Во время ЧМ-2018 по футболу соцсети просто взрываются от активности

За десять дней ЧМ-2018 по футболу в России увеличилось не только количество туристов, гуляющих по улицам и посещающих матчи, но и число тех, кто постоянно зависал в социальных сетях. В пабликах ВКонтакте, ОК и мессенджерах буквально произошел всплеск активности во время Мундиаля.

По данным администрации ВКонтакте, за восемь дней тематическую ленту посмотрело более 31 млн. человек, а количество просмотров в официальной группе «Чемпионата мира по футболу FIFA» на время матча между Россией и Египтом перевалило за пять миллионов.

В Одноклассниках тоже случился бум: в соцсети было создано сообщество, приуроченное к ЧМ-2018, а также специальное приложение, где постоянно обновлялись новости о спортивном турнире – о составах команд, результатах матчей, статистике и т.д. В первые семь дней приложением воспользовались более полумиллиона человек, а стримы от фанатов из разных городов набрали порядка 2,5 млн. просмотров.

В Вайбере, например, есть бот, который постоянно присылает обзоры на матчи, если на него подписаться. Им воспользовались более 3 млн. человек, отправившие за неделю 10 млн. запросов. Культовым днем в мессенджере стал матч России и Египта, после победы пользователи не прекращали забрасывать друг друга поздравительными сообщениями и стикерами.

Активность болельщиков можно заметить не только в соцсетях, но и на улицах, на стадионах, в фан-зонах. Сейчас во всей стране и в мире происходит настоящий футбольный праздник. Иностранцы, прилетевшие в Россию на Чемпионат, просто находятся в восторге и от страны, и от организации спортивного турнира. Впрочем, именно на это был сделан расчет – чтобы гости чувствовали себя как дома, и наслаждались атмосферой праздника. Уже сейчас совершенно точно можно сказать о том, что ЧМ-2018 по футболу организован на высшем уровне, это грандиозное событие, объединившее миллионы людей по всему миру.