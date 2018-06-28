«Мы домой летим!» Мир отреагировал на вылет немцев с ЧМ-2018

Самая обсуждаемая тема последних суток в футболе – вылет действующих чемпионов с мундиаля. «Соккер.ру» делится подборкой острот и троллинга. Сборная Германии это заслужила!
В русскоязычном Твиттере уже переделали бородатый анекдот под современные реалии.И, конечно же, вспомнили, что немцы на русской земле в принципе не выигрывают. Не можем проигнорировать – это просто констатация реальности. Впрочем, это тоже верно. Разговоры о «проклятии чемпионов» на мундиалях могли вам надоесть, но ведь существует же! Йоахим Лёв в шоке! Классика футбольного Рунета. Подходит для любого вылета, достаточно просто поменять лица.
Немного спартаковского стиля из обороны сборной Германии!А вот это действительно проблема! Кстати, поклонники азиатской мульткультуры не дремлют и уже сделали заказ. А вот это очень точно подмечено. И ведь действительно. Виталий Мутко – красавчик! Переносимся в англоязычные дебри и сразу же нарываемся на грустного Месута Озила. Поверьте, ему больнее всего. Раньше хоть сборная Германии была отдушиной. «Вставай, парень, тебе пора возвращаться в „Арсенал“»! О результате матча. Почитатели минимализма оценят.
Делимся достаточно объективной оценкой выступлений сборной Германии на ЧМ-2018.А вот зарисовка, рассказывающая о развязке борьбы в группе «F». Все мексиканцы стали немножко корейцами, ведь без помощи азиатской сборной в матче с немцами «Эль Три» могли остаться без плей-офф. У мексиканцев появились новые святые и заставки на телефонах. А вот так ловко играла Южная Корея в концовке матча. «Эй, откройте дверь, я Германия!» Теперь у бразильцев появилась возможность потроллить немцев в ответ за 1:7 четырехлетней давности. Кстати, вы знали, что у экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера невеста – кореянка? И они были на матче вместе. О-оу! А вот и нынешний канцлер Ангела Меркель звонит Ким Чен Ыну: «Мы готовы стать вашими союзниками в войне с Южной Кореей». После поражения от Мексики Меркель уже звонила Трампу с просьбой поскорее построить обещанную стену. Еще одна классическая зарисовка. Куда ж без нее. Сравнения между Германией-2014 и Германией-2018 явно не в пользу нынешней команды. «Прочь!»