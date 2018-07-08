Футбол в России жив! Всё, что важнее промаха Смолова

Сборную по футболу полюбили. «Соккер.ру» после такого разворота не понимает концентрации на негативе и одном человеке, ведь случилось много прекрасного.

Люди наперебой вспоминают, когда им в последний раз было так обидно, когда проигрывала сборная. Понимаете, что изменилось? Народ – футбольный и не очень, настолько привык к поражениям национальной команды, что годами пропускал их мимо сердца и ушей. «Эти снова проиграли? Все с ними понятно».

А теперь они не «эти», а «наши» и «родные». Дистанцию подсократили. Сборная убедила, что может сражаться за себя и за всех. Теперь обидный вылет по пенальти в четвертьфинале чемпионата мира (первом в истории) вызвал детскую досаду и заставляет вспоминать, как ревели от проигранных решающих матчей любимых клубов или сборной.

Команда сыграла качественно

Впервые за много лет и турниров независимые оценщики считают российских футболистов ценными. А для тех, кто следит за РФПЛ, ничего нового. Ни один из главных героев сборной России не удивил. Крутой итог, ведь получается, что в кои веки сыграли в свою силу. С автобусом порой, на отбой, с дикой реализацией моментов. Правильный подход, поскольку единственный, который мог подарить людям праздник.

Заметна существенная разница с прошлым - выступили по-мужски. Они показали себя. Черышеву не помешали травмы, а именно они и отсутствие выносливости не позволяют Денису быть основным в команде уровня четвертьфиналов ЛЧ, ведь школа отличная. Всем напомнили, что Акинфеев приличный вратарь, хотя дико невезучий. Игорь потратил пару лет, чтобы изменить подход и вернулся к тому, где был в юности.

Но голкипер, как и Игнашевич, сыграл на своем уровне, как и еще один ветеран – Жирков. И более молодой Кутепов тоже был сам собой. Илья грубо ошибался в клубе, но вспомните, что не так давно, в первом круге чемпионского сезона у него были те же дикие цифры по перехватам, что и сейчас. Зобнина и Головина называли главными хавбеками России – ими и являются. За Марио Фернандеса большинство из вас проголосовало как за лучшего правого бека РФПЛ сезона.

А теперь бывший бразилец, который заявил брату, что переезд в Россию – лучшее, что с ним случалось в жизни, один из лучших правых беков на ЧМ-18. Были заметные фигуры уровня чемпионата России, а поднялись выше. Ни один скаут мира не посмотрит, что Фернандес промазал с «точки» - для клубного защитника не показатель, но все оценят работу на фланге в изнурительных матчах. Без шуток – Марио сыграл лучше, чем правые беки «Барселоны» или «Ювентуса» в прошлом сезоне.

Кстати, помните, как-то Дзюбу скауты включили в список «блаугранас», когда те искали «столба» еще до Суареса? Многие хихикали и потешались, а сейчас тренеры середняков АПЛ облизываются, смотря на его победы на втором этаже и рекорд по дуэлям среди всех на большом турнире. Тех, кто следит за РФПЛ, Зобнин, Головин, Фернандес, Кутепов, Дзюба и Акинфеев не удивили, ведь сыграли так, как умеют. Но обратили на себя внимание клубов топ-5, и это нужно капитализировать.

Важно использовать турнир для эмоционального очищения целого поколения и прогресса. Дети лимита сыграли как профессионалы мирового уровня – по подходу в первую очередь. Российские игроки увидели, что любить футбол в себе приятнее, чем наоборот. Очень важно, чтобы спустились с небес на землю и поняли, что быть с народом веселее и душевнее. Причем нет сомнений – сборная может играть еще качественнее, есть запас по возрасту многих футболистов и можно подрасти.

Дети влюбляются в футбол

Кутепову рассказали знакомые детские тренеры, что выстраиваются очереди на запись в детские футбольные школы. Не соврали, эффект будет, проход Испании и бой с Хорватией – вложение в будущее. Поскольку Илья, как и Дзагоев с Зобниным, имеют отношение к академии в Тольятти, то стоит не лишний раз напомнить, что подобные центры – хотя бы при клубах, где и так инфраструктура часто позволяет, пора давно открывать по всей России.

Успешное выступление сборной стало хорошим поводом, чтобы дети попросили родителей о новой паре бутс и формы, а драматичность вылета лишь подстегнет юных россиян мечтать о футбольной карьере, чтобы превзойти этот результат. Но сразу нужно поменять подход – учиться у лучших в Европе, например, у бельгийцев и французов. Нельзя ставить «переписанных», определять детей в основу за взятки, запрещать играть технично и ярко, даже в ущерб результатам.

Также очень важно, чтобы сложилось у «Краснодара». Южане могут помочь сборной, если пойдут сильные игроки с высокой культурой работы с мячом и атакующим нутром. Дети обратили внимание на футбол, и у кого это был первый турнир – после таких доз адреналина вряд ли его бросят как фанаты или как игроки. Ощущение праздника уйдет, но приятные воспоминания останутся. Каждый ребенок, которому посчастливилось посмотреть матч ЧМ-18 на стадионе, каждый, кто видел серию пенальти с Испанией – футбольный.

Фаны сборной учатся болеть

Неужели у россиян в жизни настолько много счастья и радости, что сейчас предлагаете делить сопереживающих на «правильных» и «неправильных»? Обидно, что не у всех верных фанатов хватило денег и возможностей, чтобы пережить ЧМ-18 на стадионах. Но не стоит быть излишне строгими к 12-му игроку сборной. Не все разбираются в футболе, но искренность того, кто не знает, что Зобнин вчера обошел Каземиро по отборам и сравнялся с Канте по перехватам, тоже важна.

В отличие от клубных ультрас, где есть организованные и «сыгранные» годами совместных представлений, выездов и приключений, способные перекричать целый стадион, на сборную собираются те, кого можно назвать «кузьмичами». Причем нередко это обеспеченные люди, когда говорим о билетах элитных категорий. Поход на сборную – вопрос или редкого опыта, или статуса с фото в «Инстаграме». Поэтому поддержка в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи не всех требовательных критиков убедила.

Но ведь были фан-зоны, где сходили с ума, были телевизоры во дворах – словно в далеком прошлом, и дикий праздник после прохода Испании по всей стране. А как Черчесов вчера «дирижировал» фанатами! Как они исполняли исландское «ху», чем здорово помогли до перерыва! Как барабанщик заводил всех в Сочи! Страна учится обеспечивать сборной поддержку, а футболисты учатся ее отрабатывать. До массового исполнения гимна всем стадионом пока не дошло – такой перформанс пробирает до мурашек, но шаги в правильную сторону сделаны.

Даже очень злая реакция на глупое футбольное решение Смолова говорит, что так просто пережить вылет от Хорватии не смогли, а это признак глубоко личного отношения к команде. Конечно, Федор виноват. Если не уверен, не стоит идти бить первым и тем более вот так. Но даже эта злость народа - признак, что сборную полюбили. Многие заявляли многократно - им не интересна вся команда с тем подходом, что в основном не менялся со времен Марибора. А теперь начинаем заново, причем с «Лужниками», где любому сопернику сборной России теперь будет еще сложнее.

Команде снова сопереживают

Тяжело не проникнуться симпатией к Дзюбе, который признается в любви команде перед серией пенальти. А после матча не может сдержать слез. Артем искренний и с характером. Вправду мечтал забить на чемпионате мира – сбылась мечта, дрался за страну и команду, насколько хватило сил. Многие сейчас не понимают, почему его заменили, но ответ прост – «наелся». Понятно, каким энергетически затратным был путь России на ЧМ-18. Футболисты РФПЛ не привыкли к подобным психическим и физическим нагрузкам.

Но достойно прошли вместе с Черчесовым большой путь от аутсайдера до одной из самых успешных сборных ЧМ-18. Крутость кратковременных турниров не только в самом футболе, но и в невероятном празднике – веселье было на улицах сотен, тысяч городов и деревень по России. Дух футбола был в офисах и в мастерских, магазинах и общественном транспорте. Футбол проник в сердца, а это живучий вирус. Да, Смолов и Фернандес не забили, хотя могли, точно могли. Да, Акинфеев почти дотянулся. Еще и хорваты, как назло, били лучше, чем в матче с Данией.

Все сложилось так, что Россия вчера завершила чемпионат мира. Но, потеряв путевку в полуфинал, глобально выиграла. Дзюба правильно сформировал задачу этой сборной: доказать, что футбол в стране жив. Доказали! Причем показали повод сопереживать даже тем, кто в футболе разбирается хуже вас. Эту задачу выполнили на «отлично», и судить можно по вам лично. До начала ЧМ-18 на «Соккер.ру» был опрос: «За какой результат сборной России на ЧМ-18 не будет стыдно?» Победил вариант «один матч выиграем – уже хорошо», 44 % голосов, почти половина. Даже скептиков очаровали.

Подарили праздник лично вам

Для вас ведь сыграли по факту. Вас порадовали. Вы получили сборную, которая на чемпионате мира выступила успешнее Голландии, Италии, Чили – все не пробились, уступая тем, кто сыграл в России не всегда здорово и качественно. Также оказались выше Германии, Португалии, Аргентины, Испании – последних фаворитов вынесли своими руками и одной ногой, попавшей в историю. Выиграли два поединка и дважды не проиграли Испании и Хорватии.

Пускай не врут те, кто заявляет, что ждал подобное, всех приятно удивили! Теперь важно грамотно использовать везение, привлеченное трудом, и эмоциональный успех в интересах российского футбола. Жизнь сборной России и всего футбола разделена на «до» и «после». До чемпионата мира не было толчка, который может придать ускорение в нужном направлении, а сейчас он появился. Главное – не проморгать. И не забывать благодарить команду чаще, чем ругаете Смолова.

Федору не стоит искать оправданий, поскольку форвард должен бить пенальти качественнее всех, а пробил хуже Игнашевича. Но если руки чешутся написать еще один комментарий о промахе – хотя проиграла команда, ведь могли, например, не пропускать от Крамарича и выиграть 1:0, то пересильте себя, как пересилили футболисты. Полезнее написать добрые слова команде и тем, кто вас очаровал, а не огорчил. Ведь ваша злость ничего не изменит, а команду есть за что полюбить.

Никакой сказки, четвертьфинал – реальность. Сборная России пробилась в восьмерку самых успешных команд на чемпионате мира впервые в истории. Давайте покусимся на святое? Даже на Евро-2008 не было ощущения, что команда играет строго для народа – хотя бы потому, что на чужой земле. А отношение к матчам с испанцами намекнуло, что прошлое поколение было сильнее этого по мастерству – работе с мячом так точно, но слабее по самоотдаче. Им хватило полуфинала, хотя Жирков, Аршавин и Павлюченко могли достичь еще большего – например, на ЧМ-10. Но не желали умирать на поле, хотя играли здорово.

А вот новое поколение под большим давлением и с меньшими шансами на успех отдало все силы и запомнится именно отношением к футболке сборной на ЧМ-18. Получили свой исторический шанс состояться в профессии. Таким выступлением можно смело гордиться и надо немедленно пользоваться. Черчесов правильно говорит о развороте мышления. И футболистов, и фанатов. Пожалуй, это самые важные слова турнира. Концентрируясь строго на негативе, футбол в стране не реформируешь.

В жизни так бывает, что за четыре недели можно успеть сделать больше важного, чем за тридцать лет. Сборная для запуска перемен отдала все силы, большое им за это спасибо.