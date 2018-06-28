«Мы домой летим!» Мир отреагировал на вылет немцев с ЧМ-2018

Самая обсуждаемая тема последних суток в футболе – вылет действующих чемпионов с мундиаля. «Соккер.ру» делится подборкой острот и троллинга. Сборная Германии это заслужила!

В русскоязычном Твиттере уже переделали бородатый анекдот под современные реалии.

— За кого болеть будешь?

— За Германию

— А потом?)

— За Россию...#KORGER — Vladimir Simonov (@SimonovOnline) 27 июня 2018 г.

#KORGER



🇫🇷 1998: Франция Чемпион

🇫🇷 2002: Франция - вылет из группы



🇮🇹 2006: Италия Чемпион

🇮🇹 2010: Италия - вылет из группы



🇪🇸 2010: Испания Чемпион

🇪🇸 2014: Испания - вылет из группы



🇩🇪 2014: Германия Чемпион

🇩🇪 2018: Германия - вылет из группы



2018: ??? — Elnar® (@subakojoev) 27 июня 2018 г.

И, конечно же, вспомнили, что немцы на русской земле в принципе не выигрывают. Не можем проигнорировать – это просто констатация реальности.Впрочем, это тоже верно.Разговоры о «проклятии чемпионов» на мундиалях могли вам надоесть, но ведь существует же!Йоахим Лёв в шоке!Классика футбольного Рунета. Подходит для любого вылета, достаточно просто поменять лица.

Немного спартаковского стиля из обороны сборной Германии!

Надеюсь про этот матч снимут годное полнометражное аниме#KORGER — Fat Akmat (@StupidEben) 27 июня 2018 г.

Всего три года назад РФС под руководством Мутко подписал соглашение с Немецким футбольным союзом и Adidas о развитии российского футбола. Обещали, что результаты будут «даже лучше, чем у Германии». Надо отдать должное — обещание сдержали. pic.twitter.com/nMBWflyDny — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 27 июня 2018 г.

А вот это действительно проблема!Кстати, поклонники азиатской мульткультуры не дремлют и уже сделали заказ.А вот это очень точно подмечено. И ведь действительно. Виталий Мутко – красавчик!Переносимся в англоязычные дебри и сразу же нарываемся на грустного Месута Озила. Поверьте, ему больнее всего. Раньше хоть сборная Германии была отдушиной. «Вставай, парень, тебе пора возвращаться в „Арсенал“»!О результате матча. Почитатели минимализма оценят.

Делимся достаточно объективной оценкой выступлений сборной Германии на ЧМ-2018.

It was only ever going to be him #KORGER pic.twitter.com/H8l4ZqbVoc — jack nn (@jacknn991) 27 июня 2018 г.

“Hello Kim Jong, this is Angela Merkel. We are ready to go to war with you against South Korea”#KORGER#المانيا_كوريا_الجنوبيه pic.twitter.com/OuYWKl9ZaZ — Mohamed Farid (@mohamedfarid_) 27 июня 2018 г.

А вот зарисовка, рассказывающая о развязке борьбы в группе «F».Все мексиканцы стали немножко корейцами, ведь без помощи азиатской сборной в матче с немцами «Эль Три» могли остаться без плей-офф.У мексиканцев появились новые святые и заставки на телефонах.А вот так ловко играла Южная Корея в концовке матча.«Эй, откройте дверь, я Германия!»Теперь у бразильцев появилась возможность потроллить немцев в ответ за 1:7 четырехлетней давности.Кстати, вы знали, что у экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера невеста – кореянка? И они были на матче вместе. О-оу!А вот и нынешний канцлер Ангела Меркель звонит Ким Чен Ыну: «Мы готовы стать вашими союзниками в войне с Южной Кореей». После поражения от Мексики Меркель уже звонила Трампу с просьбой поскорее построить обещанную стену.Еще одна классическая зарисовка. Куда ж без нее.Сравнения между Германией-2014 и Германией-2018 явно не в пользу нынешней команды.«Прочь!»

Какой провал! Чемпионы едут домой