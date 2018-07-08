Таблица ЧМ-2018. Места с 5-го по 8-е

Сборная России выше команд Месси, Роналду, Рамоса и Озила! «Соккер.ру» продолжает составлять актуальный рейтинг ЧМ-18, оценивая лучшие сборные турнира.

Коллективное пятое место – для всех, кто покинул турнир после четвертьфиналов, является исходом, который от сборной России не ждали. Настолько высокая позиция в турнире, который изначально начинается для 211 стран мира, не может не радовать. Путевку на чемпионат получили сразу как хозяева, но раньше сами прошли отбор на ЧМ-2014, что не отразилось на результате.

А сейчас лишь в серии пенальти уступили Хорватии путевку в полуфинал. Стали единственным вылетевшим в четвертьфинале участником, не проигравшим основное время матча. Уругвай, Бразилия и Швеция уступили сразу, первые и последние – как-то безропотно. Осталось только правильно расставить их по местам, используя футбольную систему. За победы три очка, за ничьи – в том числе в плей-офф, по одному.

Также учитываем разницу мячей, если встречаем равенство, что позволяет резюмировать выступление участников турнира. С предыдущими частями рейтинга можно ознакомиться по ссылкам:

Таблица ЧМ-2018. Места с 17-го по 32-е

Таблица ЧМ-2018. Места с 9-го по 16-е

8 место. Россия – 8 пунктов (11:7)

Когда сборная Месси на шестнадцатом месте, а команда Роналду – действующие чемпионы Европы, на тринадцатом, восемь выстраданных виртуальных пунктов сборной России при одном поражении в меньшинстве, двух победах и двух ничьих не кажутся, а являются подвигом. Команда с плохо поставленной в атаке игрой разбила Саудовскую Аравию – команду, которую Уругвай обыграл скромно, а Египет ей и вовсе уступил.

Даже если списать на стартовую эйфорию, как быть с уверенной игрой против сборной Салаха? Восемь голов на групповом раунде обеспечили выход в плей-офф, где Россия снова забила в каждом из матчей. Причем если Испания доминировала, катая мяч поперек поля, то Хорватия заслуженно наиграла на пенальти. Удар Перишича в штангу не был частью постоянного обстрела с сэйвами Акинфеева. Создавая напряжение, соперники хозяев рисковали вылететь до последнего.

В результате пенальти хуже пробили подопечные Черчесова. Но по забитым с игры мячам Россия является второй командой чемпионата мира на данный момент. Только у Бельгии на три гола больше, а у Англии столько же. А вот по пропущенным мячам четвертые с конца, хуже только Тунис, Аргентина и Панама. Так что это было очень яркое представление, которое не скоро забудут. Россия забила на ЧМ-18 больше Бразилии и Аргентины, когда такое было? Поэтому и встретила команду толпа на Воробьевых горах.

7 место. Швеция – 9 пунктов (6:4)

Златан проиграл пари Бекхэму. Теперь должен явиться на «Уэмбли» в футболке сборной Англии. И сделает это, ведь словно готовился к шагу, нахваливая сборную Швеции, чтобы дома не ругали за смену игровой майки, пускай и после завершения международной карьеры. Ибрагимович считает, что за турнир в России каждый швед заслужил по «Золотому мячу». Если чуть меньше пафоса, то остается команда, собравшая три победы.

С немцами могли сыграть вничью в Сочи, если бы не решение Крооса. Так что показательно проиграли, лишь когда устали – Англии. Не показали великий футбол, но Гранквист и его коллеги – молодцы. В принципе, Россия и Швеция могут считать, что делят на турнире 7-8 места, ведь у команды Черчесова всего 1 поражение и две серии пенальти с ничьими за 120 минут. И шведы, и россияне – среди открытий турнира. Так что не только Классона и Гранквиста нахваливали последние недели, но и их коллег по РФПЛ.

6 место. Бразилия – 10 пунктов (8:3)

Для многих сборных мира четвертьфинал – нормальный результат. Для бразильцев – провал, слезы, сопли. Даже вылет в полуфинале стал бы ударом, который сложно пережить без эмоций, а поражение в основное время от Бельгии, причем поражение первого тайма, выбило из седла не только Неймара. Впрочем, если Жуниор наиграл на вылет, то были и другие, кто сыграл приличнее.

Каземиро провел отличный чемпионат, но схватил карточку и пропустил решающий матч с Бельгией. Тите слишком доверял Виллиану – сначала играл здорово, а потом подустал. Коутиньо тоже не хватило на еще один подвиг. Оборона пропустила в первых четырех матчах только один мяч, но затем был первым тайм против Бельгии. Снова не повезло – мяч от Фернандиньо влетел в сетку, а Куртуа выдал матч года. У «селесао» есть будущее, но им нужно быть жестче и не думать, что всегда забьют в концовке.

5 место. Уругвай – 12 пунктов (7:3)

С Кавани на поле могли бы навязать Гризманну и компании борьбу. Но и без второй подряд победы над финалистом Евро-2016 стоит признать, что сеньор Табарес привез на ЧМ-18 команду, которая заметно отличается по организации и духу от коллектива, что проигрывал четыре года тому назад в Бразилии. Три подряд победы в группе без пропущенных мячей – первое достижение.

Проход Португалии с Роналду на поле и дублем Кавани – второе. Годин и Хименес в паре – отдельное достижение, ведь таких связок в мире сборных мало. Пока не все полузащитники Уругвая готовы к решающим матчам. Молодой Торрейра опережал коллег, но в двадцать два года тяжело быть как Модрич. Особенно когда напротив Канте и Погба. Французы выиграли по делу, даже если оставить за скобками второй гол после ошибки Муслеры.

Турнир получил неожиданную развязку?

Удивила и доставила удовольствие не только сборная России. Англия против Хорватии, Франция против Бельгии – полуфиналы, которых не ждали изначально. Только команда Дешама из главных фаворитов добралась до четверки. Но даже в четвертьфиналах были команды-сюрпризы вроде Уругвая – прошли Португалию, и России – опередили Испанию.

Кто после этого скажет, что победители квартета А слабые? Англия и Бельгия, как и Франция, так не устали, как Хорватия из «группы смерти» и после двух серий пенальти. А вот России сил – прежде всего моральных, на проход в полуфинал не хватило.

Зато дома сборная выступила успешнее Колумбии, Испании, Мексики, Дании, Португалии… Прошла дальше Швейцарии, Аргентины, Японии, Сенегала, Польши, Сербии, Ирана и Марокко. А ведь все эти сборные по возможностям не уступали команде Черчесова до старта турнира. За исключением поляков, показывали проблески в игре хотя бы в отдельных матчах. Так что российские футболисты среди героев наряду с лучшими в составах Уругвая, Бразилии и Швеции. Эту четверку отсеяли последней по пути к медалям.