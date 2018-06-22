​Растут в цене! Молодые звёзды ЧМ для больших клубов

Турнир в России откроет дорогу в солидные клубы многим футболистам. «Соккер.ру» рассказывает о ярких талантах, получающих заманчивые предложения.

Ирвинг Лосано (Мексика, 22 года)

Пункт назначения: «Барселона».

Стоимость трансфера: 40 млн евро.

Мексиканцы так праздновали гол «Чаки» немцам, что сейсмологи зафиксировали активность, похожую на землетрясение. После такого трансфер неизбежен? «Да, к нам обращались, но пока нет ясности», - отец Лосано подтвердил, что его сын заинтересовал «Барселону». Ирвинг заявил о себе всему миру после гола в ворота Германии, но молодого вингера отмечали еще из-за классного сезона за ПСВ, который назначил главным тренером ван Боммеля. Но бывший тафгай не успеет поработать с мексиканцем – после ЧМ яркого атакующего хавбека заберут в Ла Лигу, Серию А или АПЛ. Впрочем, «Бавария» тоже ищет ярких фланговых игроков – раз Бэйл им отказал.

Вилфрид Ндиди (Нигерия, 21 год)

Пункт назначения: «Ливерпуль».

Стоимость трансфера: 30 млн евро.

Голкиперу «Суперорлов» Узохо, который сегодня пережил пенальти – удар выше ворот, и отразил опасный удар после этого, по паспорту всего девятнадцать, но стража ворот «Депортиво» приглашают только средние клубы из Примеры. А вот Ндиди может заменить Джана в самом «Ливерпуле» - после ухода немца в «Ювентус». Вилфрид не сравнивает себя с Канте, но успешно играл за «Лестер», и может усилить команду Клоппа или же выбрать себе другой солидный клуб. Если «Челси» потеряет француза Н'Голо, Сарри может пригласить нигерийца – хавбек молод и может прибавить в окружении сильных напарников.

Никола Миленкович (Сербия, 20 лет)

Пункт назначения: «Атлетико».

Стоимость трансфера: 35 млн евро.

В Италии говорят, Симеоне так понравилась игра двадцатилетнего защитника «Фиорентины» Миленковича – одноклубника его собственного сына Джованни, что Диего потребовал приобрести Николу. У «Атлетико» есть два уругвайских защитника, но один из них будет в этом списке, поскольку проигрывает Савичу – тоже человеку из «Фиорентины», чьему вкусу Симеоне доверяет, а второму много лет. Година никто трогать не станет, ключевая фигура, но Хименес может уйти в поисках железной основы, и тогда юный Миленкович займет место ученика в лучшей школе защиты в мире.

Амин Арит (Марокко, 21 год)

Пункт назначения: «Бавария».

Стоимость трансфера: 40 млн евро.

В конце мая хавбека «Шальке» назвали лучшим молодым игроком Бундеслиги, так что юный возраст не помешал Амину заявить о себе до первого матча на ЧМ-18. Против Ирана он получил приз лучшему игроку встречи, невзирая на поражение. Пусть сборная Марокко вылетела из группы до третьего тура, Харит может заинтересовать многие клубы. В Гельзенкирхене умеют работать с молодыми яркими атакующими игроками – список от Озила до Сане и через Горецку, так что Амина может по привычке забрать «Бавария». Если не подпишет двадцатичетырехлетнего хорвата Анте Ребича – автора гола в ворота Аргентины и дубля «Баварии» в Кубке Германии.

Бенжамен Павар (Франция, 22 года)

Пункт назначения: «Арсенал».

Стоимость трансфера: 50 млн евро.

Павар был одним из номинантов, проигравших Хариту в опросе в Бундеслиге. Защитник и полузащитник «Штутгарта» играет в основе сборной Франции на фланге обороны. Действует не так ярко, чтобы заявлять, что это готовый защитник для «Барселоны» или «Манчестер Юнайтед», но даже клубы такого уровня присмотрятся, если французы добьются успехов на чемпионате мира. Ведь Павар, как и Харит – уроженец Франции, который сменил футбольное гражданство на марокканское, совсем недавно в списке растущих в цене. Бенжамену повезло – хватает клубов, которым нужны универсалы, которые сыграют и в опорной зоне, и справа в защите.

Хосе Хименес (Уругвай, 23 года)

Пункт назначения: «Ювентус».

Стоимость трансфера: 50 млн евро.

Уже топовый защитник, ведь играет за большой клуб – «Атлетико», но может пожелать сменить команду. И тут вспоминаем, что Бенатиа 31 год, Кьеллини исполняется 34 в августе, а Барцальи уже 37. На одном Ругани далеко не заедешь, кроме того, к Хименесу «Ювентус» присматривался и раньше. Впрочем, покинуть «Атлетико» автор важного для Уругвая гола в ворота Египта и будущий соперник сборной России может по другой причине. Симеоне не всегда ему доверяет и не всегда видит основным центральным защитником в паре с Годином. Хосе приписывают интерес многих – от «Реала» до «Ромы», и поскольку ему всего 23 года, новую команду найдет без проблем.

Пионе Систо (Дания, 23 года)

Пункт назначения: «Челси».

Стоимость трансфера: 40 млн евро.

Родился в Уганде, стал беженцем вместе с родителями, в итоге оказался в Дании, где вырос, стал футболистом и отметился тем, что забивал в ворота МЮ. Затем перешел в «Сельту», где продолжил набивать себе очки в рейтинге скаутов. На чемпионате мира талантливый вингер провел два поединка, отличался шикарным контролем мяча, агрессивностью действий. Пока не забивал, но его помощь пригодится в последнем туре. За игроком из Ла Лиги следят, а поскольку очевидно, что Систо успевает мыслить на скоростях Эриксена, то вполне может оказаться в будущем в приличном клубе. Например, в АПЛ поиграть за «Челси», Сарри игроков его плана принимает – с отличным процентом точности передач.

Сергей Милинкович-Савич (Сербия, 23 года)

Пункты назначения: «Реал», «Ювентус», МЮ, «Барселона».

Стоимость трансфера: 100 млн евро.

Тут спрос высоченный! Лопетеги одобрил замену Луки Зидана на Андрея Лунина, значит, доверяет скаутам «Реала» и одобрению Переса. Поэтому, раз МЮ подписал Фреда, а «Реал» понимает, сколько лет Модричу, для Милинковича-Савича это лето может стать сказочным и завершиться не так, как ожидает его отец – переходом в «Ювентус». Сыграет с Матичем в центре у сборной Сербии на чемпионате России, а потом точно поставит рекорд по стоимости трансфера для своей страны. Сергей очень мощный физически, но это не единственное достоинство хавбека «Лацио».

Александр Головин (Россия, 22 года)

Пункт назначения: «Ювентус»

Стоимость трансфера: 25 млн евро.

Сорвать переход, кроме форс-мажора, может только лично Гинер – если поставит ноги на стол на переговорах с «Ювентусом» и потребует космические деньги, положившись на мнение некоторых агентов, что удачная игра Головина с саудовцами и египтянами заслуживает значительного увеличения цены. Итальянцы не случайно спешили подписать контракт с Александром до чемпионата мира, догадывались, что будет центральной фигурой на поле. Головин справляется в сборной и, если нужен поклоннику ротации Аллегри – получит шанс в составе вечных чемпионов Италии.