, который был назначен за «волейбол» в исполнении Умтити. То есть еще на прошлом чемпионате мира, где у арбитра не было таких славных помощников, Франция могла проиграть, пусть и со скандалом.

Если абстрагироваться от результата и поговорить о впечатлениях, то отмечаем провальный первый тайм, в котором Австралия была ближе к голу, пассивную игру крайних защитников, которые должны веселее поддерживать атаку, отсутствие мозгового центра, каким раньше был Зидан, а два года назад на Евро-2016 – Пайет. Дешам, которого критикует сам Златан, продолжит поиски оптимального сочетания в атаке, потому что способности Гризманна и Мбаппе не используются на 100%, а Дембеле вообще бегал отдельно от команды. Повторяется история Евро-2016, к которому Дидье тоже не был полностью готов и вынужден был варьировать состав по ходу турнира. Только не факт, что теперь получится выступать столь же удачно с аналогичным подходом.

Испания, Португалия и пока самый яркий матч ЧМ-2018

Рука не поднимается бросить камень в эти команды, учитывая, что они подарили пока самый захватывающий и результативный поединок мундиаля. Нужно понимать, что две сильные команды играли друг против друга и никто не проиграл, но есть моменты, которые невозможно не подчеркнуть. Ошибка Де Хеа на самом деле не показатель, ведь в следующих матчах Давид может включить «режим Бога», как в «Манчестер Юнайтед», с вратарями так бывает, а вот нерасторопность защитников настораживает. Рамос и Пике в паре выглядят тяжеловато, крайние не заточены подстраховывать их, вблизи своих ворот Испания действует неаккуратно – два мяча из трех Роналду забил после нарушений правил, которых следовало избегать.

Двигаемся дальше. В центре поля образуется та же проблема, что и в «Барселоне»: на Бускетса сваливается слишком много работы, а все остальные полузащитники заняты или делают вид, что заняты другим делом. При потерях испанцы сильно подставляются, при этом мяч контролируют отлично, но иногда чересчур травоядно – без поиска обострений. Несмотря на двукратное преимущество по владению в матче с Португалией, свои мячи сборная Испании извлекла не из контроля. Ну и помним о смене тренера. Йерро, у которого нет самостоятельного тренерского опыта, предстоит принять участие в матчах, где от его решений и скорости их принятия будет зависеть результат.

Что касается Португалии, то эту команду вообще сложно оценивать. Понятно, что есть джокер, но Роналду забил три мяча тремя попаданиями в створ. Если он сохранит такой же уровень эффективности, то сделает португальцев чемпионами, но это невозможно. Команда Фернанду Сантуша выделяется тем, что не собирается строить футбол «от себя», за счет терпения, вязкости и побед в эпизодах эта команда выиграла чемпионат Европы. Наверняка у Португалии будут проблемы в матчах, где они будут считаться фаворитами, но в плей-офф и против сильных соперников команда Роналду может обыграть кого угодно, действуя скупо и осторожно, имея в составе сильных футболистов и суперзвезду.

Аргентина и тактический колхоз

Аргентина открывает серию матчей фаворитов, где по статистическим выкладкам они доминировали. Например, «Альбиселесте» нанесли 27 ударов по воротам исландцев, 11 из них на счету Лионеля Месси, который тем самым установил рекорд чемпионатов мира. Но количество ударов на самом деле не всегда показатель. Есть такой особый вид неудачных матчей в исполнении явных фаворитов, когда они выражают свою уязвимость в большом количестве неподготовленных ударов по воротам, с Аргентиной именно тот случай. Между прочим, из 27 ударов в створ пришлись только 7 – четверть, а из них один является голом Агуэро и другой ударом Месси с пенальти. Пять ударов с игры, помимо гола, за 90 минут игры – это уже не так впечатляет.

Но пусть удары остаются на совести промазывавших игроков, но что касается командной игры, тут уже вопросы к Сампаоли. Хорхе вроде как желает поставить связную игру, строит тактическую утопию с двумя фактическими защитниками, идет наперекор любимому аргентинскому принципу, согласно которому персоналии выше команды. Только в действительности это не так. Сампаоли оставил вне заявки Икарди, выпустил Игуаина на последние 15 минут, а Дибалу так и промариновал на лавке, но где высшие идеи, ради которых все это? Игра Аргентины – это по-прежнему «дайте мяч Месси, он разберется». Так почему бы тогда не использовать еще и мини-Месси вдобавок – Дибалу, который точно выше классом, чем бегунок Макси Меса или Кристиан Павон, появившийся на замену.

Германия и тотальная неряшливость

Германия, наверное, разочаровала больше остальных и не только потому, что проиграла Мексике. Немцы провалились по всем фронтам: в настрое, в тактике, в перестроениях, в тренерской работе, в индивидуальных действиях. Бундестим не выдержала давления агрессивно настроенных мексиканцев, и получилось так, что соперник, создавший плотность у своих ворот, раз за разом вбегал в разреженное пространство на половине поля немцев. Йоахим Лев на это никак не реагировал, и раз уж даже вода камень точит, то и острые контратаки «Эль Три» рано или поздно должны были завершиться голом. А еще Мексика очень технично довела дело до итоговой победы, Хуан Карлос Осорио своевременно освежал центральный плацдарм, а Германия очень прямолинейно добавляла атакующих мощностей, словно повышая уровень на регуляторе атаки в футбольном симуляторе. На последний корнер даже Нойер пришел, но толку-то? Кстати, снова много ударов в исполнении фаворита (26) и снова с отвратительным, даже нулевым выхлопом. Германия, ты ли это?

Участь чемпионов. Окрыленная Мексика и сенсация в «Лужниках»

Бразилия и ленивая скука

После тяжелых матчей для Франции, Германии и Аргентины казалось, что хотя бы Бразилия по теории вероятностей должна устроить карнавал в игре со Швейцарией. Но эта надежда не оправдалась, хотя начало получилось многообещающим: Коутиньо красиво забил дальним ударом. Только после этого Бразилия сбросила скорость, превратилась в пешеходную массу и решила довести дело до победы малой кровью. Скользкий счет превратился в ничью после углового в исполнении швейцарцев, экс-армеец Цубер постарался, но и это не заставило Бразилию взвинтить обороты. Да, больше всего удручило то, как медленно все делали бразильцы. Даже Неймар все время обыгрывал с места, хотя и посадил этим приемом трех соперников на «горчичники». Марсело ошибался в передачах и не устраивал представлений на бровке, как в «Реале», вышедший на замену Фирмино упустил свои моменты, а Жезус их практически не имел. В концовке игра бразильцев чуть-чуть заискрила, но этого оказалось слишком мало для того, чтобы вырвать победу.

Что же случилось со всеми фаворитами разом? Слишком легко было бы оправдать все тем, что тренеры готовят физический пик на более поздний срок, но как тогда быть с тактическими провалами, тренерскими ошибками, кадровыми вопросами? Очевидно, что те или иные проблемы в первом туре испытала каждая команда, которую прочат в победители мундиаля. Старт выдался тяжелым. Опять же, по вероятности кто-то из них должен не справиться с трудностями и провалиться окончательно, другие выплывут. Очень любопытно теперь посмотреть за фаворитами с этих позиций: кто разгонится, а кто, быть может, даже групповой раунд не преодолеет? Необычная и интригующая ситуация для чемпионата мира, когда ряд сильных команд начинает с минорной ноты.

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Все комментарии
SSC1
SSC1
22 июня в 01:09
из фаворитов отмеченных автором тут только бразилы, у немцев 20ки вернеры еще не доросли до уровня баллоков, клозе гомесов, швайни...арги за счет имен только фавориты, бразилы, испанцы, бельгийцы...кто-то из них затащит...
alex1990for
alex1990for ответил Гальтара
   681 / 973
20 июня в 10:14
кого они там укатают? послетают в 1.4, 1.8
испания да, показала игру в атаке, у портков я игры не увидел, кроме голов роналду, привезенных в основном самими испанцами.
alex1990for
alex1990for ответил Гальтара
   681 / 973
20 июня в 10:12
упокойся, роналдуфил) посмотрим на твоего тащера, когда он напорется на автобус, а не на раскывающую все щели оборону
Шуnя771
Шуnя771
   33 / 973
19 июня в 13:59
Статья - бочка мёда. а вот ложка дёгтя это сравнение. пусть и аллегорическое. Аргентины с колхозом...
Если бы дела в команде Месси были как в большинстве колхозов - Марадона хлопал бы стоя в ладошки...
Четыре с плюсом или пять с минусом, авансом))....
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
19 июня в 10:48
хотели на полусогнутых прокатитть
drimmer
drimmer ответил turist82
   821 / 973
18 июня в 23:20
Отторгает хороший футбол земля русская. Даже мировые знаменитости - кривоногими становятся :-) Наверное у нас воздух такой, а наши футболисты ни в чем не виноваты
Из анекдота) А я говорил место проклятое, а Вы руки из опы, руки из опы )))))
serset
serset
   970 / 973
18 июня в 19:49
Зато Россия громит))
serset
serset
   970 / 973
18 июня в 19:48
Мексиканцы выходили с сумасшедшим настроем , чтобы 7 мячей от чемпионов мира не пропустить, а вон оно как получилось... как в сказке))
UrAn54
UrAn54
   960 / 973
18 июня в 17:26
Заголовок статьи понравился. Точнее и не скажешь.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Литейный 4
   21 / 973
18 июня в 13:03
Отрастить усы надежды;)))
Klaus-S
Klaus-S ответил Правдин Семён
   219 / 973
18 июня в 12:54
В моём комментарии всё есть. Я ж написал , что за других не скажу.Но уж если так,то поляки породили ненависть к нам на Западе Украины. Аргентина и Бразилия просто недооценили соперников.А викинги,в данном случае исландцы,-наши предки))
Это вы сами порождаете к себе нелюбовь, когда суете своего носа в дела других стран, и пытаетесь навязать им свое виденье жизни. Как и США, кстати, только действуете более топорно, поэтому и имеете постоянные проблемы.
m40
m40
18 июня в 12:52
Мне нравится. Я люблю сенсации. Прошлый чемпионат радовал- Исландия, Коста-Рика и другие. Надеюсь сейчас также будет.
Klaus-S
Klaus-S
   219 / 973
18 июня в 12:49
Не совсем согласен с автором. Аргентина хорошо играла. Во втором тайме Исландия просто отбивалась. Да и Бразилия тоже. Швейцария забила гол после нарушения. Его должны были отменить. Да и пенальти на Жезусе тоже был. Я уже не говорю о постоянных фолах на Неймаре. При другом судье, без удаления не обошлось бы. По немцам, да. Они не готовы пока. Может выйдут на пик к плей-офф. Если из группы выйдут конечно. Но при доле везения немцы могли бы и выиграть. 26 ударов, три перекладины. Хотя, мексикацы очень понравились.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 973
18 июня в 12:48
Неймару надо срочно сменить прическу.
DXTK
DXTK
   88 / 973
18 июня в 12:48
Сегодня слушаю все болели За Исландию, Мексику, Швейцарию, но перед матчем почти все были за Германию, Аргентину и Бразилию.

Кто сегодня за Тунис против Англии?

PS Больше сенсаций не будет, Фавориты выйдут из своих групп!!!
ProTest_85
ProTest_85 ответил Правдин Семён
18 июня в 12:47
А Швейцария, кстати, не входит в ЕС и не поддерживает санкции )
Бедные олигархи, пожалеть их надо, всем миром скинуться, помрут ведь от голода и холода.
ProTest_85
ProTest_85 ответил Правдин Семён
18 июня в 12:46
А Швейцария, кстати, не входит в ЕС и не поддерживает санкции )
Швейцария - исключительно нейтральная страна. Не входит ни в какие блоки, никуда не лезет, и благодаря этому живет припеваючи. Жаль что многие страны не могут взять с ней пример, в том, числе и мы.
ProTest_85
ProTest_85 ответил Правдин Семён
18 июня в 12:44
В моём комментарии всё есть. Я ж написал , что за других не скажу.Но уж если так,то поляки породили ненависть к нам на Западе Украины. Аргентина и Бразилия просто недооценили соперников.А викинги,в данном случае исландцы,-наши предки))
Фино-угры и татаро-монголы - вот наши предки, а викинги - просто наемниками были. И в каком-таком бреду ты прочитал о "провоцировании поляков ненависти украинцев к русским"? Между Россией и Польшей всегда были отношения... весьма сложные. Не сказать что враждебные, но именно сложные. Тут и религиозный фактор надо учитывать. В Новгороде и Киеве был Владимир, у них Мешко Первый, который предпочел католицизм. А когда Екатерина, опрокинула своего хахаля - Станислава Августа Понятовского и вместе с прусаками и австрийцами поделила Речь Посполитую - это лишь усилило сложность отношений.
Roger Young
Roger Young
   295 / 973
18 июня в 12:37
Да, интересная тенденция.

Германия объективно потеряла в качестве, так как меняет поколение чемпионов 14 года. Вернер, Брандт и Горецка это близко не Шюрле, Клозе и Подольски.

Нет Хёведеса, Лама, Мертезакера, Швайнштейгера.

Боатенг просто тень от себя четырехлетней давности.

Вот поэтому сыграли так, как сыграли.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Правдин Семён
   4 / 973
18 июня в 12:36
А Швейцария, кстати, не входит в ЕС и не поддерживает санкции )
Зато прекрасно арестовывает счета наших олигархов по приказу США!
Правдин Семён
Правдин Семён ответил ProTest_85
   113 / 973
18 июня в 11:31
А Швейцария, кстати, не входит в ЕС и не поддерживает санкции )
Правдин Семён
Правдин Семён ответил ProTest_85
   113 / 973
18 июня в 11:30
В моём комментарии всё есть. Я ж написал , что за других не скажу.Но уж если так,то поляки породили ненависть к нам на Западе Украины. Аргентина и Бразилия просто недооценили соперников.А викинги,в данном случае исландцы,-наши предки))
kachan63
kachan63
18 июня в 10:00
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       296 / 973
    18 июня в 09:36
    Германия играет слишком предсказуемо, слишком мало нестандартных решений, есть провалы в обороне. Если бы у мексиканцев были более классные форварды, не транжирящие голевые моменты, быть бы там разгрому. В плане предсказуемости похожа на них и Испания - "тики-така" уже не работает так, как раньше. Аргентина играет в игру "дай мяч Месси", а бразильцы оказались не готовы к такому сопротивлению со стороны швейцарцев. Пока в этом чемпионате нет явного фаворита, тем интереснее.
    LOpp
    LOpp
       24 / 973
    18 июня в 09:32
    Если в плей-офф России достанется Аргентина, вы думаете мы не обыграем этот колхоз?))
    ProTest_85
    ProTest_85 ответил Правдин Семён
    18 июня в 09:21
    За всех не скажу.Но немцам и французам исторически тяжело приходится в России.Карма,эта земля их не любит.
    Ээээ, а чем этой земле не угодили бразильцы и аргентинцы? Ну исландцы-викинги понятно, всегда были желанные гости, а швейцарцев за что она полюбила? И интересно как с поляками сложится ситуация, раз вспомнили про исторический контекст. Во время Смуты сами их позвали, ковровую дорожку растилали, а потом прогнали))))
    Брулин
    Брулин
       94 / 973
    18 июня в 09:16
    Неймар пока только кудахчет. посмотрел бы я на него, если бы под него подкатились так как Каземиро против какого-то швейцарца, что нога изогнулась - а каземиро даже желтой не получил
    Брулин
    Брулин ответил RUPRICHT
       94 / 973
    18 июня в 09:14
    А ЧТО ДО НЕЙМАРА ТО ЕМУ НУЖНО ВЫСТУПАТЬ В ЦИРКЕ ЕГО БЫ НА РУКАХ НОСИЛИ!!!НИЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛ А ПАДАЛ КАК КАСКАДЕР !!!МАСТЕР ПО РАЗДАЧЕ ГОРЧИЧНИКОВ!!!!!ВОЙДЕТ В КНИГУ ГИНЕСА под именем " ПАДАЮЩИЙ МАЛЬЧИК"!!!!!
    Боится получить травму пусть дома сидит. Это футбол детка. Нытье развел.
    bbb370
    bbb370
    18 июня в 08:52
    Заманивают.
    нечитайло
    нечитайло
       376 / 973
    18 июня в 08:34
    Радует игра фаворитов,тем интереснее будет дальше
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