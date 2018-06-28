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«Мы домой летим!» Мир отреагировал на вылет немцев с ЧМ-2018

сегодня, 15:30
«Мы домой летим!» Мир отреагировал на вылет немцев с ЧМ-2018

Самая обсуждаемая тема последних суток в футболе – вылет действующих чемпионов с мундиаля. «Соккер.ру» делится подборкой острот и троллинга. Сборная Германии это заслужила!

В русскоязычном Твиттере уже переделали бородатый анекдот под современные реалии. 

И, конечно же, вспомнили, что немцы на русской земле в принципе не выигрывают. Не можем проигнорировать – это просто констатация реальности. 
Впрочем, это тоже верно. 
Разговоры о «проклятии чемпионов» на мундиалях могли вам надоесть, но ведь существует же! 
Йоахим Лёв в шоке! 
Классика футбольного Рунета. Подходит для любого вылета, достаточно просто поменять лица.

«Мы домой летим!» Мир отреагировал на вылет немцев с ЧМ-2018

Немного спартаковского стиля из обороны сборной Германии! 

А вот это действительно проблема! 
Кстати, поклонники азиатской мульткультуры не дремлют и уже сделали заказ. 
А вот это очень точно подмечено. И ведь действительно. Виталий Мутко – красавчик! 
Переносимся в англоязычные дебри и сразу же нарываемся на грустного Месута Озила. Поверьте, ему больнее всего. Раньше хоть сборная Германии была отдушиной. «Вставай, парень, тебе пора возвращаться в „Арсенал“»! 
О результате матча. Почитатели минимализма оценят. 

Делимся достаточно объективной оценкой выступлений сборной Германии на ЧМ-2018. 

А вот зарисовка, рассказывающая о развязке борьбы в группе «F». 
Все мексиканцы стали немножко корейцами, ведь без помощи азиатской сборной в матче с немцами «Эль Три» могли остаться без плей-офф. 
У мексиканцев появились новые святые и заставки на телефонах. 
А вот так ловко играла Южная Корея в концовке матча. 
«Эй, откройте дверь, я Германия!» 
Теперь у бразильцев появилась возможность потроллить немцев в ответ за 1:7 четырехлетней давности. 
Кстати, вы знали, что у экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера невеста – кореянка? И они были на матче вместе. О-оу! 
А вот и нынешний канцлер Ангела Меркель звонит Ким Чен Ыну: «Мы готовы стать вашими союзниками в войне с Южной Кореей». После поражения от Мексики Меркель уже звонила Трампу с просьбой поскорее построить обещанную стену. 
Еще одна классическая зарисовка. Куда ж без нее. 
Сравнения между Германией-2014 и Германией-2018 явно не в пользу нынешней команды. 
«Прочь!» 

Какой провал! Чемпионы едут домой

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Все комментарии
sir-5
sir-5 ответил Аксинья
сегодня в 16:26
Аксинья:
Шикарная подборка - посмеялся от души, особенно что все корейцы на одно лицо...
В фильм "Мимино" не вошла одна сцена,когда в гостинице лифта молча едут два японца ,Фрунзик Мкртчян и Буба.Когда последние выходят из лифта,один японец говорит другому : "Эти русские все на одно лицо!".
sir-5
sir-5
сегодня в 16:24
...а сейчас на подлёте к Шёнефельду кому-то не до шуток.
Ruzzik
Ruzzik
сегодня в 16:16
Летите, летите, там вас болельщики ласково встретят.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:59
Шикарная подборка - посмеялся от души, особенно что все корейцы на одно лицо...
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