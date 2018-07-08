Четвертьфиналы ЧМ-18: прощание с Бразилией и подвиги вратарей

«Соккер.ру» провожает напряженную стадию четвертьфинала в футбольную историю. Вспоминаем героев и собираем любопытные детали о восьмерке лучших сборных турнира.

Только цифры

- 11 голов в четырех матчах, по 2.75 за игру – прекрасный голевой результат. Если сравнить с турниром в Бразилии, то получите более чем двукратный прирост зрелищности. Тогда на восемь команд забили всего 5 мячей (1.25 за матч), и было две нулевые ничьи;

- в 60 сыгранных матчах ЧМ-18 была только одна нулевая ничья, четвертьфинал тенденцию с результативностью поддержал. На данный момент забито 157 мячей (2.62 в среднем), и это лишь чуть ниже, чем в Бразилии, где был знаменитый полуфинал с восемью мячами (ему сегодня ровно четыре года);

- 38 лет и 358 дней было Игнашевичу, когда он сыграл последний матч в карьере. Для четвертьфиналов чемпионата мира и стадий подобного пошиба – четвертый результат в истории. Причем подобного не было с 1954 года, так что Сергей попал в историю не только как самый старый автор автогола на ЧМ;

- 28 лет Англия ждала нового полуфинала чемпионата мира, теперь там оказались и празднуют всей страной. Хорватия не играла на аналогичной стадии чуть меньше лет, но прошло два десятилетия с подвига поколения Шукера. Сборная времен Модрича-Ракитича мечтает о финале;

- 0 команд не из Европы оказалось в полуфиналах. Такое увидели впервые с 2006 года, когда Италия обыграла Францию по пенальти в решающий момент. В четвертый раз подряд чемпион мира будет из Старого света – решили досрочно;

- в 22 года и 87 дней отличился Деле Алли в ворота Швеции, и это второй результат в истории Англии на ЧМ. Удивительно, но после первого гола Оуэна на ЧМ-98 в возрасте 18 лет и 190 дней не было ни одного настолько молодого героя;

- первый «сухой» матч сыграла сборная Англии на чемпионате мира. С пятой попытки Пикфорд сумел не пропустить, причем сделал три приличных сейва, два из которых были запоминающимися;

- за счет голевых передач Лукаку и Дзюба набрали по 5 баллов по системе «гол плюс пас». Полезные центральные форварды подобрались к Кейну, который на этой стадии не забил, но лидирует с 6 голами. Обойти эту тройку больших ребят могут только Азар и Гризманн, остальные с 4 баллами, вроде Черышева, уже вылетели;

- 9 сейвов сделал Тибо Куртуа в матче против Бразилии, повторив лучший результат турнира. Столько же было у Акинфеева за сто двадцать минут против Испании и у мексиканца Очоа в победном для его команды матче против Германии;

- 102 передачи отдал Модрич в матче против России, 89 были точными – 87 %. Лука становится первым хорватом в истории чемпионатов мира, собравшим сто пасов. В отличие от Иско и компании, лидеру «шашечных» умение играть с мячом помогло пройти дальше.

Неожиданность 1/4 финала. Вылет Бразилии от Бельгии

Что-то подсказывает, что здесь не одна ставка прогорела. Все знали о силе Бельгии, но не каждый считал бразильцев приговоренными. Многие ждали, что европейцы покажут на турнире приличный футбол, но после волевой победы над Японией, отнявшей столько сил, казалось, что вылетят от мощной Бразилии. В принципе, игра показала, что опасения были правильными. Ведь команда Тите вправду доминировала. Но еще один традиционный фаворит допустил ту же ошибку, что Испания против России на предыдущей стадии.

Поверили, что хватит количества ударов для победы. «Селесао» были конкретнее, чем Испания – за второй тайм против Бельгии нанесли 17 ударов, но Куртуа постоянно выручал. А в атаке у Мартинеса были Азар, Де Брюйне и Лукаку. Причем перевод крупного форварда на фланг, а Кевина с полузащиты на позицию «ложной девятки» в итоге и определил место Бразилии среди неудачливых фаворитов. Конечно, Бельгии повезло, но как отпахали! За тайм обеспечили себе преимущество. А во втором его удержали против такой роскошной команды, как у Тите – большое достижение.

Тенденция плей-офф. Вратарские подвиги

На этот раз только в матче России и Хорватии были послематчевые пенальти. Но стадия, как и предыдущая, тоже завязана на подвигах голкиперов. Без сейвов Льориса не было бы такого уверенного преимущества Франции против Уругвая без Кавани – стрекоза любви посетила Уго не только буквально по ходу матча, но и встретит капитана во Франции по завершении турнира.

Вратаря сборной Англии – Пикфорда без имени и опыта, тоже будут на руках носить. Джордан потянул два опасных удара от Берга и Классона, обеспечив британцам комфортное преимущество в матче, где шведы мечтали о большем. Хотя и выглядели уставшими на фоне Англии, которая предыдущую стадию прошла за счет пенальти. Наконец, Субашич с травмой взял пенальти Смолова, а Акинфеев добавил в копилку еще один сейв – хотя в самой игре эти вратари практически не участвовали, пропустили по два раза.

Зато только Муслеру из восьми голкиперов можно упрекнуть за грубую ошибку. Так что снова стражи галактик выходят на первый план на результативном кубке, где в четырех матчах увидели одиннадцать мячей – почти по три за матч, а также невероятное количество ударов, с большинством из которых справились голкиперы или защитники.

Лучший матч. Бразилия – Бельгия (1:2)

В матче с хорватами было жарко, били пенальти. А вот Уругвай – Франция и Швеция – Англия – поединки, которые по увлекательности не сильно далеко убежали от скучной нулевой битвы датчан и французов. У фаворитов получилось забраться в полуфиналы буднично. Команде Табареса не хватило лидера на поле, а шведам – конкретики при реализации редких моментов.

А вот поединок Бразилии и Бельгии стал живой классикой чемпионатов мира. Если говорить о мастерстве двух сторон, сложности тактики, многообразию ходов и всему остальному, то это лучшая битва турнира. Испания и Португалия дурачились в первом туре. А Франция и Аргентина устроили перестрелку, но не такую сложную структурно, как получилось у великолепных Бразилии и Бельгии.

Главная драма. Россия – Хорватия – 2:2 (3:4 по пенальти)

Открыли счет – неожиданно. Черышев явно хочет оккупировать пьедестал самых красивых голов турнира. Пропустили в овертайме – отыгрались, что подарило серию пенальти. Акинфеев даже взял один из непростых ударов, хотя Ковачич бил прямо в угол. Но Смолов не послушал Дзюбу – Артем советовал бить на силу по центру, если не уверен в решении, а Фернандес поспешил и не попал. Игра получилась нервной, сложной, с драматургией. Россия не могла никуда вылететь из ЧМ-18, поскольку уже дома, но пустила в полуфинал Хорватию. Интересно, после двух таких серий у команды Далича хватит сил на Англию или молодые львы Саутгейта загрызут «шашечных»?

Лучший игрок четвертьфиналов. Лука Модрич (Хорватия)

Не отрицая влияние Де Брюйне с его сменой позиции и голом в контратаке, а также Куртуа с солидным количеством сейвов, стоит признать, что Бельгия выиграла как команда, а не как коллектив, который без двух человек невозможен. Например, у Азара 10 удачных обводов после 10 попыток – уникальный пример для такого количества. Лукаку – просто монстр, невероятно участвует в атаках и чувствует игру.

Даже Гризманн со своими решениями не является единственным в сборной Франции, кого можно похвалить, хотя тоже герой и обеспечил «трехцветным» проход своих уругвайских друзей. Но Лука Модрич, хотя не забивал сборной России, не только благодаря голевой передаче в овертайме, но и благодаря выдающейся игре на всех участках поля, где появлялся, выделяется и заслуживает звания лучшего игрока стадии. Не так хороши хорваты, как Модрич, если говорим строго о плей-офф.

Символическая сборная стадии

Вратарь: Куртуа (Бельгия).

Защитники: Фернандес (Россия), Магуайр (Англия), Варан (Франция), Янг (Англия).

Полузащитники: Модрич (Хорватия), Феллаини (Бельгия), Азар (Бельгия).

Нападающие: Лукаку (Бельгия), Де Брюйне (Бельгия), Гризманн (Франция).

Тренер: Роберто Мартинес (Бельгия).

Запас: Пикфорд (Англия), Марсело (Бразилия), Вертонген (Бельгия), Вида (Хорватия), Эрнандес и Павар (оба - Франция), Триппьер и Алли (оба - Англия), Погба и Канте (оба - Франция), Зобнин и Черышев (оба - Россия).

Красота трибун