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«Ты не великий, пока не выиграл чемпионат мира». Правила жизни Лео Месси

вчера, 15:30
«Ты не великий, пока не выиграл чемпионат мира». Правила жизни Лео Месси

Лионель Месси сегодня отмечает свой 31-й день рождения. «Соккер.ру» поздравляет Лео, который расскажет о себе сам с помощью слов, а не на языке футбола, как делает обычно.

О смирении: «Победы невозможны без смирения, которое напоминает, что абсолютно всегда побеждать невозможно». 

О команде: «Мне повезло здесь, в Барселоне, стать частью команды, которая помогает мне прогрессировать и раскрывать свои лучше качества. Вклад команды в мои успехи не менее важен, чем мой вклад в победы „Барсы“».

Об инстинктах: «У меня нет какого-то плана, стратегии, я никогда не задумывался и не анализировал свою игру. Все мои действия продиктованы инстинктами, все решения принимаются на ходу, я умею играть в футбол, но не смогу толком объяснить, как это у меня получается». 

О настрое: «У меня всегда одинаковый настрой на футбол: будь это тренировочный матч, товарищеская встреча, игра за очки или финал Лиги чемпионов. Месси всегда одинаковый». 

О жертвах: «Я всегда знал, что ради большой футбольной карьеры придется многим пожертвовать. И я пожертвовал без тени сомнений. Покинул Аргентину, своих друзей, свою семью. Это было непросто, но я делал это ради футбола, ради своей сокровенной мечты». 

О ценности голов: «Забивать голы – это просто прекрасно. Ничто не сравнится с этим чувством в игре. Причем неважно, кому забиваешь – Бразилии или „Осасуне“». 

О детских улыбках: «Для меня нет лучшего подарка, чем улыбка ребенка. Всегда стараюсь ее вызвать игрой или когда подписываю автографы. Такое признание ценнее всех денег мира». 

О деньгах: «Меня мотивируют не деньги, не они делают меня счастливым, хотя, безусловно, они делают жизнь более комфортной, но не вдохновляют. По-настоящему трепетать меня заставляет запах газона, шум трибун и мяч в моих ногах. Если бы мне не платили за то, что я играю в футбол, я делал бы это бесплатно». 

О любимых голах: «Есть какие-то важные голы, которые я помню и выделяю для себя, но у меня нет любимого гола». 

О критике: «Я понимаю, какая на мне ответственность, и мне не привыкать, что в моменты неудач люди винят во всем меня. Что я могу с этим поделать? Просто играть в футбол дальше. Лучше и лучше».  

О рекордах: «Я обращаю мало внимания на такие достижения, ведь они не приносят титулов».

О командных и личных трофеях: «Командные награды всегда стоят на первом месте, эти успехи гораздо важнее индивидуальных призов, о которых можно подумать только тогда, когда команда добилась успеха. Для меня важнее выигрывать с командой, чем брать индивидуальные трофеи или забивать много голов». 

О поиске новых стимулов: «Спортсмен никогда не добьется успеха, если застрянет мыслями в своих предыдущих успехах. Они подавляют новое желание побеждать. Всегда есть куда расти, но для этого нужно оставаться голодным до новых побед». 

О своём эго: «Не думаю, что у меня есть эго. По крайней мере, мне пока не доводилось с ним встречаться». 

О чём беспокоится Лео: «На самом деле я больше беспокоюсь о том, чтобы быть хорошим человеком, нежели о том, чтобы быть лучшим футболистом в мире. Однажды моя карьера закончится, и с чем я останусь тогда? Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего парня».

О жизненных приоритетах: «Футбол занимает огромное место в моей жизни, но есть моменты значимее побед и поражений на футбольном поле». 

О ненависти к поражениям: «Я обожаю соревноваться, а моя цель всегда – победа. Ненавижу проигрывать! Когда мы проигрываем, мне даже разговаривать ни с кем не хочется».

О готовности заиграть в АПЛ: «Многие думают, что я не смогу проявить себя в АПЛ. Эти люди не знают, что в Росарио я играл на полях со стеклом и ямами против соперников вдвое больше меня. И все равно был хорош». 

Об удовольствии от футбола: «Я наслаждаюсь игрой с мячом точно так же, как дети на улицах. Это всегда кайф». 

О домоседстве: «Когда я был маленький, друзья часто звали меня гулять, но почти всегда я оставался дома, потому что на следующий день у меня была тренировка. Когда повзрослел и стал взрослым мужчиной, ничего в этом отношении не изменилось – предпочитаю проводить время дома». 

История из юности: «Я всегда отличался тихим и застенчивым характером, а когда я попал из Аргентины в академию „Барселоны“ это только усугубилось в незнакомых условиях. Позже я узнал, что некоторые ребята долгое время считали меня немым». 

О последнем дне карьеры: «Если однажды наступит день, когда я почувствую, что больше не получаю удовольствия от футбола, то это будет последний день моей карьеры». 

О развитии: «Я жалею только о том, что не могу каждый день выучивать что-то новое. Тогда жизнь стала бы еще прекрасней».  

О соперничестве с Роналду: «Между нами нет ничего, кроме взаимного уважения. Мы играем за свои команды, можем быть соперниками и даже врагами на поле, но точно не в жизни». 

Месси теряет величие. Его ломают стабильные неудачи 

О легендах: «С огромным уважением отношусь к таким футболистам, как Пеле, Марадона, Кройф и Ди Стефано, но мне бы не хотелось, чтобы меня с ними сравнивали до того, как я закончу карьеру».

Об отцовстве: «Вчера у меня был миллион всяких самых разных важных дел, а сегодня все мое внимание только сыну. Вот так это происходит, автоматически начинаешь смотреть на вещи по-другому». 

О клубной самоидентификации: «Я – человек „Барселоны“, и я хочу остаться здесь до конца карьеры».

О национальной самоидентификации: «Я родился аргентинцем, никогда не переставал быть аргентинцем и не хотел что-то поменять. Да, я живу в Барселоне с 12 лет, но это ничего не меняет, как кажется некоторым моим соотечественникам. И умру я тоже аргентинцем, не сомневайтесь».

О своей мечте: «Хочу выиграть со сборной Аргентины Копа Америка и чемпионат мира».

О необходимом условии величия: «Ты не можешь считать себя по-настоящему великим, пока не победишь со своей сборной хотя бы на одном чемпионате мира».

Месси нужна помощь сборной и клуба

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Все комментарии
авито
авито ответил spartach n1
сегодня в 09:05
spartach n1:
хах, кристине золотые бутсы только снятся)
usachev
usachev
сегодня в 08:20
Я не согласен с последней цитатой. Мне кажется, что величие футболиста в клубном футболе. Только в клубах можно оценить силу и славу футболиста, потому что если ты классный игрок, то тебя заметят и будут покупать все более топовые команды, ты прогрессируешь и получаешь трофеи. В сборной этого нет. Представьте, если бы такой гений как Лео родился бы в каком-нибудь Алжире или Пакистане. Естественно, игра его сборной никогда не сделала бы его чемпионом мира, но игрок тут бессилен. Поэтому Месси уже великий и им останется.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 08:01
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    вчера в 21:03
    Удачи Лео. Некоторые его не любят,но нравится всем невозможно ,да и незачем
    Алла Пятышкина
    Алла Пятышкина
    вчера в 18:43
    С Днем Рождения, Лионель! Докажи, что великая эпоха Месси - Роналду еще продолжается и выведи Аргентину в плей - офф.
    Алла Пятышкина
    Алла Пятышкина ответил Scuderia Ferrari
    вчера в 18:41
    Scuderia Ferrari:
    Какие мы все правильные, нужные вещи говорим, прям ни одной идеологически неверной буквы) По бумажке читал?
    Как ваша любимая Швеция поживает, дорогой ?
    Sam Samych
    Sam Samych
    вчера в 17:36
    "Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего парня».
    Лучше быть самим собой и не бояться того что о тебе люди подумают не так и жить шаблонно.
    "Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще". - Коко Шанель
    Florentino Pérez Rodríguez
    Florentino Pérez Rodríguez
    вчера в 17:30
    Завидую Барселоне. У них есть Месси.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    вчера в 17:26
    С Днюхой Лео!
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 17:24
    С Днем Рождения, топчик)
    barcelonistas
    barcelonistas
    вчера в 17:22
    С праздником, Лео! Играй и побеждай. Игра Месси -произведение искусства
    Nerai Sairensa
    Nerai Sairensa
    вчера в 17:10
    Лео, с днём рождения! Но давай уже поактивнее шуруй ногами, а то даже бразильская пpocтитyткa забила!
    амурец
    амурец
    вчера в 17:03
    Месси конечно поздравления, это единственное событие которое обрадует его на этом ЧМ
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 16:12
    С днём рожденья Месси!Давай уже гол забей на чм,хватит пешком ходить!
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 16:01
    "Не думаю,что у меня есть эго"......нет мля,эго у моего дедушки!!!!
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    вчера в 15:59
    Великий игрок , кто бы что не говорил
    С др, легенда !
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 15:53
    Vеnom
    Vеnom
    вчера в 15:49
    «Беспощадный» пещеход)))
    Ismadiyar
    Ismadiyar
    вчера в 15:47
    Как бы сегодня не критиковали Месси, диванные хейтеры, но все же Лео уже внес свой огромный вклад в футбол, человек который впервые выиграл 4 ЗМ ( а потом уже 5), Выигрывал все на клубном уровне, Попал в Книгу Рекордов Гиннесса - как человек забивший самое большое количество голов (91), Забил самое большое количество голов за сезон в Испании(50), Лучший бомбардир и распасовщик за всю историю Ла лиги... Можно продолжать очень долго, но всего он этого добился далеко до 30 летнего возраста! Хороший муж и отец 3 детей, сегодня ему хочется пожелать просто крепкого здоровья и долгих лет успешной карьеры! P.S. Надо отметить как следует, а потом уже разбить нигерийцев и вывести свою сборную на 1/8 Финала, уверен все это ему по силам!!!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 15:27
    С днём рождения!!Долгих лет карьеры!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    вчера в 15:15
    Какие мы все правильные, нужные вещи говорим, прям ни одной идеологически неверной буквы) По бумажке читал?
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