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Футбол в России жив! Всё, что важнее промаха Смолова

вчера, 10:10
Футбол в России жив! Всё, что важнее промаха Смолова

Сборную по футболу полюбили. «Соккер.ру» после такого разворота не понимает концентрации на негативе и одном человеке, ведь случилось много прекрасного.

Люди наперебой вспоминают, когда им в последний раз было так обидно, когда проигрывала сборная. Понимаете, что изменилось? Народ – футбольный и не очень, настолько привык к поражениям национальной команды, что годами пропускал их мимо сердца и ушей. «Эти снова проиграли? Все с ними понятно».

А теперь они не «эти», а «наши» и «родные». Дистанцию подсократили. Сборная убедила, что может сражаться за себя и за всех. Теперь обидный вылет по пенальти в четвертьфинале чемпионата мира (первом в истории) вызвал детскую досаду и заставляет вспоминать, как ревели от проигранных решающих матчей любимых клубов или сборной.

Команда сыграла качественно

Впервые за много лет и турниров независимые оценщики считают российских футболистов ценными. А для тех, кто следит за РФПЛ, ничего нового. Ни один из главных героев сборной России не удивил. Крутой итог, ведь получается, что в кои веки сыграли в свою силу. С автобусом порой, на отбой, с дикой реализацией моментов. Правильный подход, поскольку единственный, который мог подарить людям праздник.

Заметна существенная разница с прошлым - выступили по-мужски. Они показали себя. Черышеву не помешали травмы, а именно они и отсутствие выносливости не позволяют Денису быть основным в команде уровня четвертьфиналов ЛЧ, ведь школа отличная. Всем напомнили, что Акинфеев приличный вратарь, хотя дико невезучий. Игорь потратил пару лет, чтобы изменить подход и вернулся к тому, где был в юности.

Но голкипер, как и Игнашевич, сыграл на своем уровне, как и еще один ветеран – Жирков. И более молодой Кутепов тоже был сам собой. Илья грубо ошибался в клубе, но вспомните, что не так давно, в первом круге чемпионского сезона у него были те же дикие цифры по перехватам, что и сейчас. Зобнина и Головина называли главными хавбеками России – ими и являются. За Марио Фернандеса большинство из вас проголосовало как за лучшего правого бека РФПЛ сезона.

А теперь бывший бразилец, который заявил брату, что переезд в Россию – лучшее, что с ним случалось в жизни, один из лучших правых беков на ЧМ-18. Были заметные фигуры уровня чемпионата России, а поднялись выше. Ни один скаут мира не посмотрит, что Фернандес промазал с «точки» - для клубного защитника не показатель, но все оценят работу на фланге в изнурительных матчах. Без шуток – Марио сыграл лучше, чем правые беки «Барселоны» или «Ювентуса» в прошлом сезоне.

Кстати, помните, как-то Дзюбу скауты включили в список «блаугранас», когда те искали «столба» еще до Суареса? Многие хихикали и потешались, а сейчас тренеры середняков АПЛ облизываются, смотря на его победы на втором этаже и рекорд по дуэлям среди всех на большом турнире. Тех, кто следит за РФПЛ, Зобнин, Головин, Фернандес, Кутепов, Дзюба и Акинфеев не удивили, ведь сыграли так, как умеют. Но обратили на себя внимание клубов топ-5, и это нужно капитализировать.

Важно использовать турнир для эмоционального очищения целого поколения и прогресса. Дети лимита сыграли как профессионалы мирового уровня – по подходу в первую очередь. Российские игроки увидели, что любить футбол в себе приятнее, чем наоборот. Очень важно, чтобы спустились с небес на землю и поняли, что быть с народом веселее и душевнее. Причем нет сомнений – сборная может играть еще качественнее, есть запас по возрасту многих футболистов и можно подрасти.  

Дети влюбляются в футбол

Кутепову рассказали знакомые детские тренеры, что выстраиваются очереди на запись в детские футбольные школы. Не соврали, эффект будет, проход Испании и бой с Хорватией – вложение в будущее. Поскольку Илья, как и Дзагоев с Зобниным, имеют отношение к академии в Тольятти, то стоит не лишний раз напомнить, что подобные центры – хотя бы при клубах, где и так инфраструктура часто позволяет, пора давно открывать по всей России.

Успешное выступление сборной стало хорошим поводом, чтобы дети попросили родителей о новой паре бутс и формы, а драматичность вылета лишь подстегнет юных россиян мечтать о футбольной карьере, чтобы превзойти этот результат. Но сразу нужно поменять подход – учиться у лучших в Европе, например, у бельгийцев и французов. Нельзя ставить «переписанных», определять детей в основу за взятки, запрещать играть технично и ярко, даже в ущерб результатам.

Также очень важно, чтобы сложилось у «Краснодара». Южане могут помочь сборной, если пойдут сильные игроки с высокой культурой работы с мячом и атакующим нутром. Дети обратили внимание на футбол, и у кого это был первый турнир – после таких доз адреналина вряд ли его бросят как фанаты или как игроки. Ощущение праздника уйдет, но приятные воспоминания останутся. Каждый ребенок, которому посчастливилось посмотреть матч ЧМ-18 на стадионе, каждый, кто видел серию пенальти с Испанией – футбольный.

Фаны сборной учатся болеть

Неужели у россиян в жизни настолько много счастья и радости, что сейчас предлагаете делить сопереживающих на «правильных» и «неправильных»? Обидно, что не у всех верных фанатов хватило денег и возможностей, чтобы пережить ЧМ-18 на стадионах. Но не стоит быть излишне строгими к 12-му игроку сборной. Не все разбираются в футболе, но искренность того, кто не знает, что Зобнин вчера обошел Каземиро по отборам и сравнялся с Канте по перехватам, тоже важна.

В отличие от клубных ультрас, где есть организованные и «сыгранные» годами совместных представлений, выездов и приключений, способные перекричать целый стадион, на сборную собираются те, кого можно назвать «кузьмичами». Причем нередко это обеспеченные люди, когда говорим о билетах элитных категорий. Поход на сборную – вопрос или редкого опыта, или статуса с фото в «Инстаграме». Поэтому поддержка в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи не всех требовательных критиков убедила.

Но ведь были фан-зоны, где сходили с ума, были телевизоры во дворах – словно в далеком прошлом, и дикий праздник после прохода Испании по всей стране. А как Черчесов вчера «дирижировал» фанатами! Как они исполняли исландское «ху», чем здорово помогли до перерыва! Как барабанщик заводил всех в Сочи! Страна учится обеспечивать сборной поддержку, а футболисты учатся ее отрабатывать. До массового исполнения гимна всем стадионом пока не дошло – такой перформанс пробирает до мурашек, но шаги в правильную сторону сделаны.

Даже очень злая реакция на глупое футбольное решение Смолова говорит, что так просто пережить вылет от Хорватии не смогли, а это признак глубоко личного отношения к команде. Конечно, Федор виноват. Если не уверен, не стоит идти бить первым и тем более вот так. Но даже эта злость народа - признак, что сборную полюбили. Многие заявляли многократно - им не интересна вся команда с тем подходом, что в основном не менялся со времен Марибора. А теперь начинаем заново, причем с «Лужниками», где любому сопернику сборной России теперь будет еще сложнее.  

Команде снова сопереживают

Тяжело не проникнуться симпатией к Дзюбе, который признается в любви команде перед серией пенальти. А после матча не может сдержать слез. Артем искренний и с характером. Вправду мечтал забить на чемпионате мира – сбылась мечта, дрался за страну и команду, насколько хватило сил. Многие сейчас не понимают, почему его заменили, но ответ прост – «наелся». Понятно, каким энергетически затратным был путь России на ЧМ-18. Футболисты РФПЛ не привыкли к подобным психическим и физическим нагрузкам.

Но достойно прошли вместе с Черчесовым большой путь от аутсайдера до одной из самых успешных сборных ЧМ-18. Крутость кратковременных турниров не только в самом футболе, но и в невероятном празднике – веселье было на улицах сотен, тысяч городов и деревень по России. Дух футбола был в офисах и в мастерских, магазинах и общественном транспорте. Футбол проник в сердца, а это живучий вирус. Да, Смолов и Фернандес не забили, хотя могли, точно могли. Да, Акинфеев почти дотянулся. Еще и хорваты, как назло, били лучше, чем в матче с Данией.

Все сложилось так, что Россия вчера завершила чемпионат мира. Но, потеряв путевку в полуфинал, глобально выиграла. Дзюба правильно сформировал задачу этой сборной: доказать, что футбол в стране жив. Доказали! Причем показали повод сопереживать даже тем, кто в футболе разбирается хуже вас. Эту задачу выполнили на «отлично», и судить можно по вам лично. До начала ЧМ-18 на «Соккер.ру» был опрос: «За какой результат сборной России на ЧМ-18 не будет стыдно?» Победил вариант «один матч выиграем – уже хорошо», 44 % голосов, почти половина. Даже скептиков очаровали.

Подарили праздник лично вам

Для вас ведь сыграли по факту. Вас порадовали. Вы получили сборную, которая на чемпионате мира выступила успешнее Голландии, Италии, Чили – все не пробились, уступая тем, кто сыграл в России не всегда здорово и качественно. Также оказались выше Германии, Португалии, Аргентины, Испании – последних фаворитов вынесли своими руками и одной ногой, попавшей в историю. Выиграли два поединка и дважды не проиграли Испании и Хорватии.

Пускай не врут те, кто заявляет, что ждал подобное, всех приятно удивили! Теперь важно грамотно использовать везение, привлеченное трудом, и эмоциональный успех в интересах российского футбола. Жизнь сборной России и всего футбола разделена на «до» и «после». До чемпионата мира не было толчка, который может придать ускорение в нужном направлении, а сейчас он появился. Главное – не проморгать. И не забывать благодарить команду чаще, чем ругаете Смолова.

Федору не стоит искать оправданий, поскольку форвард должен бить пенальти качественнее всех, а пробил хуже Игнашевича. Но если руки чешутся написать еще один комментарий о промахе – хотя проиграла команда, ведь могли, например, не пропускать от Крамарича и выиграть 1:0, то пересильте себя, как пересилили футболисты. Полезнее написать добрые слова команде и тем, кто вас очаровал, а не огорчил. Ведь ваша злость ничего не изменит, а команду есть за что полюбить.

Никакой сказки, четвертьфинал – реальность. Сборная России пробилась в восьмерку самых успешных команд на чемпионате мира впервые в истории. Давайте покусимся на святое? Даже на Евро-2008 не было ощущения, что команда играет строго для народа – хотя бы потому, что на чужой земле. А отношение к матчам с испанцами намекнуло, что прошлое поколение было сильнее этого по мастерству – работе с мячом так точно, но слабее по самоотдаче. Им хватило полуфинала, хотя Жирков, Аршавин и Павлюченко могли достичь еще большего – например, на ЧМ-10. Но не желали умирать на поле, хотя играли здорово.

А вот новое поколение под большим давлением и с меньшими шансами на успех отдало все силы и запомнится именно отношением к футболке сборной на ЧМ-18. Получили свой исторический шанс состояться в профессии. Таким выступлением можно смело гордиться и надо немедленно пользоваться. Черчесов правильно говорит о развороте мышления. И футболистов, и фанатов. Пожалуй, это самые важные слова турнира. Концентрируясь строго на негативе, футбол в стране не реформируешь.

В жизни так бывает, что за четыре недели можно успеть сделать больше важного, чем за тридцать лет. Сборная для запуска перемен отдала все силы, большое им за это спасибо.

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112910415
112910415
сегодня в 06:44
футбол-то жив, а развития его нет...
Ми Ша
Ми Ша ответил ДобряK
сегодня в 06:25
ДобряK:
И я об этом, многие увидели потерянно-блуждающий, испуганный взгляд Фёдора Смолова, но это не увидел только тренер национальной сборной России, которым восхищается большинство футбольных болельщиков на этом многоуважаемом сайте. Виновен ли в этом Смолов?!!! Нет, виновен тренер, который за какие-то, только ему известные заслуги Фёдора Смолова на этом ЧМ-2018, не только включил его в пятёрку избранных, но ещё и включил под номером 1. Абсолютно бездарное, не имеющее никакого основания решение тренера, абсолютно бездарное пробитое пенальти, которое стало решающим звеном в поражении сборной России - Хорватии. Вообще, что это было?!!! Это нельзя называть ни ударом, ни пижонством. Это какие-то маски-шоу. Черчесов и Смолов лишили футбольного праздника болельщиков сборной России, который должен продолжаться, благодаря невероятному фарту!!! А в комментариях все выражают необъяснимый восторг, эйфория зашкаливает, от достигнутого. Объективные, здравомыслящие комментарии отдельных болельщиков, которые называют вещи своими именами, никто не слышит, более того, они оказывается пустословы и т.д.
Доброго времени суток, добрый человек!

Пессимист вы уважаемый, хочу немного сказать в защиту нашей сборной, начну с группового этапа.

В первых двух матчах, вообще не увидел ни какой организационной игры, здесь согласен, в ворота соперника летел почти каждый удар, даже процент реализации прибрасывал, а потом удивлялся. Может, звучит абсурдно, но мое отношение изменила игра с Уругваем, там я разглядел коллектив, команду, у которой есть организованность и желание. Появилась интуитивная уверенность, что наша сборная может пройти в 1/4 несмотря на будущего соперника, "футбольного монстра" в лице Испании. Да с испанцами был автобус, но это их проблемы, а как было нужно сыграть? Пропустить 5, забить 2 и сказать за то мы играли в красивый футбол?! С Хорватами отличный матч провели, проявили характер, сравняли счет, а пенальти, разве сам не знаешь? У кого крепче нервы! В первые наверное не хочу критиковать рекламу "Gillette", Федор пробил, как пробил... Где то недавно прочитал, били те кто мог, исходя из разных причин и нужно отдать хотя бы за это частичку уважения, за способность взять на себя ответственность и не считаю, что здесь есть просчет тренера.

Конечно, нам сопутствовала удача, был нереальный выброс адреналина, но разве это плохо? По-моему нет! И я не в эйфории, истинную силу сборной России и Черчесова определит отбор на евро, но все вышесказанное даст толчок к прогрессу, во всяком случае, буду надеяться, что футболисты осознали, что "наши" и "родные" лучшая похвала.
ᅠ
ответил ДобряK
вчера в 20:03
ДобряK:
Почему всегда думают, что в руководстве футбола, страны и т.д. балбесы) я не имею ввиду конкретный случай, я в общем. Это руководители, у которых свои планы, цели, о которых нам неизвестно. Неужели ты думаешь, что Мутко, протеже Черчесова, в своё время, не понимал, что Бердыев опытнее, Черчесова. Что достижения Бердыева в России превосходят в разы достижения Черчесова. Что единственный достойный кандидат, на тот момент, возглавить сборную России, это был Курбан Бекиевич. Почему именно Черчесов, об этом знают только Мутко, Черчесов, президент, ну, и ещё несколько человек. Мы, об этом никогда не узнаем. Если человек на верхушке, в какой-либо структуре, он не может быть балбесом, потому, что он добрался туда, куда простому смертному, честному, порядочному, законопослушному, никогда не добраться. А вот вопрос, как или благодаря кому и чему он там оказался, это другая история. Его менталитет, жизненные цели, ЦЕННОСТИ другие, которые отличаются от наших, только и всего. Но это никак не балбесы. Жаль, очень жаль, что сборную не возглавил тренер, для которого вылет в 1/4 финала у себя дома, в матче Россия - Хорватия, это неудача, полное разочарование, а не грандиозный успех, как для Станислава Саламовича, и большинства болельщиков, которые пишут комментарии на этом сайте. Профессиональный уровень не соответствует занимаемой должности, жизненные ценности отличаются от наших ценностей и возможностей, но отнюдь, это не балбесы.
Ну отчего же. Вот тебе пример. Некий человек, назовём его «Х», имеет купленное высшее образование, привлекался к уголовной ответственности в Европейских странах, откуда был вынужден уехать, чтобы не попасть за решётку, т. е. выгнан по сути. Так вот этот мистер «Х» приезжает в Россию и начинает управлять весьма большими денежными потоками, при этом являясь полным балбесом. Думаешь выдумал историю? К сожалению, это про вполне конкретного персонажа и имя у него есть - Николай Чоулз.
А вот ещё пример - капитализация всеми нами известного Газпрома, за последние пять лет, упала втрое. Почему? Да потому, что балбесы управляют.
Так практически во всём в нашей стране. Примеров масса. Поэтому я и говорю - балбесы. Ведь не может умный человек рубить сук, на котором сидит, а эти рубят, потому что им достаточно набить свой карман. Работа на перспективу не просто им не нравится, она им вредна. Зачем мучиться, напрягаться и т. п.?
И вот эти все как раз не добрались до верхушки чего-то - они её просто получили. В дар. Не по способностям своим, не по трудолюбию или одарённости. Им просто подарили то, что они имеют. А поскольку они балбесы, то и управлять этим даром не могут - всё рушится. И именно это мы и видим во всём, включая наш футбол.
ДобряK
ДобряK
вчера в 19:03
Почему всегда думают, что в руководстве футбола, страны и т.д. балбесы) я не имею ввиду конкретный случай, я в общем. Это руководители, у которых свои планы, цели, о которых нам неизвестно. Неужели ты думаешь, что Мутко, протеже Черчесова, в своё время, не понимал, что Бердыев опытнее, Черчесова. Что достижения Бердыева в России превосходят в разы достижения Черчесова. Что единственный достойный кандидат, на тот момент, возглавить сборную России, это был Курбан Бекиевич. Почему именно Черчесов, об этом знают только Мутко, Черчесов, президент, ну, и ещё несколько человек. Мы, об этом никогда не узнаем. Если человек на верхушке, в какой-либо структуре, он не может быть балбесом, потому, что он добрался туда, куда простому смертному, честному, порядочному, законопослушному, никогда не добраться. А вот вопрос, как или благодаря кому и чему он там оказался, это другая история. Его менталитет, жизненные цели, ЦЕННОСТИ другие, которые отличаются от наших, только и всего. Но это никак не балбесы. Жаль, очень жаль, что сборную не возглавил тренер, для которого вылет в 1/4 финала у себя дома, в матче Россия - Хорватия, это неудача, полное разочарование, а не грандиозный успех, как для Станислава Саламовича, и большинства болельщиков, которые пишут комментарии на этом сайте.

Профессиональный уровень не соответствует занимаемой должности, жизненные ценности отличаются от наших ценностей и возможностей, но отнюдь, это не балбесы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 18:33
Сейчас принято ругать Смолова. И надо признать, есть за что. И даже он сам вроде как согласен с этим. Мне он если честно никогда не нравился в сборной. Мало того, что от него нет реальной пользы, так еще и эти его понты. Когда на поле 20 человек рубились не на жизнь, а на смерть, этот понторез вышел покрасоваться, а потом решил кого-то видимо удивить или унизить своим исполнением пенальти чуть ли не в стиле Паненки. И кого он унизил? Это я к тому, что Черчесов, хоть и молодец конечно в целом, но как и все живые люди, имеет свойство иногда ошибаться. В случае со Смоловым ошибкой было то, что выбор нападающих ограничился только парой Дзюба - Смолов. Будь допустим в составе еще Заболотный или Чалов, не факт, что Смолова вообще бы стали выпускать на поле после первого его матча. А так получилось, что Семенов и Миранчук младший просто просидели на скамейке, заняв в составе чье-то место. Ну да ладно, в любом случае сборная порадовала самоотдачей. В прошлом ЧЕ от их игры хотелось плеваться. Теперь за них начинаешь болеть, потому что они реально отдаются игре полностью и без остатка. Они подарили нам надежду
ᅠ
ответил ДобряK
вчера в 18:23
ДобряK:
Привет, ты немного невнимательно прочитал, речь идёт о послематчевых пенальти. Виноват или нет Смолов. Во всех комментариях виноват Смолов, но никто, ни один человек не написал, что виновен тренер, который включил ТАКОГО Смолова в пятёрку, под номером 1, пробивать эти пенальти. После всех его косяков на этом ЧМ, и конкретно в этом матче. Кстати, все счастливые, все довольные, РФС в том числе, Черчесову планируют контракт до 2022 года. Фантастика!!! Никто не знает, пройдут ли отбор на ЕВРО, если пройдут, то как там отыграют, под руководством Черчесова, а в ПЛАНАХ РФС КОНТРАРКТ ДО 2022 года.
Я понимаю, что твоя мысль об исполнителях пенальти. И Черчесов налажал с выбором игроков, согласен. Но я в целом про Федю высказался по матчу, если бы не его пассивные действия, возможно, серии пенальти бы вообще не было - вот моя мысль. Там и выбирать не пришлось бы усатому. Понятно, если Дзюба выложился полностью и уже не мог играть, то его нужно менять, но вот только Смолов - вообще не вариант для замены, нужно было тогда выпустить полузащитника и изменить схему (не прямая замена одного на другого, но это не меняет схему итоговую - Дзюба на Смолова был заменён по сути). Но Черчесов на этом турнире раз за разом наступал на одни и те же грабли.
Теперь про его продление - ничего удивительного. В руководстве нашего футбола балбесы, они и продляют контракт с балбесом - всё закономерно. Пока не изменим подход к футболу (да и вообще к спорту), до тех пор ничего не будет путёвого.
Этот чемпионат вообще стал именно таким для нашей сборной, какой сценарий я боялся изначально. Результат сборной хороший - теперь все, начиная от Смолова и заканчивая Мутко, будут иметь повод «гнуть пальцы». Соответственно, никаких реформ в футболе, никакого развития, так и продолжим падать. Всеобщая радость мне непонятна, неужели люди настолько глупы, что не понимают чем обернётся эта случайная удача...Но, видимо, действительно каждый народ заслуживает своего правителя.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 18:19
Марио - мужик! Хоть и не забил с точки, но если нужно было ударить, он не стал отказываться, когда некоторые другие отказались, как нам поведал Черчесов. А как он радовался забитому им голу! Чуть на трибуны не улетел! Сборной очень повезло с ним
ДобряK
ДобряK ответил
вчера в 17:56
ᅠ:
Черчесов, безусловно, виноват, но и Федя много накосячил в одном только этом матче, выйдя на замену. Когда нам забивали второй гол, именно Федя стоял между Видой и воротами. Судя по повторам он мог бы помешать мячу лететь так, как он летел, после удара Виды, но Федя спокойно проводил мяч глазами, понадеявшись на Акинфеева или же просто не захотел напрягаться. А незадолго до этого он мог выскочить один на один, но тоже не захотел напрягаться. Смазанный пенальти - это уже как контрольный выстрел был. За такую игру в Союзе тёмную бы Феде сделали. Привет, дружище!
Привет, ты немного невнимательно прочитал, речь идёт о послематчевых пенальти. Виноват или нет Смолов. Во всех комментариях виноват Смолов, но никто, ни один человек не написал, что виновен тренер, который включил ТАКОГО Смолова в пятёрку, под номером 1, пробивать эти пенальти. После всех его косяков на этом ЧМ, и конкретно в этом матче. Кстати, все счастливые, все довольные, РФС в том числе, Черчесову планируют контракт до 2022 года. Фантастика!!! Никто не знает, пройдут ли отбор на ЕВРО, если пройдут, то как там отыграют, под руководством Черчесова, а в ПЛАНАХ РФС КОНТРАРКТ ДО 2022 года.
kriva
kriva
вчера в 17:50
футбол в россии жив, ну ну )))
ᅠ
ответил ДобряK
вчера в 16:12
ДобряK:
И я об этом, многие увидели потерянно-блуждающий, испуганный взгляд Фёдора Смолова, но это не увидел только тренер национальной сборной России, которым восхищается большинство футбольных болельщиков на этом многоуважаемом сайте. Виновен ли в этом Смолов?!!! Нет, виновен тренер, который за какие-то, только ему известные заслуги Фёдора Смолова на этом ЧМ-2018, не только включил его в пятёрку избранных, но ещё и включил под номером 1. Абсолютно бездарное, не имеющее никакого основания решение тренера, абсолютно бездарное пробитое пенальти, которое стало решающим звеном в поражении сборной России - Хорватии. Вообще, что это было?!!! Это нельзя называть ни ударом, ни пижонством. Это какие-то маски-шоу. Черчесов и Смолов лишили футбольного праздника болельщиков сборной России, который должен продолжаться, благодаря невероятному фарту!!! А в комментариях все выражают необъяснимый восторг, эйфория зашкаливает, от достигнутого. Объективные, здравомыслящие комментарии отдельных болельщиков, которые называют вещи своими именами, никто не слышит, более того, они оказывается пустословы и т.д.
Черчесов, безусловно, виноват, но и Федя много накосячил в одном только этом матче, выйдя на замену. Когда нам забивали второй гол, именно Федя стоял между Видой и воротами. Судя по повторам он мог бы помешать мячу лететь так, как он летел, после удара Виды, но Федя спокойно проводил мяч глазами, понадеявшись на Акинфеева или же просто не захотел напрягаться. А незадолго до этого он мог выскочить один на один, но тоже не захотел напрягаться. Смазанный пенальти - это уже как контрольный выстрел был. За такую игру в Союзе тёмную бы Феде сделали.
Привет, дружище!
ДобряK
ДобряK ответил JackNorz
вчера в 15:32
JackNorz:
Так то у многих было ощущение, что не забьет. Вид у него был слишком испуганный. В матче с Испанией повезло, что забил, а тут пробил ещё хуже, хотя примерно туда же
И я об этом, многие увидели потерянно-блуждающий, испуганный взгляд Фёдора Смолова, но это не увидел только тренер национальной сборной России, которым восхищается большинство футбольных болельщиков на этом многоуважаемом сайте.


Виновен ли в этом Смолов?!!! Нет, виновен тренер, который за какие-то, только ему известные заслуги Фёдора Смолова на этом ЧМ-2018, не только включил его в пятёрку избранных, но ещё и включил под номером 1. Абсолютно бездарное, не имеющее никакого основания решение тренера, абсолютно бездарное пробитое пенальти, которое стало решающим звеном в поражении сборной России - Хорватии. Вообще, что это было?!!! Это нельзя называть ни ударом, ни пижонством. Это какие-то маски-шоу.

Черчесов и Смолов лишили футбольного праздника болельщиков сборной России, который должен продолжаться, благодаря невероятному фарту!!! А в комментариях все выражают необъяснимый восторг, эйфория зашкаливает, от достигнутого. Объективные, здравомыслящие комментарии отдельных болельщиков, которые называют вещи своими именами, никто не слышит, более того, они оказывается пустословы и т.д.
дурман
дурман ответил SpaM-SARW
вчера в 14:50
Надо признать что Дзюба лучше говорит, чем играет
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил дурман
вчера в 14:13
Будет кстати цитировать Дзюбу про диванных экспертов. Смолов виноват, но на его месте любой диванные эксперт наложил бы в штаны, а он и пробил
JackNorz
JackNorz ответил ДобряK
вчера в 13:35
Так то у многих было ощущение, что не забьет. Вид у него был слишком испуганный. В матче с Испанией повезло, что забил, а тут пробил ещё хуже, хотя примерно туда же
peppery
peppery ответил дурман
вчера в 13:19
    ДобряK
    ДобряK ответил Кьянти
    вчера в 13:12
    Кьянти:
    ну это лишь слова, которые ты не можешь подтвердить. Написать можно все что угодно, никто же не проверит. Но есть некие маркеры, метки, положения, правила, закономерности, которые позволяют составить более менее верное представление о человеке по тому, что и как он говорит и что и как он пишет. Так вот исходя из твоих слов и из того, как ты их преподносишь, создается устойчивое впечатление, что ты -пустое место. У тебя даже ник соответствующий. Можешь, оставить за собой последнее слово, я не буду отвечать, ты мне наскучил. Пустота вызывает тоску....
    Есть слова, которые возможно подтвердить-проверить! Это комментарий дурмана в теме матча Россия - Хорватия, зайди к нему в профиль-комментарии, убедись. Вот этот комментарий:

    Вчера 23:42 Россия - Хорватия
    По глазам вижу не забьет
    1

    Ответь, пожалуйста, почему дурман, которого ты называешь пустословом, увидел то, в глазах Смолова, что не увидел тренер, который должен был это увидеть, если он действительно тренер национальной сборной. Тренер-это прежде всего! Тактик-стратег, психолог, какими-такими качествами обладает Черчесов... И За какие-такие заслуги он включил Смолова в пятёрку, да ещё под №1.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    вчера в 12:58
    Парни отработали на 200%, молодцы!
    Не знаю кого как, но меня даже обидное поражение от хорватов по пенальти практически в полушаге (два незабитых и почти отражённый Игорем) от полуфинала не разачаровало.
    Спасибо, МУЖИКИ!!!
    З.Ы. Отдельный респект автору - классно всё сказано!
    ᅠ
    ответил Кьянти
    вчера в 12:31
    Кьянти:
    да зачем ты, брат тратишь время на пустословов. Эти же слова сказанные чтобы как-то на себя обратить внимание, ну типа выделится на общем фоне, когда все совершенно справедливо и по делу выказывают уважуху команде, он напротив говорит провокационные вещи, чтобы все на него внимание переключили. Если будешь согласен со общим мнением, то оно среди тысяч затеряется, а так вроде выделился....
    Судя по лайкам подобным мыслям, что дурман написал, таковых-то как раз большинство. Я вот тоже его точку зрения разделяю, хоть и рад, конечно, что наши так далеко прошли. И болел вчера за наших, переживая на протяжении всей игры и желая хорватам поражения потом по пенальти. Да вот только это не идёт вразрез с тем, что Черчесов бестолковый тренер, а наши футболисты кривоногие пешеходы. Они смогли подготовиться на один турнир, на пять игр, выложились без остатка - за это респект парням, без вопросов. Да и родные стены помогли, плюс не без везения, как же без него.
    Но штука в том, что мастерства-то не прибавилось у футболистов, как и тренерских идей у Черчесова и понимания развития футбола у Мутко и Ко. Вот в чём беда.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 12:27
    Сильнее всего выложился Смолов. Такие усилия прилагал на скамейке запасных, ух. Потом выходил на поле рвать и метать, но что-то мешало... Зато пенальти пробил как редкостный... мастер. Это не Россия проиграла Хорватии, что бы они щас ни пели там, это Смолов проиграл Хорватии. Он был не готов к ЧМ. Пижон и бездельник .Пошел вон из сборной!
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 12:18
    По крайней мере, страна надолго запомнит этот по-настоящему героический поход!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:17
    М О Л О Д Ц Ы.!!! Вся команда единое целое и мы с ней. А кто не с нами, тот против нас. А нас большинство.
    Кьянти
    Кьянти ответил дурман
    вчера в 12:13
    дурман:
    Я в свою профессию знаю на 5. Я не футболист чтобы быть обладателем золотого мяча. Усек ? Если бы я был футболистом играл бы лучше этих, по крайней мере пенальти забил бы и сейчас.
    ну это лишь слова, которые ты не можешь подтвердить. Написать можно все что угодно, никто же не проверит. Но есть некие маркеры, метки, положения, правила, закономерности, которые позволяют составить более менее верное представление о человеке по тому, что и как он говорит и что и как он пишет. Так вот исходя из твоих слов и из того, как ты их преподносишь, создается устойчивое впечатление, что ты -пустое место. У тебя даже ник соответствующий.
    Можешь, оставить за собой последнее слово, я не буду отвечать, ты мне наскучил. Пустота вызывает тоску....
    Jum13
    Jum13 ответил дурман
    вчера в 12:12
    дурман:
    Я в свою профессию знаю на 5. Я не футболист чтобы быть обладателем золотого мяча. Усек ? Если бы я был футболистом играл бы лучше этих, по крайней мере пенальти забил бы и сейчас.
    Если бы... Был бы дедушкой?
    дурман
    дурман ответил Кьянти
    вчера в 12:03
    Я в свою профессию знаю на 5.
    Я не футболист чтобы быть обладателем золотого мяча. Усек ?
    Если бы я был футболистом играл бы лучше этих, по крайней мере пенальти забил бы и сейчас.
    Кьянти
    Кьянти ответил дурман
    вчера в 11:56
    дурман:
    Я на твоё и на мнение других ****
    Как мне теперь с этим жить?
    Кьянти
    Кьянти ответил дурман
    вчера в 11:54
    дурман:
    Какие вы примитивные, у вас вообще кроме этого слова есть еще какие нибудь слова ?Каких экспертов ты там увидел ? Где на рос тел. можно увидеть экспертов? Рахимов? Черышев? Черданцев? Чего они добились в в Европе?Случайно не те эксперты которые называют игру со сборной с Испанией "Фееричной"?
    Ну конечно, кто они такие, чего в Европе добились? А ты-то сам кто такой, ты чего в школе или во дворе хотя бы, добился? Чего ты добился, конкретно скажи, но не мне, а себе и по честному и когда ты это сделаешь, тебе станет стыдно за свои слова. Черданцев не эксперт, Черышев лузер, а вот ты величина, да? Так что-ли?
    дурман
    дурман ответил Кьянти
    вчера в 11:52
    Я на твоё и на мнение других ****
    дурман
    дурман ответил AmIIIeR89
    вчера в 11:49
    Какие вы примитивные, у вас вообще кроме этого слова есть еще какие нибудь слова ?Каких экспертов ты там увидел ? Где на рос тел. можно увидеть экспертов? Рахимов? Черышев? Черданцев? Чего они добились в в Европе?Случайно не те эксперты которые называют игру со сборной с Испанией "Фееричной"?
    Кьянти
    Кьянти ответил AmIIIeR89
    вчера в 11:49
    AmIIIeR89:
    Вообще-то все футбольные эксперты сказали, что против Испании Россия сыграла идеально тактически, физически и психологически. В очередной раз убеждаюсь, что глорики это те кто абсолютно не разбираются в футболе
    да зачем ты, брат тратишь время на пустословов. Эти же слова сказанные чтобы как-то на себя обратить внимание, ну типа выделится на общем фоне, когда все совершенно справедливо и по делу выказывают уважуху команде, он напротив говорит провокационные вещи, чтобы все на него внимание переключили. Если будешь согласен со общим мнением, то оно среди тысяч затеряется, а так вроде выделился....
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский
    вчера в 11:32
    Всё отл и норм. Положа руку на сердце и по чесноку - 1/4 финала ЧМ от сборной России никто не ожидал, даже в самых фантастических снах. Спасибо парни за Вашу самоотверженную игру. Бились и сражались за матушку Россию. Верим что это только начало подъёма из дна Российского футбола. Главное что у нас есть Команда, отличная Команда, а победы придут, куда они от нас денутся.))) Давай Россия - только ВПЕРЕД!!!
    P.S. Игнат Березин - Спасибо! Отличная статья. Бальзам на душу болельщика России.
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