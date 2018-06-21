100 и больше. Мушкетёр Льорис среди гвардейцев

Для Уго Льориса матч против Перу стал 100-м в составе национальной команды. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida рассказывает о легендах «трехцветных» в день их выхода в плей-офф ЧМ-2018.

7. Уго Льорис – 100 матчей

В сборной Франции: с 2008 года

Льорис – единственный действующий игрок национальной сборной Франции с сотней матчей на своем счету. С сегодняшнего дня, ведь игра против Перу стала для капитана «трехцветных» 100-й. Знаменательное событие! Для достижения круглой цифры Уго понадобилось десять лет, свой первый вызов в сборную Франции он получил в феврале 2008-го, однако дебютировал только в ноябре того же года в товарищеской игре против Уругвая. В следующем году Льорис уже завоевал первый номер в национальной команде и прочно занял место в рамке. ЧМ-2018 – пятый крупный турнир подряд, на котором Уго защищает ворота сборной Франции. Из достижений у него пока только «серебро» домашнего Евро-2016, но уже на этом чемпионате мира французы и Льорис могут пополнить свою медальную копилку, ведь команда, в которой капитанит Уго, самая амбициозная.

6. Дидье Дешам – 103 матча, 4 гола

В сборной Франции: 1989 – 2000

Если Франция далеко пойдет на мундиале, а Льорис обойдется без травм и дисквалификаций, то уже в России он может выйти на шестое место по числу матчей за сборную, причем обойти предстоит своего нынешнего тренера – Дидье Дешама. Опорный полузащитник начал международную карьеру в 1989 году, получив первый вызов от самого Мишеля Платини. Первые годы Дидье в сборной получились дико разочаровывающими: «трехцветные» не смогли отобраться на ЧМ-1990 и ЧМ-1994. Таким образом, первым чемпионатом мира Дешама стал домашний мундиаль 1998 года, на котором Франция зажгла и одержала победу, побив в финале звездных бразильцев со счетом 3:0. Дидье был капитаном той команды, через два года он поднял над головой еще и Кубок Европы, вскоре после этого завершил международную карьеру, а затем и бутсы на гвоздь повесил, чтобы переключиться на тренерскую работу.

5. Патрик Виейра – 107 матчей, 6 голов

В сборной Франции: 1997 – 2009

Виейра дебютировал за сборную в игре против Нидерландов и потерпел поражение в своем первом матче, но через полтора года попал в заявку на домашний чемпионат мира, на котором выиграл «золото». В следующие три года Патрик побеждал на Евро и Кубке Конфедераций, в общем, собрал полную коллекцию международных трофеев. Патрик – участник восьми крупных международных турниров, один из капитанов в период «Золотого поколения». Полузащитник, ставший легендой «Арсенала», мог стать и двукратным чемпионом планеты, если бы в финале ЧМ-2006 Зидан нанес точный удар головой по чужим воротам, как восемью годами ранее в финальном матче с Бразилией, а не в грудь Марко Матерацци.

4. Зинедин Зидан – 108 матчей, 31 гол

В сборной Франции: 1994 – 2006

Ярчайший футболист своего поколения и Великий для всего мирового футбола, с недавних пор еще и как тренер. Памятен дебют Зидана за сборную Франции: «трехцветные» уступали 0:2 в матче с Чехией, и вышедший в концовке встречи 22-летний полузащитник оформил дубль и не позволил своей команде проиграть. Но самый знаменитый свой дубль Зизу оформил, конечно же, в финале ЧМ-1998, когда дважды огорчил бразильцев. Забьет Зидан и в другом своем финале чемпионата мира, но решающая игра против итальянцев запомнится не голом Зинедина, а его последним действием – ударом головой в грудь Матерацци и красной карточкой. Это было последнее, что сделал Зидан в профессиональной карьере.

3. Марсель Десайи – 116 матчей, 3 гола

В сборной Франции: 1993 – 2004

Что ни имя – то легенда, причем все из одной эпохи – от 90-х до середины «нулевых». Десайи сыграл свой первый матч за сборную Франции в 1993-м против Швеции, но прошло три года, прежде чем Марсель завоевал место в стартовом составе. На ЧМ-1998 и Евро-2000 был ключевым игроком, а после завершения карьеры в сборной Дидье Дешамом носил капитанскую повязку на протяжении трех лет и поднимал Кубки Конфедераций над головой в 2001-м и 2003-м.

2. Тьерри Анри – 123 матча, 51 гол

В сборной Франции: 1997 – 2010

Из великолепной семерки французских гвардейцев на чемпионат мира в качестве официальных лиц приехали трое. Льорис и Дешам в сборной Франции, а Тьерри Анри – один из тренеров сборной Бельгии. Знаменитый в прошлом форвард «Арсенала» и «Барселоны» является рекордсменом «трехцветных» по количеству забитых мячей, естественно, в его коллекции все трофеи и сокровища «Золотого поколения», а еще применительно к игре за сборную Франции можно вспомнить скандальный инцидент с игрой рукой в стыке ЧМ-2010. Еще один примечательный факт: первый и последний матчи за сборную Анри провел против команды ЮАР с разницей в 13 лет. Обе игры завершились со счетом 2:1, только в первом случае французы выиграли в товарищеском матче, а на ЧМ-2010 – уступили хозяевам.

1. Лилиан Тюрам – 142 матча, 2 гола

В сборной Франции: 1994 – 2008

Самый главный гвардеец Франции – уроженец Гваделупы. Любопытно, что Тюрам дебютировал за сборную в том же матче 1994 года против Чехии, что и Зидан. А еще на счету Лилиана всего лишь два мяча за «трехцветных». Два мяча в 142 матчах. И какова была вероятность забить их в одном матче? Да еще и в полуфинале чемпионата мира! Именно так и получилось, Тюрам на ЧМ-1998 помог Франции пройти Хорватию и завоевать путевку в финал, без его геройства не было бы исторической победы. Лилиан высоко забрался, 142 матча – не шутки, но интрига видна невооруженным взглядом: сможет ли Льорис к концу карьеры в сборной догнать Тюрама? Нынешнему капитану сборной Франции 31 год – вообще не возраст для вратаря, а чтобы достичь первого места в списке гвардейцев, может хватить двух циклов, то есть нужно доиграть до чемпионата мира в Катаре. Дерзнешь, Уго?

Денежный вопрос. Самая дорогая сборная в истории футбола