«Ты не великий, пока не выиграл чемпионат мира». Правила жизни Лео Месси

Лионель Месси сегодня отмечает свой 31-й день рождения. «Соккер.ру» поздравляет Лео, который расскажет о себе сам с помощью слов, а не на языке футбола, как делает обычно.

О смирении: «Победы невозможны без смирения, которое напоминает, что абсолютно всегда побеждать невозможно».

О команде: «Мне повезло здесь, в Барселоне, стать частью команды, которая помогает мне прогрессировать и раскрывать свои лучше качества. Вклад команды в мои успехи не менее важен, чем мой вклад в победы „Барсы“».

Об инстинктах: «У меня нет какого-то плана, стратегии, я никогда не задумывался и не анализировал свою игру. Все мои действия продиктованы инстинктами, все решения принимаются на ходу, я умею играть в футбол, но не смогу толком объяснить, как это у меня получается».

О настрое: «У меня всегда одинаковый настрой на футбол: будь это тренировочный матч, товарищеская встреча, игра за очки или финал Лиги чемпионов. Месси всегда одинаковый».

О жертвах: «Я всегда знал, что ради большой футбольной карьеры придется многим пожертвовать. И я пожертвовал без тени сомнений. Покинул Аргентину, своих друзей, свою семью. Это было непросто, но я делал это ради футбола, ради своей сокровенной мечты».

О ценности голов: «Забивать голы – это просто прекрасно. Ничто не сравнится с этим чувством в игре. Причем неважно, кому забиваешь – Бразилии или „Осасуне“».

О детских улыбках: «Для меня нет лучшего подарка, чем улыбка ребенка. Всегда стараюсь ее вызвать игрой или когда подписываю автографы. Такое признание ценнее всех денег мира».

О деньгах: «Меня мотивируют не деньги, не они делают меня счастливым, хотя, безусловно, они делают жизнь более комфортной, но не вдохновляют. По-настоящему трепетать меня заставляет запах газона, шум трибун и мяч в моих ногах. Если бы мне не платили за то, что я играю в футбол, я делал бы это бесплатно».

О любимых голах: «Есть какие-то важные голы, которые я помню и выделяю для себя, но у меня нет любимого гола».

О критике: «Я понимаю, какая на мне ответственность, и мне не привыкать, что в моменты неудач люди винят во всем меня. Что я могу с этим поделать? Просто играть в футбол дальше. Лучше и лучше».

О рекордах: «Я обращаю мало внимания на такие достижения, ведь они не приносят титулов».

О командных и личных трофеях: «Командные награды всегда стоят на первом месте, эти успехи гораздо важнее индивидуальных призов, о которых можно подумать только тогда, когда команда добилась успеха. Для меня важнее выигрывать с командой, чем брать индивидуальные трофеи или забивать много голов».

О поиске новых стимулов: «Спортсмен никогда не добьется успеха, если застрянет мыслями в своих предыдущих успехах. Они подавляют новое желание побеждать. Всегда есть куда расти, но для этого нужно оставаться голодным до новых побед».

О своём эго: «Не думаю, что у меня есть эго. По крайней мере, мне пока не доводилось с ним встречаться».

О чём беспокоится Лео: «На самом деле я больше беспокоюсь о том, чтобы быть хорошим человеком, нежели о том, чтобы быть лучшим футболистом в мире. Однажды моя карьера закончится, и с чем я останусь тогда? Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего парня».

О жизненных приоритетах: «Футбол занимает огромное место в моей жизни, но есть моменты значимее побед и поражений на футбольном поле».

О ненависти к поражениям: «Я обожаю соревноваться, а моя цель всегда – победа. Ненавижу проигрывать! Когда мы проигрываем, мне даже разговаривать ни с кем не хочется».

О готовности заиграть в АПЛ: «Многие думают, что я не смогу проявить себя в АПЛ. Эти люди не знают, что в Росарио я играл на полях со стеклом и ямами против соперников вдвое больше меня. И все равно был хорош».

Об удовольствии от футбола: «Я наслаждаюсь игрой с мячом точно так же, как дети на улицах. Это всегда кайф».

О домоседстве: «Когда я был маленький, друзья часто звали меня гулять, но почти всегда я оставался дома, потому что на следующий день у меня была тренировка. Когда повзрослел и стал взрослым мужчиной, ничего в этом отношении не изменилось – предпочитаю проводить время дома».

История из юности: «Я всегда отличался тихим и застенчивым характером, а когда я попал из Аргентины в академию „Барселоны“ это только усугубилось в незнакомых условиях. Позже я узнал, что некоторые ребята долгое время считали меня немым».

О последнем дне карьеры: «Если однажды наступит день, когда я почувствую, что больше не получаю удовольствия от футбола, то это будет последний день моей карьеры».

О развитии: «Я жалею только о том, что не могу каждый день выучивать что-то новое. Тогда жизнь стала бы еще прекрасней».

О соперничестве с Роналду: «Между нами нет ничего, кроме взаимного уважения. Мы играем за свои команды, можем быть соперниками и даже врагами на поле, но точно не в жизни».

Месси теряет величие. Его ломают стабильные неудачи

О легендах: «С огромным уважением отношусь к таким футболистам, как Пеле, Марадона, Кройф и Ди Стефано, но мне бы не хотелось, чтобы меня с ними сравнивали до того, как я закончу карьеру».

Об отцовстве: «Вчера у меня был миллион всяких самых разных важных дел, а сегодня все мое внимание только сыну. Вот так это происходит, автоматически начинаешь смотреть на вещи по-другому».

О клубной самоидентификации: «Я – человек „Барселоны“, и я хочу остаться здесь до конца карьеры».

О национальной самоидентификации: «Я родился аргентинцем, никогда не переставал быть аргентинцем и не хотел что-то поменять. Да, я живу в Барселоне с 12 лет, но это ничего не меняет, как кажется некоторым моим соотечественникам. И умру я тоже аргентинцем, не сомневайтесь».

О своей мечте: «Хочу выиграть со сборной Аргентины Копа Америка и чемпионат мира».

О необходимом условии величия: «Ты не можешь считать себя по-настоящему великим, пока не победишь со своей сборной хотя бы на одном чемпионате мира».

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