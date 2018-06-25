Новая Россия: Черчесов изменил сборную 

В выход из группы на «Соккер.ру» верили, а в настолько качественную игру – нет. Что же изменилось и насколько сборная готова к матчу против Кавани и Суареса?

Прелесть матча против Уругвая в том, что для зрителя теперь не столь важен соперник, даже результат не на первом месте. Выход из группы обеспечен, увидим матч, в котором соперникам не нужны травмы, а также важно сохранить силы. Даже победа не имеет выгоды – первое место не гарантирует конкретного соперника.

Зато сборная России уже в плей-офф – впервые в истории. Ведь против уругвайцев сборную устроит победа, ничья (сохраняет первое место) и даже поражение (будут вторыми). Полезнее накануне встречи с угрюмым Уругваем выяснить, что именно изменилось в игре сборной и работе Черчесова. С уругвайцами ведь россияне готовятся к первому матчу на выбывание, не более.

Прибавили физически

- 233 километра и 192 метра пробежали игроки сборной в двух матчах. Лучший результат турнира. Даже очень крепкие австралийцы собрали на целых 10.6 км меньше. В иностранных СМИ вспоминают Стаханова, но в этом случае вместо российских футболистов никто «норму» не выполнял;

- 412 ускорений за игру в среднем – ни одна команда чемпионата мира не совершала больше рывков, чем российская. Подопечные Черчесова сыграли с таким настроем, что оставили позади всех, ведь даже мощные хорваты собирали за матч по 394 ускорения, а подготовленные и резкие бразильцы всего 356;

- 25.1 км в двух играх – феноменальный личный показатель Александра Головина. На чемпионате мира нет игрока, который пробежал бы в двух матчах больше. Впечатляет, ведь не сказать, что у молодого хавбека до ЧМ-18 была репутация «двужильного». Впрочем, Самедов и Зобнин также с похожими показателями, они тоже среди лидеров по пробегу на турнире, как и Газинский;

- опережая всех по пробегу, Россия является также одной из самых темповых команд турнира. Если сербы сделали ставку на собирание километров на низкой скорости, то Россия только по рывкам на предельных скоростях – свыше 25 километров в час, уступает многим, от Сенегала до Англии. А на средней скорости – от 7 до 25 км в час, равных парням Черчесова нет;

- 103 километра и 446 метров – средний пробег за игру у Уругвая с теми же соперниками, что и у России. Разница в тринадцать километров, причем уругвайцы совершили намного меньше рывков – на 112 штук. На три российских ускорения приходится всего два уругвайских. Отсюда их проблемы с результативностью против саудовцев и египтян. На вид уругвайцы очень крепкие парни, но сыграли статично;

- +33 градуса по Цельсию в Самаре прямо сейчас. Ближе к вечеру по прогнозам температура немножко спадет, но фанатам из-за адской жары будут выдавать воду, чтобы не было солнечных ударов. А футболистам могут в середине каждого из таймов позволить водопой. Важная деталь состоит в том, что сборной России будет сложнее «дышаться», а физика против Уругвая важна. Обе сборные силовые, как и Исландия.

Обезопасили вратаря

- допустили всего 1 удар в створ за два матча, да и тот с пенальти. А ведь совсем недавно Акинфеев поставил рекорд для соперников Бразилии последних лет по количеству сэйвов за игру! Французы без труда добирались до ворот сборной России, как и многие другие. А на ЧМ Игорь пропустил лишь с пенальти, хотя если бы остался до удара на позиции – опозорил бы Салаха после пижонского решения;

- 0 ошибок от центральных защитников за две игры – никогда такого в истории сборной России на крупных турнирах не было. Все помнят, с чего начался Евро-2008, а здесь все иначе, Кутепов и Игнашевич стартовали спокойно и удачно, а пенальти не их ног дело;

- на чемпионате мира пока сыграли 34 вратаря, но только у двух совсем нет сэйвов. И среди них Акинфеев, ведь с игры ему ни разу не пробили по воротам так, чтобы его вступление в реестре ФИФА назвали «сэйвом». Жаль, что Игорь пропустил, ведь мог бы быть всего третьим вратарем с двумя сухарями вместе с Муслерой и Субашичем;

- по 14.5 перехватов совершала команда России за матч, четвертый показатель турнира после Египта, Уругвая и Исландии. Как видите, команда Черчесова в компании боевитых банд, ведь дальше идут Мексика и Хорватия. Не всегда перехваты означают успех на табло, но учтите, что у Уругвая 19.5 таких действий за игру – хорошо читают игру;

- 22.5 отбора за матч – защита Черчесова как система оказалась такой же заточенной на физику, как у Сербии и Швейцарии, хотя их похожие показатели родом из «балканского дерби» между собой – устроили бойню и вольную борьбу. А вот у российской команды все чище, было мало неудачных попыток отбора, снова по этому показателю Уругвай близко – 7 неудач после 26 отборов (у хозяев турнира – 7.5 промахов из 30 попыток).

Стали изучать соперников

- «3-5-2» – основная схема Черчесова последних двух лет, была заменена на игру в четыре защитника прямо перед чемпионатом мира. Как оказалось, для саудовцев и египтян российская модель «4-2-3-1» не очень удобная, хотя стоит напомнить, что соперников начали учитывать уже по ходу первого матча;

- травма Дзагоева, так уж получилось, изменила структуру игры сборной и явила модель, которую использовали с выходом Черышева – Головин передвинулся на позицию, где мог собирать свои километры, а также появлением на поле Дзюбы – одного из самых активных на втором этаже, участника 22 дуэлей (выиграл 10);

- в первых турах Россия отдала мяч соперникам – 38.8 % владения против Саудовской Аравии и 49 % против Египта. Уругвай в первой игре клюнул на уловки Купера и владел мячом больше, а вот с саудовцами перенял опыт России – 47.4 % владения. Уступили, но выиграли. Сегодня очень важно заставить их играть так, как удобно команде Черчесова. А не получится – изменить собственный подход;

- судя по тому, что против Саудовской Аравии и Египта было выгодно разыграть козырь Фернандеса – у него самая высокая стартовая скорость в команде (хотя до рекорда ЧМ-18 Марио очень далеко), то против неповоротливого Касереса выносливость Самедова и рывок Фернандеса могут сыграть на пользу. На Мартина пока не давили, поэтому у него всего 18 % брака при работе с мячом. Может быть больше;

- 5.5 отборов и 3 перехвата - у Зобнина, 3 и 1.5 – у Головина, 2 и 1 – у Газинского. Поскольку бросается в глаза, что Табаресу не удается связать Кавани и Суареса с командой (а соперник играет «4-4-2» без фортелей), то эти цифры очень важны. Если хавбеки сборной России отрежут дуэт форвардов от остальной команды, им будет сложно создавать много ярких моментов, как и в первых двух матчах;

- еще одно сходство команды Черчесова с Уругваем – сборная России тоже часто теряет мяч. По неудачным касаниям почти равенство – 14 против 15, по позиционным потерям – 16.5 против 15.5. Проще говоря, работа с мячом не является коньком нынешних соперников, что важно учесть. Такое ощущение, что сегодня будут насильно отдавать друг другу мяч – разыгрывать длинные комбинации просто не умеют.

Россия – в плей-офф, а также другие геройства второго тура ЧМ-18

Поменяли подход в атаке

- хоть и качественно работать с мячом у сборной России пока не получается – судя по тому, что показали в двух матчах, отставание от сборных, которые играют первым номером, не очень критичное. Ведь футболисты замечают друг друга в завершающей фазе атак. По пасам под удары Россия пятнадцатая – 18 моментов, но обратите внимание, у кого всего 19 таких передач – у Хорватии. Атака не самая яркая, но грамотная;

- сборная не может полагаться на точность паса по ходу атак, поскольку меткость довольно низкая – 72.5 % в среднем, а про общее количество не будем говорить, чтобы не упоминать дикое отставании от тех же испанцев и не пугаться раньше времени. Но раз с мячом играть неудобно, растет вес стандартов в разной форме. По голам с таких положений выше только Англия;

- забивать с игры сборная тоже научилась – уступает со счетом 4:5 только бельгийцам. Но агрессивность позиционных атак и контратака ровно такая же, как у лидеров той группы, только с большой разницей. У Бельгии было 38 ударов, у Англии – 29, а у России всего 25, эффективность ударов у команды Черчесова выше. Шутка ли, но Египту забили трижды после трех точных ударов (плюс автогол);

- Германия забила 2 гола после 44 ударов (КПД равен 4.5 %), Бразилия отличилась трижды после 43 ударов (6.9 %), а у сборной России этот показатель равен целых 32 % - невероятная эффективность атак, каждый третий удар - гол. Везение или концентрация, но Дзюба, Черышев и компания заткнули в первых двух турах за пояс даже фаворитов;

- 10 голов забила сборная в восьми последних матчах до чемпионата мира, причем 7 – в ворота Южной Кореи и Испании. Значит, в остальных шести поединках увидели всего три мяча, а теперь две игры и почти повтор результата за восемь игр;

- 8 забитых мячей после двух туров – лучший результат турнира. Россия в этом плане подала пример Бельгии и Англии, хотя стоит отметить, что обе эти сборные пропустили на гол больше и пользовались пенальти. Россия все голы забила с игры, а пропустила – с «точки».

Чего ждать от матча с Уругваем?

Игры с прицелом на будущее, поскольку победа или ничья сохраняет первое место, но потенциальные соперники сыграют позже. Они смогут отчасти «выбирать» между Россией и Уругваем – хотя там тоже все не очень ясно, а Черчесову надо просто провести хороший матч и сделать нужные правки. Даже по составу могут быть изменения, как и у соперника.

Сохранить общее качество футбола, отношение, здоровье, силы и трезвость тренерских решений – главные задачи против Уругвая. Пусть в Самаре не обижаются, но сегодня сборная России проведет репетицию матча плей-офф с сильным соперником, похожим только на Иран и Португалию, но точно не на Испанию, на которую еще можно попасть.

Результат третьего тура никак не изменит главную задачу – провести идеальную игру в 1/8 финала, так что сегодня скорее контрольный матч и праздник футбола в Самаре, чем значимый поединок с «правильным» и «неправильным» результатом. До чемпионата думали, что все будет решаться в третьем туре, а сейчас понятно – рады, что ошибались, сборная России под управлением Черчесова невероятно изменилась в мгновение ока.

Нашлись параметры, по которым команда лучше всех на турнире. Обыкновенное заслуженное чудо.