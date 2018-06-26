С юбилеем, Великий Паоло! Мальдини от «А» до «Я»

В разгар чемпионата мира, на котором нет сборной Италии, свой 50-й день рождения отмечает легенда «Милана» и итальянского футбола. «Соккер.ру» поздравляет Паоло от всей души!

Адриана Фосса. Впервые Паоло встретился с главной женщиной в своей жизни больше тридцати лет назад на модной миланской дискотеке «Голливуд», однако начинающая модель полностью проигнорировала молодого футболиста. Год спустя они встретились снова и с тех пор больше не расставались.

Братья и сестры. Паоло вырос в большой семье, у Чезаре и Марии-Луизы шестеро детей: после трех девочек Моники, Донателлы и Валентины началась полоса мальчиков – Паоло, Алессандро и Пьерчезаре.

Возраст. Казалось бы, еще недавно Паоло Мальдини был всегдашним атрибутом футбола, как до недавнего времени Тотти или Буффон, а сегодня он отмечает 50-летний юбилей. Удивительно осознавать, как прибавляют в годах кумиры детства.

Голы. Мальдини не слишком часто забивал: 40 голов почти за 25 лет карьеры. 33 раза отличился в составе «Милана», еще 7 добавил в футболке национальной сборной Италии.

Дар. Мальдини уверен, что одного таланта недостаточно, чтобы добиться успехов в футболе. Паоло вспоминает, как в детских и юношеских командах «Милана» были одаренные парни, которые ничего не добились. Между тем, его талантом никто не считал.

Жизнь. «Я просто наслаждаюсь жизнью. Теми моментами, которых меня футбол в некотором смысле лишал все эти годы. Впрочем, если бы я в детстве сочинил историю своей жизни, то не смог бы написать лучше того, что со мной произошло».

Заманчивое предложение. Однажды после игры в Мадриде в отель к Мальдини пришел статусный гость – Флорентино Перес. Президент «Реала» был очень любезен, уговаривал Паоло перейти в мадридский клуб и стать одним из «галактикос», однако получил категорический отказ: «Я не откажусь от „Милана“ даже ради „Реала“!»

Идолы. Даже у кумиров есть люди, которыми они восхищаются. Мальдини выделяет американского легкоатлета Эдвина Мозеса, шведского теннисиста Бьорна Борга и Майкла Джордана, который точно не нуждается в представлениях.

Кристиан и Даниэль. Сыновья Паоло пошли по стопам отца и стали футболистами. Кристиану уже 22 года, он выступает за итальянский клуб «Фонди» из Серии D, надежду на продолжение династии Мальдини в «Милане» сохраняет 16-летний Даниэль, который выступает за юношескую команду «красно-черных» на позиции нападающего.

Лучшая версия. Паоло утверждает, что на пике возможностей находился в кампании 2002/03, когда впервые в качестве капитана «Милана» поднял над головой Кубок чемпионов, проведя в том розыгрыше все 19 матчей.

Милан и «Милан». Родной город и родной клуб Мальдини. Вряд ли когда-нибудь в «Милане» созреет легенда столь же внушительного масштаба, потому что больше просто некуда. Паоло еще мальчишкой мечтал играть за «россонери», а свою мечту осуществил в полной мере: провел в составе «Милана» всю карьеру – 24 сезона и 902 матча!

Номер. Третий номер в «Милане» закреплен за Мальдини и изъят из обращения, однако есть одно условие, при котором «тройка» снова окажется в деле: ее сможет взять один из сыновей Паоло, если когда-нибудь будет выступать за «Милан».

Орден. Мальдини является обладателем государственной награды высшего сорта, он офицер ордена «За заслуги перед Итальянской республикой», которого удостоился еще в 2000 году.

Позиция. Тем, кто не застал Паоло Мальдини на футбольном поле, сообщаем, что выступал он на позициях центрального и левого защитника.

Рекордсмен. Мальдини установил немало достижений благодаря своему футбольному долголетию, но главным из них, пожалуй, является рекорд по количеству матчей в Серии A – 647 матчей. Впрочем, у Дзанетти, Тотти и Буффона тоже больше 600 встреч в элитной итальянской лиге, а Джанлуиджи и вовсе остановился на отметке в 640 матчей – совсем рядом.

Соперники. Мальдини начинал карьеру, когда в зените славы был Мишель Платини, а завершал на заре эпохи доминирования Месси и Роналду. В тройку сильнейших оппонентов, с кем приходилось сталкиваться на футбольном поле, Паоло включает Марадону, Зидана и Роналдо, дальше следуют Платини и Ромарио.

Теннис. Одно из больших увлечений Паоло, в прошлом году он даже дебютировал в профессиональном теннисе и провел матч в парном разряде в рамках турнира серии «Челленджер» в Милане. Пара Беднарек – Пеле запросто разделалась с Мальдини и его соотечественником Ландонио за 42 минуты – 6:1, 6:1.

Удине. 20 января 1985 года состоялся дебют Мальдини за «Милан». Случилось это в выездном матче против «Удинезе». В тот день Паоло было 16 лет и 208 дней, и он до сих пор остается самым молодым футболистом, игравшим в Серии A.

Флоренция. 31 мая 2009 года Мальдини провел последний матч за «россонери». Так уж вышло, что дебютировал и прощался в гостевых встречах, но между встречами в Удине и Флоренции уместилось 24 года – за это время успели смениться несколько футбольных эпох.

Цитата. «Я принимал поражения как часть игры. Неудачи ранят, но я переносил их едва ли не лучше, чем триумфы. Триумфы можно разделить с партнерами, а вот с неудачей нужно справляться одному».

Чезаре Мальдини. Отец Паоло отыграл за «Милан» 12 лет – но это только на фоне достижения сына может показаться мало, Чезаре носил капитанскую повязку «красно-черных» и выиграл с ними Кубок чемпионов 1963 года. А впоследствии стал известным тренером, работал с любимым клубом своей семьи и сборной Италии.

Шок. Одно из главных негативных воспоминаний Мальдини – проигранный финал Лиги чемпионов 2005 года. Тогда в Стамбуле «Милан» вел 3:0 в матче с «Ливерпулем», но позволил сопернику сравнять счет, а затем уступил в серии пенальти. Паоло спустя несколько лет сказал буквально: «После того стамбульского кошмара я не мог спать три месяца».

Я. Герой о себе своими словами: «Бывший спортсмен. Муж. Отец. Счастливый человек».